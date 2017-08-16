- قمر صناعي يرصد مصنعاً إيرانياً لإنتاج صواريخ باليستية بعيدة المدى بسوريا
- شرطة أستراليا تشتبه فى علاقة ترامب بالمافيا
- قتلى لبنان والكويت وقت "العشاء الأخير" بالمطعم التركي
- أستراليا: بيشوب تهاجم وونغ متهمة اياها بالتحريض في قضية جنسية برنابي جويس النيوزيلاندية
- أستراليا: ميكائيليا تحيل شورتن على خلفية ماضيه النقابي الى مفوضية تسجيل التنظيمات
- عن المصالحة العتيدة بين العرب وايران.. محاولة جدية لاستنقاذ المسلمين جميعاً
- لماذا كل هذا.. يا الله؟
- نساء هارون يحيى.. الإسلام حديث وجذاب
- جنس لطيف لكن شرس! شاهد كيف قاتلت هذه الفتاة الناعمة من أجل صديقها
- لبنان أمام عملية دفْعٍ ممنْهج لتطبيعٍ مع نظام الأسد
- بالفيديو.. نهاية مؤلمة لطلب زواج
- مجلة أمريكية تكشف أسرار إيران و"حزب الله" العسكرية
- لكل "هزة خصر" معنى ومغنى... هكذا أذابت رائدات الرقص الشرقي جمهوراً عربياً بأكمله
- مخاطر انهيار اتفاق إيران
- توقعات الأبراج ليوم August 16, 2017
- بدون تعليق
- المعارضة السورية تعلن إسقاط مقاتلة للنظام جنوبي البلاد وأسر الطيار
- "لن ترهبوا قطر".. مسؤول في الدوحة يتحدث عن"التاريخ المخزي" لدعم السعودية والإمارات لـ"الارهاب"
- «الريال الثائر» للقضاء على ما تبقى من برشلونة
- إسرائيل تُصر على تعديل «هدنة الجنوب» السوري
- 28 قتيلا و82 جريحا في اعتداء نفذته ثلاث انتحاريات بنيجيريا
- عصر الميليشيات يحصن عصر الهزيمة
- توقيع قانون «السلسلة» رهن إقرار التعديلات في البرلمان اليوم
- وراء معظم السياسيين اللبنانيين.. زوجات سوريات
- أستراليا.. المهاجرون مثل الخلايا السرطانية تتزايد وتنمو لتقتل صاحبها!
لماذا كل هذا.. يا الله؟
الانتصارات ممنوعة. وحدها الهزائم تليق بنا. هكذا كان تاريخ عرب ما قبل 25 أيار 2000. الأنظمة تذهب الى الحروب مع “اسرائيل”، تخسر وتستمر. تعيش على امجاد الهزائم. هذه تكون مناسبات للتهديد والوعيد. وحدها الشعوب ذاقت طعم الهزائم العربية. الاستبداد العربي بنى مجده على إخضاع شعوبه والتنكيل بها.
اعتادت المعارضة على تواضع أهدافها. لم يكن ذلك خياراً بل إلزاماً. بطش السلطات كان كافياً لوضع سقوف متواضعة لحراكها. ومع ذلك، فقد كوفئت بالكثير من التنكيل والقمع والتعذيب. حجة الأنظمة فلسطين، فيما فلسطين تستقبل دماء المقاومين بكثير من الأمل وبعد طول انتظار.
انشغلت الأنظمة في ابتداع وسائل منع المقاومة الفلسطينية. حجج كثيرة ساقتها أنظمة الهزيمة. الملكية والأميرية والجمهورية، كي “تعقلن” المقاومة. فتارة التوقيت مدان، الانجرار الى معركة مدان، القتال تخريبي ومدان… الإدانة والمطاردة، كانت السياسة الرسمية لأنظمة التخاذل. الطعن في الظهر كان لغة التخاطب مع المقاومة.
لا هدف غير إزالة سلاح المقاومة أو تجريد المنظمات منه. قامت المقاومة الفلسطينية بواجبها فوق طاقتها. أخطأت وما تخاذلت عن العطاء.
ارتاحت الأنظمة بعد اتفاق أوسلو. لكن فاتها ان مقاومة لبنانية نشأت من كارثة اجتياح لبنان في العام 1982. مقاومة بعناوين يسارية وقومية ووطنية وإسلامية. كان لبنان آنذاك منصرفاً الى حروب عبثية بين الأخوة الأعداء. تفردت المقاومة الإسلامية بأنها اعتزلت الاقتتال في الداخل وانصرفت الى قتال الاحتلال الإسرائيلي، حتى تم تحرير الجنوب والبقاع الغربي.
ولأول مرة، تهزم اسرائيل وتلزم بالانسحاب من لبنان من دون قيد أو شرط.
لا تحتمل أنظمة التخاذل الانتصار. كادت له. خرجت أصوات من لبنان تطالب “حزب الله” بالتخلي عن سلاحه والعودة الى “بيته” الطائفي فقط: انت يا “حزب الله”، مرفوض كمقاومة ومقبول كفريق شيعي سياسي. أي، مثلك مثل غيرك.
فات هؤلاء ان هذا الطلب ساقط. وأن للانتصار من يحميه. كادوا له. تعاظمت الخصومة. مقابل ذلك، كانت المقاومة محتضنة من بيئتها ومن جماعات عقائدية وسياسية، ترى الى فلسطين قضية تسبق كل القضايا الأخرى. صارت المقاومة نموذجاً يحتذى في قلب الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين. انطلقت الانتفاضة الثانية. تحركت دمشق لتكون على مسافة موازية لساحات المقاومة. ظلت إيران على وعدها ووعيدها. كانت طهران أقرب الى فلسطين من الأنظمة العربية المتخاذلة. الساعية لتطويق الانتصار وإفراغه من مضمونه السياسي.
فجأة، ضربت “القاعدة” في نيويورك. الإرهاب الإسلامي يعطي الحجة والذريعة لأميركا لتخوض حروبها ضد فلسطين. يومها كانت خريطة القتال، بعد افغانستان، تلحظ اجتياح العراق، اسقاط النظام في سوريا، و أو الانتفاضة في فلسطين وإشغال المقاومة الاسلامية في الهموم اللبنانية. وعوض أن يتوج انتصار المقاومة نصراً للبنان، تم رسم صورة للمقاومة بأنها ضد الاستقرار وضد النمو الاقتصادي، وضد التوازن الطائفي. جريمة التمييز بين السنة والشيعة بدأت من دويلات الخليج بدعم سعودي وهابي.
أعطى الإسلام السياسي حجة للسنة ليكونوا في صفوف العداء للمقاومة الإسلامية في لبنان بحجة تشيعها.
الانتصارات ممنوعة. الهزائم تليق بنا. كان دفاع اولئك دفاعاً عن الهزيمة فقط.
عدوان تموز الدولي. كان مكافأة لقوى الهزيمة. استنكرت السعودية إقدام “حزب الله” على التفرد بالقرار. ارتفعت أصوات في لبنان تتهم الحزب بأنه صادر قرار السلم والحرب وأدخل البلد في متاهة السقوط. تصدرت أميركا عنوان “الشرق الأوسط الجديد”.
وكان ما كان. فازت المقاومة في لبنان وصدّت عدوان تموز، وحققت توازناً عسكرياً أساسياً في ساحات القتال وفي ساحات التفاوض غير المباشر… رضخت اسرائيل، ولم ترضخ أنظمة الهوان. راحت تعزف على معزوفة التشيع، وكان لها في هذا المضمار إصابات.
لم يعد السؤال كيف ننتصر، بل كيف نحافظ على الانتصار؟ دخل العرب الفتنة الشيعية ـ السنية. الشيعية معبر عنها في المستوى السياسي، انها شيعية ضد اسرائيل. على المستوى الطائفي، يعبر عنها انها ضد الاسلام السني.
الانتصار الأول في حزيران الألفين. أضعفه الإعتداء على برجي نيويورك في أيلول 2001. حوصرت المقاومة في لبنان، اتهمت باغتيال الحريري. صارت القطيعة السنية الشيعية حاضرة.
الانتصار الثاني في تموز 2006، حاصرته الفتنة السنية ـ الشيعية على امتداد مساحة ما بعد الربيع العربي المغدور.
ان صيانة الانتصارين شرط لتحقيق الانتصارات التالية على اسرائيل. خطران إثنان في صفوف الأعداء. خطر الفتنة، وخطر الإسلام الجهادي التكفيري.
حبذا لو كان الانقسام وطنياً. لكننا في بلاد تجيد الصلاة… بالخناجر والسيوف والبنادق وأسلحة الكراهية والأحقاد.
لماذا كل هذا يا الله؟
- نساء هارون يحيى.. الإسلام حديث وجذاب
- لا تتوقعا ممارسة الجنس ولا تفكري بجسمك.. 5 أخطاء يجب تجنُّبها ليلة الزفاف
- جنس لطيف لكن شرس! شاهد كيف قاتلت هذه الفتاة الناعمة من أجل صديقها
- مجلة أمريكية تكشف أسرار إيران و"حزب الله" العسكرية
- لكل "هزة خصر" معنى ومغنى... هكذا أذابت رائدات الرقص الشرقي جمهوراً عربياً بأكمله
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 165
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
نصري الصايغ
صحافي ومحلل سياسي - جريدة السفير البيروتية
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)