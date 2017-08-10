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لا ترجمة سياسية للتغيير الاجتماعي
لا مجال في نظام ثيوقراطي لترجمة التغيير الحاصل في المجتمع الى تغيير سياسي ضمن النظام. هذا هو الدرس الذي تكرر مع تجربة الرئيس حسن روحاني. فالنقاش لم يتوقف في الجمهورية الاسلامية حول نسبة المفهوم الجمهوري الى المفهوم الاسلامي. إذ هي محكومة في كل مؤسساتها بآلية الانتخاب، ولكن تحت سقف ولاية الفقيه. ومن الصعب، مهما تكن الانتخابات حرة ونزيهة، الحديث عن ديمقراطية بالمفهوم الشائع في نظام ثيوقراطي.
ذلك ان فوز الرئيس روحاني بولاية رئاسية ثانية كان اشارة الى مدى التغيير الذي حدث في المجتمع لدى الشباب والنساء والأقليات. فهو نال ٢٤ مليون صوت مقابل ٩ ملايين لمنافسه ابراهيم رئيسي الذي قيل انه مرشح المرشد الأعلى علي خامنئي للرئاسة ثم لخلافته في ولاية الفقيه. وهو تحدث في الحملة عن رفض الأحلام المكسورة والأفواه المكممة. وهاجم سيطرة حكومة مع بندقية هي الحرس الثوري على الاقتصاد. ودافع عن الاتفاق النووي والانفتاح على العالم. ولم يتردد في الوعد بتوزير شباب ونساء وممثلي أقليات.
لكن الضغوط عليه منعته من توزير أي شاب وأية امرأة وأي سنّي. لا بل جاء بحكومة متوسط الأعمار فيما هو ٥٨ سنة للمرة الأولى منذ الثورة الإسلامية. وروحاني، أصلاً، براغماتي لا إصلاحي. وهو يعرف ان الشرعية الشعبية التي نالها خاضعة ل الشرعية الإلهية الممثلة بالولي الفقيه والممسكة ب الشرعية الثورية.
وإذا كان الوضع الاقتصادي الصعب في ظل العقوبات في مقدم الهموم، فإن الإهتمامات الاستراتيجية والجيوسياسية تبقى أولوية قصوى. ففي بدايات الجمهورية الإسلامية ارتفعت شكاوى من الغلاء، فكان ردّ الإمام الخميني إن هذه الثورة لم تكن من أجل سعر البطيخ. وكلما وضعت اميركا وسواها ايران أمام خيار بين ان تكون دولة أو ثورة، أمة أو قضية حسب تعبير الدكتور هندي كيسينجر، ردّت بأنها دولة وثورة، أمة وقضية معاً. لا بل ان طهران، على عكس نظرية لينين وستالين بعد قيام الإتحاد السوفياتي عن الثورة الإشتراكية في بلد واحد، تؤمن بأنها ثورة أمة. وهي تضع دورها في اليمن والعراق وسوريا ولبنان ضمن إطار قيادتها للثورة الإسلامية ومحور الممانعة، اي المشروع الإقليمي الايراني.
ودور الحرس الثوري تحت سقف ولاية الفقيه محوري في هذا الصراع. وليس امام روحاني سوى التسليم بذلك. لكن ضبط التحولات في المجتمع مهمة صعبة. والتحديات التي تتطلب مواجهة التحوّل الأميركي من التفاهم مع ايران أيام أوباما الى ضرب نفوذها الإقليمي أيام ترامب، كبيرة ومتعددة.
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رفيق خوري
ولد رفيق خوري في مشتى الحلو عام 1936 وتعلم في مدرسة ابن خلدون ثم علّم فيها . بعد أن اخذ البكلوريا بدأ دراسة الحقوق في الجامعة ولكن الظروف السياسية الصعبة أجبرته للهرب إلى لبنان بعد أن قضى فترة قصيرة في الحبس لميوله اليساريه . وسرعان ما تعرف بالعاملين في مجال الصحافة في لبنان وأخذ يكتب في عدة جرائد ومجلات حيث استقر فيه المطاف في دار الصياد وبسرعة رأس تحرير مجلة الصياد لمدة طويلة ثم رأس ولا يزال تحرير جريدة الأنوار . يعمل بالسياسة إلى جانب الصحافة ويعتبر من أكثر المدافعين عن حرية الرأي وحرية التعبير ومن ألمع الصحفيين في الشرق الأوسط . في بداية حياته كان له كتابي شعر الأول ( زنبق ودم ) كتبه في مشتى الحلو وفي بداية اغترابه عنها حيث ييبث في هذا الكتاب كل الحنين والشوق لسهرات المشتى وأيامها وخاصة أنه كان لا يستطيع المجيء إليها كذلك عبر في الكتاب عن أفكاره الثورية ودفاعه عن الثورات العربية والعالمية . ثم كان كتابه الثاني الذي وصف فيه بيروت ( بمدينة الحجارة ) . وبعد ذلك توقف عن كتابة الشعر والتزم السياسة والصحافة والمقالات الأدبية وخاصة فيما يتعلق بفيروز والرحابنة الذي كان معهم منذ البداية وكتب لهم أكثر من ثلاثة عشر اسكتش حسب ما قاله منصور الرحباني وكان ولا يزال من أكثر المقربين منهم حتى أن عاصي الرحباني في أواخر حياته كان يعتمد عليه ليعرف ما يدور في العالم .
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