- قصص حياة مأسوية لـ 5 نجوم من هوليوود
- أكبر عملية سرقة في التاريخ.. حصلت في لبنان!
- بالفيديو.. برلمانية أسترالية يمينية ترتدى البرقع في البرلمان
- غازات سامة بالغوطة ولجنة للتحقيق بهجوم خان شيخون
- تمدّد في الجرود… و8 آذار في دمشق!
- بعد ″البوركيني″ بلديات تمنع السوريين من إرتياد البحر.. ولو بـ″البيكيني″!
- حكومة كلّ مين إيدو إلو!
- الإعتصامات المطلبية تُحاصر الجلسة التشريعية.. والمقايضة أطلقَت السلسلة
- وضعية العناق تكشف لك مدى حب زوجتك.. وهذه الوضعية تطلب فيها الأمان
- المانجو والبطاطس والبصل.. محاصيل أجنبية لم تكن تُزرع في بلاد العرب.. فأين مواطنها الأصلية؟
- كاتب جريمة يتم القبض عليه بعد 20 عاماً من قتْله 4 أشخاص.. ألّف رواية عن كاتبة نجحت في الإفلات من قبضة الأمن.. وهكذا تم التوصل إليه
- أزياء فلسطين تكشف موروثها... ومأساتها
- الأعراس الصيفية في المغرب توائم بين التقليد والمعاصرة
- عودة لبنانية الى"حضن الوطن"السوري
- توقعات الأبراج ليوم August 17, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم August 17, 2017
- بدون تعليق
- روسيا في سوريا: الأمن للنظام والنفط لشركاتها!
- قطر..
- مصدر رفيع في 8 اذار : الوزراء «طالعين نازلين» الى الشام واولهم «رفول».. الجيش يطبق استراتيجية القضم... وساعة الصفر في اي لحظة.. سلامه : الامور متجهة نحو الايجابية ولن يحصل اي انهيار اقتصادي
- وزراء في دمشق... بصفة رسمية!
- زيارة دمشق والكهرباء تهزّان الحكومة.. وورشة أسبوعية للتشريع والمساءلة
- استحضار ملفات شائكة يخطف أضواء التشريع الحريري: لا صفة رسمية لزوار سورية
- اتفاقات ملتبسة ضحيتها اللاجئون في لبنان
- تجدد الخلاف على الأولويات غيّب تعديلات السلسلة عن مجلس النواب
عودة لبنانية الى"حضن الوطن"السوري
بغض النظر عن النوايا والعواطف، لا مفر من الاقرار بأن العنوان السياسي الجدي الوحيد الذي يشغل لبنان واللبنانيين هذه الايام، والذي يحتل موقع الصدارة في حلقات الذكر السياسي، هو العلاقة مع سوريا، وما إذا كانت المقاربات اللبنانية الاخيرة، السياسية والعسكرية، لتلك العلاقة توحي بقرب دخول البلدين في حقبة جديدة من التفاعل المثير للجدل والخلاف، كما هي العادة، وتطوي صفحات من التاريخ لا يبدو أن الحرب السورية قد محتها.
العنوان لم يُفرض على جدول الاعمال اللبناني، بل إستدعته وقائع الميدان السوري نفسه، ورفعت مرتبته المواقف العربية والدولية الاخيرة من الازمة السورية، التي أفسحت المجال لحلفاء نظام الرئيس بشار الاسد كي يستعيدوا مفردات "التاريخ والجغرافيا"، و"العداء المستحيل" بين البلدين، و"القطيعة المحرمة" بين الشعبين، والمصالح المشتركة التي تسمو على كل إعتبار، وتحرم خصوم ذلك النظام من الاعتراض والاكتفاء بالصمت او التسليم بالامر الواقع.
الدولة اللبنانية التي ترسل وزراءها الى دمشق، وتبعث جيشها الى أقرب نقطة من الاراضي السورية، في سابقة إستثنائية ليس لها مثيل، تعلن بما لا يدع مجالا للشك أنها توصلت الى خلاصة نهائية للحرب السورية، وهوية المنتصر فيها ، بما لا تتيح التردد في إستئناف التواصل والتفاهم والتعاون مع نظام الرئيس بشار الاسد الذي صار بقاؤه في السلطة، حتى نهاية ولايته الحالية في العام 2021، أحد مسلمات السياسة الدولية.
النقاش ما زال يدور همساً في غرف مغلقة، حول الاحتمالات والفرص، المتبادلة بين البلدين والنظامين، وهو يركز على قراءة طبيعة العلاقة المقبلة مع دمشق، ومحطتها الجديدة، وما اذا كان يجوز مقارنتها بأي من محطات الماضي، الحافل بالدروس والعبر، والزاخر بتقلب التحالفات والخصومات..والشاهد أيضاً على ثوابت لم تتغير أبداً، لا مع النظام السوري الحالي ولا مع أي من الانظمة التي سبقته، وأهمها ما تحفظه الذاكرة المشتركة عن العملية المشبوهة التي نفذها المستعمر الفرنسي عندما رسم الحدود بين البلدين.
والغريب ان هذا النقاش ليس له أي صدى حتى الآن خلف الحدود اللبنانية السورية، ولم يلق أي تجاوب أو تفاعل لا من النظام، ولا من المعارضة طبعا، ولم يحفز على حوار ثنائي، رسمي او سياسي..ما يفسح المجال للتقدير بان النظام السوري الذي يشعر بالنصر، يفترض ان اللبنانيين عائدون الى "حضن الوطن" السوري الكبير، الذي يتسع للجميع، بعد فراق عابر أملته المخاوف الأمنية، ليس إلا..وما يفسح المجال للتثبت من أن المعارضة السورية، التي لم تسلك يوماً طريق بيروت دمشق، هي خارج مثل هذا النقاش، كانت وستبقى.
البحث في طبيعة العلاقة بين البلدين وسبل تنظيمها، يضغط الان أكثر من أي وقت مضى، على لبنان، الذي يبدو وكأنه مطالب بالرد على سلسلة من الاسئلة الصعبة: هل آن الآوان فعلا لإنهاء القطيعة الرسمية بين الدولتين؟ وما هي النصائح والاشارات الخارجية التي يتلقاها لبنان بشأن التوجه نحو دمشق؟ وما هي نقاط الالتقاء والافتراق بين الدولة اللبنانية وبين حزب الله في تنظيم هذه العلاقة؟ وما هو الأثر الذي يمكن أن يتركه هذا التوجه على الداخل اللبناني؟
ولعل السؤال الاهم الذي لم يطرح حتى الآن هو حول تفاعل النظام السوري مع هذه العلاقة، التي لا شك أنها توسع قاعدته وتعزز شرعيته، وتمنحه بالتالي فرصة الثأر من خصوم الامس اللبنانيين، الذين يشعرون بالفعل ان الاسد، إذا ما أحسن اليهم، فإنه سيعاملهم معاملة السوريين الموقعين على إتفاقات الهدن ومناطق خفض التصعيد في سوريا، أما إذا قرر الاساءة فانه لن يتردد في محاسبتهم على إتهامه بالاغتيالات، ومطالبتهم بتسليم شهود الزور.. قبل دعوتهم الى الانخراط في سرايا المقاومة، تمهيداً لإعلان لبنان دولة مقاتلة للاستكبار العالمي وعملائه العرب.
النقاش فُتح، لكنه ما زال ضيق الافق، محدود الأثر. فالموجة عاتية. والسباق الى دمشق بدأ للتو.
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 165
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
ساطع نور الدين
صحفي ومحلل سياسي لبناني
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)