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سوريا أرض اللقاء بين الكبار المختلفين

آخر تحديث: منذ 20 دقيقة
المصدر: صحيفة الانوار اللبنانية
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الكاتب: رفيق خوري
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تروي النيويورك تايمس ان مساعدا لوزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون سأله عن أولويات الادارة في السياسة الخارجية وتوجيهاته للعمل على تحقيقها. جواب المهندس الذي يستغرب العجلة حتى في الأزمات جاء سريعا ومختصرا: انها بسيطة جدا: انهاء الارهاب، انهاء الراديكالية، والتعامل مع الصين. والمعنى البسيط هو القوة قبل الديبلوماسية، والتجارة قبل القيم. واللافت، وسط انشغال تيلرسون بالعقوبات على ديكتاتور فنزويلا، وعرض الحوار على ديكتاتور كوريا الشمالية الذي يهدّد بضرب أميركا ويهدّده الرئيس دونالد ترامب بمحو بلاده، ومتابعة أزمة قطر مع رباعي المقاطعة، هو تركيزه في المؤتمر الصحافي الأخير على اللعبة مع روسيا في سوريا.

ذلك ان أميركا وروسيا ينطبق عليهما قول الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف ان واشنطن تحتاج الى وقت لتتعافى من فصام سياسي. فكل منهما في حال فصام سياسي: خلاف عميق حول ما هو أبعد من أوكرانيا وتحديات الناتو قاد الى تبادل العقوبات وحرب باردة جديدة، وتفاهم على ضرب داعش والنصرة وبقية التنظيمات الارهابية. وأرض اللقاء بالاضطرار قبل الخيار بين المختلفين هي سوريا المضروبة بحرب في عامها السابع والموزعة حاليا الى حصص لقوى محلية واقليمية ودولية.

 

ولا مجال للخطأ في قراءة خارطة الطريق التي يرسمها تيلرسون، وهي عمليا الخارطة التي رسمها الرئيس فلاديمير بوتين ويتابعها الوزير سيرغي لافروف. إذ هو يعلن بوضوح، برغم الخلافات، تحديد سوريا كأرض نستطيع فيها العمل معا. والمراحل محدّدة أيضا: من التزام دحر داعش الى التزام الاستقرار بعد هزيمة داعش. ومن حماية منطقة خفض التصعيد في الجنوب السوري والتوسّع في اقامة مناطق أخرى لخفض التصعيد الى العمل معا على ابقاء سوريا موحدة وعلى أن يكون للشعب السوري إمكان وضع دستور جديد واجراء انتخابات حرّة ونزيهة ليختار قيادته الجديدة.

ولا أحد يعرف كيف يمكن الوصول الى المرحلة الأخيرة من خارطة الطريق. لكن الكل يتصور أن تيلرسون يطرح مواقف للاستهلاك الداخلي والخارجي أو للمساومة مع الروس حين ينتقد تحالف موسكو مع الرئيس بشار الأسد، ويقول ان الشرط الضروري للتسوية هو انسحاب القوات الايرانية، وانه لا مكان لنظام الأسد في مستقبل سوريا. فاليد العليا في سوريا هي للروس الذين يديرون اللعبة في الحرب والتفاوض واتفاقات وقف النار. وحاجة الروس الى الأميركان في التسوية السياسية ليست أكبر من حاجة الأميركان الى الروس. وهم معا في حاجة الى أدوار القوى المحلية والاقليمية على الأرض في الحرب، والى وضع تلك القوى في معادلة التسوية.

المصدر: صحيفة الانوار اللبنانية

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رفيق خوري

رفيق خوري

ولد رفيق خوري في مشتى الحلو عام 1936 وتعلم في مدرسة ابن خلدون ثم علّم فيها . بعد أن اخذ البكلوريا بدأ دراسة الحقوق في الجامعة ولكن الظروف السياسية الصعبة أجبرته للهرب إلى لبنان بعد أن قضى فترة قصيرة في الحبس لميوله اليساريه . وسرعان ما تعرف بالعاملين في مجال الصحافة في لبنان وأخذ يكتب في عدة جرائد ومجلات حيث استقر فيه المطاف في دار الصياد وبسرعة رأس تحرير مجلة الصياد لمدة طويلة ثم رأس ولا يزال تحرير جريدة الأنوار . يعمل بالسياسة إلى جانب الصحافة ويعتبر من أكثر المدافعين عن حرية الرأي وحرية التعبير ومن ألمع الصحفيين في الشرق الأوسط . في بداية حياته كان له كتابي شعر الأول ( زنبق ودم ) كتبه في مشتى الحلو وفي بداية اغترابه عنها حيث ييبث في هذا الكتاب كل الحنين والشوق لسهرات المشتى وأيامها وخاصة أنه كان لا يستطيع المجيء إليها كذلك عبر في الكتاب عن أفكاره الثورية ودفاعه عن الثورات العربية والعالمية . ثم كان كتابه الثاني الذي وصف فيه بيروت ( بمدينة الحجارة ) . وبعد ذلك توقف عن كتابة الشعر والتزم السياسة والصحافة والمقالات الأدبية وخاصة فيما يتعلق بفيروز والرحابنة الذي كان معهم منذ البداية وكتب لهم أكثر من ثلاثة عشر اسكتش حسب ما قاله منصور الرحباني وكان ولا يزال من أكثر المقربين منهم حتى أن عاصي الرحباني في أواخر حياته كان يعتمد عليه ليعرف ما يدور في العالم .

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