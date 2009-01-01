- أي ادارة ومعيار لتنظيم الخلاف؟
- سباق بين الحوار الإقتصادي وقلب طاولة الإضرابات على رؤوس الجميع
- «التيار» لن يُرشّح أحداً ضدّ أسعد حردان
- «داعش» ينهار والقوات النظامية تحقق تقدماً في البادية السورية
- «الحشد»: لولانا لسقط الأسد
- ثلاثية ريال مدريد في السوبر الإسبانية تثير مخاوف برشلونة
- الأهلي والمصري في نهائي كأس محاط بالذكريات الأليمة
- أخبار وأسرار لبنانية
- أكتب لكم من طنجة.. كيف كُنت سأنتهي في قَصْر العاهل السّعودي.. الحِراك لم يَعد مُقتصرًا على الرّيف في المَغرب.. الحديث عن رحيل أكثر شخصيّتين إثارةً للجَدل يُلوّن المجالس المَغربيّة بطَعمٍ خاص.. بن كيران والعماري عائدان.. وفتّش عن اخنوش
- عمرو دياب ودينا الشربيني... القصة الكاملة وأسرار تُنشر للمرة الأولى
- هل انتهى دور الجبير؟ مجلة أميركية: بن سلمان سيعزل وزير الخارجية السعودي.. وهذا هو وريثه
- استقالة رئيس أكبر مصرف في أستراليا على خلفية تمويل الإرهاب
- لماذا يدعم النازيون الجدد في أمريكا الأسد؟
- إسرائيل تهدد باستهداف القوى الشيعية بسوريا وتحذر من إيران
- تحطيم أسعار الشقق” في لبنان… حقيقة أم مجرّد إعلان؟”
- هجوم مسلح على مطعم تركي بعاصمة بوركينا فاسو
- تعديلات ضريبية في يوم الحوار والإضرابات
- وعد.. الحريري الكهربائي: جدّي أم ذرّ للرماد في العيون؟
- العقوبات على "حزب الله"... "أكثر من مزعجة وأقلّ من استراتيجيّة"
- صِحَّةُ الحكومةِ هي العَجَبُ
- 4 أنواع من الملابس ترتديها المرأة المثيرة ولا يستطيع الرجل مقاومتها
- خمس طرق مذهلة للتخلّص من بقع الزيت على الملابس
- عبقري روسي يقتنص ملايين الدولارات باختراق كازينوهات القمار.. هذه خططه الرهيبة لتدميرها!
- أستراليا: سكان أصليون يفرضون رسوماً على السائحين
- محادثات الحريري في الكويت أوقفت الإجراءات وفتحت باب التعاون الأمني
أي ادارة ومعيار لتنظيم الخلاف؟
قدر لبنان في مرحلة التحولات الاقليمية والرهانات المحلية عليها هو التسليم بحكمة الاتفاق على ما سمّي تنظيم الخلاف. لكن تنظيم الخلاف ليس وصفة سحرية لوضع خلافاتنا والرهانات على صراع المحاور الاقليمية في برّاد النأي بالنفس، وضمان الامتناع عن تصعيد المواقف أحيانا. ولا هو كقدر ذهبنا اليه على طريقة مكره لا بطل خال من الحاجة الى شيء من الخيار في ادارة تنظيم الخلاف. أولا بين الواقفين في مواقع متقابلة على خارطة الانقسام العمودي الحاد حول أمور مصيرية بالنسبة الى لبنان. وثانيا بين الواقفين في موقع واحد والمتفاهمين على نقاط أساسية، غير ان مواقفهم تتباين حول بعض المسائل. وثالثا للتمييز بين الخلافات على أمور لها حلول وتسويات في يدنا وبين قضايا ليس لها حلول وتسويات، لا في يدنا ولا حتى أيدي سوانا ان لم تدقّ ساعة التسوية لمصلحة الكبار.
اللقاء الحواري في قصر بعبدا الذي دعا اليه الرئيس ميشال عون للبحث في أوجه الخلاف والتناقض واختلاف الآراء حول سلسلة الرتب والرواتب والضرائب الملحوظة لتمويلها هو نموذج لادارة الخلافات في اتجاه التسويات. إذ رأى رئيس الجمهورية في الختام ان النقاش أظهر وجود قواسم مشتركة بين الحاضرين سيأخذها بعين الاعتبار خلال ممارسته صلاحياته الدستورية في ما خصّ قانوني السلسلة والضرائب، منطلقا من ضرورة أن تكون القوانين متكاملة وغير متناقضة مع القوانين المرعية الاجراء، ولا تمس بأمور اساسية تؤثر على الاستقرار والنهوض بالبلاد. لا بل دعا الى العمل معا على اقرار خطة تؤمن استقرارا اقتصاديا بموازاة الاستقرار الأمني والسياسي الذي تنعم به البلاد.
لكن تنظيم الخلاف على سلاح حزب الله ودوره في حرب سوريا والمواقف من دول الخليج وما يدور في اليمن وما تفرضه اميركا من عقوبات على حزب الله وطهران وما تخطط له ضد النفوذ الاقليمي لايران ليس سهلا على افتراض انه ممكن. فالحملة التي يقودها حزب الله لاستعجال التوظيف السياسي في لبنان والعلاقات مع دمشق للتطورات في سوريا ودوره في حربها وفي معركة جرود عرسال ضد النصرة، تدفع اكثر من طرف لرفع الصوت ضد هذا التوجه. والمعيار في التفاهم على تنظيم الخلاف، بحيث يفعل كل طرف ما يريد ويتمسك بموقفه، ليس مجرد الحفاظ على الحكومة بل تجنب الحاق الضرر والاذى بالمصلحة الوطنية العليا ومصالح اللبنانيين الملحة.
ومن الصعب توصيف السجال الحالي بانه نوع من تنظيم الخلاف وادارته حتى بتقليل الخسائر. والباقي احاديث عن الارباح والانتصارات في صراعات متحركة ومتغيرة يدير تحولاتها الكبار في الاقليم والعالم.
- حسن نصر الله: لن تستطيع أميركا بكل وسائلها إلحاق الضرر بحزب الله
- نصرالله : كلّ الضغوطات الأميركيّة لم تؤثّر في قوة المقاومة وعظمتها.. العلاقة مع سوريا لمصلحة لبنان... والرئيس الأسد باقٍ
- الجيش يرعى مغادرة ٤٠٠ نازح وشروط النظام تعرقل خروج الباقين
- يريدون تطيير «الفرعيّة» لكنهم خائفون!
- نصرالله: قوة المقاومة تضاعفت مئات المرات عن 2006
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 165
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
رفيق خوري
ولد رفيق خوري في مشتى الحلو عام 1936 وتعلم في مدرسة ابن خلدون ثم علّم فيها . بعد أن اخذ البكلوريا بدأ دراسة الحقوق في الجامعة ولكن الظروف السياسية الصعبة أجبرته للهرب إلى لبنان بعد أن قضى فترة قصيرة في الحبس لميوله اليساريه . وسرعان ما تعرف بالعاملين في مجال الصحافة في لبنان وأخذ يكتب في عدة جرائد ومجلات حيث استقر فيه المطاف في دار الصياد وبسرعة رأس تحرير مجلة الصياد لمدة طويلة ثم رأس ولا يزال تحرير جريدة الأنوار . يعمل بالسياسة إلى جانب الصحافة ويعتبر من أكثر المدافعين عن حرية الرأي وحرية التعبير ومن ألمع الصحفيين في الشرق الأوسط . في بداية حياته كان له كتابي شعر الأول ( زنبق ودم ) كتبه في مشتى الحلو وفي بداية اغترابه عنها حيث ييبث في هذا الكتاب كل الحنين والشوق لسهرات المشتى وأيامها وخاصة أنه كان لا يستطيع المجيء إليها كذلك عبر في الكتاب عن أفكاره الثورية ودفاعه عن الثورات العربية والعالمية . ثم كان كتابه الثاني الذي وصف فيه بيروت ( بمدينة الحجارة ) . وبعد ذلك توقف عن كتابة الشعر والتزم السياسة والصحافة والمقالات الأدبية وخاصة فيما يتعلق بفيروز والرحابنة الذي كان معهم منذ البداية وكتب لهم أكثر من ثلاثة عشر اسكتش حسب ما قاله منصور الرحباني وكان ولا يزال من أكثر المقربين منهم حتى أن عاصي الرحباني في أواخر حياته كان يعتمد عليه ليعرف ما يدور في العالم .
- أي ادارة ومعيار لتنظيم الخلاف؟
- لا ترجمة سياسية للتغيير الاجتماعي
- لبنان وصراع المحاور: خطورة الحسابات الخاطئة
- صراع ما بعد الحرب على داعش
- وظيفة قراءات متسرّعة في التحولات الاقليمية
- الفساد والانتخابات والموازنة: لعنة تسييس الدستور
- تفكيك حرب سوريا وتعقيد التسوية السياسية
- سوريا أرض اللقاء بين الكبار المختلفين
- ترامب مشكلة لأميركا وللأصدقاء والخصوم
- الجيش قادر على مواجهة الأخطار الحقيقية
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)