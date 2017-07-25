- دويكا روسية - أميركية ونوعان من الترويكا
- موسم إضافي لسيميوني مع «الأتليتي»
- لبنان في غنى عن هذا النوع من الانتصارات
- هذا ليس انتصاراً
- أن يَهتف مُشيّعو “شهيد السّفارة” بـ”الموت لإسرائيل” ويُطالبون بالجهاد فهذا ليس غريبًا على الشّعب الأردني.. المُصاب كبير.. والإهانة أكبر.. لماذا خَرج نتنياهو الفائز الأكبر من الجريمة؟
- أهمية أن يكون الحريري أول مسؤول لبناني يلتقي ترامب في البيت الأبيض
- بالفيديو... هكذا تصوّتون بالنسبية وهكذا تُحتسب النتائج
- الأمم المتحدة تتهم أستراليا بخرق اتفاق توطين اللاجئين
- 4 أمور على المرأة القيام بها بعد العلاقة الحميمة
- مشاهد ساحرة لطيور الفلامينغو في بحيرة الملح وسط تركيا
- طفلة إيزيدية تعرضت للاغتصاب 180 مرة من الدواعش
- ترامب للمرة الأولى أمام ملفّات لبنان.. معركة الجرود من "النصرة" إلى "داعش"
- لا تُبنى دولة ولا تستمرّ من دون ضرائب!
- حملة السيقان المكشوفة للسعوديات
- فهد يأكل "خنزير بري" حيًا
- حدث في مثل هذا اليوم July 25, 2017
- توقعات الأبراج ليوم July 25, 2017
- الإعلام القطري.. مؤامرة جديدة
- «حزب الله» للحريري عشية لقائه ترامب... الإمرة لي
- معركة «الجرود» تهيمن على اجتماع ترامب والحريري اليوم
- «حزب الله» يُصر على استسلام مسلحي جبهة «النصرة»
- الجرود على أهبة التحرُّر... و«المناقصات» تُغرِق بواخر الكهرباء!
- اكتشاف أماكن المخطوفين اللبنانيين لدى داعش
- هكذا «هُزمت» «النصرة»... والتجهيز «لسحق» «داعش» بدأ؟
- إيران تورط الجيش اللبناني بحرب في لبنان
أن يَهتف مُشيّعو “شهيد السّفارة” بـ”الموت لإسرائيل” ويُطالبون بالجهاد فهذا ليس غريبًا على الشّعب الأردني.. المُصاب كبير.. والإهانة أكبر.. لماذا خَرج نتنياهو الفائز الأكبر من الجريمة؟
سواء جاء القرار الإسرائيلي بإزالة البوابّات الإلكترونية من مداخل المسجد الأقصى في إطار صفقة مع الأردن عجّلت بها جريمة اغتيال الشهيدين الأردنيين محمد الجواودة (16 عامًا)، وبشار الحمارنة، من قبل حارس الأمن في السفارة الإسرائيلية بعمّان، أو رُضوخًا إسرائيليًا مُهينًا لمطالب المُرابطين المُنتفضين، ودماء شهدائهم، فإن الكاسب الأكبر هو بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، لأن هذه الجريمة وفّرت له المخرج للخُروج من أزمته، وأنقذت ماء وجهه.
الأردن كحُكومة، كانت الخاسر الأكبر في هذه الأزمة، لأن طريقة إدارتها لها كانت مُرتبكة، وتتّسم بالعَجز، وتفتقر إلى الحَزم، والارتقاء إلى مَستوى الغضب الجماهيري، والمشاعر الوطنية المُشرّفة التي تُسيطر على الشّارع الأردني تضامنًا مع الأقصى الجريح، وتعاطفًا مع شُهدائه وجَرحاه، وبُطولات المُرابطين المُدافعين عنه.
السيّد أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني قال خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم بمُشاركة الدكتور محمد المومني، وزير الإعلام، أن “لا صفقات ولا مُفاوضات فيما يتعلّق بالحادث المُؤسف والمُوجع، لكن هناك إجراءات تم اتخاذها لضمان تحقيق العدالة”، وقال “الحُكومة تمسّكت بعدم مُغادرة الدبلوماسي الذي ارتكب الجُرم إلا بعد سماع إفادته”، ومع احترامنا لهذا الكلام وصاحبه، فإنه لن يُشفي غليل غالبية الأردنيين الذين شعروا بالإهانة من جرّاء هذا الاستفزاز الإسرائيلي الصّادم.
***
الحُكومة الأردنية تقول أنّها بهذا السلوك التزمت بنُصوص مُعاهدة فيينا الدوليّة التي تحكم العمل الدبلوماسي، ولكن اللّافت أن جميع مُوظّفي السّفارة الإسرائيليّة غادروا بعد ساعات من وُقوع الجريمة، دون عوائق، بما في ذلك الحارس المُجرم الذي ارتكب جريمة قتل في حق مُواطنين أردنيين وبدمٍ بارد، ولا نَعرف كيف تم هذا “الهُروب” تحت جُنح الليل، وهل بعلم الحُكومة والتنسيق معها؟
نسأل: لماذا سَمحت الحُكومة الأردنية لهذا القاتل وزملائه المُجرمين بمُغادرة السفارة، في الوقت الذي كان يُهدّد وزير الداخلية السيّد غالب القاضي الذي استقبل أهالي الشهيد الجواودة بأن دَمه في رقبته، وتعهّد بتطبيق العدالة على القاتل، وربّما دون أن يَعرف، أن القَتلة غادروا الأردن، وحظوا باستقبال الأبطال من قبل رئيس الوزراء نتنياهو، في إمعان لافتٍ في إهانة الأردن، حُكومةً وشعبًا.
الشّعب الأردني قدّم آلاف الشهداء انتصارًا لتحرير فلسطين ومُقدّساتها، ولن يتردّد لحظةً في تقديم المزيد، والشعب الفِلسطيني والأمّة العربية بأسرها، لا يُمكن أن ينسى معركة الكرامة التي خاضها الجيش الأردني بقيادة الجنرال مشهور حديثة الجازي، وكانت ضوءًا مُبهرًا في نفق هزيمة حزيران عام 1967، وأعادت الأمل بالنّصر على هذا العدو الغاشم، ولكن هذه الجريمة، وفي قلب عمّان، وعلى يد حارس إسرائيلي إرهابي، تُلقي بظِلال سوداء على هذه المواقف البطوليّة.
عندما يَخرج آلاف الأردنيين المُشاركين في جنازة “شهيد السفارة” الجواودة، ويَهتفون “الموت لإسرائيل”، ويُطالبون بإغلاق السفارة الإسرائيليّة وإلغاء مُعاهدة وادي عربة، ويَجدون المُساندة والدّعم من أكثرية أعضاء البرلمان الأردني ورئيسه، فإن هذا يُؤكّد أن جُذور الوطنية والكرامة الأردنيّة تزداد تجذّرًا ووهجًا، في التّربة الأردنية الخَصبة المِعطاءة، مَنبت الشّهداء والبررة.
قاتل الشهيدين ما كان يجب أن “يتسلّل هاربًا” بهذه الطريقة، وبهذه السرعة، ودون أن يَمْثل أمام المَحاكم كمُجرم، ودون أن تدفع حُكومته ثمنًا باهظًا تعويضًا عن جريمته هذه، ولماذا لم يتم احتجازه داخل سفارته لعدّة أيّام إذا لم يكن للتحقيق معه، فتحت ذريعة أخرى، مثل “حمايته” من غضب الأردنيين؟ هُناك طُرق عدّة لإطالة مُعاناة هؤلاء، وخَوفهم وحَرجهم، إذا كانت هُناك رغبة بذلك.
***
حتى لو صحّت الروايّة الإسرائيليّة التي تَزعم أن الشاب الشهيد هدّد الحارس المُجرم بطعنه بمفك كان يحمله، وهي رواية مَشكوكٌ فيها، فإن إقدامه على إطلاق النّار جاء بهدف القتل، وليس الدّفاع عن النفس، لأنه يَحتقر العرب ويتعاطى معهم بغطرسة، ويعرف جيّدًا أنه لن يُمس، تمامًا مثل كل أقرانه الذين يرتكبون المجازر ضد العرب الفِلسطينيين في الأرض المُحتلّة.
نعم صَدق المُشيّعون، وصدقت حناجرهم القويّة، عندما قالوا في هتافاتهم “عالقدس رايحين.. شُهداء بالملايين”، فهذا اليوم، يوم الزّحف، سيأتي حتمًا، وستسرّع بقُدومه هذه الأعمال الإسرائيليّة الاستفزازيّة والمُهينة للأردن وشعبه وحُكومته.
السيّادة الأردنية أُهينت وسيأتي الرّد على هذه الإهانة بكل الطّرق والوسائل المَشروعة، بما يَحفظ الكرامة الوطنية الأردنية، ونحن على ثقةٍ بأن هذا الرّد قادمٌ ولن يتأخر.. والأيام بيننا.
إعلانات Zone 5B
- 4 أمور على المرأة القيام بها بعد العلاقة الحميمة
- الأمم المتحدة تتهم أستراليا بخرق اتفاق توطين اللاجئين
- أن يَهتف مُشيّعو “شهيد السّفارة” بـ”الموت لإسرائيل” ويُطالبون بالجهاد فهذا ليس غريبًا على الشّعب الأردني.. المُصاب كبير.. والإهانة أكبر.. لماذا خَرج نتنياهو الفائز الأكبر من الجريمة؟
- طفلة إيزيدية تعرضت للاغتصاب 180 مرة من الدواعش
- نساء لا تشبع من ممارسة الجنس
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 164
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
عبد الباري عطوان
صحافي فلسطيني عربي مقيم بلندن، ناشر ورئيس تحرير صحيفة "رأي اليوم" الالكترونية.
- أن يَهتف مُشيّعو “شهيد السّفارة” بـ”الموت لإسرائيل” ويُطالبون بالجهاد فهذا ليس غريبًا على الشّعب الأردني.. المُصاب كبير.. والإهانة أكبر.. لماذا خَرج نتنياهو الفائز الأكبر من الجريمة؟
- الأردن يعيش حالةَ غليانٍ رسمي وشعبي.. تضامنًا مع شُهداء القُدس المُحتلّة.. وغضبًا على اغتيال شهيدين على يَد حارس السّفارة الإسرائيلية في عاصمته.. رئيس مجلس النّواب الطراونة كسر كل المُحرّمات.. والعشائر الأردنية تنتفض كرامةً ووطنيةً وتُطالب بالثأر
- ماذا يُخبيء “السّاحر” أردوغان في جُعبته من “مفاجآت” أثناء جَولته الخليجيّة؟ وما هي الأسباب التي تَجعل حُظوظ وساطته “محدودة”؟ ولماذا يُريد التقرّب من السعودية الآن؟ وهل ترحّم الشيخ بن زايد على “شُهداء” الأرمن ردًّا على انحيازه لقطر؟
- هل تأسيس جِهاز رئاسة أمن الدّولة المَرسوم “الأخير” الذي يُصدره العاهل السّعودي قبل تنازله عن العَرش لولي عَهده؟ وهل بات هذا التّنازل وشيكًا؟ وماذا يَجري في كواليس السّعودية هذه الأيام بالضّبط؟ وهل نحن أمام “انقلابٍ أبيض” غير مُفاجئ؟
- ترامب يَنفض يَده من المُعارضة السّورية ويَطلب من مُخابراته وَقف برامج تسليحها.. ما هي انعكاسات هذا القرار سياسيًّا وميدانيًّا؟ وهل الانشقاقات والصّدامات الدّموية الحاليّة هي بِداية النّهاية؟
- يا أهل الرّباط في قُدسنا المُتحدّية.. أعدتم إلينا العزّة والكرامة والثّقة.. يُريدونها حربًا دينية.. أهلًا وسهلًا.. ولن يكونوا إلا خاسرين
- الأزمة الخليجيّة بدايةُ الانفراج الكبير لنظيرتها السوريّة.. فمَن كان يتوقّع عرضًا قطريًا بإقامة قاعدة إيرانية إلى جانب القاعدتين الأمريكيّة والتركيّة؟ ولماذا يتحدّث الأسد مرّتين عن مُحاربة الفساد في غُضون عشرة أيّام؟ هل نحن أمام “سورية جديدة”؟
- ترامب يَطرح “قاعدة العيديد” في المَزاد العَلني.. ومُستعد لنَقلها من قطر لأعلى سِعر.. فمَن هي الدّول المُنافسة ولماذا؟ وهل هُناك تعارض في المواقف بينه ووزير خارجيته حول الأزمة الخليجية فعلاً؟ ولماذا يَكشف أسرار ثمن زيارته للسّعودية الآن؟
- ثلاثة أسباب وراء فشل وساطة تيلرسون لحل الأزمة الخليجية.. الإمارات تُلوّح بإبعاد قطر وتغيير مشروعها المُدمّر للمنطقة.. والدّوحة تَرد باستقبال الدُّفعة الخامسة من القوّات التركية.. هل انتهت “الهُدنة” وبدأ التّصعيد والتهديد؟ وما هو “الخطر الكارثي” الذي ارتكبه الوزير الأمريكي في نظر خُصوم قطر؟
- لماذا أشاد السيّد نصر الله في خِطابه الأخير بعُلماء السنّة في العراق ودورهم في وأد الفتنة الطائفية؟ وهل نحن أمام خريطة “شرق أوسطية” جديدة بعد انهيار “الخلافة” في المُوصل؟ ولماذا تُعارض إيران التفاهم الأمريكي الروسي جنوب سورية؟ إليكم قراءة تحليليّة لاستشراف المُستقبل
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)