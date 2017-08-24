الانتخابات الفرعية.. الفرصة الأخيرة اليوم!

لم يأت تصريح العميد شامل روكز يوم أمس عندما قال: “ليتحمل المسوؤلية من يأخذ قرار إلغاء الانتخابات الفرعية” من فراغ، بل ربما جاء بعدما أصبح العميد المتقاعد المرشح عن المقعد الماروني في كسروان على يقين بأن الحكومة تتجه لالغاء هذه الانتخابات أو أنها تماطل بترحيل مناقشة بندها وإقراره من جلسة الى أخرى لست مرات متتالية، الى أن تنقضي المهلة القانونية لاجرائها.

لم يعد سرا أن رئيسيّ الجمهورية والحكومة ميشال عون وسعد الحريري، ومعهما رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل لا يرغبون باجراء هذه الانتخابات في طرابلس وكسروان، ولكل منهم حساباته الخاصة.

فالرئيس عون الذي كان متحمسا لادخال صهره العميد شامل روكز الى مجلس النواب بدلا عنه، (مقعد كسروان شغر بانتخاب عون رئيسا للجمهورية) تراجعت حماسته عندما وصلته نتائج إحصاءات تؤكد أن الانتخابات لن تكون نزهة، وأن ثمة منافسين قد يشكلون خطرا حقيقيا على روكز خصوصا في ظل الصراع الخفي القائم بين القوات والتيار، لذلك وجد أنه من الأفضل تجنب الدخول في معركة غير محسوبة النتائج، قد تنعكس عليه شخصيا بشكل سلبي.

أما الرئيس سعد الحريري فيتهيّب خوض إنتخابات على مقعدين في طرابلس كانا محسوبين عليه (عضو كتلة المستقبل النائب الراحل بدر ونوس، والحليف المستقيل روبير فاضل) في ظل التراجع الكبير لشعبيته في المدينة، مقابل الجهوزية الكاملة لتيار الرئيس نجيب ميقاتي الذي أعلن مرشحه الأرثوذكسي الوزير السابق نقولا نحاس، والترهيب الذي يمارسه اللواء أشرف ريفي على الحريري والمستقبليين بمواقفه العالية السقف، والتي كان آخرها يوم أمس في المقابلة التي أجراها مع الزميل وليد عبود في برنامج بموضوعية على شاشة الـ MTV.

ويدرك الحريري أن المنافسة غير متكافئة اليوم في طرابلس، وأن أي خسارة قد تلحق به سيكون لها تداعيات كارثية عليه ستمتد على كل الدائرة الانتخابية في أيار المقبل، لذلك فهو منذ البداية حاول إقناع الرئيس عون بعدم إجراء هذه الانتخابات.

ويرفض جعجع فكرة الانتخابات الفرعية منذ البداية، على أساس أنها “مش محرزة” قبل ثمانية أشهر من الانتخابات العامة، وهو بات على يقين أن القاعدة القواتية لن تنتخب مرشح رئيس الجمهورية وسيكون لها خيارات أخرى، سواء قرر أن يشارك في هذه الانتخابات أم لا، ما يعني عودة العلاقة مع العونيين الى المربع الأول، ما قد يؤسس الى معارك ضارية بينهما في الانتخابات العامة في كل الدوائر المسيحية.

ويبقى جبران باسيل الذي تشير المعلومات الى أن كوادر التيار الوطني الحر في كسروان وبتحريض منه، رفضت تحريك الماكينة الانتخابية لمصلحة المرشح روكز لأن الأخير يعلن بشكل دائم بأنه ليس منتسبا الى التيار، فضلا عن أن باسيل لا يرغب بأن يدخل “عديله” الى البرلمان قبله، فيما ما تزال نيابته في علم الغيب وتتطلب مجهودا إستثنائيا وصدقا في التحالفات لكي يضمن فوزه عن مقعد البترون.

اليوم يعقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة رئيس الجمهورية، ومن المفترض بحسب ما أعلن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، وبحسب ما أكد وزير الاعلام ملحم رياشي أن يكون بند الانتخابات الفرعية على طاولة البحث لاتخاذ القرار بشأنها، لكن وبحسب مطلعين على جدول أعمال الجلسة فان بند الانتخابات غير مدرج عليه، وبالتالي فان البحث في بنود معركة “فجر الجرود”، والوضع الأمني في مخيم عين الحلوة، وملف الكهرباء، والضرائب، وغيرها سيطغى على أي شيء آخر، إلا في حال قرر الوزير المشنوق إحداث “خرق” وطرح بند الانتخابات الفرعية من خارج جدول الأعمال، وهذا من المستبعد أن يحصل كونه يتعارض مع رغبة الرئيس سعد الحريري، وإذا حصل فانه سيصطدم حتما بتعيين هيئة الاشراف على الانتخابات، وبصرف الاعتماد المالية لها.

علما أن الوزير المشنوق أسرّ لمقربين منه، أنه أنجز كل الترتيبات الخاصة بالانتخابات الفرعية، أنه على أتم الاستعداد لاجرائها، لكن المسألة ليست في يديه، وأنما بأيدي الحكومة ورئيسها ورئيس الجمهورية الذين لا يرغبون بخوض هذا الاستحقاق.

يشير أحد الوزراء الى أن جلسة مجلس الوزراء اليوم تعتبر الفرصة الأخيرة لاجراء الانتخابات الفرعية، لأن الجلسة المقبلة ستكون بعد عيد الأضحى أي في الاسبوع الأول من أيلول المقبل، وعندها ستكون المهل القانونية لهذا الاستحقاق قد إنقضت.