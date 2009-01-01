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المصنفة ايضاً في: مقالات, لبنان

أي ادارة ومعيار لتنظيم الخلاف؟

آخر تحديث: منذ 16 دقيقة
المصدر: صحيفة الانوار اللبنانية
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الكاتب: رفيق خوري
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قدر لبنان في مرحلة التحولات الاقليمية والرهانات المحلية عليها هو التسليم بحكمة الاتفاق على ما سمّي تنظيم الخلاف. لكن تنظيم الخلاف ليس وصفة سحرية لوضع خلافاتنا والرهانات على صراع المحاور الاقليمية في برّاد النأي بالنفس، وضمان الامتناع عن تصعيد المواقف أحيانا. ولا هو كقدر ذهبنا اليه على طريقة مكره لا بطل خال من الحاجة الى شيء من الخيار في ادارة تنظيم الخلاف. أولا بين الواقفين في مواقع متقابلة على خارطة الانقسام العمودي الحاد حول أمور مصيرية بالنسبة الى لبنان. وثانيا بين الواقفين في موقع واحد والمتفاهمين على نقاط أساسية، غير ان مواقفهم تتباين حول بعض المسائل. وثالثا للتمييز بين الخلافات على أمور لها حلول وتسويات في يدنا وبين قضايا ليس لها حلول وتسويات، لا في يدنا ولا حتى أيدي سوانا ان لم تدقّ ساعة التسوية لمصلحة الكبار.

اللقاء الحواري في قصر بعبدا الذي دعا اليه الرئيس ميشال عون للبحث في أوجه الخلاف والتناقض واختلاف الآراء حول سلسلة الرتب والرواتب والضرائب الملحوظة لتمويلها هو نموذج لادارة الخلافات في اتجاه التسويات. إذ رأى رئيس الجمهورية في الختام ان النقاش أظهر وجود قواسم مشتركة بين الحاضرين سيأخذها بعين الاعتبار خلال ممارسته صلاحياته الدستورية في ما خصّ قانوني السلسلة والضرائب، منطلقا من ضرورة أن تكون القوانين متكاملة وغير متناقضة مع القوانين المرعية الاجراء، ولا تمس بأمور اساسية تؤثر على الاستقرار والنهوض بالبلاد. لا بل دعا الى العمل معا على اقرار خطة تؤمن استقرارا اقتصاديا بموازاة الاستقرار الأمني والسياسي الذي تنعم به البلاد.

 

لكن تنظيم الخلاف على سلاح حزب الله ودوره في حرب سوريا والمواقف من دول الخليج وما يدور في اليمن وما تفرضه اميركا من عقوبات على حزب الله وطهران وما تخطط له ضد النفوذ الاقليمي لايران ليس سهلا على افتراض انه ممكن. فالحملة التي يقودها حزب الله لاستعجال التوظيف السياسي في لبنان والعلاقات مع دمشق للتطورات في سوريا ودوره في حربها وفي معركة جرود عرسال ضد النصرة، تدفع اكثر من طرف لرفع الصوت ضد هذا التوجه. والمعيار في التفاهم على تنظيم الخلاف، بحيث يفعل كل طرف ما يريد ويتمسك بموقفه، ليس مجرد الحفاظ على الحكومة بل تجنب الحاق الضرر والاذى بالمصلحة الوطنية العليا ومصالح اللبنانيين الملحة.

ومن الصعب توصيف السجال الحالي بانه نوع من تنظيم الخلاف وادارته حتى بتقليل الخسائر. والباقي احاديث عن الارباح والانتصارات في صراعات متحركة ومتغيرة يدير تحولاتها الكبار في الاقليم والعالم.

المصدر: صحيفة الانوار اللبنانية

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رفيق خوري

رفيق خوري

ولد رفيق خوري في مشتى الحلو عام 1936 وتعلم في مدرسة ابن خلدون ثم علّم فيها . بعد أن اخذ البكلوريا بدأ دراسة الحقوق في الجامعة ولكن الظروف السياسية الصعبة أجبرته للهرب إلى لبنان بعد أن قضى فترة قصيرة في الحبس لميوله اليساريه . وسرعان ما تعرف بالعاملين في مجال الصحافة في لبنان وأخذ يكتب في عدة جرائد ومجلات حيث استقر فيه المطاف في دار الصياد وبسرعة رأس تحرير مجلة الصياد لمدة طويلة ثم رأس ولا يزال تحرير جريدة الأنوار . يعمل بالسياسة إلى جانب الصحافة ويعتبر من أكثر المدافعين عن حرية الرأي وحرية التعبير ومن ألمع الصحفيين في الشرق الأوسط . في بداية حياته كان له كتابي شعر الأول ( زنبق ودم ) كتبه في مشتى الحلو وفي بداية اغترابه عنها حيث ييبث في هذا الكتاب كل الحنين والشوق لسهرات المشتى وأيامها وخاصة أنه كان لا يستطيع المجيء إليها كذلك عبر في الكتاب عن أفكاره الثورية ودفاعه عن الثورات العربية والعالمية . ثم كان كتابه الثاني الذي وصف فيه بيروت ( بمدينة الحجارة ) . وبعد ذلك توقف عن كتابة الشعر والتزم السياسة والصحافة والمقالات الأدبية وخاصة فيما يتعلق بفيروز والرحابنة الذي كان معهم منذ البداية وكتب لهم أكثر من ثلاثة عشر اسكتش حسب ما قاله منصور الرحباني وكان ولا يزال من أكثر المقربين منهم حتى أن عاصي الرحباني في أواخر حياته كان يعتمد عليه ليعرف ما يدور في العالم .

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