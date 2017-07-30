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بمجدك احتميت: الجيش ضمانة الاستقرار
غدًا المشهد المفخرة... باحة المدرسة الحربية في الفياضية ستشهد على ذلك، سيعود التماع السيوف بعد غياب قسري، وسيتجلى تكوين السلطة بأبهى لوحة.
غدًا سيقف أكثر من مئتي تلميذ ضابط للتخرّج: ستلمع النجوم على أكتافهم وستلمع السيوف التي سيتسلمونها من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سبق أن وقف الوقفة ذاتها منذ أكثر من نصف قرن وتحديدًا في مطلع ستينيات القرن الماضي، ليتسلّم سيفه ويحمل الأمانة. اليوم هو يسلّم السيوف وسيكون إلى جانبه عماد آخر هو قائد الجيش جوزيف عون، وسيشهد الجميع على أن أسس الدولة عادت بعد غياب عن هذا المشهد من ثلاثة أعوام حين تسبب الفراغ في سدّة الرئاسة في تعليق تخريج تلامذة الضباط وتسليمهم سيوفهم.
غدًا الإحتفال في المدرسة الحربية، وعلى مسافة أكثر من 120 كيلومترا بين المدرسة الحربية في الفياضية، ورأس بعلبك والقاع، يقف ضابط وجنود الجيش اللبناني في انتظار معمودية جديدة للدم في مواجهة ارهابيي داعش في جرود القاع وجرود رأس بعلبك.
على الطرقات يرتفع شعار الجيش لهذه السنة، ويقول بمجدك احتميت، هذا الشعار مأخوذ من قصيدة مغنّاة عن الأرض والوطن، وتعكس حقيقة أحاسيس اللبنانيين هذه الأيام بأن الحماية هي بمجد الجيش اللبناني، ولولا هذا المجد لكان موضوع الحماية يطرح أكثر من علامة استفهام.
الجيش اللبناني منتشر اليوم على كامل الأراضي اللبنانية: على الحدود وداخليًا: على طول الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة، وفي الشمال والشرق، وفي الداخل وحول المخيمات، وكم من المرّات تُطلَب منه مهمات طارئة واستثنائية مثل التدخل لحماية تظاهرة أو فك اعتصام أو فتح طريق قطعت بالدواليب المشتعلة.
إذًا، هناك مهام استراتيجية، كما ان هناك مهام تكتيكية يومية طارئة.
بفضل الجيش اللبناني يعيش لبنان حال استقرار قلّ نظيرها، ففي منطقة تعيش براكين الحروب والارهاب، يبقى لبنان عصيًّا على التوترات، لكن هذا الواقع يجب أن يحث المسؤولين على الدفع في اتجاه تحصين المؤسسة العسكرية، ولعلّ الشغل الشاغل للمسؤولين اللبنانيين هو هذا التحدي.
فرئيس الحكومة سعد الحريري كان جلّ اهتمامه في واشنطن أن يثبت المساعدات العسكرية للجيش اللبناني، وقد نجح في ذلك بعدما ضمن استمرار المساعدات السنوية والتي تقدر بثمانين مليون دولار، وهذا الإنجاز تحقق على رغم محاولات العرقلة التي قامت بها بعض المجموعات في واشنطن لوقف دعم الجيش، وقد تبلّغ الرئيس سعد الحريري من الرئيس الأميركي دونالد ترامب ان خطة الدعم ستستمر.
أما ذروة الدعم الأميركي للجيش اللبناني والتي ستكون رسالة في أكثر من اتجاه، فتتمثّل في زيارة قائد الجيش العماد جوزيف عون لواشنطن التي ستبدأ في الثلث الثاني من هذا الشهر، وتحديدًا في الثاني عشر من آب.
استقبال واشنطن لقائد الجيش، على رأس وفد من القيادة العسكرية وليس في عداد وفد، يدل على المكانة الرفيعة التي توليها واشنطن للمؤسسة العسكرية، ولا سيما في هذه الظروف بالذات.
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الهام فريحه
وُلدت السيدة إلهام فريحه في لبنان وهي الابنة الوحيدة، للراحل سعيد فريحه مؤسس "دار الصياد". تلقت علومها في لبنان وحصلت على إجازة في علم النفس من الجامعة الأميركية في بيروت. السيدة إلهام فريحه متزوجة ولها ابنة واحدة، كما انها تتقن ثلاث لغات. وتشمل هواياتها الفن والأدب والرياضة. وتعتبر السياسة من اولى اهتماماتها اليومية. وقد أرست علاقات صداقات واسعة في لبنان والعالم العربي.
العمل الصحفي:
عام 1973، عُينت رئيسة تحرير لمجلة جديدة اسمها " سمر" تصدر شهرياً كمجلة متخصصة. عام 1976 تمّ تعيينها نائبة للمدير العام في دار الصياد، وكانت مسؤولة عن المقر الرئيسي للدار ومكاتبها الموزعة في سائر العواصم الكبرى كلندن وباريس والقاهرة ودبي والرياض. وقد بلغ معدل عدد العاملين في الدار حوالى ثمانمائة. عام 1981، وتحت إشرافها، تمّ إصدار مجلة " فيروز". وبصفتها رئيسة تحرير لهذه المجلة، استطاعت أن ترتقي بها الى مستوى أفضل وأنجح مجلة تُعنى بشؤون المرأة. عام 2002 عينت مديرا عاما لدار الصياد حيث عكفت على برنامج جديد لتطوير الموارد البشرية والتقنية والنشرية. ولعبت دورا رئيسيا في استحداث اولى المطبوعات المتخصصة وفي موضوعات غير تقليدية في المنطقة العربية وفي جعلها عصرية شكلا ومضمونا. وتبلغ مطبوعات الدر حاليا والتي تشرف عليها السيدة فريحه 10 مطبوعات. أعادت تأهيل بناء الدار بعد الدمار الذي لقيه بسبب الحرب ومكننة العمل وتحسين جودة الإنتاج، قد تعرض مكتبها لقصف مباشر دمر بكامله. علما بأنه كان بإمكان السيدة فريحه ان تغادر البلاد إلى الخارج حيث كانت تملك منزلا في العاصمة الفرنسية بعيدا عن الهموم والمخاطر.
الأوسمة التي نالتها:
وسام اللجنة الوطنية ليوم الطفل عام 1987 بصفتها "من رموز المحبة والعطاء". وسام الاستحقاق الوطني من أعلى درجات الشرف قلده اياها رئيس الجمهورية اللبنانية عام 1988. "شهادة تقدير" وزير الزراعة اللبنانية عام 1998 لما بذلته في سبيل تعزيز القطاع الزراعي. جائزة الصحافة عام1992 من قبل "جمعية مصطفى وعلي امين" لصمودها احدى عشر عاما في ادارة الدار والقنابل تسقط فوق راسها" كما جاء في قرار التكريم.
لمحات من إدارتها لدار الصياد:
بين العام 1975 و 1991 اندلعت حرب مدمرة في لبنان اجتاحت جميع مناطقه وعصفت بكل قطاعاته ولم يبق فيه منطقة او مدينة او قرية لم تحترق في اتون الحرب التي ظلت مستعرة حتى المبادرة العربية الكريمة التي تمثلت في اتفاق الطائف. وقد تقطعت جرا ذلك وسائل التواصل والمواصلات وكان العمل والإنتاج يمران في مراحل بالغة التعقيد والخطورة. وكان الإعلاميون يتكبدون مخاطر جمة في أدائهم لواجباتهم المهنية. الأمر الذي فرض أعباء شديدة على المؤسسات الراغبة في الصمود وفي متابعة رسالتها وأداء واجبها الوطني والإعلامي. وكان قرار السيدة فريحه بالتعاون مع أشقائها عصام وبسام اهمية قيام "دار الصياد" بواجباتها مهما كلفها ذلك من تضحيات. ولم تكتف بذلك فحسب بل وبتحقيق قفزات نوعية تاريخية. وكانت حريصة طوال الوقت ولا تزال على إحاطة نفسها على الدوام بفريق من المساعدين الشخصيين والإداريين والباحثين والإعلاميين الأكفاء مدخلة في جسم الأسرة روحا من الاندفاع والتجدد. واستطاعت بقوة شخصيتها وصمودها ان تضرب المثل الحي للعاملين في الدار مقاسمة اياهم السراء والضراء والمحن والمخاطر، وشاطرتهم طعامهم ومأواهم، مداومة معهم العمل اليومي رغم المخاطر الجسدية الشخصية والعامة.
أمثلة قيادية: العمل في ظل المخاطر
اجتازت السيدة الهام أكثر من امتحان قاسي في هذا الصدد. ويتجلى ذلك في مثلين بارزين: الأول انها، وفي فترة بلغ فيها أوار المعارك حدا استحال فيه التجوال وتوقفت الإمدادات الورقية اللازمة للطباعة، توجهت بنفسها على رأس فريق من مساعديها إلى المرفأ حيث تراكمت لفائف الورق على الأرصفة ولا من يشيلها، وأشرفت، تحت أزيز الرصاص ودوى القذائف، على تأمين حاجتها والعودة بالقافلة إلى مبنى الدار وكان اجتياز الطريق أشبه بعبور الحدود بين الدول المتعادية. واما المثال الثاني فقد تجلى أبان الفوضى السياسية وبروز سلطات أمر واقع بعيدا عن سلطة الدولة وقواها الوطنية. اذ عمدت هذه القوى، الميليشيوية، بإثارة الاضطرابات داخل المؤسسات وتحريض العاملين على الشغب بهدف الاستيلاء عليها، فوقفت بوجه هذه القوى غير الشرعية وجها لوجه وحالت دون تحقيق إطماعهم غير مبالية بتهديد شخصي من اخطر المستويات. وقد تعرض منزلها للقصف المدفعي ...
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