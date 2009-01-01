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محاربة داعش والنصرة: ما قبل وما بعد

آخر تحديث: منذ 32 دقيقة
المصدر: صحيفة الانوار اللبنانية
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الكاتب: رفيق خوري
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ليس في الحرب على الارهاب معارك عفوية أو ارتجالية مرتبطة فقط بخطر الارهابيين. لا في سوريا والعراق ولبنان ومصر وليبيا وسواها. ولا في حسابات أميركا وروسيا وايران وتركيا والتحالفات الدولية ضد الارهاب والقوى المحلية الحليفة لهذه الدولة أو تلك. فالوجه الآخر لتحرير جرود عرسال من الارهابيين في هذا الوقت هو انتهاء وظيفة النصرة هناك، بحيث لم تعد قوى عدة في حاجة الى توظيف احتلال النصرة للأرض. واذا كان الجدل يدور حاليا على توظيف الانتصار عليها، فان وظيفتها في إدلب مستمرة بما سمح لها باخراج خصومها وضمان السيطرة شبه الكاملة هناك.

 

والتركيز على معركة قريبة يخوضها الجيش اللبناني لتحرير جرود رأس بعلبك والقاع من داعش يرافق التركيز الأميركي والروسي والأوروبي على اعطاء الأولوية المطلقة لضرب داعش في سوريا والعراق ومصر وليبيا وسواها. وهو ما يؤكد ان توظيف داعش لم يعد يخدم أية قوة خلافا للسنوات الماضية.

ذلك ان العقوبات الأخيرة التي فرضها الكونغرس الأميركي على روسيا وايران وكوريا الشمالية والأزمة الديبلوماسية بين واشنطن وموسكو لم تمنع استمرار التفاهم العسكري والأمني على ترتيبات في سوريا والعراق. فليس أمرا قليل الدلالات ان يقول مستشار الأمن القومي الجنرال ماكماستر ان سبب وجودنا في سوريا هو فقط تدمير داعش. ولا خارج التفاهم الأميركي - الروسي ان يوقف الرئيس دونالد ترامب برنامج دعم معارضين سوريين مشترطا استمرار الدعم لمن يحارب داعش فقط، وان يقول مسؤول كبير في الادارة نحن لا نخوض حربا ضد النظام، وما نحتاج اليه هو التركيز على داعش. فضلا عن ان خطاب ادارة ترامب العنيف ضد ايران أكثر دولة راعية للارهاب لم يمنع مشاركة واشنطن وطهران في حرب واحدة ضد داعش في العراق.

لكن اكتمال النصر الفعلي على داعش والنصرة وبقية التنظيمات الارهابية يتطلب انهاء الحروب والصراعات في سوريا والعراق وليبيا واليمن. ولا نهاية للحروب والصراعات من دون تسويات سياسية. وأخطر ما يحدث هو ان تتصرّف أميركا وروسيا والقوى الاقليمية كأن القضاء على دولة الخلافة الداعشية ليس مرتبطا بمعالجة الظروف والأوضاع والأسباب التي قادت الى ظهور داعش. فالعودة الى ممارسة الأنظمة للعنف السياسي، بعد توقف الحرب من دون تسوية، هي وصفة لاعادة صنع داعش أخطر وأكثر وحشيّة. والرهان على حجب قضايا المجتمعات والأوطان بالحرب على الارهاب هو رهان على أوهام تنفجر فيها قنابل حروب العصابات وقنابل الفقر والظلم والتسلّط على المجتمع.

المصدر: صحيفة الانوار اللبنانية

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رفيق خوري

رفيق خوري

ولد رفيق خوري في مشتى الحلو عام 1936 وتعلم في مدرسة ابن خلدون ثم علّم فيها . بعد أن اخذ البكلوريا بدأ دراسة الحقوق في الجامعة ولكن الظروف السياسية الصعبة أجبرته للهرب إلى لبنان بعد أن قضى فترة قصيرة في الحبس لميوله اليساريه . وسرعان ما تعرف بالعاملين في مجال الصحافة في لبنان وأخذ يكتب في عدة جرائد ومجلات حيث استقر فيه المطاف في دار الصياد وبسرعة رأس تحرير مجلة الصياد لمدة طويلة ثم رأس ولا يزال تحرير جريدة الأنوار . يعمل بالسياسة إلى جانب الصحافة ويعتبر من أكثر المدافعين عن حرية الرأي وحرية التعبير ومن ألمع الصحفيين في الشرق الأوسط . في بداية حياته كان له كتابي شعر الأول ( زنبق ودم ) كتبه في مشتى الحلو وفي بداية اغترابه عنها حيث ييبث في هذا الكتاب كل الحنين والشوق لسهرات المشتى وأيامها وخاصة أنه كان لا يستطيع المجيء إليها كذلك عبر في الكتاب عن أفكاره الثورية ودفاعه عن الثورات العربية والعالمية . ثم كان كتابه الثاني الذي وصف فيه بيروت ( بمدينة الحجارة ) . وبعد ذلك توقف عن كتابة الشعر والتزم السياسة والصحافة والمقالات الأدبية وخاصة فيما يتعلق بفيروز والرحابنة الذي كان معهم منذ البداية وكتب لهم أكثر من ثلاثة عشر اسكتش حسب ما قاله منصور الرحباني وكان ولا يزال من أكثر المقربين منهم حتى أن عاصي الرحباني في أواخر حياته كان يعتمد عليه ليعرف ما يدور في العالم .

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