- فوضى وعدم أهلية.. "أوبزيرفر" تكشف أسرار رئاسة ترامب!
- بداية رحيل «النصرة» عن لبنان اليوم
- الراعي ينتفض ضد تداعيات «السلسلة»... وإتفاق عرسال يُنفَّذ
- الجزيرة
- السباحة في الاضطراب الكبير
- صراحة ومصارحة من محمد السادس
- صفقة جرود عرسال تبدأ بتبادل الجثث وفورة النازحين الراغبين بالعودة تنحسر
- تَبادُل جثثٍ يُطْلِق «صفقة الجرود» بين «حزب الله» و«النصرة»
- مصادر: المعركة مع «داعش» إلى ما بعد «عيد الجيش»
- الجيش ينجز خطة الهجوم على «داعش» .. ولا وسيط من المخيم الى النهر : إحباط مخطط لاغتيال كوادر في «فتح»
- طرابلس تدير ظهرها لجرود عرسال: غياب التحريض وتبدّل الأولويات
- خونة وعملاء... وإرهابيون أيضاً!
- حملة قواتية على الرابطة المارونية: دعم المقاومة ممنوع!
- نصف قرن من الصراع على هوية لبنان السياسية
- الردّ الأعنف لـ«الرابطة المارونية»
- بمجدك احتميت: الجيش ضمانة الاستقرار
- مقتل عشرات من ميليشيات الحوثي وصالح
- ألفيش لنيمار: كن شجاعاً واقبل الـ222 مليون يورو
- الفيصلي وحيداً وسط «عرب أفريقيا»
- السعوديّة تعتبر طَلب قطر تَدويل الحرمين الشريفين عُدوانًا و”إعلان حَربٍ” تحتفظ بحقّها في الرّد عليه.. هل هذا تهديدٌ بعملٍ عسكري.. ومتى؟ ولماذا لم ينفِ وزير خارجية البحرين صراحةً تقارير صحافيّة عن قاعدةٍ مِصريّةٍ في جزيرة حوار؟ وهل عادت الأزمة للمُربّع الأول؟
- يتخبَّطون في قرارهم.. دول الحصار تطالب قطر مجدداً بتطبيق 13 مطلباً بعدما تنازلت عنها
- بوتين يأمر بمغادرة 755 دبلوماسياً أمريكياً رداً على العقوبات
- الوعل.. في موقع رئيس الكون!
- لقطة مصوّرة تدحض مزاعم حزب الله في جرود عرسال
- تبادل جثامين مقاتلين بين حزب الله و"جبهة النصرة" اليوم
الوعل.. في موقع رئيس الكون!
بان للناس، في العالم أجمع، من يُضحك الثكالى، ويسلي الحزانى، ويسمر الناس على اقواله الخالدة ومنظره ـ بشعره الاشهب المسّرح بطريقة فريدة في بابها ـ ودرر كلماته الفريدة والتي تدل على جهله الاستثنائي بشؤون العالم ودوله جميعاً، بما فيها دولته، الولايات المتحدة الاميركية.
كان اعداء السياسة الامبراطورية الاميركية، إلى ما قبل شهور قليلة، يتطلعون بإعجاب يداني الاكبار ـ ولو من موقع المختلف ـ إلى رئيسها السابق، المثقف، العارف بشؤون العالم، الخطيب المفوه، الدقيق في كلماته، المميز في مرافعاته السياسية، المستعد لان يتعلم او يزداد علماً: باراك اوباما..
ولقد جاء بعده ليكون امبراطور الكون مضارب جاهل، معادٍ للثقافة، يتعامل مع السياسة على انها مقامرة، لا يحترم شعبه، لا سيما الفقراء منه، وطبيعي الا يحترم سائر شعوب العالم، واسمه دونالد ترامب.
ولقد قدر لهذا الوعل أن يصل إلى سدة الرئاسة في أغنى وأقوى دولة في العالم.. وان يتسلم الحقيبة التي تتضمن رموز اطلاق القنابل الذرية والهيدروجينية التي يمكن أن تبيد ملايين الملايين من سكان الكرة الارضية..
لكن حظ هذا الرئيس الجاهل الا في البورصة أن قد رزقه الله الملوك والامراء والشيوخ من حكام الذهب نفطاً وغازاً في شبه الجزيرة العربية… وهكذا عاد من رحلته الاولى إلى الخارج، وكانت إلى تلك البلاد بعنوان الرياض تحديداً، بأكثر من خمسمائة مليار دولار (اذا ما احتسبنا الهدايا التي قدمت للسيدة زوجته ولكريمته الحسناء وجمعيتها الوهمية..).
إعلانات Zone 5B
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 165
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
طلال سلمان
صحافي لبناني مواليد 1938 شمسطار في لبنان،في عام 1957 بدأ العمل الصحافي في مجلة الحوادث اللبنانية، وفي عام1962عمل في مجلة الاحد اللبنانية، وفي عام 1963 أسس مجلة دنيا العروبة في الكويت، وفي 1965 عمل في مجلة الصياد اللبنانية وفي عام 1974 اسس واصدر جريدة السفير وتولى رئاسة تحريرها ولايزال حتى اللحظة، وفي عام 2002 أصبح عضوا في مجلس نقابة الصحافة .
- الوعل.. في موقع رئيس الكون!
- ترامب يهين الحريري.. في البيت الابيض!
- يا المسجد الاقصى.. جينالك
- هل انتهت حرب داحس والغبراء الجديدة؟.. مرجعية “عربية” جديدة: واشنطن بالشراكة مع موسكو؟!
- عن الحرب بين النفط والغاز: لا مرجعية عربية.. والخلافات تلتهم المستقبل!
- عن داحس والغبراء في القرن الحادي والعشرين!
- المساعدات لمن يحتاجها: الوزارة اولاً.. ثم النازحون!
- النشامى والوفاء
- عن المستقبل العربي الضائع في قلب “حرب الخليج” وما بعدها..
- عن سوليدير دمشق..
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)