مقاييس النجاح تتقدَّم والعبرة في ما بعد معركة الجرود

- امتناع وزيرَي الدفاع والداخلية عن تنفيذ القانون
- انتخابات بخطاب طائفي
- لبنان وصراع المحاور: خطورة الحسابات الخاطئة
- أنصهار لا إندثار!
- مقاييس النجاح تتقدَّم والعبرة في ما بعد معركة الجرود
- حدث في مثل هذا اليوم August 9, 2017
- الأزمة مع كوريا الشمالية تنعكس على أسواق الأسهم العالمية
- ثعلب الدبلوماسية الأميركية: قوى خارجية ستطيح بالوجود الغربي في الشرق الأوسط.. وإيران ستقيم إمبراطورية متطرفة على أنقاض داعش
- الوساطة الكويتيّة تُواجه صُعوبات خطيرة بعد مقالة الرّاشد التي ذكّر فيها الكُويتيين بدَور “الدّول الأربع″ في تحرير بلادهم.. إنّها رسالةٌ سعوديّة تُريد الكويت عُضوًا خامسًا في تحالفها ضد قطر وليس وسيطًا.. كيف سيكون رد الكويت؟ وهل ستستمر في الوساطة؟
- «نار وغضب» لمواجهة البرنامج النووي الكوري
- المعارضة تتوقع هجوماً ضخماً على جوبر
- فضيحة.. 127 موظفاً يتقاضون رواتبهم وهم في منازلهم
- الجمهورية الأسترالية
- علاقة مُحرَّمة.. هدفها النووي.. تسريبات أميركية تكشف أسراراًعن علاقة الإمارات بكوريا الشمالية.. لهذا تسعى أبو ظبي للسلاح النووي
- قانون الانتخاب مجدّداً على طاولة البحث؟
- الأعلى للدفاع يستعيد القرار السيادي ولا تنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري
- غلاء الأسعار في إسرائيل يفوق أوروبا
- توقعات الأبراج ليوم August 9, 2017
- المال للجميع: هل يمكن أن يوفر فيسبوك دخلاً لمستخدميه؟.. تعرف على فكرة زوكربيرغ التي قد تغير التاريخ
- خطاب القطري.. خطاب الإخوان
- توقعات بـ"نهاية وشيكة" للحياة على الأرض
- الموازنة لم تقرّ وبري : لا اصدق ان عون سيرد السلسة
- مجلس الدفاع درس ملفّات حسّاسة... وواشنطن تركّز على تهديد «حزب الله»
- مجلس الدفاع يطلق يد الجيش ضد «داعش»
- لبنان يخوض المعركة بوجه «داعش» تحت سقف «التزام التحالف الدولي ضدّ الإرهاب»
مقاييس النجاح تتقدَّم والعبرة في ما بعد معركة الجرود
تكاد معظم الملفات الداخلية معلقة على ما ستؤول إليه معركة جرود القاع ورأس بعلبك والفاكهة، فالجيش اللبناني في حال استنفار قصوى في تلك المنطقة، والإمرة له من دون مشاركة لأحد، ولعلَّ اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي انعقد أول من أمس الثلاثاء في قصر بعبدا، شكَّل إعطاء الضوء الأخضر لانطلاق المعركة، هذا الإنطلاق ليس بالضرورة أن تكون ترجمته بدء ضرب المدفع، بل يمكن أن تكون تضييق الخناق على المسلحين.
في هذا الإطار، تشرح مصادر عسكرية أنَّ ما يجري هو جزء من سياق المعركة، وتسأل باستفسار:
ولماذا تعتبرون أنَّ المعركة لم تبدأ؟
فالقصف وكثافة النيران هما جزء من التضييق، وكلُّ التوضيحات ستكون من خلال ناطق عسكري رسمي، سيطلُّ كل يوم تقريباً لاطلاع الرأي العام على سير المعارك. ولهذا فإنَّ قيادة الجيش اللبناني أعدَّت خطة إعلامية متكاملة في هذا الإطار.
إذاً اجتماع المجلس الأعلى للدفاع هو الذي أعطى ساعة الصفر، وقد تميَّزت مداولاته بتفاهم سياسي عميق بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، خصوصاً لجهة حصرية المعركة بالجيش اللبناني.
وفي تطور بالغ الأهمية أن لبنان بدأ يترجم شراكته مع التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، وهذا ما أكد عليه رئيس الجمهورية من خلال إصراره على أنَّ لا هوادة في التصدي للمجموعات الإرهابية والتكفيرية وأنَّ لبنان جزء من التحالف الدولي في تصديه للإرهاب ولا مانع إذا اقتضت الضرورة التواصل معه.
في موازاة انطلاق المعركة، هناك طرحٌ يتمثل في التفاوض من أجل تسريع إنهاء الوضع الشاذ. المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، وبتكليف من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، يقوم بدور التفاوض لكن ما يعقِّد هذا الدور هو:
شرط معرفة مصير العسكريين التسعة، ومن دون مؤشر إلى هذا الشرط لا إمكانية لبدء التفاوض.
أما الشرط الثاني فتحديد الجهة التي تقبل بأن يتوجه إرهابيو داعش إليها، فحين التفاوض مع النصرة تم تحديد الجهة التي سيتوجهون إليها، أما في الحالة الراهنة فليست هناك من جهة تقبل باستضافة ال400 إرهابي من داعش، وهذا من شأنه أن يعقد مسار المفاوضات.
بعد إنجاز هذه المعركة سيتم الإنصراف إلى ما تبقى من خلايا إرهابية في الداخل، خصوصاً أنَّ المعركة مع الداخل ولا سيَّما مع بعض الجيوب سيكون من شأنها إراحة البلد أمنياً، وبعدها يُصار إلى الإنصراف إلى الملفات الحيوية التي تقضُّ مضاجع اللبنانيين، ليُصار إلى التفتيش عن الموارد التي من شأنها سد العجز في الأمور الحيوية، وهذا ما يشكل تحدياً هائلاً للحكومة التي ترى في هذه التحديات مقياس نجاحها.
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 165
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
الهام فريحه
وُلدت السيدة إلهام فريحه في لبنان وهي الابنة الوحيدة، للراحل سعيد فريحه مؤسس "دار الصياد". تلقت علومها في لبنان وحصلت على إجازة في علم النفس من الجامعة الأميركية في بيروت. السيدة إلهام فريحه متزوجة ولها ابنة واحدة، كما انها تتقن ثلاث لغات. وتشمل هواياتها الفن والأدب والرياضة. وتعتبر السياسة من اولى اهتماماتها اليومية. وقد أرست علاقات صداقات واسعة في لبنان والعالم العربي.
العمل الصحفي:
عام 1973، عُينت رئيسة تحرير لمجلة جديدة اسمها " سمر" تصدر شهرياً كمجلة متخصصة. عام 1976 تمّ تعيينها نائبة للمدير العام في دار الصياد، وكانت مسؤولة عن المقر الرئيسي للدار ومكاتبها الموزعة في سائر العواصم الكبرى كلندن وباريس والقاهرة ودبي والرياض. وقد بلغ معدل عدد العاملين في الدار حوالى ثمانمائة. عام 1981، وتحت إشرافها، تمّ إصدار مجلة " فيروز". وبصفتها رئيسة تحرير لهذه المجلة، استطاعت أن ترتقي بها الى مستوى أفضل وأنجح مجلة تُعنى بشؤون المرأة. عام 2002 عينت مديرا عاما لدار الصياد حيث عكفت على برنامج جديد لتطوير الموارد البشرية والتقنية والنشرية. ولعبت دورا رئيسيا في استحداث اولى المطبوعات المتخصصة وفي موضوعات غير تقليدية في المنطقة العربية وفي جعلها عصرية شكلا ومضمونا. وتبلغ مطبوعات الدر حاليا والتي تشرف عليها السيدة فريحه 10 مطبوعات. أعادت تأهيل بناء الدار بعد الدمار الذي لقيه بسبب الحرب ومكننة العمل وتحسين جودة الإنتاج، قد تعرض مكتبها لقصف مباشر دمر بكامله. علما بأنه كان بإمكان السيدة فريحه ان تغادر البلاد إلى الخارج حيث كانت تملك منزلا في العاصمة الفرنسية بعيدا عن الهموم والمخاطر.
الأوسمة التي نالتها:
وسام اللجنة الوطنية ليوم الطفل عام 1987 بصفتها "من رموز المحبة والعطاء". وسام الاستحقاق الوطني من أعلى درجات الشرف قلده اياها رئيس الجمهورية اللبنانية عام 1988. "شهادة تقدير" وزير الزراعة اللبنانية عام 1998 لما بذلته في سبيل تعزيز القطاع الزراعي. جائزة الصحافة عام1992 من قبل "جمعية مصطفى وعلي امين" لصمودها احدى عشر عاما في ادارة الدار والقنابل تسقط فوق راسها" كما جاء في قرار التكريم.
لمحات من إدارتها لدار الصياد:
بين العام 1975 و 1991 اندلعت حرب مدمرة في لبنان اجتاحت جميع مناطقه وعصفت بكل قطاعاته ولم يبق فيه منطقة او مدينة او قرية لم تحترق في اتون الحرب التي ظلت مستعرة حتى المبادرة العربية الكريمة التي تمثلت في اتفاق الطائف. وقد تقطعت جرا ذلك وسائل التواصل والمواصلات وكان العمل والإنتاج يمران في مراحل بالغة التعقيد والخطورة. وكان الإعلاميون يتكبدون مخاطر جمة في أدائهم لواجباتهم المهنية. الأمر الذي فرض أعباء شديدة على المؤسسات الراغبة في الصمود وفي متابعة رسالتها وأداء واجبها الوطني والإعلامي. وكان قرار السيدة فريحه بالتعاون مع أشقائها عصام وبسام اهمية قيام "دار الصياد" بواجباتها مهما كلفها ذلك من تضحيات. ولم تكتف بذلك فحسب بل وبتحقيق قفزات نوعية تاريخية. وكانت حريصة طوال الوقت ولا تزال على إحاطة نفسها على الدوام بفريق من المساعدين الشخصيين والإداريين والباحثين والإعلاميين الأكفاء مدخلة في جسم الأسرة روحا من الاندفاع والتجدد. واستطاعت بقوة شخصيتها وصمودها ان تضرب المثل الحي للعاملين في الدار مقاسمة اياهم السراء والضراء والمحن والمخاطر، وشاطرتهم طعامهم ومأواهم، مداومة معهم العمل اليومي رغم المخاطر الجسدية الشخصية والعامة.
أمثلة قيادية: العمل في ظل المخاطر
اجتازت السيدة الهام أكثر من امتحان قاسي في هذا الصدد. ويتجلى ذلك في مثلين بارزين: الأول انها، وفي فترة بلغ فيها أوار المعارك حدا استحال فيه التجوال وتوقفت الإمدادات الورقية اللازمة للطباعة، توجهت بنفسها على رأس فريق من مساعديها إلى المرفأ حيث تراكمت لفائف الورق على الأرصفة ولا من يشيلها، وأشرفت، تحت أزيز الرصاص ودوى القذائف، على تأمين حاجتها والعودة بالقافلة إلى مبنى الدار وكان اجتياز الطريق أشبه بعبور الحدود بين الدول المتعادية. واما المثال الثاني فقد تجلى أبان الفوضى السياسية وبروز سلطات أمر واقع بعيدا عن سلطة الدولة وقواها الوطنية. اذ عمدت هذه القوى، الميليشيوية، بإثارة الاضطرابات داخل المؤسسات وتحريض العاملين على الشغب بهدف الاستيلاء عليها، فوقفت بوجه هذه القوى غير الشرعية وجها لوجه وحالت دون تحقيق إطماعهم غير مبالية بتهديد شخصي من اخطر المستويات. وقد تعرض منزلها للقصف المدفعي ...
- مقاييس النجاح تتقدَّم والعبرة في ما بعد معركة الجرود
- الملفات المثقَلة والقرارات الصعبة المطلوبة
- آب شهر الحسم... للملفات العالقة
- الجيش اللبناني جاهز لمعركة الجرود ويعرف ماذا يريد
- كيف ستتم مواجهة الأوضاع الصعبة؟ وهل من خارطة طريق؟
- تشخيص الأزمة صحيح تبقى المعالجات الصحيحة
- المشنوق وكرة نار الإنتخابات الفرعية أبعد من ملء ثلاثة مقاعد
- لا وطن من دون أرض وجيش
- لبنان والتحديات جدولٌ بالإستحقاقات الداهمة
- بمجدك احتميت: الجيش ضمانة الاستقرار
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)