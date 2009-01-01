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آب شهر الحسم... للملفات العالقة
القراءة المتأنية للملفات المطروحة تُظهر أنَّ هناك نوعاً من المراوحة في بعض الملفات في انتظار البت فيها، فإمّا يتم السير فيها وإما يتم تقرير أنَّها بحاجة إلى المزيد من الدرس.
يأتي في مقدمة هذه الملفات ملف الإنتخابات النيابية الفرعية في طرابلس وكسروان، وزير الداخلية نهاد المشنوق وعد بأن يكون الموضوع على طاولة جلسة مجلس الوزراء، المرتبط انعقادها بعودة الرئيس سعد الحريري من الخارج وإعداد جدول أعمال الجلسة. أمام وزير الداخلية عشرة أيام تنتهي في 17 آب الحالي، وهي آخر مهلة لدعوة الهيئات الناخبة، ومن اليوم وحتى ذلك التاريخ، أي الخميس من الأسبوع المقبل، فإنَّ هذا الإستحقاق ما زال تحت سقف الإنضباط. أما إذا مر تاريخ 17 آب من دون دعوة الهيئات الناخبة، فعندها يصبح هناك خطر على إجراء هذه الإنتخابات الفرعية.
إذا، يشكِّل هذا الموضوع واحداً من المواضيع التي ما تزال عالقة وبحاجة إلى بت.
الموضوع الثاني الذي يحتاج إلى بت هو موضوع سلسلة الرتب والرواتب، والذي أصبح في عهدة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. المؤشرات حياله تنقسم بين مرجِّح أن يأخذ رئيس الجمهورية كل وقته قبل التوقيع، وأمامه أسبوعان على ذلك، أو أن يوقعه هذا الأسبوع ولكن ربطاً بمعالجة الملاحظات والمطالبات ذات العلاقة بالشق الضرائبي ويتم إقراره بشكل منفصل، ولكن هذا الخيار من شأنه أن يعقِّد الأمور المالية بمعنى أنه نكون أمام عدة قوانين من أجل هدف واحد وهو النفقات والإيرادات، فيكون هناك:
قانون الموازنة العامة، قانون سلسلة الرتب والرواتب، قانون الإيرادات، قانون الضرائب. وهنا يسأل الخبراء:
أليس من الأجدى أن يتمَّ اختزال هذه القوانين في قانون واحد هو قانون الموازنة العامة؟
لماذا التجزئة طالما أنَّ الدستور واضح في هذا المجال وهو يحدد النفقات والإيرادات في بند واحد اسمه الموازنة العامة.
أما الملف الأكثر إشغالاً للسياسيين وللرأي العام على حدٍّ سواء، فهو استعادة جرود القاع ورأس بعلبك والفاكهة من تنظيم داعش. الثابت في هذا الموضوع هو أنَّ لا عودة عن القرار المتخذ باستعادة الجزء اللبناني من الجرود، وهذا قرار ثابت لم يعد يحتمل أيَّ جدال، يبقى أنَّ توقيت انطلاق الهجوم، فيعود إلى قيادة اليرزة التي تقول دوائرها إنَّها أعدَّت خطةً متكاملةً، بدأت بتنفيذها على مراحل وعبر زنار النار من القصف المدفعي والصاروخي الذي ترتفع وتيرته تدريجياً لتضييق الخناق على مراكز داعش.
يتمُّ هذا الأمر من خلال غرفة عمليات عسكرية متقدمة في منطقة البقاع بإشراف شخصي ومباشر من قائد الجيش العماد جوزف عون ومعه كبار ضباط الأركان والأسلحة المتخصِّصة وقادة الأفواج والألوية الموجودة في المنطقة.
انطلاقاً من كلِّ هذه المعطيات، هل يكون آب الحالي شهر حسم الملفات المترددة والعالقة؟
المؤشِّرات تعطي جواباً إيجابياً.
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الهام فريحه
وُلدت السيدة إلهام فريحه في لبنان وهي الابنة الوحيدة، للراحل سعيد فريحه مؤسس "دار الصياد". تلقت علومها في لبنان وحصلت على إجازة في علم النفس من الجامعة الأميركية في بيروت. السيدة إلهام فريحه متزوجة ولها ابنة واحدة، كما انها تتقن ثلاث لغات. وتشمل هواياتها الفن والأدب والرياضة. وتعتبر السياسة من اولى اهتماماتها اليومية. وقد أرست علاقات صداقات واسعة في لبنان والعالم العربي.
العمل الصحفي:
عام 1973، عُينت رئيسة تحرير لمجلة جديدة اسمها " سمر" تصدر شهرياً كمجلة متخصصة. عام 1976 تمّ تعيينها نائبة للمدير العام في دار الصياد، وكانت مسؤولة عن المقر الرئيسي للدار ومكاتبها الموزعة في سائر العواصم الكبرى كلندن وباريس والقاهرة ودبي والرياض. وقد بلغ معدل عدد العاملين في الدار حوالى ثمانمائة. عام 1981، وتحت إشرافها، تمّ إصدار مجلة " فيروز". وبصفتها رئيسة تحرير لهذه المجلة، استطاعت أن ترتقي بها الى مستوى أفضل وأنجح مجلة تُعنى بشؤون المرأة. عام 2002 عينت مديرا عاما لدار الصياد حيث عكفت على برنامج جديد لتطوير الموارد البشرية والتقنية والنشرية. ولعبت دورا رئيسيا في استحداث اولى المطبوعات المتخصصة وفي موضوعات غير تقليدية في المنطقة العربية وفي جعلها عصرية شكلا ومضمونا. وتبلغ مطبوعات الدر حاليا والتي تشرف عليها السيدة فريحه 10 مطبوعات. أعادت تأهيل بناء الدار بعد الدمار الذي لقيه بسبب الحرب ومكننة العمل وتحسين جودة الإنتاج، قد تعرض مكتبها لقصف مباشر دمر بكامله. علما بأنه كان بإمكان السيدة فريحه ان تغادر البلاد إلى الخارج حيث كانت تملك منزلا في العاصمة الفرنسية بعيدا عن الهموم والمخاطر.
الأوسمة التي نالتها:
وسام اللجنة الوطنية ليوم الطفل عام 1987 بصفتها "من رموز المحبة والعطاء". وسام الاستحقاق الوطني من أعلى درجات الشرف قلده اياها رئيس الجمهورية اللبنانية عام 1988. "شهادة تقدير" وزير الزراعة اللبنانية عام 1998 لما بذلته في سبيل تعزيز القطاع الزراعي. جائزة الصحافة عام1992 من قبل "جمعية مصطفى وعلي امين" لصمودها احدى عشر عاما في ادارة الدار والقنابل تسقط فوق راسها" كما جاء في قرار التكريم.
لمحات من إدارتها لدار الصياد:
بين العام 1975 و 1991 اندلعت حرب مدمرة في لبنان اجتاحت جميع مناطقه وعصفت بكل قطاعاته ولم يبق فيه منطقة او مدينة او قرية لم تحترق في اتون الحرب التي ظلت مستعرة حتى المبادرة العربية الكريمة التي تمثلت في اتفاق الطائف. وقد تقطعت جرا ذلك وسائل التواصل والمواصلات وكان العمل والإنتاج يمران في مراحل بالغة التعقيد والخطورة. وكان الإعلاميون يتكبدون مخاطر جمة في أدائهم لواجباتهم المهنية. الأمر الذي فرض أعباء شديدة على المؤسسات الراغبة في الصمود وفي متابعة رسالتها وأداء واجبها الوطني والإعلامي. وكان قرار السيدة فريحه بالتعاون مع أشقائها عصام وبسام اهمية قيام "دار الصياد" بواجباتها مهما كلفها ذلك من تضحيات. ولم تكتف بذلك فحسب بل وبتحقيق قفزات نوعية تاريخية. وكانت حريصة طوال الوقت ولا تزال على إحاطة نفسها على الدوام بفريق من المساعدين الشخصيين والإداريين والباحثين والإعلاميين الأكفاء مدخلة في جسم الأسرة روحا من الاندفاع والتجدد. واستطاعت بقوة شخصيتها وصمودها ان تضرب المثل الحي للعاملين في الدار مقاسمة اياهم السراء والضراء والمحن والمخاطر، وشاطرتهم طعامهم ومأواهم، مداومة معهم العمل اليومي رغم المخاطر الجسدية الشخصية والعامة.
أمثلة قيادية: العمل في ظل المخاطر
اجتازت السيدة الهام أكثر من امتحان قاسي في هذا الصدد. ويتجلى ذلك في مثلين بارزين: الأول انها، وفي فترة بلغ فيها أوار المعارك حدا استحال فيه التجوال وتوقفت الإمدادات الورقية اللازمة للطباعة، توجهت بنفسها على رأس فريق من مساعديها إلى المرفأ حيث تراكمت لفائف الورق على الأرصفة ولا من يشيلها، وأشرفت، تحت أزيز الرصاص ودوى القذائف، على تأمين حاجتها والعودة بالقافلة إلى مبنى الدار وكان اجتياز الطريق أشبه بعبور الحدود بين الدول المتعادية. واما المثال الثاني فقد تجلى أبان الفوضى السياسية وبروز سلطات أمر واقع بعيدا عن سلطة الدولة وقواها الوطنية. اذ عمدت هذه القوى، الميليشيوية، بإثارة الاضطرابات داخل المؤسسات وتحريض العاملين على الشغب بهدف الاستيلاء عليها، فوقفت بوجه هذه القوى غير الشرعية وجها لوجه وحالت دون تحقيق إطماعهم غير مبالية بتهديد شخصي من اخطر المستويات. وقد تعرض منزلها للقصف المدفعي ...
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