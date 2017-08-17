- بواخر الكهرباء: عودة الى «المناقصات»
- ميقاتي يبدأ «الحرب المفتوحة» على «المستقبل»
- مدربو «البوندسليغا» يرشحون بايرن للاكتساح مجدداً
- دهس «إرهابي»... في برشلونة
- «14 آذار» والسلطة: نتنازل و«رأسنا مرفوع»!
- هل دقت الساعة لنهاية النأي بالنفس؟
- كفى تهويلاً بعد التعديلات: لا خوف على الليرة اللبنانية
- قصص حياة مأسوية لـ 5 نجوم من هوليوود
- لبنانيات يحاربن التحرّش الجنسي بحملة إعلامية صادمة.. إليك فيديوهات "مش بسيطة"
- أكبر عملية سرقة في التاريخ.. حصلت في لبنان!
- بالفيديو.. برلمانية أسترالية يمينية ترتدى البرقع في البرلمان
- غازات سامة بالغوطة ولجنة للتحقيق بهجوم خان شيخون
- تمدّد في الجرود… و8 آذار في دمشق!
- بعد ″البوركيني″ بلديات تمنع السوريين من إرتياد البحر.. ولو بـ″البيكيني″!
- حكومة كلّ مين إيدو إلو!
- الإعتصامات المطلبية تُحاصر الجلسة التشريعية.. والمقايضة أطلقَت السلسلة
- وضعية العناق تكشف لك مدى حب زوجتك.. وهذه الوضعية تطلب فيها الأمان
- المانجو والبطاطس والبصل.. محاصيل أجنبية لم تكن تُزرع في بلاد العرب.. فأين مواطنها الأصلية؟
- كاتب جريمة يتم القبض عليه بعد 20 عاماً من قتْله 4 أشخاص.. ألّف رواية عن كاتبة نجحت في الإفلات من قبضة الأمن.. وهكذا تم التوصل إليه
- أزياء فلسطين تكشف موروثها... ومأساتها
- الأعراس الصيفية في المغرب توائم بين التقليد والمعاصرة
- عودة لبنانية الى"حضن الوطن"السوري
- توقعات الأبراج ليوم August 17, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم August 17, 2017
- بدون تعليق
كفى تهويلاً بعد التعديلات: لا خوف على الليرة اللبنانية
حتى إشعار آخر، وربما حتى حدث آخر يغطي عليه، يبقى ملف سلسلة الرتب والرواتب وأكلافه، هو الهاجس الأكبر للسلطة التنفيذية وللمواطنين على حد سواء، تحت عنوان:
القطبة المخفية وكلها تتلخص في كيفية تأمين الإيرادات للسلسلة من دون انهيار الخزينة.
في هذا المجال، ماذا يقول المعنيون في هذا الشأن وفي مقدَّمهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة؟
سلامة يرسم خارطة طريق للمسار النقدي والإقتصادي، فيقول بما يعتبر تنبيهاً:
عيننا على العجز، لأنَّ ما يريح السوق بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب هو تخفيض العجز في الموازنة العامة وعندها أتوقع تحقيق إيجابيات اقتصادية كبيرة في البلد.
سلامة يراهن على أن تُوفَّق الحكومة في توفير تمويل لتنفيذ مشاريع من شأنها أن تؤمن عودة الإرتفاع إلى النمو.
مع ذلك، لا يبدي سلامة مخاوف ولا يعتمد التهويل، بل يقول بنظرة الواثق:
هناك مَن يبشرون بانهيارات اقتصادية، لبنان يملك من المقومات ما يسمح لي بأن أؤكد عدم حصول أي انهيار لا في الليرة ولا في الإقتصاد، فما يُنشر بخلاف ذلك لا يتطابق مع الحقائق والأرقام.
كلام الحاكم يُطمئن ويفتح الباب رحباً أمام الإحتمالات التي يتقدَّم فيها الإيجابي على السلبي، والإحتمالات في هذه الحالة هي التالية، فإما انتظار أن تصبح السلسلة نافذة، بعد إدخال التعديلات عليها فيتم تشذيبها من الشوائب والثغرات، وإما مشاريع قوانين معجلة مكررة ترسل إلى مجلس النواب ويتم من خلالها تعديل ما هو قائم.
بعد الملف الكبير، السلسلة والإيرادات، ما هي الملفات التي تحتاج إلى عناية من أجل المحافظة على الإستقرار؟
بالمختصر المفيد، هناك المعطيات أو ما يُسمّى بلغة العصر الداتا التي يجب تجميعها لمعرفة إلى أين ذاهب البلد!
فهل من أرقام موحدة تم على أساسها تحديد الضرائب الجديدة لتغطية الأكلاف؟
وبصورة أوضح، ما هي عملياً الإصلاحات التي تم التوافق عليها؟
وأكثر من ذلك، ما هي فلسفة المعاشات التقاعدية وأكلافها الهائلة؟
وكم ستزيد سنوياً مع خروج المزيد من الموظفين إلى التقاعد؟
لا أجوبة على كل هذه التساؤلات، لأنَّ ليست هناك معلومات موحدة وموثوقة يمكن الركون إليها.
في هذه الحالة، كيف يمكن الإستمرار من دون معطيات رقمية صحيحة؟
الرئيس سعد الحريري وضع يده على الجرح، فكان له تعليق في الجلسة النيابية العامة اعتبر فيه أنَّه لو كان عندنا فائض مالي وعدم وجود دين عام لكنّا مرَّرنا الكثير من مشاريع القوانين، لكن نحن ليس لدينا أموال لهذه القوانين. أقرَّينا السلسلة وتحمَّلنا أعباءها، واستحدثنا ضرائب لعدم توافر الأموال، لكن لم يعد في إمكاننا تلبية مشاريع جديدة مالياً، فإذا وافقنا على هذه القوانين نؤذي أنفسنا، لأننا غير قادرين على صرف مزيد من المال.
إذاً بين أحقية المطال وضيق الخزينة، تزداد المعادلة صعوبة، والتحدي الأكبر يتمثل في كيفية تفكيك هذه الصعوبة.
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 165
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
الهام فريحه
وُلدت السيدة إلهام فريحه في لبنان وهي الابنة الوحيدة، للراحل سعيد فريحه مؤسس "دار الصياد". تلقت علومها في لبنان وحصلت على إجازة في علم النفس من الجامعة الأميركية في بيروت. السيدة إلهام فريحه متزوجة ولها ابنة واحدة، كما انها تتقن ثلاث لغات. وتشمل هواياتها الفن والأدب والرياضة. وتعتبر السياسة من اولى اهتماماتها اليومية. وقد أرست علاقات صداقات واسعة في لبنان والعالم العربي.
العمل الصحفي:
عام 1973، عُينت رئيسة تحرير لمجلة جديدة اسمها " سمر" تصدر شهرياً كمجلة متخصصة. عام 1976 تمّ تعيينها نائبة للمدير العام في دار الصياد، وكانت مسؤولة عن المقر الرئيسي للدار ومكاتبها الموزعة في سائر العواصم الكبرى كلندن وباريس والقاهرة ودبي والرياض. وقد بلغ معدل عدد العاملين في الدار حوالى ثمانمائة. عام 1981، وتحت إشرافها، تمّ إصدار مجلة " فيروز". وبصفتها رئيسة تحرير لهذه المجلة، استطاعت أن ترتقي بها الى مستوى أفضل وأنجح مجلة تُعنى بشؤون المرأة. عام 2002 عينت مديرا عاما لدار الصياد حيث عكفت على برنامج جديد لتطوير الموارد البشرية والتقنية والنشرية. ولعبت دورا رئيسيا في استحداث اولى المطبوعات المتخصصة وفي موضوعات غير تقليدية في المنطقة العربية وفي جعلها عصرية شكلا ومضمونا. وتبلغ مطبوعات الدر حاليا والتي تشرف عليها السيدة فريحه 10 مطبوعات. أعادت تأهيل بناء الدار بعد الدمار الذي لقيه بسبب الحرب ومكننة العمل وتحسين جودة الإنتاج، قد تعرض مكتبها لقصف مباشر دمر بكامله. علما بأنه كان بإمكان السيدة فريحه ان تغادر البلاد إلى الخارج حيث كانت تملك منزلا في العاصمة الفرنسية بعيدا عن الهموم والمخاطر.
الأوسمة التي نالتها:
وسام اللجنة الوطنية ليوم الطفل عام 1987 بصفتها "من رموز المحبة والعطاء". وسام الاستحقاق الوطني من أعلى درجات الشرف قلده اياها رئيس الجمهورية اللبنانية عام 1988. "شهادة تقدير" وزير الزراعة اللبنانية عام 1998 لما بذلته في سبيل تعزيز القطاع الزراعي. جائزة الصحافة عام1992 من قبل "جمعية مصطفى وعلي امين" لصمودها احدى عشر عاما في ادارة الدار والقنابل تسقط فوق راسها" كما جاء في قرار التكريم.
لمحات من إدارتها لدار الصياد:
بين العام 1975 و 1991 اندلعت حرب مدمرة في لبنان اجتاحت جميع مناطقه وعصفت بكل قطاعاته ولم يبق فيه منطقة او مدينة او قرية لم تحترق في اتون الحرب التي ظلت مستعرة حتى المبادرة العربية الكريمة التي تمثلت في اتفاق الطائف. وقد تقطعت جرا ذلك وسائل التواصل والمواصلات وكان العمل والإنتاج يمران في مراحل بالغة التعقيد والخطورة. وكان الإعلاميون يتكبدون مخاطر جمة في أدائهم لواجباتهم المهنية. الأمر الذي فرض أعباء شديدة على المؤسسات الراغبة في الصمود وفي متابعة رسالتها وأداء واجبها الوطني والإعلامي. وكان قرار السيدة فريحه بالتعاون مع أشقائها عصام وبسام اهمية قيام "دار الصياد" بواجباتها مهما كلفها ذلك من تضحيات. ولم تكتف بذلك فحسب بل وبتحقيق قفزات نوعية تاريخية. وكانت حريصة طوال الوقت ولا تزال على إحاطة نفسها على الدوام بفريق من المساعدين الشخصيين والإداريين والباحثين والإعلاميين الأكفاء مدخلة في جسم الأسرة روحا من الاندفاع والتجدد. واستطاعت بقوة شخصيتها وصمودها ان تضرب المثل الحي للعاملين في الدار مقاسمة اياهم السراء والضراء والمحن والمخاطر، وشاطرتهم طعامهم ومأواهم، مداومة معهم العمل اليومي رغم المخاطر الجسدية الشخصية والعامة.
أمثلة قيادية: العمل في ظل المخاطر
اجتازت السيدة الهام أكثر من امتحان قاسي في هذا الصدد. ويتجلى ذلك في مثلين بارزين: الأول انها، وفي فترة بلغ فيها أوار المعارك حدا استحال فيه التجوال وتوقفت الإمدادات الورقية اللازمة للطباعة، توجهت بنفسها على رأس فريق من مساعديها إلى المرفأ حيث تراكمت لفائف الورق على الأرصفة ولا من يشيلها، وأشرفت، تحت أزيز الرصاص ودوى القذائف، على تأمين حاجتها والعودة بالقافلة إلى مبنى الدار وكان اجتياز الطريق أشبه بعبور الحدود بين الدول المتعادية. واما المثال الثاني فقد تجلى أبان الفوضى السياسية وبروز سلطات أمر واقع بعيدا عن سلطة الدولة وقواها الوطنية. اذ عمدت هذه القوى، الميليشيوية، بإثارة الاضطرابات داخل المؤسسات وتحريض العاملين على الشغب بهدف الاستيلاء عليها، فوقفت بوجه هذه القوى غير الشرعية وجها لوجه وحالت دون تحقيق إطماعهم غير مبالية بتهديد شخصي من اخطر المستويات. وقد تعرض منزلها للقصف المدفعي ...
- كفى تهويلاً بعد التعديلات: لا خوف على الليرة اللبنانية
- السباق غير المتكافئ بين الإيرادات المفروضة وتمويلها غير المضمون
- سباق بين الحوار الإقتصادي وقلب طاولة الإضرابات على رؤوس الجميع
- الوقت الضاغط... والحلول المقترحة
- مقاييس النجاح تتقدَّم والعبرة في ما بعد معركة الجرود
- الملفات المثقَلة والقرارات الصعبة المطلوبة
- آب شهر الحسم... للملفات العالقة
- الجيش اللبناني جاهز لمعركة الجرود ويعرف ماذا يريد
- كيف ستتم مواجهة الأوضاع الصعبة؟ وهل من خارطة طريق؟
- تشخيص الأزمة صحيح تبقى المعالجات الصحيحة
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)