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الإنتصارات العسكرية والإنجازات الحكومية تتكاملان
يخوض لبنان حربين، في آن واحد، وليست مبالغة القول إنَّ نتائج هاتين الحربين ستحدد مسار الحاضر ومسار المستقبل.
الحرب الأولى هي ضد الإرهاب وقد حقق لبنان فيها نجاحاً باهراً، ففي غضون أربعة أيام، استطاع الجيش اللبناني تحرير المساحة الجغرافية التي يقيم عليها تنظيم داعش وإرهابه، والتي قدرت ب 120 كيلومتراً، وخطورة هذه المساحة أنَّها كانت المنطقة التي يهدد فيها الإرهابيون أبناء رأس بعلبك والقاع والفاكهة وعرسال، كما كانوا يجهزون فيها السيارات المفخخة التي زرعت الرعب والدمار وزهق الأرواح في أكثر من منطقة لبنانية.
الإنتصار هو انتصار الشعب اللبناني على الإرهاب، لأنَّ هذا الشعب احتضن المؤسسة العسكرية وقيادتها. هو انتصار رئيس الجمهورية لأنه احتضن هذه المؤسسة، هو انتصار رئيس الحكومة لأنَّ الثقة التي أعطاها لقيادة الجيش كانت في محلها.
وهكذا ولد هذا الإنتصار، فكان ما قبله غير ما بعده، وسيتمُّ تسجيل أنَّ ما قبل 19 آب 2017، تاريخ انطلاق عملية فجر الجرود، غير ما بعد هذا التاريخ:
الجرود على طول السلسلة الشرقية أصبحت آمنة، فلا رعب ولا إرهاب، وفعلاً أصاب رئيس الحكومة سعد الحريري حين قال في كلمته، التي ردَّ فيها على النواب في الجلسة النيابية العامة، العمليات العسكرية التي يواكبها اللبنانيون في الجرود بضوء أخضر من مجلس الوزراء هي أكبر شهادة ثقة بالدولة والحكومة والجيش.
رئيس الحكومة واكب الملفات المثقلة من الجرود إلى الجلسة النيابية العامة، التي فتحت ملفات كثيرة وكبيرة واستدعت ردوداً حاسمة صارمة من الرئيس سعد الحريري.
ومن فضائح أفراد من السلطة التنفيذية السابقة، ما كشف عنه الرئيس الحريري، رداً على كلام قيل عن فواتير باهظة للخلوي بسبب إتصالات خاصة لمسؤولين، ففجَّر الرئيس الحريري قنبلة قال فيها:
حتى الآن يوجد وزراء سابقون لديهم هواتف محمولة، والدولة هي التي تدفع فاتورتها، أخذنا قراراً أن نوقف كل هذه الخطوط بأقرب وقت ممكن.
السؤال هنا:
أليس عيباً على وزراء سابقين أن يستغلوا الدولة إلى هذا الحد؟
لماذا لا يُصار إلى نشر أسمائهم ليكونوا عبرة؟
كما أفاض الرئيس الحريري في شرح معاناة الكهرباء، بعدما أصبح كل مواطن خبيراً في هذا المجال، فأكد أنَّ المواطن يدفع تقريباً 9 سنتات عن كل كيلوواط، في حين أنَّ الكهرباء التي نولّدها تكلِّف 14 أو 15 أو 16 سنتاً وفي أماكن أخرى 18 أو 20 سنتاً، ونحن ندعم كل هذه الفروقات. ولا يمكننا رفع التعرفة ما دمنا نعطي المواطن اليوم 14 ساعة كهرباء فقط وفي أماكن أخرى 11 ساعة وفي أماكن أخرى 18 ساعة، في حين أنَّ المفترض بنا أن نؤمّن تغذية 24 على 24 ساعة، وحينها نستطيع أن نغيّر التعرفة. ماذا يستفيد المواطن؟
هناك من سيقول إنكم ستزيدون الفاتورة على المواطن. هذا صحيح، لكن المواطن يدفع اليوم من جيبه فاتورة ثانية للمولد الذي يكلفه بين 25 سنتاً في الكيلوواط إلى 35 سنتاً، لذلك عندما نرفع التعرفة لتغطية التكلفة يكون المواطن قد وفّر فعلياً على نفسه ٤٠% من الفاتورة التي يدفعها، ونذهب إلى فاتورة واحدة يدفعها المواطن. عندها لا يعود الهدر البالغ ملياري دولار موجوداً، لأننا نكون قد اتخذنا الخطوات لنصل إلى هذه المرحلة.
هناك من يقول لماذا لا نبدأ ببناء المحطات؟
لكن المحطات تحتاج إلى ثلاث سنوات وفي هذه الفترة سنتكلف 6 مليارات دولار كهدر إضافي. فماذا نفعل؟
هل ندفع هذا المبلغ هدراً أم ندفع ملياراً أو 500 مليون أو 700 مليون ونرفع التعرفة ضمن المرحلة الطارئة ونؤمّن 24 ساعة تغذية؟
هذا الكلام في الكهرباء هو خاتمة سجالات الكهرباء أو يفترض أن يكون كذلك، لأنَّ المطلوب بعد هذه التوضيحات الإنطلاق إلى العمل ومراكمة الإنجازات.
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الهام فريحه
وُلدت السيدة إلهام فريحه في لبنان وهي الابنة الوحيدة، للراحل سعيد فريحه مؤسس "دار الصياد". تلقت علومها في لبنان وحصلت على إجازة في علم النفس من الجامعة الأميركية في بيروت. السيدة إلهام فريحه متزوجة ولها ابنة واحدة، كما انها تتقن ثلاث لغات. وتشمل هواياتها الفن والأدب والرياضة. وتعتبر السياسة من اولى اهتماماتها اليومية. وقد أرست علاقات صداقات واسعة في لبنان والعالم العربي.
العمل الصحفي:
عام 1973، عُينت رئيسة تحرير لمجلة جديدة اسمها " سمر" تصدر شهرياً كمجلة متخصصة. عام 1976 تمّ تعيينها نائبة للمدير العام في دار الصياد، وكانت مسؤولة عن المقر الرئيسي للدار ومكاتبها الموزعة في سائر العواصم الكبرى كلندن وباريس والقاهرة ودبي والرياض. وقد بلغ معدل عدد العاملين في الدار حوالى ثمانمائة. عام 1981، وتحت إشرافها، تمّ إصدار مجلة " فيروز". وبصفتها رئيسة تحرير لهذه المجلة، استطاعت أن ترتقي بها الى مستوى أفضل وأنجح مجلة تُعنى بشؤون المرأة. عام 2002 عينت مديرا عاما لدار الصياد حيث عكفت على برنامج جديد لتطوير الموارد البشرية والتقنية والنشرية. ولعبت دورا رئيسيا في استحداث اولى المطبوعات المتخصصة وفي موضوعات غير تقليدية في المنطقة العربية وفي جعلها عصرية شكلا ومضمونا. وتبلغ مطبوعات الدر حاليا والتي تشرف عليها السيدة فريحه 10 مطبوعات. أعادت تأهيل بناء الدار بعد الدمار الذي لقيه بسبب الحرب ومكننة العمل وتحسين جودة الإنتاج، قد تعرض مكتبها لقصف مباشر دمر بكامله. علما بأنه كان بإمكان السيدة فريحه ان تغادر البلاد إلى الخارج حيث كانت تملك منزلا في العاصمة الفرنسية بعيدا عن الهموم والمخاطر.
الأوسمة التي نالتها:
وسام اللجنة الوطنية ليوم الطفل عام 1987 بصفتها "من رموز المحبة والعطاء". وسام الاستحقاق الوطني من أعلى درجات الشرف قلده اياها رئيس الجمهورية اللبنانية عام 1988. "شهادة تقدير" وزير الزراعة اللبنانية عام 1998 لما بذلته في سبيل تعزيز القطاع الزراعي. جائزة الصحافة عام1992 من قبل "جمعية مصطفى وعلي امين" لصمودها احدى عشر عاما في ادارة الدار والقنابل تسقط فوق راسها" كما جاء في قرار التكريم.
لمحات من إدارتها لدار الصياد:
بين العام 1975 و 1991 اندلعت حرب مدمرة في لبنان اجتاحت جميع مناطقه وعصفت بكل قطاعاته ولم يبق فيه منطقة او مدينة او قرية لم تحترق في اتون الحرب التي ظلت مستعرة حتى المبادرة العربية الكريمة التي تمثلت في اتفاق الطائف. وقد تقطعت جرا ذلك وسائل التواصل والمواصلات وكان العمل والإنتاج يمران في مراحل بالغة التعقيد والخطورة. وكان الإعلاميون يتكبدون مخاطر جمة في أدائهم لواجباتهم المهنية. الأمر الذي فرض أعباء شديدة على المؤسسات الراغبة في الصمود وفي متابعة رسالتها وأداء واجبها الوطني والإعلامي. وكان قرار السيدة فريحه بالتعاون مع أشقائها عصام وبسام اهمية قيام "دار الصياد" بواجباتها مهما كلفها ذلك من تضحيات. ولم تكتف بذلك فحسب بل وبتحقيق قفزات نوعية تاريخية. وكانت حريصة طوال الوقت ولا تزال على إحاطة نفسها على الدوام بفريق من المساعدين الشخصيين والإداريين والباحثين والإعلاميين الأكفاء مدخلة في جسم الأسرة روحا من الاندفاع والتجدد. واستطاعت بقوة شخصيتها وصمودها ان تضرب المثل الحي للعاملين في الدار مقاسمة اياهم السراء والضراء والمحن والمخاطر، وشاطرتهم طعامهم ومأواهم، مداومة معهم العمل اليومي رغم المخاطر الجسدية الشخصية والعامة.
أمثلة قيادية: العمل في ظل المخاطر
اجتازت السيدة الهام أكثر من امتحان قاسي في هذا الصدد. ويتجلى ذلك في مثلين بارزين: الأول انها، وفي فترة بلغ فيها أوار المعارك حدا استحال فيه التجوال وتوقفت الإمدادات الورقية اللازمة للطباعة، توجهت بنفسها على رأس فريق من مساعديها إلى المرفأ حيث تراكمت لفائف الورق على الأرصفة ولا من يشيلها، وأشرفت، تحت أزيز الرصاص ودوى القذائف، على تأمين حاجتها والعودة بالقافلة إلى مبنى الدار وكان اجتياز الطريق أشبه بعبور الحدود بين الدول المتعادية. واما المثال الثاني فقد تجلى أبان الفوضى السياسية وبروز سلطات أمر واقع بعيدا عن سلطة الدولة وقواها الوطنية. اذ عمدت هذه القوى، الميليشيوية، بإثارة الاضطرابات داخل المؤسسات وتحريض العاملين على الشغب بهدف الاستيلاء عليها، فوقفت بوجه هذه القوى غير الشرعية وجها لوجه وحالت دون تحقيق إطماعهم غير مبالية بتهديد شخصي من اخطر المستويات. وقد تعرض منزلها للقصف المدفعي ...
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