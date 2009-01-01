- حرب استنزاف طاحنة في الرقة
- سقوط العشرات من «الحشد» على الحدود العراقية - السورية في قصف تبرّأت منه واشنطن... وتبناه «داعش»
- تركيا تقصف ريف عفرين بعد تحذيرات أردوغان من هجوم وشيك
- قوات الأسد تقترب من حدود الأردن
- بارزاني: لن نسمح بدخول «الحشد الشعبي» كردستان
- الوساطة الكويتيّة تُواجه صُعوبات خطيرة بعد مقالة الرّاشد التي ذكّر فيها الكُويتيون بدَور “الدّول الأربع″ في تحرير بلادهم.. إنّها رسالةٌ سعوديّة تُريد الكويت عُضوًا خامسًا في تحالفها ضد قطر وليس وسيطًا.. كيف سيكون رد الكويت؟ وهل ستستمر في الوساطة؟
- هزة قضائية بعد طلب صادر إنهاء خدماته و350 قاضياً وقّعوا عريضة تطالب بالاستقلال
- مانشستر سيتي يخطط للظفر بخدمات بوسكيتس
- سراب الحل.. في اليمن
- اعتقال 17 في استراليا ودبي وهولندا خلال مداهمات ضد المخدرات
- بالفيديو.. تحرش جنسي بزوجة مستشار وزير في بيروت!
- بالفيديو: رولا يموت “ملكة الاغراء”!!
- الجوارب وفيسبوك قد تكون علامات على أن علاقتك العاطفية "في وجه المدفع"!
- اختراق الحصار جواً.. مسارات طيران قطرية جديدة فوق مياه إماراتية بموافقة الأمم المتحدة
- صورة ريهام عبد الغفور تصدم جمهورها في أحدث ظهور لها
- الأداء الدبلوماسي في ظروف التوتر الدولي
- المحكمة تلزم حسين فهمي بدفع نفقة لقاء سويدان بالدولار وهذه هي قيمتها
- أستراليا.. الحكومة ترغب بتسوية مناقشة زواج مثليي الجنس في البرلمان اواخر تشرين الثاني بفرض اقتراع وطني
- قهوة وشاي وزيت نخيل مقابل الطائرات المقاتلة الروسية
- 'الذهب الروسي' ينقذ الأردنيات من العنوسة
- معلمة مارست الجنس مع أربعة من طلابها على الأقل لأنّ زوجها يرفض الاقتراب منها
- الشرق الأوسط "خطر" على الصحة
- هل تعرفين مضار Tattoo الحواجب؟!؟
- انتفاضة قضائية تسابق حماوة جبهة الجرود
- الجيش يضيِّق الخناق على المسلّحين.. وإجتماع طارئ لمجلس الدفاع في بعبدا اليوم
الوساطة الكويتيّة تُواجه صُعوبات خطيرة بعد مقالة الرّاشد التي ذكّر فيها الكُويتيون بدَور “الدّول الأربع″ في تحرير بلادهم.. إنّها رسالةٌ سعوديّة تُريد الكويت عُضوًا خامسًا في تحالفها ضد قطر وليس وسيطًا.. كيف سيكون رد الكويت؟ وهل ستستمر في الوساطة؟
علّمتنا تجارب المنطقة العربية، وما أكثرها، أنه عندما يتحرّك الوسطاء بحثًا عن حُلول لأزمةٍ ما، فإن هذا يعني أن هذه الأزمة في طريقها إلى المزيد من التدهور، ولا بُد من عملٍ سريعٍ لنزع فتيل الانفجار، وتهدئة الأوضاع، حتى يَهدأ الغُبار، وتتراجع حدّة الغضب.
لا نَعرف ما إذا كانت هذه “القاعدة” تنطبق على جُهود الوساطة الكويتية التي تجدّدت في اليومين الماضيين في الأزمة الخليجية، وتمثّلت في الجولة التي يقوم بها الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي، وتَشمل عواصم أطراف الأزمة الخمسة، إلى جانب سلطنة عمان، بعد مَرحلة من الصّمت دامت لأكثر من ثلاثة أسابيع.
مصادر كويتية رفيعة أكّدت أن الشيخ صباح الأحمد، أمير دولة الكويت، استطاع الحيلولة دون حُدوث مُواجهة عسكريّة بين دولة قطر وخُصومها الأربعة، عندما طار في جولة مكوكية بين الرياض وأبو ظبي والدوحة، في الساعات الأولى من الأزمة، وقالت المصادر نفسها في لقاءٍ خاص في لندن، وصل مَضمونه إلى “رأي اليوم”، أن الشيخ صباح تحرّك بسرعة، وهو مريض جدًّا لإدراكه خُطورة المَوقف، ونَجح في امتصاص الغضب، وإن كان لم ينجح في إيجاد حُلول سريعة للأزمة بسبب تمسّك طرفيها بآرائهم وشُروطهم.
***
اللافت أن جولة الوفد الكويتي برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، وعضوية الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح، تتزامن أيضًا مع زيارة وفد أمريكي أرسله ريكس تيلرسون، وزير الخارجية، إلى المنطقة برئاسة الجنرال انطوني زيني، نائب وزير الخارجية ليندر كينغ، بهدف دعم الوساطة الكويتية، ومُحاولة إيجاد حُلولٍ للأزمة.
لا يَلوح في الأفق، في الوقت الرّاهن على الأقل، أي مؤشر على وجود توتّر اكبر، أو “تسخين” عسكري، للأزمة الخليجية يَستدعي التوسّط للتهدئة، اللهم إلا إذا كانت هناك قرارات جرى اتخاذها في اجتماع وزراء خارجية التحالف الرباعي المُضاد لقطر في المنامة وجاءت على درجةٍ كبيرةٍ من الخُطورة، ستنتقل في الأيام المُقبلة إلى مرحلة التنفيذ، واستشعرت الكويت والولايات المتحدة بقرونها الاستخبارية هذا الخطر، وتحرّكت لاحتوائه، أم أن هناك تغيّرًا في المَوقف الكُويتي، وحَماسة للوساطة بسبب تطوّرات خطيرة طرأت مُؤخّرًا.
دولة الكويت تتعرّض لضُغوطٍ كبيرةٍ من قبل الطرف السعودي، تصل إلى درجة اتهامها بالانحياز إلى دولة قطر، ونُكرانها لجميل المملكة العربية السعودية التي أنفقت عشرات المليارات، وعَرضت أمنها واستقرارها للخطر، عندما استقدمت نصف مليون جندي أمريكي لإخراج القوّات العراقية من الكويت في صيف عام 1990، ومقالة الزّميل عبد الرحمن الراشد التي نشرها في صحيفة “الشرق الأوسط”، المُقرّبة جدًّا من القيادة السعودية، تضمّنت هذه المعاني، وجرى تفسيرها على أنها “رسالة غضب” سُعودية مُوجّهة إلى الأسرة الحاكمة في الكويت، صادرة من جِهات في قمّة السلطة في المملكة، وهذا ما يُفسّر الأنباء التي تردّدت عن مَنعها، أي السلطات الكويتية، دخول صحيفة “الشرق الأوسط” من التوزيع في الأراضي الكويتية.
الزميل الراشد حاول تذكير القيادة الكويتية بأن قطر “كانت الدولة الخليجية الوحيدة التي حاولت عَرقلة تحرير الكويت بمَنعها صُدور قرار عن مجلس التعاون يتبنّى الحرب العسكرية لتحرير الكويت في اجتماع قمّة ديسمبر عام 1990، حيث أصرّ ولي العهد في حينها الشيخ حمد بن خليفة على أنه لا تحرير للكويت إلا بعد إجبار البحرين على التنازل عن الجزر المُتنازع عليها مع قطر، مما أغضب الدول الخمس، وأجبروه على التراجع أو مُغادرة الدوحة”.
لا نعتقد أن الزميل الراشد يُمكن أن يَنشر مقالة بهذه القوّة، ويَنتقد فيها موقف دولة خليجية تقوم بجهود وساطة في الأزمة، ويتّهم إعلامها بالترويج للدعاية القطرية، وتشبيه أزمة قطر باحتلال الكويت، دون أخذ ضوء أخضر من جِهات عُليا في السلطة السعودية، فأبواب الاجتهاد الإعلامي ليست مَفتوحةً على مِصراعيها أمام الكُتّاب في المملكة.
عندما يقول الزميل الراشد “أن على الأخوة في الكويت أن يتذكّروا أن هذه الدول الأربع (السعودية، مصر، الإمارات، البحرين) هي التي هبّت لنجدة بلدهم عندما أسقط صدام نظامها، ومن الوفاء أن تقف الكويت إلى جانبها، أو على الأقل ألا تترك ساحتها للاستخدام القطري سياسيًّا وإعلاميًّا واقتصاديًّا” فإن هذا يعني أن العلاقات بين الكويت والمملكة العربية السعودية “مُتأزّمة”، أو في طريقها للتأزّم، وأن السعودية لا تُريدها، أي الكويت، أن تكون وسيطًا، وإنّما عُضوًا خامسًا في التحالف المُعادي لدولة قطر، وعليها الاختيار.
***
في ظِل هذه الأجواء المُتوتّرة بين الكويت والمملكة العربية السعودية، لا نعتقد أن أي استئناف للوساطة الكويتية يُمكن أن يكون أفضل حظًّا من المُحاولات السابقة، بل لا نستغرب أن تكون الرسائل التي يَحملها الوفد الكويتي من الشيخ صباح الأحمد إلى زُعماء الدّول العربية والخليجية التي سيَزور عواصمها، تَحمل اعتذارًا عن المُضي في الوساطة في ظِل الظّروف الحالية، وأبرز ملامحها العلاقة الكويتية السعودية “الباردة”، ولا نقول أكثر من ذلك، وتمسّك كل طرف من أطراف الأزمة بمُوافقة ورفض تقديم أي تنازلات للطرف الآخر.
الوسيط الكويتي، بات بحاجةٍ إلى وسيط لترطيب علاقاته مع أبرز أطراف الأزمة، أي المملكة العربية السعودية، وهُنا تكمن المُعضلة الكُبرى.. والله أعلم!
- بالفيديو: ميرفا القاضي بمايوه مثير..
- اعتقال 17 في استراليا ودبي وهولندا خلال مداهمات ضد المخدرات
- بعد صور جنا الجريئة... كينزي ابنة عمرو دياب الكبرى تتخطى شقيقتها بالجرأة!
- فنانة حسناء وراء طلاق روبي من زوجها سامح عبد العزيز: تفاصيل مثيرة
- واشنطن تُحذِّر من التنسيق مع «الحزب»... و«بروفا» في الجرود تحضيراً للمعركة
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 165
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
عبد الباري عطوان
صحافي فلسطيني عربي مقيم بلندن، ناشر ورئيس تحرير صحيفة "رأي اليوم" الالكترونية.
- الوساطة الكويتيّة تُواجه صُعوبات خطيرة بعد مقالة الرّاشد التي ذكّر فيها الكُويتيون بدَور “الدّول الأربع″ في تحرير بلادهم.. إنّها رسالةٌ سعوديّة تُريد الكويت عُضوًا خامسًا في تحالفها ضد قطر وليس وسيطًا.. كيف سيكون رد الكويت؟ وهل ستستمر في الوساطة؟
- قَطع عبّاس الأموال عن قطاع غَزّة وحِصار دول الاعتدال لـ”حماس″ يَدفعها بقوّة نحو “الحُضن الإيراني”.. تفعيل المُقاومة في “الضفّة” قد يكون عُنوان المَرحلة المُقبلة.. وظُهور العاروري في بيروت وطهران رسالةٌ قويّة لإسرائيل
- نتنياهو يَبدأ خَطوات حَظر قناة “الجزيرة” بتُهمة التّحريض على الإرهاب.. لماذا نتضامن معها ونحن من أبرز نُقّادها؟
- هل أخطأ المُعارض المحاميد واستحق الفَصْل لأنّه جاهر بانتهاء الحَرب في سورية؟ وهل تَبخّر “الجيش الحُر” فعلاً؟ وما هي الأسباب؟ وهل سيَدفع “اليأس″ المُعارضة والسوريين للحِوار مع دمشق؟ وهل سيتكرّر “سِيناريو عرسال” في إدلب قريبًا جدًّا؟
- 25 دعوى قضائيّة أمريكيّة يَرفعها الضّحايا والمُتضرّرين من هَجمات سبتمبر ضد السعوديّة والإمارات وقطر تطبيقًا لقانون “جستا”.. التعويضات قد تَصِل 4000 مليار دولار.. من أين سيتم توفير هذه الأموال.. وهل بَيع “أرامكو” يَكفي؟
- مُصافحة تاريخيّة ومُفاجئة بين وزيري خارجية إيران والسعوديّة في إسطنبول.. لماذا الآن.. وهل الخِلاف مع قَطر هو السّبب؟ وهل نَرى عبد الملك الحوثي وربّما المُعلّم في الرّياض قريبًا؟
- الاستقبال الحافل لمُقتدى الصّدر هل يُشكّل انقلابًا في السياسة السعودية الطائفيّة المُعادية للشّيعة وتبنّيًا للبُعد القَومي العَربي ومُقدّمة لتغيير استراتيجياتها في سورية واليَمن والعِراق؟ وهل ستَنجح مَساعيها في تقليص النّفوذ الإيراني في بغداد؟
- السعوديّة تعتبر طَلب قطر تَدويل الحرمين الشريفين عُدوانًا و”إعلان حَربٍ” تحتفظ بحقّها في الرّد عليه.. هل هذا تهديدٌ بعملٍ عسكري.. ومتى؟ ولماذا لم ينفِ وزير خارجية البحرين صراحةً تقارير صحافيّة عن قاعدةٍ مِصريّةٍ في جزيرة حوار؟ وهل عادت الأزمة للمُربّع الأول؟
- مُطالبة “الجزيرة” بفَصْل الحَرمين الشّريفين عن السّياسة أخطر حَلقات الأزمة الخليجيّة.. لماذا أقدمت قطر على هذه الخُطوة وفي تزامنٍ مع انعقاد اجتماع المَنامة الرّباعي؟ وكيف سيَكون الرّد السعودي؟ إليكم قراءةً مُتشائمة لهذا التطوّر المُفاجيء
- هل يَكفي قَطْع العاهل الأردني إجازته الصيفيّة ومُطالبته نتنياهو بمُحاكمة “الدبلوماسي” القاتل في امتصاص غَضب الشارع الأردني؟ وهل يَفلت من سهّلوا تهريبه من العِقاب؟ ولماذا طَفح كيْل الشّعب الأردني؟
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)