إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | مقالات | الفساد والانتخابات والموازنة: لعنة تسييس الدستور
المصنفة ايضاً في: مقالات, لبنان

الفساد والانتخابات والموازنة: لعنة تسييس الدستور

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: صحيفة الانوار اللبنانية
image
الكاتب: رفيق خوري
عدد المشاهدات: 117
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق

إعلانات Zone 6B

ليس أخطر من الفساد المالي سوى الفساد السياسي. والأخطر منهما معا، وهما مترابطان، التسليم بالحمايات الطائفية والمذهبية لهما، وطغيان ثقافة الفساد في المجتمع. ولبنان مضروب بكل هذه الأنواع من الفساد، وسط أكبر قدر من الدعوات الى محاربة الفساد من دون كشف الفاسدين. لا بل مع كشف الحاجب الصغير وليس الفاسد الكبير كما قال الرئيس ميشال عون. فالاندفاع في الصفقات والمحاصصة والرشوة يتعاظم في وضع مالي واقتصادي خطير في البلد ومهدّد بأخطار أكبر. والتنوّع في الفساد السياسي يزداد وسط الحاجة الى بناء مشروع الدولة على الاحتكام الى الدستور والقوانين للحفاظ على البلد في مواجهة تحديات هائلة. وغلبة العصبيات الطائفية والمذهبية تتوسّع وتتعمّق في عزّ الحاجة الى وضع وطني ديمقراطي سليم لئلا تجرفنا الحروب والتيارات والتحولات الخطرة التي تضرب المنطقة من حولنا.

وليس أمرا قليل الدلالات ان يعبّر رئيس الجمهورية عن الأسف لعدم وجود من يرغب في المحافظة على الدستور والقوانين، ان في مرحلة الرئيس شهاب أو في هذه المرحلة. لا بل ان يتساءل: باسم أي شريعة نمارس الحكم ونتخذ القرارات؟ ثم يجيب انه اذا لم نحترم الدستور والقوانين سنعود طبعا الى قانون الغاب الذي كنّا نتخذ القرارات في السابق وفقا لأحكامه، فيما نشهد كل يوم جدالا ومحاولات لخرق الدستور.

وأحدث نموذج أمامنا هو الاسترسال في التنظير والتبرير للتخلّي عن اجراء الانتخابات النيابية الفرعية في كسروان وطرابلس. شيء من القول: ماذا يضيف ثلاثة نواب جدد الى مجلس نيابي ممدّد له ثلاث مرات؟ شيء من الحديث عن قلّة الأموال واللامصلحة في الانفاق على معركة فرعية.

 

شيء من التعبير عن مخاوف لدى أهل السلطة من انكشاف شعبيتهم المتراجعة. كل شيء إلاّ اعطاء الأولوية المطلقة للدستور والمادة ٤١ منه، بصرف النظر عن أية اعتبارات.

وليس ذلك سوى تفصيل في مسار اللادولة ضمن ما يمكن أن يسمّى تسييس الدستور. هكذا تحكّمت بنا في الهرب من الانتخابات النيابية العامة اعتبارات سياسية ومصلحية، بدل الاحتكام الى الدستور مهما تكن الظروف والحسابات السياسية. وهكذا قضينا ١٢ عاما من دون موازنات لأننا استسهلنا مخالفة الدستور ولم نقدّم قطع حساب موازنة ٢٠٠٥. وهكذا ذهبنا ثلاث مرات الى الشغور الرئاسي وثلاث مرات الى التمديد لرئيس الجمهورية، لأن الحسابات السياسية الداخلية والخارجية تغلبت على التزام الدستور.

والحجة الدائمة هي ان الاستثناء يؤكد القاعدة. لكن الواقع ان تكرار الاستثناء يلغي القاعدة. والمطلوب حاليا اعلان موقف واضح وحاسم باجراء الانتخابات الفرعية وتحديد موعدها لبدء الخروج من لعنة تسييس الدستور.

المصدر: صحيفة الانوار اللبنانية

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Reload Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)

رفيق خوري

رفيق خوري

ولد رفيق خوري في مشتى الحلو عام 1936 وتعلم في مدرسة ابن خلدون ثم علّم فيها . بعد أن اخذ البكلوريا بدأ دراسة الحقوق في الجامعة ولكن الظروف السياسية الصعبة أجبرته للهرب إلى لبنان بعد أن قضى فترة قصيرة في الحبس لميوله اليساريه . وسرعان ما تعرف بالعاملين في مجال الصحافة في لبنان وأخذ يكتب في عدة جرائد ومجلات حيث استقر فيه المطاف في دار الصياد وبسرعة رأس تحرير مجلة الصياد لمدة طويلة ثم رأس ولا يزال تحرير جريدة الأنوار . يعمل بالسياسة إلى جانب الصحافة ويعتبر من أكثر المدافعين عن حرية الرأي وحرية التعبير ومن ألمع الصحفيين في الشرق الأوسط . في بداية حياته كان له كتابي شعر الأول ( زنبق ودم ) كتبه في مشتى الحلو وفي بداية اغترابه عنها حيث ييبث في هذا الكتاب كل الحنين والشوق لسهرات المشتى وأيامها وخاصة أنه كان لا يستطيع المجيء إليها كذلك عبر في الكتاب عن أفكاره الثورية ودفاعه عن الثورات العربية والعالمية . ثم كان كتابه الثاني الذي وصف فيه بيروت ( بمدينة الحجارة ) . وبعد ذلك توقف عن كتابة الشعر والتزم السياسة والصحافة والمقالات الأدبية وخاصة فيما يتعلق بفيروز والرحابنة الذي كان معهم منذ البداية وكتب لهم أكثر من ثلاثة عشر اسكتش حسب ما قاله منصور الرحباني وكان ولا يزال من أكثر المقربين منهم حتى أن عاصي الرحباني في أواخر حياته كان يعتمد عليه ليعرف ما يدور في العالم .

المزيد من اعمال الكاتب