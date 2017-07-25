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أهمية أن يكون الحريري أول مسؤول لبناني يلتقي ترامب في البيت الأبيض
لا بدَّ من التذكير والتنويه أنَّ لقاء الرئيس سعد الحريري مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، هو الأول لمسؤول لبناني مع أقوى رئيس دولة في العالم، ويأتي اللقاء في وقت لم تستكمل الإدارة الأميركية كلَّ تعييناتها في ما يتعلَّق بكل ملفات العالم ومن بينها لبنان، سواء على المستوى الدبلوماسي، كتعيين سفير أميركي جديد للبنان، أو على مستوى رؤساء المكاتب سواء في الخارجية أو في الإدارات الأمنية.
ولم تكن الإدارة الأميركية لتحدد الموعد للرئيس الحريري للقاء ترامب، لو لم تكن على دراية كاملة بدقة الوضع اللبناني وحاجة البلد الصغير إلى الدعم الأميركي أو على الأقل الحد من التهويل بالعقوبات.
***
قبل اللقاء المنتظر في البيت الأبيض، كان لقاء على درجة كبيرة من الأهمية مع أركان البنك الدولي، الرئيس الحريري كان صريحاً للغاية من خلال إعلانه أنَّ همه الوحيد هو كيفية المحافظة على لبنان والنهوض به وتثبيت الإستقرار وإنعاش الإقتصاد، وهذا ما يشكل جوهر زيارته لواشنطن.
وتوجه إلى المسؤولين في البنك الدولي قائلاً:
في لبنان نعرف أنَّ لدينا شراكة مع البنك تعود إلى عشرات السنين، ونسعى إلى تطويرها لكي نتمكن من النهوض بالإقتصاد اللبناني، خاصة في هذه المرحلة الصعبة التي نمر بها، أكان في ما يتعلق بالنمو في لبنان أو العجز الذي يعاني منه في ظل وجود مليون ونصف مليون نازح سوري.
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من خلال هذا الكلام، أراد الرئيس الحريري أن يلمِّح إلى العلاقة التاريخية بين لبنان والبنك الدولي منذ أيام الرئيس الشهيد رفيق الحريري والتي تعود إلى العام 1992، حين تولى الرئيس الشهيد رئاسة الحكومة للمرة الأولى.
إنَّ ربع قرن 1992 - 2017 من العلاقة بين البنك الدولي ولبنان، ليس بالأمر العرَضي والهامشي والثانوي، إلى درجة أنَّ البنك الدولي بات يعرف عن لبنان أكثر مما يعرف بعض المسؤولين اللبنانيين.
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لكن في مقابل الصورة المشرقة، هناك متاعب ومصاعب:
فالزيارة جاءت في وقت دقيق للعلاقة الأميركية - اللبنانية، وبعد موقف الكونغرس أثناء مناقشة مشاريع العقوبات على حزب الله.
كما أنَّها أتت في وقت وضع الموازنة الأميركية للعام 2018، وفي هذه الموازنة يتبيَّن اقتطاع نحو مئة مليون دولار كانت مخصصة كمساعدات للجيش اللبناني لكنها أُلغيت.
مع ذلك فهناك مَن يعتقد بأنَّ المساعدات التي أُلغيت من وزارة الخارجية، قد تأتي من موازنة وزارة الدفاع الأميركية للجيش اللبناني، لأنَّ القيادة العسكرية الأميركية تعرف جيداً الدور الإستراتيجي الذي يضطلِّع به الجيش اللبناني على مستوى الداخل اللبناني وعلى مستوى الحدود، بما يجعل من لبنان واحة استقرار في المنطقة.
***
تُدرِك واشنطن أنَّ الثلاثية بالنسبة إلى لبنان تتركز على بنود:
أهمية حماية الإستقرار اللبناني، لأنَّ من دون هذا الإستقرار لا أهمية لأيِّ شيء.
إنجاز كل ما له علاقة بملف النازحين السوريين الذي بدأ يؤثر تأثيراً مباشراً على الإستقرار.
تحصين الملف المالي والوضع الإقتصادي، لأنَّ أيَّ تراجع سيؤدي إلى تصدع الهيكل فوق رؤوس الجميع.
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الزيارة بلغت ذروتها في انتظار النتائج لاحقاً.
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الهام فريحه
وُلدت السيدة إلهام فريحه في لبنان وهي الابنة الوحيدة، للراحل سعيد فريحه مؤسس "دار الصياد". تلقت علومها في لبنان وحصلت على إجازة في علم النفس من الجامعة الأميركية في بيروت. السيدة إلهام فريحه متزوجة ولها ابنة واحدة، كما انها تتقن ثلاث لغات. وتشمل هواياتها الفن والأدب والرياضة. وتعتبر السياسة من اولى اهتماماتها اليومية. وقد أرست علاقات صداقات واسعة في لبنان والعالم العربي.
العمل الصحفي:
عام 1973، عُينت رئيسة تحرير لمجلة جديدة اسمها " سمر" تصدر شهرياً كمجلة متخصصة. عام 1976 تمّ تعيينها نائبة للمدير العام في دار الصياد، وكانت مسؤولة عن المقر الرئيسي للدار ومكاتبها الموزعة في سائر العواصم الكبرى كلندن وباريس والقاهرة ودبي والرياض. وقد بلغ معدل عدد العاملين في الدار حوالى ثمانمائة. عام 1981، وتحت إشرافها، تمّ إصدار مجلة " فيروز". وبصفتها رئيسة تحرير لهذه المجلة، استطاعت أن ترتقي بها الى مستوى أفضل وأنجح مجلة تُعنى بشؤون المرأة. عام 2002 عينت مديرا عاما لدار الصياد حيث عكفت على برنامج جديد لتطوير الموارد البشرية والتقنية والنشرية. ولعبت دورا رئيسيا في استحداث اولى المطبوعات المتخصصة وفي موضوعات غير تقليدية في المنطقة العربية وفي جعلها عصرية شكلا ومضمونا. وتبلغ مطبوعات الدر حاليا والتي تشرف عليها السيدة فريحه 10 مطبوعات. أعادت تأهيل بناء الدار بعد الدمار الذي لقيه بسبب الحرب ومكننة العمل وتحسين جودة الإنتاج، قد تعرض مكتبها لقصف مباشر دمر بكامله. علما بأنه كان بإمكان السيدة فريحه ان تغادر البلاد إلى الخارج حيث كانت تملك منزلا في العاصمة الفرنسية بعيدا عن الهموم والمخاطر.
الأوسمة التي نالتها:
وسام اللجنة الوطنية ليوم الطفل عام 1987 بصفتها "من رموز المحبة والعطاء". وسام الاستحقاق الوطني من أعلى درجات الشرف قلده اياها رئيس الجمهورية اللبنانية عام 1988. "شهادة تقدير" وزير الزراعة اللبنانية عام 1998 لما بذلته في سبيل تعزيز القطاع الزراعي. جائزة الصحافة عام1992 من قبل "جمعية مصطفى وعلي امين" لصمودها احدى عشر عاما في ادارة الدار والقنابل تسقط فوق راسها" كما جاء في قرار التكريم.
لمحات من إدارتها لدار الصياد:
بين العام 1975 و 1991 اندلعت حرب مدمرة في لبنان اجتاحت جميع مناطقه وعصفت بكل قطاعاته ولم يبق فيه منطقة او مدينة او قرية لم تحترق في اتون الحرب التي ظلت مستعرة حتى المبادرة العربية الكريمة التي تمثلت في اتفاق الطائف. وقد تقطعت جرا ذلك وسائل التواصل والمواصلات وكان العمل والإنتاج يمران في مراحل بالغة التعقيد والخطورة. وكان الإعلاميون يتكبدون مخاطر جمة في أدائهم لواجباتهم المهنية. الأمر الذي فرض أعباء شديدة على المؤسسات الراغبة في الصمود وفي متابعة رسالتها وأداء واجبها الوطني والإعلامي. وكان قرار السيدة فريحه بالتعاون مع أشقائها عصام وبسام اهمية قيام "دار الصياد" بواجباتها مهما كلفها ذلك من تضحيات. ولم تكتف بذلك فحسب بل وبتحقيق قفزات نوعية تاريخية. وكانت حريصة طوال الوقت ولا تزال على إحاطة نفسها على الدوام بفريق من المساعدين الشخصيين والإداريين والباحثين والإعلاميين الأكفاء مدخلة في جسم الأسرة روحا من الاندفاع والتجدد. واستطاعت بقوة شخصيتها وصمودها ان تضرب المثل الحي للعاملين في الدار مقاسمة اياهم السراء والضراء والمحن والمخاطر، وشاطرتهم طعامهم ومأواهم، مداومة معهم العمل اليومي رغم المخاطر الجسدية الشخصية والعامة.
أمثلة قيادية: العمل في ظل المخاطر
اجتازت السيدة الهام أكثر من امتحان قاسي في هذا الصدد. ويتجلى ذلك في مثلين بارزين: الأول انها، وفي فترة بلغ فيها أوار المعارك حدا استحال فيه التجوال وتوقفت الإمدادات الورقية اللازمة للطباعة، توجهت بنفسها على رأس فريق من مساعديها إلى المرفأ حيث تراكمت لفائف الورق على الأرصفة ولا من يشيلها، وأشرفت، تحت أزيز الرصاص ودوى القذائف، على تأمين حاجتها والعودة بالقافلة إلى مبنى الدار وكان اجتياز الطريق أشبه بعبور الحدود بين الدول المتعادية. واما المثال الثاني فقد تجلى أبان الفوضى السياسية وبروز سلطات أمر واقع بعيدا عن سلطة الدولة وقواها الوطنية. اذ عمدت هذه القوى، الميليشيوية، بإثارة الاضطرابات داخل المؤسسات وتحريض العاملين على الشغب بهدف الاستيلاء عليها، فوقفت بوجه هذه القوى غير الشرعية وجها لوجه وحالت دون تحقيق إطماعهم غير مبالية بتهديد شخصي من اخطر المستويات. وقد تعرض منزلها للقصف المدفعي ...
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