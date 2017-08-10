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الوقت الضاغط... والحلول المقترحة
سواء نظر المراقب إلى النصف الفارغ من كوب السياسة اللبنانية، أو إلى النصف الملآن، فإنَّ هذا الأمر لا يغير في الوضع شيئاً، فالجزءان:
الفارغ والملآن، يكملان بعضهما بعضاً، ولا نظرة إلى الأولى من دون الثانية.
***
بهذا المعنى فإنَّ الوضع اللبناني معلَّقٌ في كثير من أموره وملفاته وتطوراته:
البنود الخلافية يجري تدوير زواياها لئلا يؤدي عدم تدويرها إلى المزيد من التفاقم، فإعلان وزراء في الحكومة أنَّهم سيزورون سوريا على رغم قرار الحكومة عدم الموافقة على هذه الزيارة، هو عيب دستوري خطير ويشكّل سابقة من شأنها أن تصدِّع السلطة التنفيذية.
بإمكان رئيس الحكومة أن يقلب الطاولة على رؤوس الجميع ويقدِّم استقالة حكومته، لكنه، وللتذكير مجدداً، أم الصبي، وهو لا يريد للأوضاع أن تتدهور، لكن تهدئة رئيس الحكومة لا تعني أنَّ الأمور تسير على ما يرام، فزيارة سوريا من دون قرار من مجلس الوزراء، هي في المنظار الدستوري والمنظار السياسي خرقٌ للدستور وتمرد عليه، كذلك تمرد على السلطة التنفيذية. في هذه الحالة، كيف يمكن للسلطة التنفيذية أن تطلب من المواطن أن يطبق القانون فيما هي تخالف القانون؟
هذا التطور الخطير سيكون موضع مراقبة من الدول الداعمة للبنان ومن السفارات التي تراقب عن كثب تحسن الوضع اللبناني، والتقارير التي ستُرفع إلى عواصمها لن تكون مفخرة للبنان لجهة احترام الدستور والقوانين المرعية الإجراء.
***
ومن الأمور المعلقة أيضاً، قضية سلسلة الرتب والرواتب التي تضغط على طرفي المجتمع:
رب العمل الذي هو الدولة، والموظف الذي هو القطاع العام، وبينهما الخزينة المتعثرة، الأزمة الآن وصلت إلى قصر بعبدا، فما هي الخيارات التي سيتخذها رئيس الجمهورية؟
القرار المطلوب كبير جداً وهو يتطلب دراية وعناية فائقتين، فأي عدم تبصر، لا سمح الله، سيجعل من لبنان يونان ثانية أو فنزويلا ثانية، لهذا السبب فإنَّ رئيس الجمهورية يقرأ الملف ويستشير خبراء ويستمع إلى المعنيين، والنتيجة التي يريد الخروج بها ستكون هي الممكنة التي تحاول التوفيق بين مطالب الموظفين ووضع الخزينة:
فالبلد منقسم حيال هذا الأمر، الهيئات الإقتصادية تحذّر من المضاعفات لجهة الرسوم والضرائب، وأي إقرار لها وإدخاله حيِّز التنفيذ سيدخل الإقتصاد اللبناني في نفق لا أفق له، إلى درجة أنَّ البعض يجاهر فيصف إقرارها بالكارثة.
ربما لهذه الأسباب مجتمعة تفكّر دوائر قصر بعبدا بأن يتحمَّل الجميع القرار سواء تشريعياً أو تنفيذياً أو حتى دستورياً، فيصار إلى الدعوة إلى طاولة حوار إقتصادية في القصر فتوضَع الحقائق والأرقام أمام الجميع ليتحمَّل الجميع مسؤولياتهم ويتم وضع حد للمزايدات، خصوصاً أنَّ معظم المزايدين يتعاطون مع ملف السلسلة والإيرادات وكأنَّ الإنتخابات النيابية على الأبواب، علماً أنَّ لا شيء في الأفق يشير إلى أنَّ الإنتخابات الفرعية ستجري في موعدها.
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الهام فريحه
وُلدت السيدة إلهام فريحه في لبنان وهي الابنة الوحيدة، للراحل سعيد فريحه مؤسس "دار الصياد". تلقت علومها في لبنان وحصلت على إجازة في علم النفس من الجامعة الأميركية في بيروت. السيدة إلهام فريحه متزوجة ولها ابنة واحدة، كما انها تتقن ثلاث لغات. وتشمل هواياتها الفن والأدب والرياضة. وتعتبر السياسة من اولى اهتماماتها اليومية. وقد أرست علاقات صداقات واسعة في لبنان والعالم العربي.
العمل الصحفي:
عام 1973، عُينت رئيسة تحرير لمجلة جديدة اسمها " سمر" تصدر شهرياً كمجلة متخصصة. عام 1976 تمّ تعيينها نائبة للمدير العام في دار الصياد، وكانت مسؤولة عن المقر الرئيسي للدار ومكاتبها الموزعة في سائر العواصم الكبرى كلندن وباريس والقاهرة ودبي والرياض. وقد بلغ معدل عدد العاملين في الدار حوالى ثمانمائة. عام 1981، وتحت إشرافها، تمّ إصدار مجلة " فيروز". وبصفتها رئيسة تحرير لهذه المجلة، استطاعت أن ترتقي بها الى مستوى أفضل وأنجح مجلة تُعنى بشؤون المرأة. عام 2002 عينت مديرا عاما لدار الصياد حيث عكفت على برنامج جديد لتطوير الموارد البشرية والتقنية والنشرية. ولعبت دورا رئيسيا في استحداث اولى المطبوعات المتخصصة وفي موضوعات غير تقليدية في المنطقة العربية وفي جعلها عصرية شكلا ومضمونا. وتبلغ مطبوعات الدر حاليا والتي تشرف عليها السيدة فريحه 10 مطبوعات. أعادت تأهيل بناء الدار بعد الدمار الذي لقيه بسبب الحرب ومكننة العمل وتحسين جودة الإنتاج، قد تعرض مكتبها لقصف مباشر دمر بكامله. علما بأنه كان بإمكان السيدة فريحه ان تغادر البلاد إلى الخارج حيث كانت تملك منزلا في العاصمة الفرنسية بعيدا عن الهموم والمخاطر.
الأوسمة التي نالتها:
وسام اللجنة الوطنية ليوم الطفل عام 1987 بصفتها "من رموز المحبة والعطاء". وسام الاستحقاق الوطني من أعلى درجات الشرف قلده اياها رئيس الجمهورية اللبنانية عام 1988. "شهادة تقدير" وزير الزراعة اللبنانية عام 1998 لما بذلته في سبيل تعزيز القطاع الزراعي. جائزة الصحافة عام1992 من قبل "جمعية مصطفى وعلي امين" لصمودها احدى عشر عاما في ادارة الدار والقنابل تسقط فوق راسها" كما جاء في قرار التكريم.
لمحات من إدارتها لدار الصياد:
بين العام 1975 و 1991 اندلعت حرب مدمرة في لبنان اجتاحت جميع مناطقه وعصفت بكل قطاعاته ولم يبق فيه منطقة او مدينة او قرية لم تحترق في اتون الحرب التي ظلت مستعرة حتى المبادرة العربية الكريمة التي تمثلت في اتفاق الطائف. وقد تقطعت جرا ذلك وسائل التواصل والمواصلات وكان العمل والإنتاج يمران في مراحل بالغة التعقيد والخطورة. وكان الإعلاميون يتكبدون مخاطر جمة في أدائهم لواجباتهم المهنية. الأمر الذي فرض أعباء شديدة على المؤسسات الراغبة في الصمود وفي متابعة رسالتها وأداء واجبها الوطني والإعلامي. وكان قرار السيدة فريحه بالتعاون مع أشقائها عصام وبسام اهمية قيام "دار الصياد" بواجباتها مهما كلفها ذلك من تضحيات. ولم تكتف بذلك فحسب بل وبتحقيق قفزات نوعية تاريخية. وكانت حريصة طوال الوقت ولا تزال على إحاطة نفسها على الدوام بفريق من المساعدين الشخصيين والإداريين والباحثين والإعلاميين الأكفاء مدخلة في جسم الأسرة روحا من الاندفاع والتجدد. واستطاعت بقوة شخصيتها وصمودها ان تضرب المثل الحي للعاملين في الدار مقاسمة اياهم السراء والضراء والمحن والمخاطر، وشاطرتهم طعامهم ومأواهم، مداومة معهم العمل اليومي رغم المخاطر الجسدية الشخصية والعامة.
أمثلة قيادية: العمل في ظل المخاطر
اجتازت السيدة الهام أكثر من امتحان قاسي في هذا الصدد. ويتجلى ذلك في مثلين بارزين: الأول انها، وفي فترة بلغ فيها أوار المعارك حدا استحال فيه التجوال وتوقفت الإمدادات الورقية اللازمة للطباعة، توجهت بنفسها على رأس فريق من مساعديها إلى المرفأ حيث تراكمت لفائف الورق على الأرصفة ولا من يشيلها، وأشرفت، تحت أزيز الرصاص ودوى القذائف، على تأمين حاجتها والعودة بالقافلة إلى مبنى الدار وكان اجتياز الطريق أشبه بعبور الحدود بين الدول المتعادية. واما المثال الثاني فقد تجلى أبان الفوضى السياسية وبروز سلطات أمر واقع بعيدا عن سلطة الدولة وقواها الوطنية. اذ عمدت هذه القوى، الميليشيوية، بإثارة الاضطرابات داخل المؤسسات وتحريض العاملين على الشغب بهدف الاستيلاء عليها، فوقفت بوجه هذه القوى غير الشرعية وجها لوجه وحالت دون تحقيق إطماعهم غير مبالية بتهديد شخصي من اخطر المستويات. وقد تعرض منزلها للقصف المدفعي ...
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