الفساد والانتخابات والموازنة: لعنة تسييس الدستور

ليس أخطر من الفساد المالي سوى الفساد السياسي. والأخطر منهما معا، وهما مترابطان، التسليم بالحمايات الطائفية والمذهبية لهما، وطغيان ثقافة الفساد في المجتمع. ولبنان مضروب بكل هذه الأنواع من الفساد، وسط أكبر قدر من الدعوات الى محاربة الفساد من دون كشف الفاسدين. لا بل مع كشف الحاجب الصغير وليس الفاسد الكبير كما قال الرئيس ميشال عون. فالاندفاع في الصفقات والمحاصصة والرشوة يتعاظم في وضع مالي واقتصادي خطير في البلد ومهدّد بأخطار أكبر. والتنوّع في الفساد السياسي يزداد وسط الحاجة الى بناء مشروع الدولة على الاحتكام الى الدستور والقوانين للحفاظ على البلد في مواجهة تحديات هائلة. وغلبة العصبيات الطائفية والمذهبية تتوسّع وتتعمّق في عزّ الحاجة الى وضع وطني ديمقراطي سليم لئلا تجرفنا الحروب والتيارات والتحولات الخطرة التي تضرب المنطقة من حولنا.

وليس أمرا قليل الدلالات ان يعبّر رئيس الجمهورية عن الأسف لعدم وجود من يرغب في المحافظة على الدستور والقوانين، ان في مرحلة الرئيس شهاب أو في هذه المرحلة. لا بل ان يتساءل: باسم أي شريعة نمارس الحكم ونتخذ القرارات؟ ثم يجيب انه اذا لم نحترم الدستور والقوانين سنعود طبعا الى قانون الغاب الذي كنّا نتخذ القرارات في السابق وفقا لأحكامه، فيما نشهد كل يوم جدالا ومحاولات لخرق الدستور.

وأحدث نموذج أمامنا هو الاسترسال في التنظير والتبرير للتخلّي عن اجراء الانتخابات النيابية الفرعية في كسروان وطرابلس. شيء من القول: ماذا يضيف ثلاثة نواب جدد الى مجلس نيابي ممدّد له ثلاث مرات؟ شيء من الحديث عن قلّة الأموال واللامصلحة في الانفاق على معركة فرعية.

شيء من التعبير عن مخاوف لدى أهل السلطة من انكشاف شعبيتهم المتراجعة. كل شيء إلاّ اعطاء الأولوية المطلقة للدستور والمادة ٤١ منه، بصرف النظر عن أية اعتبارات.

وليس ذلك سوى تفصيل في مسار اللادولة ضمن ما يمكن أن يسمّى تسييس الدستور. هكذا تحكّمت بنا في الهرب من الانتخابات النيابية العامة اعتبارات سياسية ومصلحية، بدل الاحتكام الى الدستور مهما تكن الظروف والحسابات السياسية. وهكذا قضينا ١٢ عاما من دون موازنات لأننا استسهلنا مخالفة الدستور ولم نقدّم قطع حساب موازنة ٢٠٠٥. وهكذا ذهبنا ثلاث مرات الى الشغور الرئاسي وثلاث مرات الى التمديد لرئيس الجمهورية، لأن الحسابات السياسية الداخلية والخارجية تغلبت على التزام الدستور.

والحجة الدائمة هي ان الاستثناء يؤكد القاعدة. لكن الواقع ان تكرار الاستثناء يلغي القاعدة. والمطلوب حاليا اعلان موقف واضح وحاسم باجراء الانتخابات الفرعية وتحديد موعدها لبدء الخروج من لعنة تسييس الدستور.