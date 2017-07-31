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لبنان والتحديات جدولٌ بالإستحقاقات الداهمة
هذا الأول من آب ليس ككل أول من آب، هو مكتمل البدر على كل المستويات:
تاق اللبنانيون إلى رئيس قوي للجمهورية، فكان لهم هذا الرئيس القوي.
تاقوا إلى رئيس حكومة جريء في اتخاذ القرارات، فكان لهم رئيس الحكومة الجريء.
تاقوا إلى قائد للجيش آتٍ من خلف متاريس جرود عرسال، إبن الميدان والجبهات، فكان لهم قائد الجيش الإستثنائي هذا.
تاقوا إلى دورة حياة عادية وسط الأعاصير والبراكين، فكانت لهم حياة عادية تتحدى الإستثناء:
150 مهرجاناً سياحياً في 90 يوماً، وهذا ما لا يحدث في أي بلد في العالم، وكأنَّ بعض السياسيين يتحوّلون في موسم الصيف إلى أدلاّء سياحيين.
***
هذا في الجانب المضيء، لكن في الجانب المُظلم هناك تحديات تبدأ في جرود القاع ورأس بعلبك ولا تنتهي بزيادة الأقساط المدرسية.
صحيحٌ أنَّ المسؤولين يتدرجون في اهتماماتهم من القضايا الإستراتيجية إلى القضايا الأقل أهمية، لكن بالنسبة إلى المواطنين العاديين فإنَّ القضايا الإستراتيجية مهمة، ولكن تهمهم أيضاً وأيضاً أمورٌ كثيرة:
فالطبابة والإستشفاء شأن استراتيجي.
وأقساط المدارس شأن استراتيجي.
وتأمين فرص عمل شأن استراتيجي.
وتأمين مساكن لجيل الشباب شأن استراتيجي.
وتوفير الكهرباء بطريقة غير متقطعة شأن استراتيجي.
وتوفير إنترنت سريعة شأن استراتيجي.
ومعالجة ازدحام السير، إلى حد الإختناق، شأن استراتيجي.
ووضع حد لأزمة النفايات المسببة لشتى أنواع الأمراض، شأن استراتيجي.
ووضع حد لمداخلات السياسيين في الإدارة وفي القضاء، شأن استراتيجي.
كل ما سبق تعداده هو غيضٌ من فيض ما يُقلق اللبنانيين، فليست جرود القاع وجرود رأس بعلبك هي التي تقلقهم، وقد أصبح هذا القلق في مراحله الأخيرة، فالأمن مستقرٌ لأنَّ هناك مؤسسات وإدارات أمنية تمسك الوضع جيداً:
من المؤسسة العسكرية، إلى قوى الأمن الداخلي، إلى الأمن العام، إلى أمن الدولة، هذه القاعدة المربّعة الأضلاع هي التي تعطي الثقة للمواطن على المستوى الأمني والعسكري.
***
حكومة الرئيس الحريري تعمل منذ حزيران الفائت على كلِّ الملفات التي تقضُّ مضاجع المواطن، ومن المفترض أن تجرى الإنتخابات النيابية وتستقيل الحكومة، لكن مع التمديد الثالث لمجلس النواب حتى أيار المقبل، فإنها ستبقى موجودة حتى ذلك التاريخ، والقرار في يدها. وحتماً ستكون حكومة مكتملة الأوصاف لتستطيع النهوض بالبلد حتى أيار المقبل، كما يريدها الرئيس الشاب سعد الحريري، بدليل أنَّ الجهود التي بذلها في واشنطن تُظهر أنَّه رئيس حكومة قوي سيعمل كلَّ ما بوسعه من أجل أن يتمكن لبنان من تجاوز كل القطوعات على كل المستويات.
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الهام فريحه
وُلدت السيدة إلهام فريحه في لبنان وهي الابنة الوحيدة، للراحل سعيد فريحه مؤسس "دار الصياد". تلقت علومها في لبنان وحصلت على إجازة في علم النفس من الجامعة الأميركية في بيروت. السيدة إلهام فريحه متزوجة ولها ابنة واحدة، كما انها تتقن ثلاث لغات. وتشمل هواياتها الفن والأدب والرياضة. وتعتبر السياسة من اولى اهتماماتها اليومية. وقد أرست علاقات صداقات واسعة في لبنان والعالم العربي.
العمل الصحفي:
عام 1973، عُينت رئيسة تحرير لمجلة جديدة اسمها " سمر" تصدر شهرياً كمجلة متخصصة. عام 1976 تمّ تعيينها نائبة للمدير العام في دار الصياد، وكانت مسؤولة عن المقر الرئيسي للدار ومكاتبها الموزعة في سائر العواصم الكبرى كلندن وباريس والقاهرة ودبي والرياض. وقد بلغ معدل عدد العاملين في الدار حوالى ثمانمائة. عام 1981، وتحت إشرافها، تمّ إصدار مجلة " فيروز". وبصفتها رئيسة تحرير لهذه المجلة، استطاعت أن ترتقي بها الى مستوى أفضل وأنجح مجلة تُعنى بشؤون المرأة. عام 2002 عينت مديرا عاما لدار الصياد حيث عكفت على برنامج جديد لتطوير الموارد البشرية والتقنية والنشرية. ولعبت دورا رئيسيا في استحداث اولى المطبوعات المتخصصة وفي موضوعات غير تقليدية في المنطقة العربية وفي جعلها عصرية شكلا ومضمونا. وتبلغ مطبوعات الدر حاليا والتي تشرف عليها السيدة فريحه 10 مطبوعات. أعادت تأهيل بناء الدار بعد الدمار الذي لقيه بسبب الحرب ومكننة العمل وتحسين جودة الإنتاج، قد تعرض مكتبها لقصف مباشر دمر بكامله. علما بأنه كان بإمكان السيدة فريحه ان تغادر البلاد إلى الخارج حيث كانت تملك منزلا في العاصمة الفرنسية بعيدا عن الهموم والمخاطر.
الأوسمة التي نالتها:
وسام اللجنة الوطنية ليوم الطفل عام 1987 بصفتها "من رموز المحبة والعطاء". وسام الاستحقاق الوطني من أعلى درجات الشرف قلده اياها رئيس الجمهورية اللبنانية عام 1988. "شهادة تقدير" وزير الزراعة اللبنانية عام 1998 لما بذلته في سبيل تعزيز القطاع الزراعي. جائزة الصحافة عام1992 من قبل "جمعية مصطفى وعلي امين" لصمودها احدى عشر عاما في ادارة الدار والقنابل تسقط فوق راسها" كما جاء في قرار التكريم.
لمحات من إدارتها لدار الصياد:
بين العام 1975 و 1991 اندلعت حرب مدمرة في لبنان اجتاحت جميع مناطقه وعصفت بكل قطاعاته ولم يبق فيه منطقة او مدينة او قرية لم تحترق في اتون الحرب التي ظلت مستعرة حتى المبادرة العربية الكريمة التي تمثلت في اتفاق الطائف. وقد تقطعت جرا ذلك وسائل التواصل والمواصلات وكان العمل والإنتاج يمران في مراحل بالغة التعقيد والخطورة. وكان الإعلاميون يتكبدون مخاطر جمة في أدائهم لواجباتهم المهنية. الأمر الذي فرض أعباء شديدة على المؤسسات الراغبة في الصمود وفي متابعة رسالتها وأداء واجبها الوطني والإعلامي. وكان قرار السيدة فريحه بالتعاون مع أشقائها عصام وبسام اهمية قيام "دار الصياد" بواجباتها مهما كلفها ذلك من تضحيات. ولم تكتف بذلك فحسب بل وبتحقيق قفزات نوعية تاريخية. وكانت حريصة طوال الوقت ولا تزال على إحاطة نفسها على الدوام بفريق من المساعدين الشخصيين والإداريين والباحثين والإعلاميين الأكفاء مدخلة في جسم الأسرة روحا من الاندفاع والتجدد. واستطاعت بقوة شخصيتها وصمودها ان تضرب المثل الحي للعاملين في الدار مقاسمة اياهم السراء والضراء والمحن والمخاطر، وشاطرتهم طعامهم ومأواهم، مداومة معهم العمل اليومي رغم المخاطر الجسدية الشخصية والعامة.
أمثلة قيادية: العمل في ظل المخاطر
اجتازت السيدة الهام أكثر من امتحان قاسي في هذا الصدد. ويتجلى ذلك في مثلين بارزين: الأول انها، وفي فترة بلغ فيها أوار المعارك حدا استحال فيه التجوال وتوقفت الإمدادات الورقية اللازمة للطباعة، توجهت بنفسها على رأس فريق من مساعديها إلى المرفأ حيث تراكمت لفائف الورق على الأرصفة ولا من يشيلها، وأشرفت، تحت أزيز الرصاص ودوى القذائف، على تأمين حاجتها والعودة بالقافلة إلى مبنى الدار وكان اجتياز الطريق أشبه بعبور الحدود بين الدول المتعادية. واما المثال الثاني فقد تجلى أبان الفوضى السياسية وبروز سلطات أمر واقع بعيدا عن سلطة الدولة وقواها الوطنية. اذ عمدت هذه القوى، الميليشيوية، بإثارة الاضطرابات داخل المؤسسات وتحريض العاملين على الشغب بهدف الاستيلاء عليها، فوقفت بوجه هذه القوى غير الشرعية وجها لوجه وحالت دون تحقيق إطماعهم غير مبالية بتهديد شخصي من اخطر المستويات. وقد تعرض منزلها للقصف المدفعي ...
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