القرار السياسي يعوم ويرسب مرات خلال القرن الحالي

اراد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان ينتصر لبنان على ازماته الطارئة والسابقة، لكنه وجد نفسه فوق الازمات، وأقوى من الارتدادات جميعا. كان العماد عون يريد ان يقود الجمهورية كلها الى النجاح، لكنه اكتشف ان فريقا في الجمهورية يريد ان يتصرف بالجمهورية على هواه.

وهذا ليس قراره، بل قرار البلاد، وهو قرار يعود الي الجميع، لا الى فريق واحد.

والعماد عون ادرك يوم ناصبه بعض الافرقاء العداء، انه وقف ضدهم من اجل لبنان لا من اجله ولذلك فقد دعا الى لقاء مقتضب الاثنين الماضي، في القصر الجمهوري، لمعالجة تداعيات سلسلة الرتب والرواتب، قبل ردها او اقرارها في مجلس النواب، او بعد ردها بموقف منه شخصيا لكنه ادرك عشية الاحد الفائت، انه لن يحكم الجمهورية وحده، بل يريد الحكم ديمقراطياً وجماعياً، وبعيداً من اي شائبة قد تبرز فجأة، وهو في الطريق الى الحكم الجماعي.

وبملء ارادته، رغب في العام ١٩٨٩، ان تكون الجمهورية لكل اللبنانيين، وان يكون الحكم للبنان كله، والا يحكم وحده من دون الاخرين.

وعندما ادرك الرئيس الشيخ امين الجميل، بعد عودته من زيارته الاخيرة لدمشق، ليحاول التمديد ليحكم مدة عامين على الاقل، وابرز له الرئيس السوري حافظ الاسد قصاصة ورق، مفادها ان انقلابا عسكريا وقع ضده في اليرزة قوامه حلف الاقوياء والاعداء بين قائد الجيش ميشال عون وقائد القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع. حاول الرئيس الجميل يومئذ ضرب الرجلين ببعضهما بعضا، باقتراح تعيين العماد عون رئيسا للحكومة. فوجئ بان قائد الجيش رفض الفكرة، واقترح بديلا منها حكومة مؤلفة من اعضاء المجلس العسكري وهم: العماد عون، اللواء عصام ابو جمرة واللواء ادغار المعلوف، واللواء محمود طي ابو ضرغم والعميد نبيل قريطم والعميد هشام جابر.

الا ان الخطأ الكبير الذي وقع فيه الحكام السوريون انهم طلبوا من الاعضاء المسلمين الثلاثة في المجلس العسكري الاستقالة فورا من مناصبهم، فتولت السلطة حكومة ثلاثية لا سداسية.

ولو بقي كل من الثلاثة في مواقعهم فان الحل السياسي مر بسهولة قبل عشرة اعوام من مرور الازمة التي ضربت البلاد والعباد.

بعد عودته الى السلطة وانتخابه رئيسا للجمهورية، يحاول العماد ميشال عون الان، ترميم السلطة، باقامة مظلة سياسية فوق الحكم، تقود البلاد الى السلام، قبل تسلم رئيس الجمهورية الحكم، بوجود رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري في السلطة.

الا ان العماد عون، يريد ان يثبت للعالم بصورة عامة وللشعب اللبناني بصورة خاصة انه عملاق الواقعية السياسية، ورجل معظم المراحل، لا رجل مرحلة واحدة في البلاد.

وهذا ما درج عليه الرئيس السابق اللواء الامير فؤاد شهاب، عندما اقترحوا عليه قيادة البلاد، بعد انقضاء عصر كميل شمعون، وتمكن السفير اللبناني في القاهرة، الوزير السابق جوزيف ابو خاطر، ان يتفق جمال عبد الناصر مع ابن زحلة، على حكم لبنان في عصر الرئيس الاميركي دوايت ايزنهاور.

في بداية حقبة الثمانينات كان الرئيس الياس سركيس يرئس اجتماعاً سياسياً في قصر بعبدا، يضم زعماء زحلة: جوزيف ابو خاطر، وطبعا الياس الهراوي، في غياب زعيم زحلة جوزيف سكاف، لكن الصحافي جاك واكيم اوعز الى رجل مقرب من سيد العهد، الى غياب زعيم زحلة الاول عن الاجتماع فجرى استدعاؤه على جناح السرعة الى قصر بعبدا. واكتمل النقل بالزعرور وكان حاضرا يومئذ نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام.

الا ان انضمام جوزيف سكاف الى الاجتماع، اعطى لرئيس الياس سركيس فرصة تاريخية لجمع شمل عروس البقاع في دوحة الاستقلال. وربما كان لتلك الخطوة تصحيح الخطأ او تصويبه، لان جبار البقاع هو جوزيف سكاف، وليس اي نائب آخر، ولو كان بحجم ابراهيم حيدر، الذي كان قصر قامته، لا يعبّر عن حجم زعامته.

كانت مبادرة جاك واكيم فرصة لتعويم زعامة البقاع بوجود زعيم عاصمة البقاع في اللقاء الذي ارسى البقاع على قواعد سلطة كانت بحاجة الى زعامات لا وزراء او نواب، الا ان تلفزيون لبنان ضل الباب الذي يدخل منه الهواء الى سلطة تبحث عن الحياة.

طبعاً، حصلت في تلك الحقبة مفارقات، قد لا تكون سليمة، وقد لا تصبح عقيمة. الا ان الرئيس فؤاد شهاب افاد من تجربة الوزير والسفير السابق جوزيف ابو خاطر عندما عمل في حقبة الخمسينات على دعم المارد العربي جمال عبد الناصر، في علاقاته المميزة مع رجل عسكري وصل الى السلطة في اواخر الخمسينات.

يروى، يومئذ، ان الحزب الجمهوري الاميركي اختار الجنرال الاميركي دوايت ايزنهاور ورشحه للرئاسة الاميركية. عندئذ، اخذ الجنرال القرار الي والدته، وقال لها ان الحزب الجمهوري قرر ترشيحه للرئاسة الاميركية، لكنه اضاف مستدركاً: انا رجل عسكري ولست رجلا سياسيا يا اماه...

بيد ان والدته بادرته بان السياسة هي اخلاص لا علم فقط. فاذا كنت مؤمنا بقدرتك على الاخلاص للامة الاميركية، فالقرار المعروض عليكم هو لكم.

وهكذا كان الرئيس الجنرال دوايت ايزنهاور من ابرز الرؤساء الذين حكموا الامة الاميركية، على ما يعتريها من تباينات وتناقضات لولايتين لا لولاية واحدة مدتها اربع سنوات.

استطاع جوزيف ابو خاطر ان يقنع جمال عبد الناصر، برجل عسكري مثله لرئاسة الجمهورية اللبنانية، واقترح جمعهما في خيمة صفيح عند الحدود اللبنانية - السورية. وساعة كانت طوافة عسكرية تحلق فوق المكان، اقترح الوزير السوري عبد الحميد السراج، ان ينتقل مع فؤاد شهاب لاستقباله لدى هبوط المروحية. الا ان فؤاد شهاب رد بصرامة، عندما انتخبت رئيسا للجمهورية كنت برتبة جنرال، فيما كان هو في رتبة بكباشي.

واستساغ البكباشي نصيحة الجنرال ويقال ان عصر فؤاد شهاب كان اكثر العصور السياسية تفاهما بين الشهابية والناصرية.

كان فؤاد شهاب عسكرياً صارماً، وغير محب للسياسة ولا ودوداً للسياسيين، بدليل انه استقال من رئاسة الجمهورية مرتين على الاقل، لكنه ظل واقعيا في السياسة.

عندما تسلم الرئاسة، اختار الرئيس الشهيد رشيد كرامي لرئاسة الحكومة، وعهد اليه في تأليف الحكومة الاولي في عهده. ومنذ يومه الاول رضخ لنصيحته او عمل برأيه الشخصي، على ان يحكم والى جانبه الشيخ بيار الجميل والا كمال جنبلاط. وعندما كلفه بتأليف الحكومة الاولى في عهده، اختار رشيد كرامي وزارة ضمت وزيراً من بكفيا العرين السياسي للشيخ بيار الجميل ومن دونه.

يومئذ، قامت في البلاد ثورة مضادة ضد الحكومة في المناطق الشرقية في البلاد. طبعاً، ووفقاً لمعلومات الوزير السابق فؤاد بطرس، لم يكن فؤاد شهاب راضياً على حكومة يعارضها الشيخ بيار الجميل.

في ذلك الوقت ادرك الاستاذ ريمون اده خطورة الوضع، في البلاد ثورة وفتنة العام ١٩٥٨، فطلب من احد اصدقائه ان يذهب الى فؤاد شهاب، ويطلب منه باسمه، تأليف حكومة رباعية تضم اثنين من المسلمين هما رشيد كرامي وحسين العويني واثنين من المسيحيين هما بيار الجميل وريمون اده.

سميت تلك الحكومة حكومة التكميل لانها نفذت اول حكم باعدام قاتل هو التكميل فسادت البلاد حقبة استقرار بعد فترة لا استقرار فيها. وبعد بضعة اشهر استقال ريمون اده من الحكومة، وقرر فؤاد شهاب مع رشيد كرامي تأليف حكومة ثانية مختلطة بين السياسيين والعسكريين، ولذلك، فقد استدعى الأمين العام لرئاسة الجمهورية الاستاذ الياس سركيس وطلب اليه البحث عن رجل تعرّف اليه، عندما زار بوصفه قائداً للجيش مع وزير الدفاع الأمير مجيد ارسلان.

بحث الرئيس سركيس عن الرجل، فقيل له انه المحامي فؤاد بطرس، وهو يصطاف، في مصيف عاليه، فاتصل به وطلب منه البقاء في تلك الليلة في بيروت، لأن رئيس الجمهورية ومعه رئيس الحكومة رشيد كرامي يرغبان الاجتماع به في اليوم التالي.

وبعد ٤٨ ساعة اصبح فؤاد بطرس وزير العدلية، واقنع فؤاد شهاب بعدم صدور احكام بالاعدام بحق المدنيين الذين شاركوا في الانقلاب على السلطة ليلة العام ١٩٦٠.

منذ عهد كميل شمعون لم تنشأ علاقة ايجابية بين فؤاد شهاب والحزب السوري القومي الاجتماعي الذي وقف الى جانب كميل شمعون في العام ١٩٥٨، لكنه قاد الانقلاب العسكري الفاشل عليه، الا ان ماحدث قبل الانقلاب غير ما حصل بعده، فقامت مشاعر كراهية ضد رئيس الجمهورية، اذ ان الشعبة الثانية دعمت اثنين من المعارضين الذين ابدوا مرشحين معارضين لزعماء الحزب القومي عبدالله سعاده وانعام رعد.

وهكذا، ظلت الهوة السياسية تتسع عمقاً وطولاً بين الرئيس فؤاد شهاب وقادة الحزب المناوىء له.

ما هي قصة فؤاد شهاب وفؤاد بطرس؟

والجواب ان وزير الدفاع الوطني الأمير مجيد ارسلان سأل رئيس المحكمة العسكرية عن اسباب رفض طلب له يتعلق بعسكري في المحكمة العسكرية، الا ان القاضي فؤاد بطرس اجاب بأن الوزير لا يحق له معارضة القرار الذي يتطلب مراجعة وزير مثله.

وظلت هذه الحادثة نائمة في الادراج، لكنها لم تذهب من اذهان قائد الجيش.

عندما عرض فؤاد شهاب، بحضور رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة، حقيبة وزارة العدلية على فؤاد بطرس، بادره: كيف تطلب مني المشاركة في الحكم، وانت لا تعرف من انا ومن أكون.

ضحك فؤاد شهاب، وقال للأستاذ فؤاد بطرس، ان ما اعرفه عنكم، يجعلني اطلب منكم الحكم باستحقاق.

وعندما طلب فؤاد شهاب محاكمة اركان الحزب القومي على الانقلاب العسكري، قال له فؤاد بطرس ان اعدام المدنيين مخالف لمشيئة العسكريين.

الا ان فؤاد شهاب ابتسم، وقال لمن كان حوله: ان الاخلاص هو القانون بين السياسيين.

عندما اعترض رئيس الجمهورية ميشال عون على قرار سلسلة الرتب والرواتب، وطالب اللجنة التي اجتمعت في القصر الجمهوري في بعبدا، انه يريد رأياً عادلاً بين الموافقين على القرار والمعارضين له، لأنه لا يريد ان يُكرس في بداية عهده ظلماً لأحد ضد احد. وانا لم اجمعكم لنصرة عنصر ضد عناصر، بل لان أكرس العدالة التي تبحث عن العدل والانصاف، لا عن الظلم والقهر.

في العام ١٩٧١، اختارت قمة عربية عقدت في مدينة فاس التونسية رئيس جمهورية لبنان سليمان فرنجيه للسفر الى الجمعية العامة للأم المتحدة، اولاً لأنه الرئيس العربي المسيحي، وثانياً لأنه الرئيس العربي الذي اذا ما خاطب العالم في دورة فلسطين بامكانه وبلغة فرنسية راقية، ان يقنع الملوك والأمراء والرؤساء العرب بنزاهة العرب وعدالة قضيتهم، وطلب الرئيس فرنجيه من الوزير والنائب السابق ادوار حنين ان يضع خطابه في تصرّف الرئيس شارل حلو.

كان الرؤساء العرب مدعوين الى الاجتماع في جناح الرئيس حلو في الطبقة الثلاثين من فندق والدوروف استوريا الشهير في نيويورك ونقله اليه السفير ناجي ابو عاصي، وهناك كان رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة شخصاً واحداً في حمل كلمة رئيس الجمهورية اللبنانية.

لكن الخطاب تأخر في الوصول الى الرؤساء اللبنانيين، لأن السفير الاميركي في بيروت السيد غودلي اوشى الى المخابرات الاميركية بأن الرئيس صبري حماده رئيس مجلس النواب اللبناني يصنع كمية من حشيشة الكيف.

لم يدر احد بالخبر في نيويورك لكن الرئيس فرنجيه امر بترك الحادث سراً من الأسرار، لكنه دعا الوفد الرسمي المرافق ان يعرّجوا على القصر الجمهوري لابلاغهم بالأمر.

وخلال وجودهم في القصر استدعى الرئيس فرنجيه السفير الأميركي غودلي الى الاجتماع، وطلب اليه ان يغادر بيروت في اجازة قسرية لانه تجرأ على ارتكاب حماقة سياسية بحق السلطة اللبنانية.

وهكذا انطوت ازمة سياسية في لبنان نجمت عن ازمة حكومية استمرت سبعة اشهر بعد استقالة حكومة الرئيس رشيد كرامي.

الا ان الرئيس شارل حلو اعاد تكليف الرئيس كرامي بتأليف الحكومة ولم تتألف تلك الحكومة الا بعد ايام من التوقيع على اتفاق القاهرة، خلال تشرين الثاني العام ١٩٦٩.

وظهرت نتائج الازمة، عندما طلب السفير السوفياتي في بيروت سولدانوف من كمال جنبلاط عدم الاقتراع لمرشح الشهابية الاستاذ الياس سركيس فاختار الزعيم الدرزي حلاً وسطاً يبقي على وفائه للرئيس فؤاد شهاب، ويعبّر في الوقت نفسه عن الاستخبارات العسكرية، فقسم اصوات نوابه الثمانية مناصفة بين سليمان فرنجيه والياس سركيس في انتخابات ١٧ آب ١٩٧٠.

هل يستطيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان يمثل الدور نفسه او الدور المشابه للدور الذي مثّله قبل قرابة نصف قرن، فينجح في اقرار سلسلة الرتب والرواتب، بعدالة بين الجميع.

ويبدو أن هذا الدور هو القرار المرتقب في هذه الحقبة المفصلية من تاريخ لبنان.

في العام ١٩٧٠ اوفد الرئيس سليمان فرنجيه اللواء احمد الحاج، الى الرئيس فؤاد شهاب، لتأييده في الانتخابات الرئاسية، لكن الرئيس الشهابي رفض، وقال لصاحب الرسالة التي نقلت اليه، ان يذهب الى صاحبها، ويبلغه انه ليس راغباً بالعودة الى رئاسة الجمهورية، وانه اتخذ قراره بتأييد الياس سركيس، ونقطة على السطر.

بعد مدة طويلة، وبعد الامعان في اضطهاد رموز الشعبة الثانية قال فؤاد شهاب انه ندم على رسالة العزوف لأنه لو لم يفعل ذلك، لكان الرؤساء سليمان فرنجيه وكامل الأسعد وصائب سلام عجزوا عن التنكيل برجالات العهد ولا سيما سامي الشيخة وسامي الخطيب.

ويبدو ان الياس سركيس ندم على ابتعاده عن السلطة في البلاد لرد التنكيل عن انصاره، لا عن العودة الى السلطة.

كان فؤاد شهاب لا يريد ان ينسب احد اليه، انه يتحمل وحده ما تحمله اصدقاؤه، وهو يعتقد انهم ضحوا بالكثير من الآمال في سبيل ان يبقى الوطن في منأى عن العذابات السياسية.

الا ان النائب نعمة الله ابي نصر، خرج من الجلسة الاخيرة لمجلس النواب، وقد فاز بإنشاء محافظة في كسروان وجبيل. وهذه تشكل انتصاراً كبيراً له، بعد الفوز الذي حققه كنائب عن كسروان خلال اثني عشر عاماً على الاقل.

ويقال ان نعمة الله ابي نصر فاز بما يحلم ان ينعم به اي نائب لبناني ناضل ويناضل من اجل كرامة النواب ضد محاولات التضليل التي كافحها طوال ممارسته للسياسة في كتلة التغيير والاصلاح التي كان يرئسها النائب ميشال عون قبل ارتقائه سدة رئاسة الجمهورية اللبنانية.