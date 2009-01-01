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صراع ما بعد الحرب على داعش

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: صحيفة الانوار اللبنانية
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الكاتب: رفيق خوري
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معركة الجيش اللبناني ضد داعش في جرود القاع ورأس بعلبك ليست مجرد عملية تكمل معركة حزب الله ضد النصرة في جرود عرسال. ولا يبدل في الأمر كون الإرهاب واحداً والأرض واحدة والخطر واحداً. فالمجلس الأعلى للدفاع الذي كان غائباً، بقوة الأشياء، في المعركة الأولى حاضر بقوة في المعركة الثانية. وهو يحدّد أهداف العملية العسكرية، ويفتحها على الفضاء الإستراتيجي الدولي، من حيث كانت أهداف العملية القتالية والتفاوضية ل حزب الله مفتوحة على الفضاء الجيوسياسي الإقليمي.

أما الأهداف، كما جاء في كلام رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، فإنها جزء من التزام الحكومة تحرير الأراضي اللبنانية من الإرهاب. وأما الفضاء المفتوحة عليه، فإنه إلتزام الحكومة التحالف الدولي ضد الإرهاب. وأقل ما يكشف تعقيدات الحرب على الإرهاب هو المشهد في سوريا والعراق، حيث مركز محاربة الإرهاب وتجمّع كل القوى التي تحاربه.

ولم يعد من المفارقات ان تضع أميركا ايران وحزب الله على لائحة الإرهاب، وأن يأتي الردّ منهما بأنها هي أم الإرهاب وصانعة داعش، وان تلتقي اميركا وايران على محاربة داعش في العراق وتختلفان على محاربته في سوريا، ثم ان تتولى موسكو بالتفاهم مع واشنطن إدارة اللعبة.

 

ذلك ان اللعبة، كما تدار في سوريا والعراق، معقدة ضمن تعقيدات الصراع الجيوسياسي. والانتقال من مرحلة ترك داعش يتوسّع ويتمدّد بسبب الانشغال بقتال سواه، الى مرحلة اضعافه، ثم الى مرحلة القضاء على دولة الخلافة الداعشية، يمرّ بالتركيز على ثلاث مراحل مترابطة ومتزامنة، مرحلة القتال عسكريا وأمنيا. مرحلة المواجهة الفكرية مع الفكر التكفيري والسعي لتجفيف منابع التمويل الداخلي والخارجي للارهاب. ومرحلة ما بعد الحرب على داعش وتحضير البديل منه، وترتيب النظام المؤهل للامساك بالأرض وصناعة التغيير وبناء دولة المستقبل.

والواقع ان الصراع على مرحلة ما بعد داعش في سوريا والعراق ليس أقل أهمية في الحسابات المركبة من الحرب ضد داعش وكل التنظيمات الارهابية. ولبنان ليس مستثنى من مواجهة المراحل الثلاث. والسؤال هو: هل نسترد السيادة وقرار الحرب والسلم مع تحرير الأرض من داعش والنصرة، بحيث تصبح الدولة كما يجب ان تكون: محتكر العنف الشرعي أم نكرّس نهائيا معادلة الشعب والجيش والمقاومة؟ هل نتمكن فعلا من النأي بالنفس عن صراع المحاور وحروبها أم نستمر مسرحا لصراع المحاور والتسابق الاقليمي والدولي على النفوذ؟

الجواب الظاهر مقلق لأطراف ومريح لأخرى. والرجاء ألاّ يكون المخفي أعظم. لكن انتصار الجيش بداية عظيمة.

المصدر: صحيفة الانوار اللبنانية

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رفيق خوري

رفيق خوري

ولد رفيق خوري في مشتى الحلو عام 1936 وتعلم في مدرسة ابن خلدون ثم علّم فيها . بعد أن اخذ البكلوريا بدأ دراسة الحقوق في الجامعة ولكن الظروف السياسية الصعبة أجبرته للهرب إلى لبنان بعد أن قضى فترة قصيرة في الحبس لميوله اليساريه . وسرعان ما تعرف بالعاملين في مجال الصحافة في لبنان وأخذ يكتب في عدة جرائد ومجلات حيث استقر فيه المطاف في دار الصياد وبسرعة رأس تحرير مجلة الصياد لمدة طويلة ثم رأس ولا يزال تحرير جريدة الأنوار . يعمل بالسياسة إلى جانب الصحافة ويعتبر من أكثر المدافعين عن حرية الرأي وحرية التعبير ومن ألمع الصحفيين في الشرق الأوسط . في بداية حياته كان له كتابي شعر الأول ( زنبق ودم ) كتبه في مشتى الحلو وفي بداية اغترابه عنها حيث ييبث في هذا الكتاب كل الحنين والشوق لسهرات المشتى وأيامها وخاصة أنه كان لا يستطيع المجيء إليها كذلك عبر في الكتاب عن أفكاره الثورية ودفاعه عن الثورات العربية والعالمية . ثم كان كتابه الثاني الذي وصف فيه بيروت ( بمدينة الحجارة ) . وبعد ذلك توقف عن كتابة الشعر والتزم السياسة والصحافة والمقالات الأدبية وخاصة فيما يتعلق بفيروز والرحابنة الذي كان معهم منذ البداية وكتب لهم أكثر من ثلاثة عشر اسكتش حسب ما قاله منصور الرحباني وكان ولا يزال من أكثر المقربين منهم حتى أن عاصي الرحباني في أواخر حياته كان يعتمد عليه ليعرف ما يدور في العالم .

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