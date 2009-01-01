- مصادر بعبدا: هناك ارقام مالية في سلسلة الرتب والرواتب بحاجة الى تقييم.. مرجع بارز : من حق الرئيس عدم التوقيع والمجلس فعل ما استطاع
- معلومات عن التحضير لنقل أسرى «حزب الله» إلى تركيا
- آب شهر «المحطات الحاسمة»... والديمان يستضيف بطاركة الشرق
- الجيش يقصف «داعش» بجرود رأس بعلبك والقاع .. بالمدفعية
- الجيش اللبناني يمهد لمعركة القاع
- سياسة ضريبية تُوسِّع رقعة الفقر في المجتمع
- محاربة داعش والنصرة: ما قبل وما بعد
- قراءات بين ألغام المليارات للوزير علي حسن خليل
- متى ينتصر بشّار الأسد؟
- سورية: الوجود الروسي يترسخ والأميركي بلا إقامة
- سكان الغوطة يطالبون برحيل «فتح الشام»
- القضاء يتهم نواز شريف بالفساد ويمنعه من السفر
- احتجاز ابنة الرئيس الأوزبكي في ملف فساد
- 900 دولار.. سعر تذكرة «الكلاسيكو الودي»!
- جورج فريحة عن بشير الجميّل: التحضير لـ«صبرا وشاتيلا»
- كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستياً عابراً للقارات.. وواشنطن وسيول تدرسان خيارات عسكرية للرد
- اعترافات اللصّ المليونير.. جمع 100 مليون جنيه من نحو 40 جريمة سرقة في القاهرة وهذا هو مثله الأعلى!
- دراسة جينية تكشف الأصل الحقيقي للبنانيين
- أكبر عملية إبادة لكائن حي.. أستراليا تتكلَّف 411 مليون دولار لتجنُّب الخطر الذي يهدِّد بقاءها
- بيان تيار المستقبل: أزمات وإرباكات تتوالى!
- ما هي بنود الاتفاق التي أوقفت معارك جرود عرسال؟
- الحريري في وضع سياسي.. لا يُحسد عليه!
- يا المسجد الاقصى.. جينالك
- القوات الروسية باقية في سورية 49 عاماً مع إمكانية التمديد 25 عاماً أخرى
- هدنة في الجرود بين حزب الله و «النصرة» ومخاوف من تكرار سيناريو «الحشد»
محاربة داعش والنصرة: ما قبل وما بعد
ليس في الحرب على الارهاب معارك عفوية أو ارتجالية مرتبطة فقط بخطر الارهابيين. لا في سوريا والعراق ولبنان ومصر وليبيا وسواها. ولا في حسابات أميركا وروسيا وايران وتركيا والتحالفات الدولية ضد الارهاب والقوى المحلية الحليفة لهذه الدولة أو تلك. فالوجه الآخر لتحرير جرود عرسال من الارهابيين في هذا الوقت هو انتهاء وظيفة النصرة هناك، بحيث لم تعد قوى عدة في حاجة الى توظيف احتلال النصرة للأرض. واذا كان الجدل يدور حاليا على توظيف الانتصار عليها، فان وظيفتها في إدلب مستمرة بما سمح لها باخراج خصومها وضمان السيطرة شبه الكاملة هناك.
والتركيز على معركة قريبة يخوضها الجيش اللبناني لتحرير جرود رأس بعلبك والقاع من داعش يرافق التركيز الأميركي والروسي والأوروبي على اعطاء الأولوية المطلقة لضرب داعش في سوريا والعراق ومصر وليبيا وسواها. وهو ما يؤكد ان توظيف داعش لم يعد يخدم أية قوة خلافا للسنوات الماضية.
ذلك ان العقوبات الأخيرة التي فرضها الكونغرس الأميركي على روسيا وايران وكوريا الشمالية والأزمة الديبلوماسية بين واشنطن وموسكو لم تمنع استمرار التفاهم العسكري والأمني على ترتيبات في سوريا والعراق. فليس أمرا قليل الدلالات ان يقول مستشار الأمن القومي الجنرال ماكماستر ان سبب وجودنا في سوريا هو فقط تدمير داعش. ولا خارج التفاهم الأميركي - الروسي ان يوقف الرئيس دونالد ترامب برنامج دعم معارضين سوريين مشترطا استمرار الدعم لمن يحارب داعش فقط، وان يقول مسؤول كبير في الادارة نحن لا نخوض حربا ضد النظام، وما نحتاج اليه هو التركيز على داعش. فضلا عن ان خطاب ادارة ترامب العنيف ضد ايران أكثر دولة راعية للارهاب لم يمنع مشاركة واشنطن وطهران في حرب واحدة ضد داعش في العراق.
لكن اكتمال النصر الفعلي على داعش والنصرة وبقية التنظيمات الارهابية يتطلب انهاء الحروب والصراعات في سوريا والعراق وليبيا واليمن. ولا نهاية للحروب والصراعات من دون تسويات سياسية. وأخطر ما يحدث هو ان تتصرّف أميركا وروسيا والقوى الاقليمية كأن القضاء على دولة الخلافة الداعشية ليس مرتبطا بمعالجة الظروف والأوضاع والأسباب التي قادت الى ظهور داعش. فالعودة الى ممارسة الأنظمة للعنف السياسي، بعد توقف الحرب من دون تسوية، هي وصفة لاعادة صنع داعش أخطر وأكثر وحشيّة. والرهان على حجب قضايا المجتمعات والأوطان بالحرب على الارهاب هو رهان على أوهام تنفجر فيها قنابل حروب العصابات وقنابل الفقر والظلم والتسلّط على المجتمع.
إعلانات Zone 5B
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 164
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
رفيق خوري
ولد رفيق خوري في مشتى الحلو عام 1936 وتعلم في مدرسة ابن خلدون ثم علّم فيها . بعد أن اخذ البكلوريا بدأ دراسة الحقوق في الجامعة ولكن الظروف السياسية الصعبة أجبرته للهرب إلى لبنان بعد أن قضى فترة قصيرة في الحبس لميوله اليساريه . وسرعان ما تعرف بالعاملين في مجال الصحافة في لبنان وأخذ يكتب في عدة جرائد ومجلات حيث استقر فيه المطاف في دار الصياد وبسرعة رأس تحرير مجلة الصياد لمدة طويلة ثم رأس ولا يزال تحرير جريدة الأنوار . يعمل بالسياسة إلى جانب الصحافة ويعتبر من أكثر المدافعين عن حرية الرأي وحرية التعبير ومن ألمع الصحفيين في الشرق الأوسط . في بداية حياته كان له كتابي شعر الأول ( زنبق ودم ) كتبه في مشتى الحلو وفي بداية اغترابه عنها حيث ييبث في هذا الكتاب كل الحنين والشوق لسهرات المشتى وأيامها وخاصة أنه كان لا يستطيع المجيء إليها كذلك عبر في الكتاب عن أفكاره الثورية ودفاعه عن الثورات العربية والعالمية . ثم كان كتابه الثاني الذي وصف فيه بيروت ( بمدينة الحجارة ) . وبعد ذلك توقف عن كتابة الشعر والتزم السياسة والصحافة والمقالات الأدبية وخاصة فيما يتعلق بفيروز والرحابنة الذي كان معهم منذ البداية وكتب لهم أكثر من ثلاثة عشر اسكتش حسب ما قاله منصور الرحباني وكان ولا يزال من أكثر المقربين منهم حتى أن عاصي الرحباني في أواخر حياته كان يعتمد عليه ليعرف ما يدور في العالم .
- محاربة داعش والنصرة: ما قبل وما بعد
- الارهاب ليس واحدا ومحاربته ليست واحدة
- دويكا روسية - أميركية ونوعان من الترويكا
- نقاش دقيق ومحرج في البيت الأبيض
- معركة الجرود المتأخرة: توقيت حرب سوريا
- ماذا بعد الاقتراب من المدار الروسي؟
- إنصاف أصحاب الحق وطريقة إحقاق الحق
- اللعبة الجيوسياسية بين ترامب وايران
- الجيش والاقتصاد وحقوق الوطن والمواطن
- أي خارطة طريق لمرحلة ما بعد الحرب؟
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)