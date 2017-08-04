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كيف ستتم مواجهة الأوضاع الصعبة؟ وهل من خارطة طريق؟
بين مداولات مجلس الوزراء الكثيفة والغنية، ومضمون ما قاله وزير الداخلية نهاد المشنوق في برنامج كلام الناس مع الأستاذ مرسال غانم، يتبيَّن أنَّ لبنان يمرُّ، وسيمرُّ، بمرحلة دقيقة جداً في ظل أوضاع مالية واقتصادية غير مريحة، وفي ظل الحاجة إلى تحصين الإستقرار السياسي كمدخل إلى الحصانة النقدية، تحت طائلة أن يكون لبنان على طريق التقهقر.
***
حين دخل الوزراء إلى قاعة مجلس الوزراء في جلسة أول من أمس الخميس في قصر بعبدا، وجد كلٌّ منهم أمامه تقريراً يلخّص حال المالية العامة في البلد والوضع الإقتصادي والوضع الإجتماعي.
في التقرير أنَّ الأرقام الحقيقية للدين العام بلغت 110 مليار دولار وأنَّ نسبة البطالة تفوق 30 في المئة من اليد العاملة. وأنَّ التحويلات من الخارج انخفضت بشكل مريع بحيث لم تعد تتجاوز 4 مليار دولار، بينما كانت في السابق تصل إلى 7 مليارات دولار.
هذا غيض من فيض مما ورد في التقرير الذي أعده فريق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مع خبراء، لم يقرأه رئيس الجمهورية ويضعه في الدرج، بل تعاطى معه بأعلى درجات المسؤولية إذ وزَّعه على طاولة مجلس الوزراء ليضع الجميع أمام مسؤولياتهم، فهو لا يستطيع أن يقف متفرجاً أمام أرقام مرعبة من شأنها أن تُحدث تسونامي اقتصادي في البلد.
وقد يكون رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تعمَّد توزيع هذا التقرير ليفتح النقاش حول ملاءمة إقرار سلسلة الرتب والرواتب والإيرادات، مع وضع المالية العامة للبلد، وهو لهذا السبب دعا في مجلس الوزراء إلى ضرورة التقيد بالنصوص الدستورية التي ترعى إقرار الموازنة العامة، مركزاً على شموليتها ووحدتها، بمعنى أن يتم إقرار السلسلة مع الموازنة وليست منفصلة، لأنَّ كلَّ ما له علاقة بالإنفاق والإيرادات يُوضَع في مكان واحد هو الموازنة التي على أساسها يتم التعرف إلى حقيقة المالية العامة للدولة.
وأكثر من ذلك، فقد حثّ رئيس الجمهورية على تقويم الملاحظات التي نقلها إليه نقابيون ومسؤولون تربويون وقضائيون ومتقاعدون عسكريون حول السلسلة والضرائب، بموضوعية ودقة. وبعد كل ذلك يُبنى على الشيء مقتضاه.
وبناء عليه فهناك عدة خيارات حيال ذلك:
- الخيار الأول هو أن يمتنع رئيس الجمهورية عن توقيع قانوني السلسلة والإيرادات ويردهما إلى مجلس النواب، وأمامه شهر لهذه الخطوة، وقد بدأ هذا الشهر من تاريخ إقرارهما في مجلس النواب.
- الخيار الثاني أن يطلب التسريع في إقرار الموازنة العامة للعام 2017، ومن ثم إدخال السلسلة والإيرادات من ضمن الموازنة، وعندها يتبيَّن الحجم الحقيقي للمالية العامة:
نفقات وإيرادات.
وهناك وجهة نظر قيِّمة من فريق رئيس الجمهورية، مفادها أنَّ إقرار السلسلة فيما الموازنة ما زالت في مجلس النواب، هو إجراء تشوبه عيوب دستورية.
إنطلاقاً مما تقدَّم فإنَّ معمعة المالية العامة تستدعي المزيد من الدرس والتشاور.
خصوصاً أنَّ الوضع العام والمؤشرات المرتقبة لا تبشر بالخير، وهذا ما كشف عنه وزير الداخلية نهاد المشنوق لكلام الناس، حين تحدث عن إجراءات مرتقبة في حق لبنان من بعض الدول الفاعلة.
***
إذاً، لا بدَّ من التبصّر في حقيقة الأوضاع، لئلا يصل البلد إلى وضع لا يمكن بعده العودة إلى الوراء.
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الهام فريحه
وُلدت السيدة إلهام فريحه في لبنان وهي الابنة الوحيدة، للراحل سعيد فريحه مؤسس "دار الصياد". تلقت علومها في لبنان وحصلت على إجازة في علم النفس من الجامعة الأميركية في بيروت. السيدة إلهام فريحه متزوجة ولها ابنة واحدة، كما انها تتقن ثلاث لغات. وتشمل هواياتها الفن والأدب والرياضة. وتعتبر السياسة من اولى اهتماماتها اليومية. وقد أرست علاقات صداقات واسعة في لبنان والعالم العربي.
العمل الصحفي:
عام 1973، عُينت رئيسة تحرير لمجلة جديدة اسمها " سمر" تصدر شهرياً كمجلة متخصصة. عام 1976 تمّ تعيينها نائبة للمدير العام في دار الصياد، وكانت مسؤولة عن المقر الرئيسي للدار ومكاتبها الموزعة في سائر العواصم الكبرى كلندن وباريس والقاهرة ودبي والرياض. وقد بلغ معدل عدد العاملين في الدار حوالى ثمانمائة. عام 1981، وتحت إشرافها، تمّ إصدار مجلة " فيروز". وبصفتها رئيسة تحرير لهذه المجلة، استطاعت أن ترتقي بها الى مستوى أفضل وأنجح مجلة تُعنى بشؤون المرأة. عام 2002 عينت مديرا عاما لدار الصياد حيث عكفت على برنامج جديد لتطوير الموارد البشرية والتقنية والنشرية. ولعبت دورا رئيسيا في استحداث اولى المطبوعات المتخصصة وفي موضوعات غير تقليدية في المنطقة العربية وفي جعلها عصرية شكلا ومضمونا. وتبلغ مطبوعات الدر حاليا والتي تشرف عليها السيدة فريحه 10 مطبوعات. أعادت تأهيل بناء الدار بعد الدمار الذي لقيه بسبب الحرب ومكننة العمل وتحسين جودة الإنتاج، قد تعرض مكتبها لقصف مباشر دمر بكامله. علما بأنه كان بإمكان السيدة فريحه ان تغادر البلاد إلى الخارج حيث كانت تملك منزلا في العاصمة الفرنسية بعيدا عن الهموم والمخاطر.
الأوسمة التي نالتها:
وسام اللجنة الوطنية ليوم الطفل عام 1987 بصفتها "من رموز المحبة والعطاء". وسام الاستحقاق الوطني من أعلى درجات الشرف قلده اياها رئيس الجمهورية اللبنانية عام 1988. "شهادة تقدير" وزير الزراعة اللبنانية عام 1998 لما بذلته في سبيل تعزيز القطاع الزراعي. جائزة الصحافة عام1992 من قبل "جمعية مصطفى وعلي امين" لصمودها احدى عشر عاما في ادارة الدار والقنابل تسقط فوق راسها" كما جاء في قرار التكريم.
لمحات من إدارتها لدار الصياد:
بين العام 1975 و 1991 اندلعت حرب مدمرة في لبنان اجتاحت جميع مناطقه وعصفت بكل قطاعاته ولم يبق فيه منطقة او مدينة او قرية لم تحترق في اتون الحرب التي ظلت مستعرة حتى المبادرة العربية الكريمة التي تمثلت في اتفاق الطائف. وقد تقطعت جرا ذلك وسائل التواصل والمواصلات وكان العمل والإنتاج يمران في مراحل بالغة التعقيد والخطورة. وكان الإعلاميون يتكبدون مخاطر جمة في أدائهم لواجباتهم المهنية. الأمر الذي فرض أعباء شديدة على المؤسسات الراغبة في الصمود وفي متابعة رسالتها وأداء واجبها الوطني والإعلامي. وكان قرار السيدة فريحه بالتعاون مع أشقائها عصام وبسام اهمية قيام "دار الصياد" بواجباتها مهما كلفها ذلك من تضحيات. ولم تكتف بذلك فحسب بل وبتحقيق قفزات نوعية تاريخية. وكانت حريصة طوال الوقت ولا تزال على إحاطة نفسها على الدوام بفريق من المساعدين الشخصيين والإداريين والباحثين والإعلاميين الأكفاء مدخلة في جسم الأسرة روحا من الاندفاع والتجدد. واستطاعت بقوة شخصيتها وصمودها ان تضرب المثل الحي للعاملين في الدار مقاسمة اياهم السراء والضراء والمحن والمخاطر، وشاطرتهم طعامهم ومأواهم، مداومة معهم العمل اليومي رغم المخاطر الجسدية الشخصية والعامة.
أمثلة قيادية: العمل في ظل المخاطر
اجتازت السيدة الهام أكثر من امتحان قاسي في هذا الصدد. ويتجلى ذلك في مثلين بارزين: الأول انها، وفي فترة بلغ فيها أوار المعارك حدا استحال فيه التجوال وتوقفت الإمدادات الورقية اللازمة للطباعة، توجهت بنفسها على رأس فريق من مساعديها إلى المرفأ حيث تراكمت لفائف الورق على الأرصفة ولا من يشيلها، وأشرفت، تحت أزيز الرصاص ودوى القذائف، على تأمين حاجتها والعودة بالقافلة إلى مبنى الدار وكان اجتياز الطريق أشبه بعبور الحدود بين الدول المتعادية. واما المثال الثاني فقد تجلى أبان الفوضى السياسية وبروز سلطات أمر واقع بعيدا عن سلطة الدولة وقواها الوطنية. اذ عمدت هذه القوى، الميليشيوية، بإثارة الاضطرابات داخل المؤسسات وتحريض العاملين على الشغب بهدف الاستيلاء عليها، فوقفت بوجه هذه القوى غير الشرعية وجها لوجه وحالت دون تحقيق إطماعهم غير مبالية بتهديد شخصي من اخطر المستويات. وقد تعرض منزلها للقصف المدفعي ...
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