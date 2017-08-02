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المشنوق وكرة نار الإنتخابات الفرعية أبعد من ملء ثلاثة مقاعد
وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، من جديد، يتلقف كرة النار، وهذه المرة نار الإنتخابات النيابية الفرعية في كسروان وطرابلس:
في كسروان لملء المقعد، الذي شغر بوصول العماد ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية، وفي طرابلس لملء المقعد الأرثوذكسي الذي شغر باستقالة النائب روبير فاضل، والمقعد العلوي الذي شغر بوفاة النائب بدر ونوس.
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المفارقة في هذا الإستحقاق أنَّ الدستور يحتِّم إجراء هذه الإنتخابات، وأنَّ وزير الداخلية لا يخالف الدستور، فيما أركان مشاركون في السلطة التنفيذية يحبذون عدم إجراء هذه الإنتخابات، وقد جهروا بذلك علناً وفي مقابلات صحافية، ربما بسبب وضعهم الإنتخابي، وربما تحدثوا بالنيابة عن غيرهم، وعلى سبيل المثال لا الحصر ما قاله الدكتور سمير جعجع في حديث صحافي من إنّنا لسنا متحمسين للإنتخابات الفرعية بكل صراحة، مع أن الإجراء دستوري نظرياً، لكن عملياً، إذا حصلت ستكون في تشرين الأول، وكم من الوقت يبقى للإنتخابات العامة؟
6 أشهر. لم يعد هناك وقت. إذا حصلت الإنتخابات الفرعية ستكلف الدولة والناس. وحين سئل عن تأجيلها أجاب:
نحن مع تأجيل الإنتخابات الفرعية وإجراء الإنتخابات العامة لأنَّ الفترة الفاصلة مع الإنتخابات العامة ليست طويلة. أقل من 6 أشهر. فبعد كانون الأول، تدخل البلاد أجواء الإنتخابات. هل يقومون بإنتخابات من أجل 3 أشهر؟.
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في المقابل هناك أصوات ترتفع لإجراء هذه الإنتخابات لأنَّ عدم إجرائها مخالف للقانون، ولا يريد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن يسجِّل أنّه في عهده تمت مخالفة القانون في ملف حيوي كهذا، ولهذا فهو مُصِرٌ على إجرائها خصوصاً أنَّ لا اعتبارات استثنائية تحول دون إجرائها.
في السياسة، هناك متحمسون لإجراء هذه الإنتخابات، ليس فقط من أجل ملء المقاعد الشاغرة، بل أيضاً من أجل اختبار القوة، فهذه الإنتخابات ستجري وفق القانون الأكثري وليس وفق القانون النسبي، وعليه سيعرف كل فريق حجمه:
ففي كسروان مثلاً، المرشَّح المتقدِّم لملء مقعد العماد ميشال عون هو العميد شامل روكز. هذه الإنتخابات ستشكل اختباراً لشعبية التيار الوطني الحر بعد آخر انتخابات منذ ثمانية أعوام، وبعد وصول العماد عون إلى رئاسة الجمهورية.
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في المقابل هناك كثر في كسروان يريدون توجيه رسائل في أكثر من اتجاه، مفادها أنَّ كسروان ليست متروكة وأنَّ من أبنائها مَن يمثلها خير تمثيل، ولماذا الحاجة إلى مرشحين من خارجها. صحيح أنَّ لا ترشيحات رسمية قبل تحديد موعد الإنتخابات، لكن من بين المتقدمين النائب السابق فريد الخازن الذي يحظى بتأييد من تيار المردة ومن حزب الكتائب ومن عائلات كثيرة في كسروان، وهذا ما سيضفي حماوة استثنائية على المعركة، لكنها في نهاية المطاف استحقاق دستوري يجب احترامه.
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في طرابلس، المعركة لها طابع مختلف، معركة أرثوذكسية وعلوية بأصوات سنية:
القادة السنّة في المدينة يريد كل منهم أن يثبت أنَّه الأقوى، في بروفا للإنتخابات العامة في أيار المقبل.
الإنتخابات الفرعية ليست معركة ملء ثلاثة مقاعد شاغرة، بل هي معركة أحجام، سواء في كسروان أو في طرابلس، وستحدد في المنطقتين المزاج العام سواء لدى الموارنة أو لدى السنّة.
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الهام فريحه
وُلدت السيدة إلهام فريحه في لبنان وهي الابنة الوحيدة، للراحل سعيد فريحه مؤسس "دار الصياد". تلقت علومها في لبنان وحصلت على إجازة في علم النفس من الجامعة الأميركية في بيروت. السيدة إلهام فريحه متزوجة ولها ابنة واحدة، كما انها تتقن ثلاث لغات. وتشمل هواياتها الفن والأدب والرياضة. وتعتبر السياسة من اولى اهتماماتها اليومية. وقد أرست علاقات صداقات واسعة في لبنان والعالم العربي.
العمل الصحفي:
عام 1973، عُينت رئيسة تحرير لمجلة جديدة اسمها " سمر" تصدر شهرياً كمجلة متخصصة. عام 1976 تمّ تعيينها نائبة للمدير العام في دار الصياد، وكانت مسؤولة عن المقر الرئيسي للدار ومكاتبها الموزعة في سائر العواصم الكبرى كلندن وباريس والقاهرة ودبي والرياض. وقد بلغ معدل عدد العاملين في الدار حوالى ثمانمائة. عام 1981، وتحت إشرافها، تمّ إصدار مجلة " فيروز". وبصفتها رئيسة تحرير لهذه المجلة، استطاعت أن ترتقي بها الى مستوى أفضل وأنجح مجلة تُعنى بشؤون المرأة. عام 2002 عينت مديرا عاما لدار الصياد حيث عكفت على برنامج جديد لتطوير الموارد البشرية والتقنية والنشرية. ولعبت دورا رئيسيا في استحداث اولى المطبوعات المتخصصة وفي موضوعات غير تقليدية في المنطقة العربية وفي جعلها عصرية شكلا ومضمونا. وتبلغ مطبوعات الدر حاليا والتي تشرف عليها السيدة فريحه 10 مطبوعات. أعادت تأهيل بناء الدار بعد الدمار الذي لقيه بسبب الحرب ومكننة العمل وتحسين جودة الإنتاج، قد تعرض مكتبها لقصف مباشر دمر بكامله. علما بأنه كان بإمكان السيدة فريحه ان تغادر البلاد إلى الخارج حيث كانت تملك منزلا في العاصمة الفرنسية بعيدا عن الهموم والمخاطر.
الأوسمة التي نالتها:
وسام اللجنة الوطنية ليوم الطفل عام 1987 بصفتها "من رموز المحبة والعطاء". وسام الاستحقاق الوطني من أعلى درجات الشرف قلده اياها رئيس الجمهورية اللبنانية عام 1988. "شهادة تقدير" وزير الزراعة اللبنانية عام 1998 لما بذلته في سبيل تعزيز القطاع الزراعي. جائزة الصحافة عام1992 من قبل "جمعية مصطفى وعلي امين" لصمودها احدى عشر عاما في ادارة الدار والقنابل تسقط فوق راسها" كما جاء في قرار التكريم.
لمحات من إدارتها لدار الصياد:
بين العام 1975 و 1991 اندلعت حرب مدمرة في لبنان اجتاحت جميع مناطقه وعصفت بكل قطاعاته ولم يبق فيه منطقة او مدينة او قرية لم تحترق في اتون الحرب التي ظلت مستعرة حتى المبادرة العربية الكريمة التي تمثلت في اتفاق الطائف. وقد تقطعت جرا ذلك وسائل التواصل والمواصلات وكان العمل والإنتاج يمران في مراحل بالغة التعقيد والخطورة. وكان الإعلاميون يتكبدون مخاطر جمة في أدائهم لواجباتهم المهنية. الأمر الذي فرض أعباء شديدة على المؤسسات الراغبة في الصمود وفي متابعة رسالتها وأداء واجبها الوطني والإعلامي. وكان قرار السيدة فريحه بالتعاون مع أشقائها عصام وبسام اهمية قيام "دار الصياد" بواجباتها مهما كلفها ذلك من تضحيات. ولم تكتف بذلك فحسب بل وبتحقيق قفزات نوعية تاريخية. وكانت حريصة طوال الوقت ولا تزال على إحاطة نفسها على الدوام بفريق من المساعدين الشخصيين والإداريين والباحثين والإعلاميين الأكفاء مدخلة في جسم الأسرة روحا من الاندفاع والتجدد. واستطاعت بقوة شخصيتها وصمودها ان تضرب المثل الحي للعاملين في الدار مقاسمة اياهم السراء والضراء والمحن والمخاطر، وشاطرتهم طعامهم ومأواهم، مداومة معهم العمل اليومي رغم المخاطر الجسدية الشخصية والعامة.
أمثلة قيادية: العمل في ظل المخاطر
اجتازت السيدة الهام أكثر من امتحان قاسي في هذا الصدد. ويتجلى ذلك في مثلين بارزين: الأول انها، وفي فترة بلغ فيها أوار المعارك حدا استحال فيه التجوال وتوقفت الإمدادات الورقية اللازمة للطباعة، توجهت بنفسها على رأس فريق من مساعديها إلى المرفأ حيث تراكمت لفائف الورق على الأرصفة ولا من يشيلها، وأشرفت، تحت أزيز الرصاص ودوى القذائف، على تأمين حاجتها والعودة بالقافلة إلى مبنى الدار وكان اجتياز الطريق أشبه بعبور الحدود بين الدول المتعادية. واما المثال الثاني فقد تجلى أبان الفوضى السياسية وبروز سلطات أمر واقع بعيدا عن سلطة الدولة وقواها الوطنية. اذ عمدت هذه القوى، الميليشيوية، بإثارة الاضطرابات داخل المؤسسات وتحريض العاملين على الشغب بهدف الاستيلاء عليها، فوقفت بوجه هذه القوى غير الشرعية وجها لوجه وحالت دون تحقيق إطماعهم غير مبالية بتهديد شخصي من اخطر المستويات. وقد تعرض منزلها للقصف المدفعي ...
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