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سباق بين الحوار الإقتصادي وقلب طاولة الإضرابات على رؤوس الجميع
يبدو أنَّ التاريخ يعيد نفسه حتى في القضايا المالية والإقتصادية، وطاولة الحوار، التي انعقدت أمس في قصر بعبدا، تشهد على هذا القول.
منذ عشرين عاماً، وتحديداً في تموز من العام 1997، إنعقدت في فندق كورال بيتش طاولة حوار اقتصادية دعا إليها الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وسبب الدعوة آنذاك أنَّ مصاعب مالية واقتصادية كانت بدأت علاماتها تظهر على الجسم اللبناني، فسارع الرئيس الشهيد إلى تلقف كرة النار الإقتصادية، في محاولة استباقية لتصدع الإقتصاد.
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بين تموز 1997 وآب 2017، عشرون عاماً، لكن الإقتصاد ظلَّ يترنَّح لأنه في العشرين عاماً الأخيرة، لم تمر سنة من دون اضطرابات ولم تمر سنة من دون قلاقل. وكان لبنان يدفع من الخاصرة الرخوة أي من الإقتصاد، إلى أن وصل البلد إلى ديون عامة، تقول أرقامٌ إنَّها لامست المئة مليار دولار، فيما تقول أرقام أخرى إنَّها تجاوزت المئة مليار دولار.
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المأزق الحقيقي لطاولة الحوار الإقتصادية أنَّ طرفَي المواجهة على حق:
فالموظفون والعمال والمتقاعدون يعتبرون أنَّ السلسلة حقٌّ لهم، وأطراف الإنتاج يعتبرون أنَّ إعطاء السلسلة في هذه الظروف، مع تبعاتها الضرائبية، خطرٌ على خزينة الدولة. في هذه الحالة، كيف يمكن التوفيق بين حقَّيْن؟
***
لا أحد يمكنه إعطاء جواب كافٍ، فطاولة الحوار أمس هي أول اختبار على هذا المستوى، ولم يسبق لأيِّ رئيس جمهورية أن قام بهذه المغامرة.
وهي الأولى، لأنَّه للمرة الأولى جلس ثلاثون قيادياً من القطاعات الإقتصادية سواء الموظفون أو أرباب العمل، أما ما يجب لفت النظر إليه فهو أنَّ الدعوات وجهت إلى أشخاص وليس إلى قطاعات، ما يعني أنَّ المطلوب من هؤلاء الأشخاص أن يقدِّموا الأفكار ليُصار إلى جوجلتها. وهكذا سيكون أمام رئيس الجمهورية مجموعة من الأفكار عن السلسلة وسبل تمويلها ودرس الأثر الضريبي على الإقتصاد اللبناني.
***
الذين اجتمعوا في قصر بعبدا يدركون أن كلاماً كثيراً كان يجب أن يُقال عن الوضع الإقتصادي في العقدين الأخيرين وتحديداً منذ العام 2005، فالإنفاق الحكومي خرج عن ضوابطه بشكلٍ مخيف. كان كل الصرف يتم على القاعدة الإثنتي عشرية، أي أنَّه من دون ضوابط، وهذا ما تسبب في تضخم المديونية العامة، وكذلك ما أدى إلى فوضى في الصرف.
الجميع يعلمون أنَّ السلسلة حق، ولكن من أين تمويلها؟
فالحقوق لأصحاب السلسلة، لا تحتمل نقاشاً. لكن سبل تمويلها تحتمل ألف سؤال حين تكون الضائقة الإقتصادية في أوجها.
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لكن ما رافق طاولة الحوار يدعو إلى التساؤل، فالإعتصامات والإضرابات تشكّل التحدي الكبير للعهد، فإذا تم توقيع السلسلة، سيُقال إنها وُقِّعت تحت ضغط الشارع والمواطنين، وإذا لم يتم التوقيع سيتضاعف التصعيد، فالمتقاعدون من العسكريين يعلنون أنَّهم لن يخرجوا من الشارع حتى تحقيق المطالب والتي تقضي بعدم تجزئة الرواتب وقيمة الزيادات عليها.
الخطير في الموضوع أيضاً أنَّ هيئة التنسيق النقابية، وهي لم تكن مدعوة إلى طاولة الحوار في بعبدا، كانت لوَّحت بتعطيل السنة الدراسية، معلنة أن لا بداية للسنة الدراسية، في المدارس الخاصة والرسمية، بما في ذلك مدارس النازحين، ما لم يُقَرّ قانون السلسلة وينشَر في الجريدة الرسمية.
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إذاً البلد أمام خريف المطالب، فهل تنجح طاولة الحوار الإقتصادي في تفادي قلب الطاولة على رؤوس الجميع؟
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الهام فريحه
وُلدت السيدة إلهام فريحه في لبنان وهي الابنة الوحيدة، للراحل سعيد فريحه مؤسس "دار الصياد". تلقت علومها في لبنان وحصلت على إجازة في علم النفس من الجامعة الأميركية في بيروت. السيدة إلهام فريحه متزوجة ولها ابنة واحدة، كما انها تتقن ثلاث لغات. وتشمل هواياتها الفن والأدب والرياضة. وتعتبر السياسة من اولى اهتماماتها اليومية. وقد أرست علاقات صداقات واسعة في لبنان والعالم العربي.
العمل الصحفي:
عام 1973، عُينت رئيسة تحرير لمجلة جديدة اسمها " سمر" تصدر شهرياً كمجلة متخصصة. عام 1976 تمّ تعيينها نائبة للمدير العام في دار الصياد، وكانت مسؤولة عن المقر الرئيسي للدار ومكاتبها الموزعة في سائر العواصم الكبرى كلندن وباريس والقاهرة ودبي والرياض. وقد بلغ معدل عدد العاملين في الدار حوالى ثمانمائة. عام 1981، وتحت إشرافها، تمّ إصدار مجلة " فيروز". وبصفتها رئيسة تحرير لهذه المجلة، استطاعت أن ترتقي بها الى مستوى أفضل وأنجح مجلة تُعنى بشؤون المرأة. عام 2002 عينت مديرا عاما لدار الصياد حيث عكفت على برنامج جديد لتطوير الموارد البشرية والتقنية والنشرية. ولعبت دورا رئيسيا في استحداث اولى المطبوعات المتخصصة وفي موضوعات غير تقليدية في المنطقة العربية وفي جعلها عصرية شكلا ومضمونا. وتبلغ مطبوعات الدر حاليا والتي تشرف عليها السيدة فريحه 10 مطبوعات. أعادت تأهيل بناء الدار بعد الدمار الذي لقيه بسبب الحرب ومكننة العمل وتحسين جودة الإنتاج، قد تعرض مكتبها لقصف مباشر دمر بكامله. علما بأنه كان بإمكان السيدة فريحه ان تغادر البلاد إلى الخارج حيث كانت تملك منزلا في العاصمة الفرنسية بعيدا عن الهموم والمخاطر.
الأوسمة التي نالتها:
وسام اللجنة الوطنية ليوم الطفل عام 1987 بصفتها "من رموز المحبة والعطاء". وسام الاستحقاق الوطني من أعلى درجات الشرف قلده اياها رئيس الجمهورية اللبنانية عام 1988. "شهادة تقدير" وزير الزراعة اللبنانية عام 1998 لما بذلته في سبيل تعزيز القطاع الزراعي. جائزة الصحافة عام1992 من قبل "جمعية مصطفى وعلي امين" لصمودها احدى عشر عاما في ادارة الدار والقنابل تسقط فوق راسها" كما جاء في قرار التكريم.
لمحات من إدارتها لدار الصياد:
بين العام 1975 و 1991 اندلعت حرب مدمرة في لبنان اجتاحت جميع مناطقه وعصفت بكل قطاعاته ولم يبق فيه منطقة او مدينة او قرية لم تحترق في اتون الحرب التي ظلت مستعرة حتى المبادرة العربية الكريمة التي تمثلت في اتفاق الطائف. وقد تقطعت جرا ذلك وسائل التواصل والمواصلات وكان العمل والإنتاج يمران في مراحل بالغة التعقيد والخطورة. وكان الإعلاميون يتكبدون مخاطر جمة في أدائهم لواجباتهم المهنية. الأمر الذي فرض أعباء شديدة على المؤسسات الراغبة في الصمود وفي متابعة رسالتها وأداء واجبها الوطني والإعلامي. وكان قرار السيدة فريحه بالتعاون مع أشقائها عصام وبسام اهمية قيام "دار الصياد" بواجباتها مهما كلفها ذلك من تضحيات. ولم تكتف بذلك فحسب بل وبتحقيق قفزات نوعية تاريخية. وكانت حريصة طوال الوقت ولا تزال على إحاطة نفسها على الدوام بفريق من المساعدين الشخصيين والإداريين والباحثين والإعلاميين الأكفاء مدخلة في جسم الأسرة روحا من الاندفاع والتجدد. واستطاعت بقوة شخصيتها وصمودها ان تضرب المثل الحي للعاملين في الدار مقاسمة اياهم السراء والضراء والمحن والمخاطر، وشاطرتهم طعامهم ومأواهم، مداومة معهم العمل اليومي رغم المخاطر الجسدية الشخصية والعامة.
أمثلة قيادية: العمل في ظل المخاطر
اجتازت السيدة الهام أكثر من امتحان قاسي في هذا الصدد. ويتجلى ذلك في مثلين بارزين: الأول انها، وفي فترة بلغ فيها أوار المعارك حدا استحال فيه التجوال وتوقفت الإمدادات الورقية اللازمة للطباعة، توجهت بنفسها على رأس فريق من مساعديها إلى المرفأ حيث تراكمت لفائف الورق على الأرصفة ولا من يشيلها، وأشرفت، تحت أزيز الرصاص ودوى القذائف، على تأمين حاجتها والعودة بالقافلة إلى مبنى الدار وكان اجتياز الطريق أشبه بعبور الحدود بين الدول المتعادية. واما المثال الثاني فقد تجلى أبان الفوضى السياسية وبروز سلطات أمر واقع بعيدا عن سلطة الدولة وقواها الوطنية. اذ عمدت هذه القوى، الميليشيوية، بإثارة الاضطرابات داخل المؤسسات وتحريض العاملين على الشغب بهدف الاستيلاء عليها، فوقفت بوجه هذه القوى غير الشرعية وجها لوجه وحالت دون تحقيق إطماعهم غير مبالية بتهديد شخصي من اخطر المستويات. وقد تعرض منزلها للقصف المدفعي ...
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