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الجيش اللبناني جاهز لمعركة الجرود ويعرف ماذا يريد
لفهم ما يجري على الحدود الشمالية للبقاع، لا بد من تحديد المعطيات لوضع الأمور في نصابها:
ينتشر تنظيم داعش على مساحة 141 كيلومترًا مربعًا داخل الأراضي اللبنانية، وعلى مساحة متقاربة في الأراضي السورية.
عدد المقاتلين من داعش في هذه المنطقة أي في جرود القاع ورأس بعلبك والفاكهة يقارب ال 400 مقاتل.
الأهداف المرصودة تتألف من أربعين هدفًا وتتضمن تحصينات وخنادق ومغاور يتحصن فيها مقاتلو داعش مع ذخائرهم وعدّة الإرهاب من سيارات مفخخة وأحزمة ناسفة.
على الحدود الشرقية مع سوريا، تبقى هذه المساحة هي الجيب الأخير لتنظيم داعش في لبنان، لذا فإن إخراجهم يتم بواحدة من اثنتين:
إما التفاوض وإما المعركة.
في حال التفاوض فإن لبنان جاهز للتفاوض الذي شرطه للإنطلاق معرفة مصير العسكريين المخطوفين لدى داعش وعددهم تسعة. قبل معرفة مصيرهم لا إمكانية لأي مفاوضات، وهو الشرط الذي أعلن عنه رئيس الحكومة سعد الحريري والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
في هذا الملف، آلية التفاوض وُضِعَت، والجانب اللبناني تحدد، وكذلك الجانب الآخر، الوسيط لدى داعش، لكن الأمور مجمدة لحين إشارة من داعش عن مصير العسكريين التسعة.
***
إذًا، ما لم يتحدد مصير العسكريين فلا إمكانية للإنسحاب عبر التفاوض، ولا بقى سوى صوت المعركة.
ولكن كيف سيحدث ذلك؟ ومتى؟
تكثر التحليلات وتحديد ساعة الصفر، ولكن هل يُعطي قائد الجيش سر ساعة الصفر لأحد؟
من عناصر نجاح المعركة، اعتمادها على عنصر المفاجأة وعنصر المباغتة وعنصر الظروف الطبيعية والمناخية، وهذه كلها تؤخَذ بعين الإعتبار قبل إعلان ساعة الصفر.
***
يبقى عنصر أساسي وهو المساعدة التي يمكن أن يتلقاها الجيش في معركته. في هذا السياق فإن دوائر قيادة الجيش تؤكد ان الجيش اللبناني ليس في حاجة الى دعم أحد في العملية العسكرية التي ينوي القيام بها كذلك ليس في حاجة الى غارات من الجانب السوري في القلمون، وتوضح الدوائر ان كل ما يشيع عن ان طيران التحالف الدولي ولا سيما الأميركي منه سيساند الجيش عند اندلاع المعركة، هو كلام في غير محله، من دون أن يعني ذلك ان التنسيق مع الجانب الأميركي غير موجود، فقيادة الجيش على تنسيق مع الجانب الأميركي لجهة احتياجاتها من الأسلحة والذخائر، وما الطائرات الأميركية التي تنزل بين الحين والآخر في مطار رياق لإنزال الذخيرة سوى جزء من هذا التعاون. لكن المساعدة شيء، وطلب غارات جوية شيء آخر، وهذا ما لن يحصل.
***
إذًا كل الاستعدادات على قدم وساق، والجيش اللبناني بقيادة العماد جوزيف عون يعرف ماذا يريد.
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الهام فريحه
وُلدت السيدة إلهام فريحه في لبنان وهي الابنة الوحيدة، للراحل سعيد فريحه مؤسس "دار الصياد". تلقت علومها في لبنان وحصلت على إجازة في علم النفس من الجامعة الأميركية في بيروت. السيدة إلهام فريحه متزوجة ولها ابنة واحدة، كما انها تتقن ثلاث لغات. وتشمل هواياتها الفن والأدب والرياضة. وتعتبر السياسة من اولى اهتماماتها اليومية. وقد أرست علاقات صداقات واسعة في لبنان والعالم العربي.
العمل الصحفي:
عام 1973، عُينت رئيسة تحرير لمجلة جديدة اسمها " سمر" تصدر شهرياً كمجلة متخصصة. عام 1976 تمّ تعيينها نائبة للمدير العام في دار الصياد، وكانت مسؤولة عن المقر الرئيسي للدار ومكاتبها الموزعة في سائر العواصم الكبرى كلندن وباريس والقاهرة ودبي والرياض. وقد بلغ معدل عدد العاملين في الدار حوالى ثمانمائة. عام 1981، وتحت إشرافها، تمّ إصدار مجلة " فيروز". وبصفتها رئيسة تحرير لهذه المجلة، استطاعت أن ترتقي بها الى مستوى أفضل وأنجح مجلة تُعنى بشؤون المرأة. عام 2002 عينت مديرا عاما لدار الصياد حيث عكفت على برنامج جديد لتطوير الموارد البشرية والتقنية والنشرية. ولعبت دورا رئيسيا في استحداث اولى المطبوعات المتخصصة وفي موضوعات غير تقليدية في المنطقة العربية وفي جعلها عصرية شكلا ومضمونا. وتبلغ مطبوعات الدر حاليا والتي تشرف عليها السيدة فريحه 10 مطبوعات. أعادت تأهيل بناء الدار بعد الدمار الذي لقيه بسبب الحرب ومكننة العمل وتحسين جودة الإنتاج، قد تعرض مكتبها لقصف مباشر دمر بكامله. علما بأنه كان بإمكان السيدة فريحه ان تغادر البلاد إلى الخارج حيث كانت تملك منزلا في العاصمة الفرنسية بعيدا عن الهموم والمخاطر.
الأوسمة التي نالتها:
وسام اللجنة الوطنية ليوم الطفل عام 1987 بصفتها "من رموز المحبة والعطاء". وسام الاستحقاق الوطني من أعلى درجات الشرف قلده اياها رئيس الجمهورية اللبنانية عام 1988. "شهادة تقدير" وزير الزراعة اللبنانية عام 1998 لما بذلته في سبيل تعزيز القطاع الزراعي. جائزة الصحافة عام1992 من قبل "جمعية مصطفى وعلي امين" لصمودها احدى عشر عاما في ادارة الدار والقنابل تسقط فوق راسها" كما جاء في قرار التكريم.
لمحات من إدارتها لدار الصياد:
بين العام 1975 و 1991 اندلعت حرب مدمرة في لبنان اجتاحت جميع مناطقه وعصفت بكل قطاعاته ولم يبق فيه منطقة او مدينة او قرية لم تحترق في اتون الحرب التي ظلت مستعرة حتى المبادرة العربية الكريمة التي تمثلت في اتفاق الطائف. وقد تقطعت جرا ذلك وسائل التواصل والمواصلات وكان العمل والإنتاج يمران في مراحل بالغة التعقيد والخطورة. وكان الإعلاميون يتكبدون مخاطر جمة في أدائهم لواجباتهم المهنية. الأمر الذي فرض أعباء شديدة على المؤسسات الراغبة في الصمود وفي متابعة رسالتها وأداء واجبها الوطني والإعلامي. وكان قرار السيدة فريحه بالتعاون مع أشقائها عصام وبسام اهمية قيام "دار الصياد" بواجباتها مهما كلفها ذلك من تضحيات. ولم تكتف بذلك فحسب بل وبتحقيق قفزات نوعية تاريخية. وكانت حريصة طوال الوقت ولا تزال على إحاطة نفسها على الدوام بفريق من المساعدين الشخصيين والإداريين والباحثين والإعلاميين الأكفاء مدخلة في جسم الأسرة روحا من الاندفاع والتجدد. واستطاعت بقوة شخصيتها وصمودها ان تضرب المثل الحي للعاملين في الدار مقاسمة اياهم السراء والضراء والمحن والمخاطر، وشاطرتهم طعامهم ومأواهم، مداومة معهم العمل اليومي رغم المخاطر الجسدية الشخصية والعامة.
أمثلة قيادية: العمل في ظل المخاطر
اجتازت السيدة الهام أكثر من امتحان قاسي في هذا الصدد. ويتجلى ذلك في مثلين بارزين: الأول انها، وفي فترة بلغ فيها أوار المعارك حدا استحال فيه التجوال وتوقفت الإمدادات الورقية اللازمة للطباعة، توجهت بنفسها على رأس فريق من مساعديها إلى المرفأ حيث تراكمت لفائف الورق على الأرصفة ولا من يشيلها، وأشرفت، تحت أزيز الرصاص ودوى القذائف، على تأمين حاجتها والعودة بالقافلة إلى مبنى الدار وكان اجتياز الطريق أشبه بعبور الحدود بين الدول المتعادية. واما المثال الثاني فقد تجلى أبان الفوضى السياسية وبروز سلطات أمر واقع بعيدا عن سلطة الدولة وقواها الوطنية. اذ عمدت هذه القوى، الميليشيوية، بإثارة الاضطرابات داخل المؤسسات وتحريض العاملين على الشغب بهدف الاستيلاء عليها، فوقفت بوجه هذه القوى غير الشرعية وجها لوجه وحالت دون تحقيق إطماعهم غير مبالية بتهديد شخصي من اخطر المستويات. وقد تعرض منزلها للقصف المدفعي ...
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