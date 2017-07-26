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المصنفة ايضاً في: مقالات, لبنان

الارهاب ليس واحدا ومحاربته ليست واحدة

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: صحيفة الانوار اللبنانية
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الكاتب: رفيق خوري
عدد المشاهدات: 83
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لا صوت يعلو على صوت المعركة مع الارهاب. من جرود عرسال والقلمون الى جبال تورا بورا في افغانستان مرورا بالرقة والموصل ودير الزور. ومن واشنطن وموسكو وباريس ولندن وبرلين وبيجينغ الى بقية العواصم في كل القارات. لكن الحرب على الارهاب ليست واحدة. والارهاب ليس واحدا، وان كان التركيز حاليا على داعش وجبهة النصرة وبقية التنظيمات التي تمارس الارهاب باسم ايديولوجيا دينية لتحقيق أهداف سلطوية. حتى تعريف الارهاب ليس واحدا برغم التحديد الذي جرى الاتفاق عليه في الأمم المتحدة. والخلاف على تحديد من يمارس الارهاب والتفريق بينه وبين من يقاوم لتحرير الأرض ومن يقاتل من أجل الحرية يرافقه، بطبائع الأمور وتناقض المصالح، خلاف على من يحارب الارهاب بالفعل.




ذلك ان تبادل الاتهامات بدعم الارهاب بين القوى والدول التي تحاربه ليس خارج المألوف. أميركا التي تقود أوسع تحالف دولي لمحاربة الارهاب عسكريا وماليا وسياسيا تواجه اتهامات من ايران وحزب الله والتيارات اليسارية في المنطقة والعالم بأنها صانعة داعش بعد القاعدة فوق كونها حامية الارهاب الاسرائيلي. وهي تتهم ايران بأنها أكبر دولة داعمة للارهاب في العالم، حسب وزير الخارجية ريكس تيلرسون، وانه في كل مكان تنظر ان كانت هناك مشكلة تجد ايران حسب وزير الدفاع الجنرال جيمس ماتيس. لا بل تفرض عقوبات على طهران وحزب الله.
روسيا التي تتهم أميركا بأنها تحارب داعش بأقل الممكن وترعى حركات ارهابية وثورات ملونة في أوروبا الشرقية والدول التي كانت ضمن الاتحاد السوفياتي، متهمة في أوروبا وأميركا بأنها تمارس الارهاب الالكتروني وتدعم اليمين المتطرّف وتسعى لزعزعة الاستقرار في أوروبا. واسرائيل التي تمارس ارهاب الدولة تتهم ايران وحزب الله وكل حركات المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال بممارسة الارهاب.
واذا أخذنا بكل ما نسمعه، فان كل قوة لديها مكتبان: واحد لدعم الارهاب وآخر لمحاربة الارهاب. الأول يختار الارهابيين الذين يصنعهم أو يدعمهم لخدمة مصالحه. والثاني ينتقي نوع الارهاب الذي يحاربه لحماية مصالحه ومواطنيه وحلفائه. واذا عرفنا بعض ما يدور في الكواليس، فان للحرب على الارهاب، برغم ضرورتها وأهميتها، وظيفة في خدمة أهداف متعددة. بعضها خاص بكل طرف. وبعضها الآخر مشترك بين أكثر من طرف. ومعظمها لطمس القضايا الأساسية المتعلقة بما تريده الشعوب من الأنظمة في مجال الحريات الديمقراطية والتنمية والتعليم وما تحتاج الأوطان لانجازه في مجال السيادة والاستقلالية.
أليس ما يفاخر به وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف هو ان مناطق خفض التصعيد في سوريا تساهم في الفصل بين المعارضة والارهابيين؟

المصدر: صحيفة الانوار اللبنانية

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رفيق خوري

رفيق خوري

ولد رفيق خوري في مشتى الحلو عام 1936 وتعلم في مدرسة ابن خلدون ثم علّم فيها . بعد أن اخذ البكلوريا بدأ دراسة الحقوق في الجامعة ولكن الظروف السياسية الصعبة أجبرته للهرب إلى لبنان بعد أن قضى فترة قصيرة في الحبس لميوله اليساريه . وسرعان ما تعرف بالعاملين في مجال الصحافة في لبنان وأخذ يكتب في عدة جرائد ومجلات حيث استقر فيه المطاف في دار الصياد وبسرعة رأس تحرير مجلة الصياد لمدة طويلة ثم رأس ولا يزال تحرير جريدة الأنوار . يعمل بالسياسة إلى جانب الصحافة ويعتبر من أكثر المدافعين عن حرية الرأي وحرية التعبير ومن ألمع الصحفيين في الشرق الأوسط . في بداية حياته كان له كتابي شعر الأول ( زنبق ودم ) كتبه في مشتى الحلو وفي بداية اغترابه عنها حيث ييبث في هذا الكتاب كل الحنين والشوق لسهرات المشتى وأيامها وخاصة أنه كان لا يستطيع المجيء إليها كذلك عبر في الكتاب عن أفكاره الثورية ودفاعه عن الثورات العربية والعالمية . ثم كان كتابه الثاني الذي وصف فيه بيروت ( بمدينة الحجارة ) . وبعد ذلك توقف عن كتابة الشعر والتزم السياسة والصحافة والمقالات الأدبية وخاصة فيما يتعلق بفيروز والرحابنة الذي كان معهم منذ البداية وكتب لهم أكثر من ثلاثة عشر اسكتش حسب ما قاله منصور الرحباني وكان ولا يزال من أكثر المقربين منهم حتى أن عاصي الرحباني في أواخر حياته كان يعتمد عليه ليعرف ما يدور في العالم .

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