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المصنفة ايضاً في: مقالات, لبنان

الجيش قادر على مواجهة الأخطار الحقيقية

آخر تحديث: منذ 6 دقيقة
المصدر: صحيفة الاخبار اللبنانية
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الكاتب: رفيق خوري
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لبنان يحتفل اليوم بعيد الجيش الذي لم تمنعه ظروف العجز السياسي من صنع معجزة أمنية. وليس تقليد السيوف للضباط الجدد على يد الرئيس ميشال عون، وهو رابع رئيس للجمهورية كان قائدا للجيش، مجرد احتفال رمزي في هذه الأيام بمقدار ما هو تسليم مهام أمنية على أكثر من جبهة. فلا ما نحتفل بعيده هو جيش له دولة كما يقال عن الباكستان. ولا هو جيش يتمرد على السلطة السياسية ويقيم نظاما انقلابيا استبداديا يسميه ثورة. انه حارس النظام الديمقراطي في دولة لها جيش بالمعنى الدستوري، وعمليا في مشروع دولة له جيش. لا بل ان بناء الجيش الذي مرّ بتجارب قاسية جدا يبدو أسرع من بناء مشروع الدولة وأقوى.

والشائع، من دون نقاش جدّي، هو القول إن مظلة دولية فوق لبنان تضمن وتحمي الحدّ المعقول من الاستقرار وسط منطقة تغلي بالحروب والصراعات. والمفهوم، من دون اعلان، هو الحديث عن خدمات يقدمها لبنان للبلدان المضروبة بالحروب والبلدان التي تدير الحروب، بحيث لا مصلحة لمعظم الأطراف في هزّ استقراره. لكن كل ذلك يبقى كلاما في الجو لولا دور الجيش على الأرض. أولا في محاربة الارهاب وخلايا داعش والنصرة وسواهما. وثانيا في ضمان أمن المواطن وأمن الوطن بالمعنى الاستراتيجي.

والسجال مستمر منذ سنوات حول قرار السلم والحرب وسؤال: لمن الأمر؟ لحزب الله؟ للجيش؟ لتعبير الشعب والجيش والمقاومة؟ ولم يجد له حلا عبر سنوات طويلة من الحوار الوطني حول الاستراتيجية الدفاعية. إذ تبين ان الحوار خداع للنفس وللأمم المتحدة التي تطالب بنزع سلاح حزب الله، وهي تعرف الواقع اللبناني، وحاجة البلد الى مقاومة اسرائيل، وحجة المسؤولين التي خلاصتها ان حزب الله صار قوة اقليمية أكبر من قدرة لبنان على معالجتها.

 

والواقع ان قرار الحرب والسلم يجب أن يكون في يد المؤسسات الدستورية، أي في يد السلطة السياسية الشرعية، لا في يد حزب الله ولا في يد الجيش الذي ينفذ قرار السلطة السياسية. والجيش قادر على الدور الذي يتطلبه الدفاع عن لبنان. قادر على مواجهة الأخطار الحقيقية على البلد والناس والنظام الديمقراطي. ولا معنى لاختراع أخطار أكبر من لبنان إلاّ التشكيك بدور الجيش والبحث عن مبررات لأدوار تتجاوز لبنان.

يقول الجنرال جورج مارشال ان ما يضمن الثقة في القائد والجيش هو ثلاثة: الهدف، النزاهة، والكفاية. وهذه صفات متوافرة في الجيش وقائده الحالي العماد جوزف عون والقائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس العماد ميشال عون.

المصدر: صحيفة الاخبار اللبنانية

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رفيق خوري

رفيق خوري

ولد رفيق خوري في مشتى الحلو عام 1936 وتعلم في مدرسة ابن خلدون ثم علّم فيها . بعد أن اخذ البكلوريا بدأ دراسة الحقوق في الجامعة ولكن الظروف السياسية الصعبة أجبرته للهرب إلى لبنان بعد أن قضى فترة قصيرة في الحبس لميوله اليساريه . وسرعان ما تعرف بالعاملين في مجال الصحافة في لبنان وأخذ يكتب في عدة جرائد ومجلات حيث استقر فيه المطاف في دار الصياد وبسرعة رأس تحرير مجلة الصياد لمدة طويلة ثم رأس ولا يزال تحرير جريدة الأنوار . يعمل بالسياسة إلى جانب الصحافة ويعتبر من أكثر المدافعين عن حرية الرأي وحرية التعبير ومن ألمع الصحفيين في الشرق الأوسط . في بداية حياته كان له كتابي شعر الأول ( زنبق ودم ) كتبه في مشتى الحلو وفي بداية اغترابه عنها حيث ييبث في هذا الكتاب كل الحنين والشوق لسهرات المشتى وأيامها وخاصة أنه كان لا يستطيع المجيء إليها كذلك عبر في الكتاب عن أفكاره الثورية ودفاعه عن الثورات العربية والعالمية . ثم كان كتابه الثاني الذي وصف فيه بيروت ( بمدينة الحجارة ) . وبعد ذلك توقف عن كتابة الشعر والتزم السياسة والصحافة والمقالات الأدبية وخاصة فيما يتعلق بفيروز والرحابنة الذي كان معهم منذ البداية وكتب لهم أكثر من ثلاثة عشر اسكتش حسب ما قاله منصور الرحباني وكان ولا يزال من أكثر المقربين منهم حتى أن عاصي الرحباني في أواخر حياته كان يعتمد عليه ليعرف ما يدور في العالم .

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