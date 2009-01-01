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قراءات بين ألغام المليارات للوزير علي حسن خليل
لا يكتمل المشهد السياسي إلا باكتمال عناصر لوحة مفاتيح المعطيات والمعلومات من مصادرها المباشرة:
مطلع الأسبوع تم رسم الجزء الأول من اللوحة من خلال المواقف اللبنانية التي صدرت في واشنطن، وأول من أمس اكتملت اللوحة من خلال المعطيات الغزيرة التي قدَّمها وزير المال علي حسن خليل للأستاذ مرسال غانم في برنامجه الحواري الأول كلام الناس.
أهمية ما أدلى به وزير الخزانة اللبنانية أنَّه يشكِّل خارطة طريق للمالية العامة ليعرف كل لبناني، سواء أكان مواطناً عادياً أم صاحب شركة أم صاحب مصرف أم مسؤولاً في الشأن العام، كيف يبني على الشيء مقتضاه.
وبسبب دفق المعلومات، لا بد من التعاطي مع ما أدلى على أنه وثيقة إثبات لِما هو عليه الوضع اليوم، وهذه الوثيقة لا بد من التعاطي معها بأعلى درجات الجدية والدقة، لأن وضع المالية العامة لم يعد يسمح بترف وجهات النظر، بل يتطلب تدقيقاً مبنياً على ما هو مثبت.
يقول الوزير علي حسن خليل:
هناك أكثر من 80% من الهبات والقروض غير مسجلة في لبنان!
هذا كلام خطير جداً ويستدعي طرح جملة من الأسئلة حوله وحياله:
منذ أي حكومة لم يتم تسجيل الهبات والقروض؟
ما هو حجمها؟
أين وجهة صرفها؟
يتردد أنَّ النسبة الكبرى من الهبات والقروض جاءت إثر حرب تموز 2006 أي منذ إثني عشر عاماً، فجاءت كل الهبات والقروض، وبناء عليه فإنَّ ما قاله وزير المال يستحق المتابعة ليتعرَف إلى أين ذهبت هذه الهبات والقروض، وليصبح من السهل تتبعها وتعقبها.
هذا الوضع دفع بالوزير خليل إلى المتابعة:
أنا أعترف أنّي قلت بأنني أنهي في آب مسألة قطع الحساب ولكن هناك ملفات كبيرة نكتشفها تباعاً، وهناك مراحل كثيرة تنقصها مستندات لإكمال مسألة قطع الحساب.
يصل وزير المال إلى المكان الأكثر إيلاماً على الخزينة اللبنانية، فيكشف أنَّ أربعة مليارات دولار هي كلفة الكهرباء.
وينطلق من هذا الرقم المخيف ليعترف بالحاجة إلى إعادة النظر بكلِّ الخدمات والتقديمات التي تقدمها الدولة.
هذا يعني أنَّ الأكلاف عالية ومردودها من الخدمات منخفض.
وفي معرض تبرير رفع الضرائب على الفوائد من دون استثناء أحد يقول:
حاولنا استثناء الودائع الصغيرة في المصارف من ضريبة الفائدة ولكننا لم ننجح لأنَّ في لبنان سرية مصرفية.
وتكتمل لوحة مفاتيح المعلومات حين يعرض الوزير الخليل مسألة العقوبات الأميركية، من دون مسايرة، فيقول الأمور كما هي، ومنها:
العقوبات ستكون قاسية على لبنان.
كلامٌ لا يحتمل أن يكون وجهة نظر، والمهم في كلِّ ذلك أن تتم قراءته بعينٍ ثاقبة وعقلٍ جديّ ليتمَّ التصرف وفق مقتضياته.
نختم:
شكراً لكم حضرات المسؤولين الكرام جميعاً من دون استثناء إلى أين أوصلتمونا، وصولاً إلى أجيال أحفادنا.
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الهام فريحه
وُلدت السيدة إلهام فريحه في لبنان وهي الابنة الوحيدة، للراحل سعيد فريحه مؤسس "دار الصياد". تلقت علومها في لبنان وحصلت على إجازة في علم النفس من الجامعة الأميركية في بيروت. السيدة إلهام فريحه متزوجة ولها ابنة واحدة، كما انها تتقن ثلاث لغات. وتشمل هواياتها الفن والأدب والرياضة. وتعتبر السياسة من اولى اهتماماتها اليومية. وقد أرست علاقات صداقات واسعة في لبنان والعالم العربي.
العمل الصحفي:
عام 1973، عُينت رئيسة تحرير لمجلة جديدة اسمها " سمر" تصدر شهرياً كمجلة متخصصة. عام 1976 تمّ تعيينها نائبة للمدير العام في دار الصياد، وكانت مسؤولة عن المقر الرئيسي للدار ومكاتبها الموزعة في سائر العواصم الكبرى كلندن وباريس والقاهرة ودبي والرياض. وقد بلغ معدل عدد العاملين في الدار حوالى ثمانمائة. عام 1981، وتحت إشرافها، تمّ إصدار مجلة " فيروز". وبصفتها رئيسة تحرير لهذه المجلة، استطاعت أن ترتقي بها الى مستوى أفضل وأنجح مجلة تُعنى بشؤون المرأة. عام 2002 عينت مديرا عاما لدار الصياد حيث عكفت على برنامج جديد لتطوير الموارد البشرية والتقنية والنشرية. ولعبت دورا رئيسيا في استحداث اولى المطبوعات المتخصصة وفي موضوعات غير تقليدية في المنطقة العربية وفي جعلها عصرية شكلا ومضمونا. وتبلغ مطبوعات الدر حاليا والتي تشرف عليها السيدة فريحه 10 مطبوعات. أعادت تأهيل بناء الدار بعد الدمار الذي لقيه بسبب الحرب ومكننة العمل وتحسين جودة الإنتاج، قد تعرض مكتبها لقصف مباشر دمر بكامله. علما بأنه كان بإمكان السيدة فريحه ان تغادر البلاد إلى الخارج حيث كانت تملك منزلا في العاصمة الفرنسية بعيدا عن الهموم والمخاطر.
الأوسمة التي نالتها:
وسام اللجنة الوطنية ليوم الطفل عام 1987 بصفتها "من رموز المحبة والعطاء". وسام الاستحقاق الوطني من أعلى درجات الشرف قلده اياها رئيس الجمهورية اللبنانية عام 1988. "شهادة تقدير" وزير الزراعة اللبنانية عام 1998 لما بذلته في سبيل تعزيز القطاع الزراعي. جائزة الصحافة عام1992 من قبل "جمعية مصطفى وعلي امين" لصمودها احدى عشر عاما في ادارة الدار والقنابل تسقط فوق راسها" كما جاء في قرار التكريم.
لمحات من إدارتها لدار الصياد:
بين العام 1975 و 1991 اندلعت حرب مدمرة في لبنان اجتاحت جميع مناطقه وعصفت بكل قطاعاته ولم يبق فيه منطقة او مدينة او قرية لم تحترق في اتون الحرب التي ظلت مستعرة حتى المبادرة العربية الكريمة التي تمثلت في اتفاق الطائف. وقد تقطعت جرا ذلك وسائل التواصل والمواصلات وكان العمل والإنتاج يمران في مراحل بالغة التعقيد والخطورة. وكان الإعلاميون يتكبدون مخاطر جمة في أدائهم لواجباتهم المهنية. الأمر الذي فرض أعباء شديدة على المؤسسات الراغبة في الصمود وفي متابعة رسالتها وأداء واجبها الوطني والإعلامي. وكان قرار السيدة فريحه بالتعاون مع أشقائها عصام وبسام اهمية قيام "دار الصياد" بواجباتها مهما كلفها ذلك من تضحيات. ولم تكتف بذلك فحسب بل وبتحقيق قفزات نوعية تاريخية. وكانت حريصة طوال الوقت ولا تزال على إحاطة نفسها على الدوام بفريق من المساعدين الشخصيين والإداريين والباحثين والإعلاميين الأكفاء مدخلة في جسم الأسرة روحا من الاندفاع والتجدد. واستطاعت بقوة شخصيتها وصمودها ان تضرب المثل الحي للعاملين في الدار مقاسمة اياهم السراء والضراء والمحن والمخاطر، وشاطرتهم طعامهم ومأواهم، مداومة معهم العمل اليومي رغم المخاطر الجسدية الشخصية والعامة.
أمثلة قيادية: العمل في ظل المخاطر
اجتازت السيدة الهام أكثر من امتحان قاسي في هذا الصدد. ويتجلى ذلك في مثلين بارزين: الأول انها، وفي فترة بلغ فيها أوار المعارك حدا استحال فيه التجوال وتوقفت الإمدادات الورقية اللازمة للطباعة، توجهت بنفسها على رأس فريق من مساعديها إلى المرفأ حيث تراكمت لفائف الورق على الأرصفة ولا من يشيلها، وأشرفت، تحت أزيز الرصاص ودوى القذائف، على تأمين حاجتها والعودة بالقافلة إلى مبنى الدار وكان اجتياز الطريق أشبه بعبور الحدود بين الدول المتعادية. واما المثال الثاني فقد تجلى أبان الفوضى السياسية وبروز سلطات أمر واقع بعيدا عن سلطة الدولة وقواها الوطنية. اذ عمدت هذه القوى، الميليشيوية، بإثارة الاضطرابات داخل المؤسسات وتحريض العاملين على الشغب بهدف الاستيلاء عليها، فوقفت بوجه هذه القوى غير الشرعية وجها لوجه وحالت دون تحقيق إطماعهم غير مبالية بتهديد شخصي من اخطر المستويات. وقد تعرض منزلها للقصف المدفعي ...
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