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هل تُكتَب نهاية داعش في جرود لبنان؟

آخر تحديث: منذ 31 دقيقة
المصدر: صحيفة الانوار اللبنانية
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الكاتب: الهام فريحه
عدد المشاهدات: 58
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بدأت موازين القوى تنقلب، والجيش اللبناني الذي كان في ما مضى في موقع الدفاع، بات اليوم في موقع الهجوم لاسترداد أرض من الإرهابيين، وهي ليست بالمساحة السهلة إذ تصل حدودها الى ما يقترب من 150 كيلومترا.

تنظيم داعش يتقهقر على يد الجيش اللبناني. الحدث ليس بسيطًا على الإطلاق، فهذا التنظيم الإرهابي الذي كان أعلن دولته بين العراق والشام، وروَّع نصف الكرة الارضية بالمتفجرات وعمليات الطعن والدهس، وليس آخرها ما حصل في اسبانيا، هذا التنظيم ذاته يتلقى الضربات تلو الضربات في الجرود الشرقية للبنان، ومَن يدري؟ فقد تكون إحدى نهاياته في لبنان.

***

الجيش اللبناني، وبعد اسابيع من التحضيرات والجهوزية، حدد ساعة الصفر فجر 19 آب 2017، وكانت الانطلاقة للرصاصة الاولى في تغريدة لقائد الجيش عبر الحساب الرسمي للجيش اللبناني على تويتر، وقال فيها:

باسم لبنان والعسكريين المختطفين ودماء الشهداء الأبرار، وباسم أبطال الجيش اللبناني العظيم، أطلق عملية فجر الجرود.

هذه الجرود التي تتضمن جرود رأس بعلبك والقاع، ومنها اتخذ ارهابيو داعش نقطة انطلاق سواء في اتجاه الداخل اللبناني او الداخل السوري.

ولم تكد المعركة تنطلق حتى توجَّه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى قيادة الجيش واجتمع في غرفة العمليات مع قائد الجيش ورئيس الأركان اللواء الركن حاتم ملاك، وأجرى اتصالا هاتفيًا بقائد الجبهة في الجرود العميد فادي داوود، ومن خلاله توجه الى الضباط والعسكريين قائلاً: أنا معكم، أتابعكم من غرفة العمليات، عقلنا وقلبنا معكم. أحييكم ولبنان بأسره يتطلع إليكم، وينتظر منكم تحقيق الانتصار.

 

***

المعركة مستمرة، وهي في يومها الثالث اليوم، وقد ظهرت فيها المعطيات التالية:

هناك التفاف كبير حول الجيش اللبناني باعتباره المؤسسة التي تحظى بالإجماع في ادائها.

الملاحظة على هامش بدء المعركة: هل من قبيل المصادفة ان المعارك اندلعت في مخيم عين الحلوة بالتزامن مع اندلاع معركة تحرير الجرود؟ لا يختلف اثنان على ان ما يقوم به البعض في مخيم عين الحلوة يهدف إلى الهاء الجيش اللبناني عن اولوية تحرير الجرود، لكن وفق المعطيات فإن الجيش اللبناني استطاع تطويق ما يجري في عين الحلوة لعدم حرف الأنظار عما يجري هناك.

***

كيف ستواكب السلطة السياسية معركة الجرود؟

الجيش اللبناني حائز على الغطاء السياسي من السلطة التنفيذية، والتطورات هذا الاسبوع ستتم على وقع الضربات في الجرود، إلى ان تنتهي العملية التي يُقدَّر لها ان تُنجَز في خلال اسبوع، وذلك بحسب ما تكون عليه ردة فعل إرهابيي داعش سواء استسلامًا او انسحابًا، مع طرح السؤال الاساسي: إلى أين يمكن ان ينسحبوا؟ فهم مجموعات منقسمة الى ثلاثة اقسام ليشكلوا نحو 600 ارهابي موزعين على 47 مركزًا.

***

تنظيم داعش، بعد تحرير الجرود، لن يكون كما قبل التحرير، إنها بداية نهايته.

المصدر: صحيفة الانوار اللبنانية

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الهام فريحه

الهام فريحه

وُلدت السيدة إلهام فريحه في لبنان وهي الابنة الوحيدة، للراحل سعيد فريحه مؤسس "دار الصياد". تلقت علومها في لبنان وحصلت على إجازة في علم النفس من الجامعة الأميركية في بيروت. السيدة إلهام فريحه متزوجة ولها ابنة واحدة، كما انها تتقن ثلاث لغات. وتشمل هواياتها الفن والأدب والرياضة. وتعتبر السياسة من اولى اهتماماتها اليومية. وقد أرست علاقات صداقات واسعة في لبنان والعالم العربي.
    
العمل الصحفي:
    عام 1973، عُينت رئيسة تحرير لمجلة جديدة اسمها " سمر" تصدر شهرياً كمجلة متخصصة. عام 1976 تمّ تعيينها نائبة للمدير العام في دار الصياد، وكانت مسؤولة عن المقر الرئيسي للدار ومكاتبها الموزعة في سائر العواصم الكبرى كلندن وباريس والقاهرة ودبي والرياض. وقد بلغ معدل عدد العاملين في الدار حوالى ثمانمائة. عام 1981، وتحت إشرافها، تمّ إصدار مجلة " فيروز". وبصفتها رئيسة تحرير لهذه المجلة، استطاعت أن ترتقي بها الى مستوى أفضل وأنجح مجلة تُعنى بشؤون المرأة. عام 2002 عينت مديرا عاما لدار الصياد حيث عكفت على برنامج جديد لتطوير الموارد البشرية والتقنية والنشرية. ولعبت دورا رئيسيا في استحداث اولى المطبوعات المتخصصة وفي موضوعات غير تقليدية في المنطقة العربية وفي جعلها عصرية شكلا ومضمونا. وتبلغ مطبوعات الدر حاليا والتي تشرف عليها السيدة فريحه 10 مطبوعات. أعادت تأهيل بناء الدار بعد الدمار الذي لقيه بسبب الحرب ومكننة العمل وتحسين جودة الإنتاج، قد تعرض مكتبها لقصف مباشر دمر بكامله. علما بأنه كان بإمكان السيدة فريحه ان تغادر البلاد إلى الخارج حيث كانت تملك منزلا في العاصمة الفرنسية بعيدا عن الهموم والمخاطر.
    
 الأوسمة التي نالتها:
    وسام اللجنة الوطنية ليوم الطفل عام 1987 بصفتها "من رموز المحبة والعطاء". وسام الاستحقاق الوطني من أعلى درجات الشرف قلده اياها رئيس الجمهورية اللبنانية عام 1988. "شهادة تقدير" وزير الزراعة اللبنانية عام 1998 لما بذلته في سبيل تعزيز القطاع الزراعي. جائزة الصحافة عام1992 من قبل "جمعية مصطفى وعلي امين" لصمودها احدى عشر عاما في ادارة الدار والقنابل تسقط فوق راسها" كما جاء في قرار التكريم.
    
لمحات من إدارتها لدار الصياد:
    بين العام 1975 و 1991 اندلعت حرب مدمرة في لبنان اجتاحت جميع مناطقه وعصفت بكل قطاعاته ولم يبق فيه منطقة او مدينة او قرية لم تحترق في اتون الحرب التي ظلت مستعرة حتى المبادرة العربية الكريمة التي تمثلت في اتفاق الطائف. وقد تقطعت جرا ذلك وسائل التواصل والمواصلات وكان العمل والإنتاج يمران في مراحل بالغة التعقيد والخطورة. وكان الإعلاميون يتكبدون مخاطر جمة في أدائهم لواجباتهم المهنية. الأمر الذي فرض أعباء شديدة على المؤسسات الراغبة في الصمود وفي متابعة رسالتها وأداء واجبها الوطني والإعلامي. وكان قرار السيدة فريحه بالتعاون مع أشقائها عصام وبسام اهمية قيام "دار الصياد" بواجباتها مهما كلفها ذلك من تضحيات. ولم تكتف بذلك فحسب بل وبتحقيق قفزات نوعية تاريخية. وكانت حريصة طوال الوقت ولا تزال على إحاطة نفسها على الدوام بفريق من المساعدين الشخصيين والإداريين والباحثين والإعلاميين الأكفاء مدخلة في جسم الأسرة روحا من الاندفاع والتجدد. واستطاعت بقوة شخصيتها وصمودها ان تضرب المثل الحي للعاملين في الدار مقاسمة اياهم السراء والضراء والمحن والمخاطر، وشاطرتهم طعامهم ومأواهم، مداومة معهم العمل اليومي رغم المخاطر الجسدية الشخصية والعامة.
    
أمثلة قيادية: العمل في ظل المخاطر
    اجتازت السيدة الهام أكثر من امتحان قاسي في هذا الصدد. ويتجلى ذلك في مثلين بارزين: الأول انها، وفي فترة بلغ فيها أوار المعارك حدا استحال فيه التجوال وتوقفت الإمدادات الورقية اللازمة للطباعة، توجهت بنفسها على رأس فريق من مساعديها إلى المرفأ حيث تراكمت لفائف الورق على الأرصفة ولا من يشيلها، وأشرفت، تحت أزيز الرصاص ودوى القذائف، على تأمين حاجتها والعودة بالقافلة إلى مبنى الدار وكان اجتياز الطريق أشبه بعبور الحدود بين الدول المتعادية. واما المثال الثاني فقد تجلى أبان الفوضى السياسية وبروز سلطات أمر واقع بعيدا عن سلطة الدولة وقواها الوطنية. اذ عمدت هذه القوى، الميليشيوية، بإثارة الاضطرابات داخل المؤسسات وتحريض العاملين على الشغب بهدف الاستيلاء عليها، فوقفت بوجه هذه القوى غير الشرعية وجها لوجه وحالت دون تحقيق إطماعهم غير مبالية بتهديد شخصي من اخطر المستويات. وقد تعرض منزلها للقصف المدفعي ...

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