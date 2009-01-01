إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | مقالات | الوعل.. في موقع رئيس الكون!
المصنفة ايضاً في: مقالات

الوعل.. في موقع رئيس الكون!

آخر تحديث: منذ 10 ساعة 19 دقيقة
image
الكاتب: طلال سلمان
عدد المشاهدات: 1
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق

بان للناس، في العالم أجمع، من يُضحك الثكالى، ويسلي الحزانى، ويسمر الناس على اقواله الخالدة ومنظره ـ بشعره الاشهب المسّرح بطريقة فريدة في بابها ـ ودرر كلماته الفريدة والتي تدل على جهله الاستثنائي بشؤون العالم ودوله جميعاً، بما فيها دولته، الولايات المتحدة الاميركية.

 

كان اعداء السياسة الامبراطورية الاميركية، إلى ما قبل شهور قليلة، يتطلعون بإعجاب يداني الاكبار ـ ولو من موقع المختلف ـ إلى رئيسها السابق، المثقف، العارف بشؤون العالم، الخطيب المفوه، الدقيق في كلماته، المميز في مرافعاته السياسية، المستعد لان يتعلم او يزداد علماً: باراك اوباما..

 

ولقد جاء بعده ليكون امبراطور الكون مضارب جاهل، معادٍ للثقافة، يتعامل مع السياسة على انها مقامرة، لا يحترم شعبه، لا سيما الفقراء منه، وطبيعي الا يحترم سائر شعوب العالم، واسمه دونالد ترامب.

 

ولقد قدر لهذا الوعل أن يصل إلى سدة الرئاسة في أغنى وأقوى دولة في العالم.. وان يتسلم الحقيبة التي تتضمن رموز اطلاق القنابل الذرية والهيدروجينية التي يمكن أن تبيد ملايين الملايين من سكان الكرة الارضية..

 

لكن حظ هذا الرئيس الجاهل الا في البورصة أن قد رزقه الله الملوك والامراء والشيوخ من حكام الذهب نفطاً وغازاً في شبه الجزيرة العربية… وهكذا عاد من رحلته الاولى إلى الخارج، وكانت إلى تلك البلاد بعنوان الرياض تحديداً، بأكثر من خمسمائة مليار دولار (اذا ما احتسبنا الهدايا التي قدمت للسيدة زوجته ولكريمته الحسناء وجمعيتها الوهمية..).

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)

طلال سلمان

طلال سلمان

صحافي لبناني مواليد 1938 شمسطار في لبنان،في عام 1957 بدأ العمل الصحافي في مجلة الحوادث اللبنانية، وفي عام1962عمل في مجلة الاحد اللبنانية، وفي عام 1963 أسس مجلة دنيا العروبة في الكويت، وفي 1965 عمل في مجلة الصياد اللبنانية وفي عام 1974 اسس واصدر جريدة السفير وتولى رئاسة تحريرها ولايزال حتى اللحظة، وفي عام 2002 أصبح عضوا في مجلس نقابة الصحافة .

المزيد من اعمال الكاتب