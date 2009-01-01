- غلاء الأسعار في إسرائيل يفوق أوروبا
- مؤشر تجارة التجزئة يعكس مزيداً من الإنكماش في حركة الأسواق
- حرب استنزاف طاحنة في الرقة
- سقوط العشرات من «الحشد» على الحدود العراقية - السورية في قصف تبرّأت منه واشنطن... وتبناه «داعش»
- الملفات المثقَلة والقرارات الصعبة المطلوبة
- صراع ما بعد الحرب على داعش
- تركيا تقصف ريف عفرين بعد تحذيرات أردوغان من هجوم وشيك
- قوات الأسد تقترب من حدود الأردن
- بارزاني: لن نسمح بدخول «الحشد الشعبي» كردستان
- الوساطة الكويتيّة تُواجه صُعوبات خطيرة بعد مقالة الرّاشد التي ذكّر فيها الكُويتيون بدَور “الدّول الأربع″ في تحرير بلادهم.. إنّها رسالةٌ سعوديّة تُريد الكويت عُضوًا خامسًا في تحالفها ضد قطر وليس وسيطًا.. كيف سيكون رد الكويت؟ وهل ستستمر في الوساطة؟
- هزة قضائية بعد طلب صادر إنهاء خدماته و350 قاضياً وقّعوا عريضة تطالب بالاستقلال
- مانشستر سيتي يخطط للظفر بخدمات بوسكيتس
- سراب الحل.. في اليمن
- مي حريري في المستشفى بعد محاولة انتحار
- اعتقال 17 في استراليا ودبي وهولندا خلال مداهمات ضد المخدرات
- بالفيديو.. تحرش جنسي بزوجة مستشار وزير في بيروت!
- بالفيديو: رولا يموت “ملكة الاغراء”!!
- الجوارب وفيسبوك قد تكون علامات على أن علاقتك العاطفية "في وجه المدفع"!
- اختراق الحصار جواً.. مسارات طيران قطرية جديدة فوق مياه إماراتية بموافقة الأمم المتحدة
- صورة ريهام عبد الغفور تصدم جمهورها في أحدث ظهور لها
- الأداء الدبلوماسي في ظروف التوتر الدولي
- المحكمة تلزم حسين فهمي بدفع نفقة لقاء سويدان بالدولار وهذه هي قيمتها
- أستراليا.. الحكومة ترغب بتسوية مناقشة زواج مثليي الجنس في البرلمان اواخر تشرين الثاني بفرض اقتراع وطني
- قهوة وشاي وزيت نخيل مقابل الطائرات المقاتلة الروسية
- 'الذهب الروسي' ينقذ الأردنيات من العنوسة
الملفات المثقَلة والقرارات الصعبة المطلوبة
من خلال كل الإستعدادات في بيروت، يتبيَّن أنَّ الساعة الصفر اقتربت في البقاع.
المجلس الأعلى للدفاع ينعقد في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وأبرز نقطة في مداولاته، التي تكون سرية، الجرود سواء تلك التي تمت استعادتها أو تلك التي اقتربت استعادتها.
وتفيد دوائر القصر الجمهوري أنَّ القادة العسكريين والأمنيين حضروا إلى اجتماع القصر ومعهم معطياتهم وتقاريرهم حول النقاط الأمنية الساخنة، ولا سيَّما تلك الموجودة على الحدود الشرقية والتي يتواجد فيها مسلحو داعش. وما هو المسار الذي ستتخذه المعركة.
وليس من باب المصادفة أنَّ طائرة حربية أميركية حطَّت في مطار رياق العسكري، لتفرغ ذخيرة لمصلحة الجيش اللبناني الذي بدأ يمهد للمعركة من خلال عملية القضم للمنطقة الشاسعة التي يُسيطر عليها داعش والتي تقدَّر بنحو 141 كيلومتراً مربعاً.
أما مجلس الوزراء فينعقد اليوم في السراي الحكومية وعلى جدول أعماله 34 بنداً، وليس فيها البند المنتظر وهو بند الإنتخابات النيابية الفرعية في كسروان وطرابلس.
ولم يعد سراً من الأسرار أنَّ هناك مَن يحبذ عدم إجراء هذه الإنتخابات لأسباب ظاهرة وضمنية، ففي الأسباب الظاهرة هناك مَن يعتبر أنَّ الستة أشهر المتبقية غير حرزانة لملء هذا الفراغ، فيما يعتقد البعض الآخر في الأسباب الضمنية غير المعلنة أنَّ الإنتخابات الفرعية ستؤدي إلى المعطيات التالية:
كشف أوراق القوة وأوراق الضعف للقيادات، ولا سيَّما في طرابلس.
وصول العميد شامل روكز إلى الندوة البرلمانية قبل الوزير جبران باسيل، ولهذا المعطى دلالاته سواء على المستوى السياسي العام أو على مستوى التيار الوطني الحر.
ربما للأسباب الظاهرة والمضمرة، فإنَّ الإنتخابات النيابية الفرعية آيلة إلى عدم الإجراء إلا إذا كان هناك تمسك من أحد المراجع بإجرائها، وعندها لا حول ولا قوة.
***
وهناك العقدة الكأداء المتمثلة في سلسلة الرتب والرواتب وفي الإيرادات المفترضة لها. اليوم، القانونان موجودان على طاولة رئيس الجمهورية، والقرار عنده في توقيعهما أو ردّهما إلى مجلس النواب. رئيس الجمهورية يُحكِّم عقله وتعاطفه مع الأكثرية الساحقة من الشعب اللبناني، التي لا تحتمل الزيادات في ظل الوضع الإقتصادي المتدهور، لذا فهو يتريث في اتخاذ القرار الذي ستُبنى عليه أمور كثيرة عند اتخاذه، ففي حال عدم التوقيع فإنَّ المناقشة ستعود إلى مجلس النواب، أما في حال التوقيع فإنَّ الوضع الإقتصادي سيكون دقيقاً للغاية، لأنَّ مئة ألف ويزيد من موظفي القطاع العام سيستفيدون من الزيادات، في حين أنَّ أكثر من ثلاثمئة ألف من موظفي القطاع الخاص لن تلحقهم الزيادات.
وفي ظلِّ هذا التفاوت ستبدأ التوترات الإجتماعية من دون أن تحقق السلسلة غايتها المنشودة.
في الوقت الذي سيعاني فيه القطاع الخاص من انعكاسات من دون أن تلحقه الزيادات.
***
صحيحٌ أنَّ الزيادة حق، لكن في ظلِّ الوضع الإقتصادي للبلد فإنَّ الزيادة سيأتي مفعولها عكسياً.
وهذه المعطيات كلها سيأخذها رئيس الجمهورية بعين الإعتبار قبل اتخاذ قراره.
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 165
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
الهام فريحه
وُلدت السيدة إلهام فريحه في لبنان وهي الابنة الوحيدة، للراحل سعيد فريحه مؤسس "دار الصياد". تلقت علومها في لبنان وحصلت على إجازة في علم النفس من الجامعة الأميركية في بيروت. السيدة إلهام فريحه متزوجة ولها ابنة واحدة، كما انها تتقن ثلاث لغات. وتشمل هواياتها الفن والأدب والرياضة. وتعتبر السياسة من اولى اهتماماتها اليومية. وقد أرست علاقات صداقات واسعة في لبنان والعالم العربي.
العمل الصحفي:
عام 1973، عُينت رئيسة تحرير لمجلة جديدة اسمها " سمر" تصدر شهرياً كمجلة متخصصة. عام 1976 تمّ تعيينها نائبة للمدير العام في دار الصياد، وكانت مسؤولة عن المقر الرئيسي للدار ومكاتبها الموزعة في سائر العواصم الكبرى كلندن وباريس والقاهرة ودبي والرياض. وقد بلغ معدل عدد العاملين في الدار حوالى ثمانمائة. عام 1981، وتحت إشرافها، تمّ إصدار مجلة " فيروز". وبصفتها رئيسة تحرير لهذه المجلة، استطاعت أن ترتقي بها الى مستوى أفضل وأنجح مجلة تُعنى بشؤون المرأة. عام 2002 عينت مديرا عاما لدار الصياد حيث عكفت على برنامج جديد لتطوير الموارد البشرية والتقنية والنشرية. ولعبت دورا رئيسيا في استحداث اولى المطبوعات المتخصصة وفي موضوعات غير تقليدية في المنطقة العربية وفي جعلها عصرية شكلا ومضمونا. وتبلغ مطبوعات الدر حاليا والتي تشرف عليها السيدة فريحه 10 مطبوعات. أعادت تأهيل بناء الدار بعد الدمار الذي لقيه بسبب الحرب ومكننة العمل وتحسين جودة الإنتاج، قد تعرض مكتبها لقصف مباشر دمر بكامله. علما بأنه كان بإمكان السيدة فريحه ان تغادر البلاد إلى الخارج حيث كانت تملك منزلا في العاصمة الفرنسية بعيدا عن الهموم والمخاطر.
الأوسمة التي نالتها:
وسام اللجنة الوطنية ليوم الطفل عام 1987 بصفتها "من رموز المحبة والعطاء". وسام الاستحقاق الوطني من أعلى درجات الشرف قلده اياها رئيس الجمهورية اللبنانية عام 1988. "شهادة تقدير" وزير الزراعة اللبنانية عام 1998 لما بذلته في سبيل تعزيز القطاع الزراعي. جائزة الصحافة عام1992 من قبل "جمعية مصطفى وعلي امين" لصمودها احدى عشر عاما في ادارة الدار والقنابل تسقط فوق راسها" كما جاء في قرار التكريم.
لمحات من إدارتها لدار الصياد:
بين العام 1975 و 1991 اندلعت حرب مدمرة في لبنان اجتاحت جميع مناطقه وعصفت بكل قطاعاته ولم يبق فيه منطقة او مدينة او قرية لم تحترق في اتون الحرب التي ظلت مستعرة حتى المبادرة العربية الكريمة التي تمثلت في اتفاق الطائف. وقد تقطعت جرا ذلك وسائل التواصل والمواصلات وكان العمل والإنتاج يمران في مراحل بالغة التعقيد والخطورة. وكان الإعلاميون يتكبدون مخاطر جمة في أدائهم لواجباتهم المهنية. الأمر الذي فرض أعباء شديدة على المؤسسات الراغبة في الصمود وفي متابعة رسالتها وأداء واجبها الوطني والإعلامي. وكان قرار السيدة فريحه بالتعاون مع أشقائها عصام وبسام اهمية قيام "دار الصياد" بواجباتها مهما كلفها ذلك من تضحيات. ولم تكتف بذلك فحسب بل وبتحقيق قفزات نوعية تاريخية. وكانت حريصة طوال الوقت ولا تزال على إحاطة نفسها على الدوام بفريق من المساعدين الشخصيين والإداريين والباحثين والإعلاميين الأكفاء مدخلة في جسم الأسرة روحا من الاندفاع والتجدد. واستطاعت بقوة شخصيتها وصمودها ان تضرب المثل الحي للعاملين في الدار مقاسمة اياهم السراء والضراء والمحن والمخاطر، وشاطرتهم طعامهم ومأواهم، مداومة معهم العمل اليومي رغم المخاطر الجسدية الشخصية والعامة.
أمثلة قيادية: العمل في ظل المخاطر
اجتازت السيدة الهام أكثر من امتحان قاسي في هذا الصدد. ويتجلى ذلك في مثلين بارزين: الأول انها، وفي فترة بلغ فيها أوار المعارك حدا استحال فيه التجوال وتوقفت الإمدادات الورقية اللازمة للطباعة، توجهت بنفسها على رأس فريق من مساعديها إلى المرفأ حيث تراكمت لفائف الورق على الأرصفة ولا من يشيلها، وأشرفت، تحت أزيز الرصاص ودوى القذائف، على تأمين حاجتها والعودة بالقافلة إلى مبنى الدار وكان اجتياز الطريق أشبه بعبور الحدود بين الدول المتعادية. واما المثال الثاني فقد تجلى أبان الفوضى السياسية وبروز سلطات أمر واقع بعيدا عن سلطة الدولة وقواها الوطنية. اذ عمدت هذه القوى، الميليشيوية، بإثارة الاضطرابات داخل المؤسسات وتحريض العاملين على الشغب بهدف الاستيلاء عليها، فوقفت بوجه هذه القوى غير الشرعية وجها لوجه وحالت دون تحقيق إطماعهم غير مبالية بتهديد شخصي من اخطر المستويات. وقد تعرض منزلها للقصف المدفعي ...
- الملفات المثقَلة والقرارات الصعبة المطلوبة
- آب شهر الحسم... للملفات العالقة
- الجيش اللبناني جاهز لمعركة الجرود ويعرف ماذا يريد
- كيف ستتم مواجهة الأوضاع الصعبة؟ وهل من خارطة طريق؟
- تشخيص الأزمة صحيح تبقى المعالجات الصحيحة
- المشنوق وكرة نار الإنتخابات الفرعية أبعد من ملء ثلاثة مقاعد
- لا وطن من دون أرض وجيش
- لبنان والتحديات جدولٌ بالإستحقاقات الداهمة
- بمجدك احتميت: الجيش ضمانة الاستقرار
- قراءات بين ألغام المليارات للوزير علي حسن خليل
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)