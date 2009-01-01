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بعد توقيع قانوني السلسلة والضرائب الأسئلة تتراكم
شهر أيلول هو الشهر الأصعب في السنة على المواطنين وعلى العائلات، وقلة قليلة جداً هي الفئات التي لا تتأثر بمفاعيله.
وأيلول صعب حتى من دون سلسلة وزيادات وضرائب، فكيف إذا جاء مثقلاً بهذه الأعباء؟
شهر أيلول سيقسِّم اللبنانيين:
مَن هم في القطاع العام، ومَن هم في القطاع الخاص.
موظفو القطاع العام والمؤسسات المستقلّة والعسكرية والأمنية المستفيدون من السلسلة الجديدة، سيقبضون رواتبهم عن شهر أيلول المقبل وفق الجداول التي أُقِرّت في القانون الجديد.
لكن هذا الأمر لا ينطبق على موظفي القطاع الخاص، الذين ستقع عليهم الأعباء من دون أن ينعموا بالزيادات. ولن ينعموا بها لأنَّ المؤسسات الخاصة تئنُّ من الركود ولا تستطيع الإستقراض لدفع السلسلة، فيما رب عمل القطاع العام، أي الدولة، فإنها تستطيع الإستقراض لتعود وتستوفي القروض من جيوب المواطنين.
هكذا يكون الوضع:
نستقرض لندفع، ثم نأخذ ما ندفعه، على أنَّه ضرائب، لنردَّ ما استقرضناه!
***
هذا الكلام أصبح وراءنا، السلسلة باتت قانوناً ساري المفعول، ولم يتم الإنتظار حتى الخميس المقبل لإصدارها في الجريدة الرسمية، بل صدر ملحق بالجريدة أول من أمس الإثنين لتصبح نافذة. التحدي الأكبر اليوم يتمثّل في التعديلات الواجب إدخالها على هذا القانون لسدِّ الفجوات والثغرات الموجودة فيه، كما يفترض أن تبدأ ورشة جدية لتفعيل الإقتصاد. فهل تواكب جلسات مجلس النواب ما تطالب به الحكومة؟
ماذا عن القانون المعجَّل المكرَّر الذي يتضمن سلسلة تعديلات على قانوني السلسلة والضرائب؟
ماذا سيتضمن؟
هل سيشمل تعديلات تتعلق بزيادة الأقساط المدرسية أو عدم الزيادة؟
ليس في الأفق ما يشير إلى هذه التعديلات، فالمطروح حتى الآن هو التشدد بضرورة مراقبة وزارة التربية للأقساط المدرسية من خلال مصلحة التعليم الخاص. لكنَّ الجميع يعلم أنَّ هذا المخرج ليس هو العلاج، فمن الظلم إلقاء كرة النار على وزارة التربية لأنَّ المسؤولية تقع على المشرِّع الذي تسبب بالزيادة، وعلى الحكومة مجتمعةً التي لم تعالج الوضع، فما عجز عنه مجلس النواب ومجلس الوزراء معاً، كيف يمكن تحميله إلى وزارة التربية منفردة؟
***
ثم هناك أمرٌ آخر لا أحد يتكلم فيه، على رغم خطورته على خزينة الدولة:
موظفو الدولة يقتطعون 60% من نفقات الدولة السنوية، خصوصاً أنَّ كلَّ كباشٍ سياسيّ بين الزعماء يتمُّ فضُّه بتوظيفات عشوائية، من هنا يطرح السؤال:
إلى متى ستبقى الإدارة اللبنانية هي الوعاء الذي يجب أن يستوعب الإرضاءات السياسية للزعماء؟
البلد يتجه إلى ضائقة مالية ربما لم يشهدها من قبل:
كيف يتم فرض زيادات من دون تأمين مواردها؟
كيف ستواجه الدولة زيادات في الأقساط المدرسية تتراوح بين 30 و ٥٠%؟
وكيف ستضبط ارتفاع أسعار السلع الغذائية التي لا غنى عنها والتي ستتراوح الزيادات فيها بين 10 و 15%؟
***
الأسئلة تتراكم، ننتظر تنفيذ الحلول.
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الهام فريحه
وُلدت السيدة إلهام فريحه في لبنان وهي الابنة الوحيدة، للراحل سعيد فريحه مؤسس "دار الصياد". تلقت علومها في لبنان وحصلت على إجازة في علم النفس من الجامعة الأميركية في بيروت. السيدة إلهام فريحه متزوجة ولها ابنة واحدة، كما انها تتقن ثلاث لغات. وتشمل هواياتها الفن والأدب والرياضة. وتعتبر السياسة من اولى اهتماماتها اليومية. وقد أرست علاقات صداقات واسعة في لبنان والعالم العربي.
العمل الصحفي:
عام 1973، عُينت رئيسة تحرير لمجلة جديدة اسمها " سمر" تصدر شهرياً كمجلة متخصصة. عام 1976 تمّ تعيينها نائبة للمدير العام في دار الصياد، وكانت مسؤولة عن المقر الرئيسي للدار ومكاتبها الموزعة في سائر العواصم الكبرى كلندن وباريس والقاهرة ودبي والرياض. وقد بلغ معدل عدد العاملين في الدار حوالى ثمانمائة. عام 1981، وتحت إشرافها، تمّ إصدار مجلة " فيروز". وبصفتها رئيسة تحرير لهذه المجلة، استطاعت أن ترتقي بها الى مستوى أفضل وأنجح مجلة تُعنى بشؤون المرأة. عام 2002 عينت مديرا عاما لدار الصياد حيث عكفت على برنامج جديد لتطوير الموارد البشرية والتقنية والنشرية. ولعبت دورا رئيسيا في استحداث اولى المطبوعات المتخصصة وفي موضوعات غير تقليدية في المنطقة العربية وفي جعلها عصرية شكلا ومضمونا. وتبلغ مطبوعات الدر حاليا والتي تشرف عليها السيدة فريحه 10 مطبوعات. أعادت تأهيل بناء الدار بعد الدمار الذي لقيه بسبب الحرب ومكننة العمل وتحسين جودة الإنتاج، قد تعرض مكتبها لقصف مباشر دمر بكامله. علما بأنه كان بإمكان السيدة فريحه ان تغادر البلاد إلى الخارج حيث كانت تملك منزلا في العاصمة الفرنسية بعيدا عن الهموم والمخاطر.
الأوسمة التي نالتها:
وسام اللجنة الوطنية ليوم الطفل عام 1987 بصفتها "من رموز المحبة والعطاء". وسام الاستحقاق الوطني من أعلى درجات الشرف قلده اياها رئيس الجمهورية اللبنانية عام 1988. "شهادة تقدير" وزير الزراعة اللبنانية عام 1998 لما بذلته في سبيل تعزيز القطاع الزراعي. جائزة الصحافة عام1992 من قبل "جمعية مصطفى وعلي امين" لصمودها احدى عشر عاما في ادارة الدار والقنابل تسقط فوق راسها" كما جاء في قرار التكريم.
لمحات من إدارتها لدار الصياد:
بين العام 1975 و 1991 اندلعت حرب مدمرة في لبنان اجتاحت جميع مناطقه وعصفت بكل قطاعاته ولم يبق فيه منطقة او مدينة او قرية لم تحترق في اتون الحرب التي ظلت مستعرة حتى المبادرة العربية الكريمة التي تمثلت في اتفاق الطائف. وقد تقطعت جرا ذلك وسائل التواصل والمواصلات وكان العمل والإنتاج يمران في مراحل بالغة التعقيد والخطورة. وكان الإعلاميون يتكبدون مخاطر جمة في أدائهم لواجباتهم المهنية. الأمر الذي فرض أعباء شديدة على المؤسسات الراغبة في الصمود وفي متابعة رسالتها وأداء واجبها الوطني والإعلامي. وكان قرار السيدة فريحه بالتعاون مع أشقائها عصام وبسام اهمية قيام "دار الصياد" بواجباتها مهما كلفها ذلك من تضحيات. ولم تكتف بذلك فحسب بل وبتحقيق قفزات نوعية تاريخية. وكانت حريصة طوال الوقت ولا تزال على إحاطة نفسها على الدوام بفريق من المساعدين الشخصيين والإداريين والباحثين والإعلاميين الأكفاء مدخلة في جسم الأسرة روحا من الاندفاع والتجدد. واستطاعت بقوة شخصيتها وصمودها ان تضرب المثل الحي للعاملين في الدار مقاسمة اياهم السراء والضراء والمحن والمخاطر، وشاطرتهم طعامهم ومأواهم، مداومة معهم العمل اليومي رغم المخاطر الجسدية الشخصية والعامة.
أمثلة قيادية: العمل في ظل المخاطر
اجتازت السيدة الهام أكثر من امتحان قاسي في هذا الصدد. ويتجلى ذلك في مثلين بارزين: الأول انها، وفي فترة بلغ فيها أوار المعارك حدا استحال فيه التجوال وتوقفت الإمدادات الورقية اللازمة للطباعة، توجهت بنفسها على رأس فريق من مساعديها إلى المرفأ حيث تراكمت لفائف الورق على الأرصفة ولا من يشيلها، وأشرفت، تحت أزيز الرصاص ودوى القذائف، على تأمين حاجتها والعودة بالقافلة إلى مبنى الدار وكان اجتياز الطريق أشبه بعبور الحدود بين الدول المتعادية. واما المثال الثاني فقد تجلى أبان الفوضى السياسية وبروز سلطات أمر واقع بعيدا عن سلطة الدولة وقواها الوطنية. اذ عمدت هذه القوى، الميليشيوية، بإثارة الاضطرابات داخل المؤسسات وتحريض العاملين على الشغب بهدف الاستيلاء عليها، فوقفت بوجه هذه القوى غير الشرعية وجها لوجه وحالت دون تحقيق إطماعهم غير مبالية بتهديد شخصي من اخطر المستويات. وقد تعرض منزلها للقصف المدفعي ...
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