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لا وطن من دون أرض وجيش
أمس اللبنانيون كانوا يتطلعون بعقولهم وقلوبهم، وليس بأعينهم فقط، إلى المدرسة الحربية.
أمس الجميع شاخصون إلى ما تبقَّى من آمالٍ في مؤسسات في هذا الوطن.
أمس شعر كل لبناني أنَّ العيدَ عيده وأنَّ السيف سيفه وأنَّ النجمة نجمته.
أمس اُعيدَ الرونق إلى ثلاثية الشعار شرف تضحية وفاء.
أمس تأكد اللبنانيون مرة جديدة أنَّ وحدتَين راسختين هما:
وحدة الأرض، ووحدة المؤسسة العسكرية، وهاتان الوحدتان كفيلتان بوحدة الوطن وباستحالة زعزعته وتصدعه.
أمس، وبعدما شاهده اللبنانيون، تأكَّد الجميع أنَّ الوطن بخير وأنَّ استعادته عافيته مسألةَ وقت.
لكن، في المقابل، وبهدف عدم الإفراط في الفرح، فإنَّ الواقعية المنطقية تستدعي الإضاءة على تحدياتٍ يواجهها الجيش، ولا بدَّ من معالجتها في توقيتها المناسب:
أول التحديات الكشفُ عن مصير العسكريين لدى داعش وهذه المرارة يجب أنْ يُوضع حدٌ لها أياً تكن الإعتبارات.
ثاني التحديات، احتياجات الجيش، فمن المعروف أنَّ الجيش في حال استنفارٍ منذ سنوات، وتحديداً من اندلاع الحرب السورية في آذار 2011. ستة أعوامٍ ونيِّف على هذه الحرب، والجيش اللبناني يُستنزَف:
من الإرهاب المتنقِّل، إلى السيارات المفخخة، إلى الأحزمة الناسفة، إلى خطف العسكريين. هذا عدا عن تحديات الداخل المتمثلة بالحفاظ على الأمن حين تضطرب الأمور بسبب الشارع والتحركات المطلبية.
هذه التحديات لها احتياجات، وحب الجيش لا يكتمل إلا بتأمين الإحتياجات له، وليس فقط بالإشادة وبالأناشيد.
فالجيش كما هو حاجةٌ كذلك لديه احتياجات، وهو لا يستطيع أنْ يقوم بواجباته وبمهامه ما لم يوفَّر له ما يحتاج اليه.
في العيد الثاني والسبعين لتأسيس الجيش اللبناني، لا يبدو هذا العمر هو عمر الكهولة، لأنَّ الجيش في تجدد دائم وفي شباب دائم. وما تخريج الضباط أمس سوى جزء من هذا التجدد وهذا الشباب.
والجيش الجاهز دائماً للإستشهاد هو جيشٌ لا يموت، وقد غرد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على صفحته على تويتر، فكتب:
الإستشهاد يرفع الإنسان إلى مستوى القداسة، وإذ نتذكّر شهداء جيشنا، ننحني أمام أضرحتهم مصلّين.
وفي حفل المدرسة الحربية، وقف فخامة الرئيس ميشال عون حيث وقف منذ تسعة وخمسين عاماً، حين تسلَّم سيفه، وخاطب العسكريين:
لا تراجعٍ أمام الإرهاب بجميع وجوهه وتنظيماته. والجيش على جهوزية دائمة لمواجهته، وكذلك مؤسساتنا الأمنية. وقد كان لبنان سبّاقاً في حربه على الإرهاب، فالجيش واجه الإرهابيين في محطات متتالية ونجح في تعزيز الإستقرار السياسي والأمني في البلاد، وتثبيت السلام على حدودنا الجنوبية، بفضل التفاف الشعب حوله، وتمسُّك لبنان بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة. وعلينا أن نستثمر هذا الإستقرار، كمسؤولين سياسيين، في تحقيق نهضة اقتصادية يتوق إليها اللبنانيون.
جرعةُ دعمٍ للجيش اللبناني، عشية المواجهة التي لم تُحدَّد ساعة الصفر حيالها، ومتى تحددت، الجميع وراء الجيش.
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الهام فريحه
وُلدت السيدة إلهام فريحه في لبنان وهي الابنة الوحيدة، للراحل سعيد فريحه مؤسس "دار الصياد". تلقت علومها في لبنان وحصلت على إجازة في علم النفس من الجامعة الأميركية في بيروت. السيدة إلهام فريحه متزوجة ولها ابنة واحدة، كما انها تتقن ثلاث لغات. وتشمل هواياتها الفن والأدب والرياضة. وتعتبر السياسة من اولى اهتماماتها اليومية. وقد أرست علاقات صداقات واسعة في لبنان والعالم العربي.
العمل الصحفي:
عام 1973، عُينت رئيسة تحرير لمجلة جديدة اسمها " سمر" تصدر شهرياً كمجلة متخصصة. عام 1976 تمّ تعيينها نائبة للمدير العام في دار الصياد، وكانت مسؤولة عن المقر الرئيسي للدار ومكاتبها الموزعة في سائر العواصم الكبرى كلندن وباريس والقاهرة ودبي والرياض. وقد بلغ معدل عدد العاملين في الدار حوالى ثمانمائة. عام 1981، وتحت إشرافها، تمّ إصدار مجلة " فيروز". وبصفتها رئيسة تحرير لهذه المجلة، استطاعت أن ترتقي بها الى مستوى أفضل وأنجح مجلة تُعنى بشؤون المرأة. عام 2002 عينت مديرا عاما لدار الصياد حيث عكفت على برنامج جديد لتطوير الموارد البشرية والتقنية والنشرية. ولعبت دورا رئيسيا في استحداث اولى المطبوعات المتخصصة وفي موضوعات غير تقليدية في المنطقة العربية وفي جعلها عصرية شكلا ومضمونا. وتبلغ مطبوعات الدر حاليا والتي تشرف عليها السيدة فريحه 10 مطبوعات. أعادت تأهيل بناء الدار بعد الدمار الذي لقيه بسبب الحرب ومكننة العمل وتحسين جودة الإنتاج، قد تعرض مكتبها لقصف مباشر دمر بكامله. علما بأنه كان بإمكان السيدة فريحه ان تغادر البلاد إلى الخارج حيث كانت تملك منزلا في العاصمة الفرنسية بعيدا عن الهموم والمخاطر.
الأوسمة التي نالتها:
وسام اللجنة الوطنية ليوم الطفل عام 1987 بصفتها "من رموز المحبة والعطاء". وسام الاستحقاق الوطني من أعلى درجات الشرف قلده اياها رئيس الجمهورية اللبنانية عام 1988. "شهادة تقدير" وزير الزراعة اللبنانية عام 1998 لما بذلته في سبيل تعزيز القطاع الزراعي. جائزة الصحافة عام1992 من قبل "جمعية مصطفى وعلي امين" لصمودها احدى عشر عاما في ادارة الدار والقنابل تسقط فوق راسها" كما جاء في قرار التكريم.
لمحات من إدارتها لدار الصياد:
بين العام 1975 و 1991 اندلعت حرب مدمرة في لبنان اجتاحت جميع مناطقه وعصفت بكل قطاعاته ولم يبق فيه منطقة او مدينة او قرية لم تحترق في اتون الحرب التي ظلت مستعرة حتى المبادرة العربية الكريمة التي تمثلت في اتفاق الطائف. وقد تقطعت جرا ذلك وسائل التواصل والمواصلات وكان العمل والإنتاج يمران في مراحل بالغة التعقيد والخطورة. وكان الإعلاميون يتكبدون مخاطر جمة في أدائهم لواجباتهم المهنية. الأمر الذي فرض أعباء شديدة على المؤسسات الراغبة في الصمود وفي متابعة رسالتها وأداء واجبها الوطني والإعلامي. وكان قرار السيدة فريحه بالتعاون مع أشقائها عصام وبسام اهمية قيام "دار الصياد" بواجباتها مهما كلفها ذلك من تضحيات. ولم تكتف بذلك فحسب بل وبتحقيق قفزات نوعية تاريخية. وكانت حريصة طوال الوقت ولا تزال على إحاطة نفسها على الدوام بفريق من المساعدين الشخصيين والإداريين والباحثين والإعلاميين الأكفاء مدخلة في جسم الأسرة روحا من الاندفاع والتجدد. واستطاعت بقوة شخصيتها وصمودها ان تضرب المثل الحي للعاملين في الدار مقاسمة اياهم السراء والضراء والمحن والمخاطر، وشاطرتهم طعامهم ومأواهم، مداومة معهم العمل اليومي رغم المخاطر الجسدية الشخصية والعامة.
أمثلة قيادية: العمل في ظل المخاطر
اجتازت السيدة الهام أكثر من امتحان قاسي في هذا الصدد. ويتجلى ذلك في مثلين بارزين: الأول انها، وفي فترة بلغ فيها أوار المعارك حدا استحال فيه التجوال وتوقفت الإمدادات الورقية اللازمة للطباعة، توجهت بنفسها على رأس فريق من مساعديها إلى المرفأ حيث تراكمت لفائف الورق على الأرصفة ولا من يشيلها، وأشرفت، تحت أزيز الرصاص ودوى القذائف، على تأمين حاجتها والعودة بالقافلة إلى مبنى الدار وكان اجتياز الطريق أشبه بعبور الحدود بين الدول المتعادية. واما المثال الثاني فقد تجلى أبان الفوضى السياسية وبروز سلطات أمر واقع بعيدا عن سلطة الدولة وقواها الوطنية. اذ عمدت هذه القوى، الميليشيوية، بإثارة الاضطرابات داخل المؤسسات وتحريض العاملين على الشغب بهدف الاستيلاء عليها، فوقفت بوجه هذه القوى غير الشرعية وجها لوجه وحالت دون تحقيق إطماعهم غير مبالية بتهديد شخصي من اخطر المستويات. وقد تعرض منزلها للقصف المدفعي ...
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