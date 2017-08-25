- اليمن... هل يتخلى صالح عن الحوثي؟
- عندما تضحك الحكومة على شعبها.. وداعا للانتخابات الفرعية!
- شاهدوا.. الفيديو الذي أقنع الملايين بقضاء إجازة في إسرائيل
- ملكة جمال المغتربين اللبنانيين تخسر التاج لزيارة إسرائيل
- بعد نيللي كريم وهند صبري.. ياسمين صبري بـ"البيكيني" في الساحل الشمالي لمصر
- بدناء جداً ويمارسون العادة السرية بكثرة شديدة.. لهذه الأسباب يفشل غالبية المرشحين للتجنيد في أكبر جيش بالعالم
- صالون تجميل لبناني يصفف شعر السيدات بالشوكولاتة
- كيف تحتفظ برائحة العطر لأطول فترة ممكنة
- صدمته سيارة أثناء البث المباشر.. شاب يوثق تعرضه لحادث وهو يتناول العشاء مع زوجته
- توقعات الأبراج ليوم August 25, 2017
- بدون تعليق
- «خفايا» الجرود تقلق واشنطن... والرياض «تربك» الحلفاء
- عون والحريري يعدان بتأمين حاجات الجيش ودفتر «شروط الكهرباء» إلى «المناقصات» معدّلاً
- نتانياهو يبحث عن ضمانات أميركية - روسية لمواجهة إيران
- سر العلاقة المغربية – الأفريقية
- «المستقبل» لنصرالله: تستخدم العسكريين المخطوفين للإبتزاز
- «داعش» يريد الخروج إلى دير الزور.. والجيش يستعد للاحتفال بالنصر في بيروت
- «تَسابُق» سعودي - إيراني متجدّد في لبنان
- نصرالله: المعادلة الرباعية الماسيّة تحقّق التحرير الثاني
- أيّ هامشٍ لـ«حزب الله» بــعد تحريرِ الجرود؟
- الجيش في حرب الجرود: عملية نظيفة، لا تفاوض وإصرار على استكمال التحرير
- خطة الكهرباء : محاولة إقلاع جديدة لكنّ الصيف «طار»
- مجلس وزراء «كهربائي»: نحو «تطيير» الانتخابات الفرعية؟
- لبنان ومجلس الأمن: خداع متبادل بالتفاهم
- بين إعلان نصر الجرود والتفتيش عن نصر السلسلة والضرائب
اليمن... هل يتخلى صالح عن الحوثي؟
عن مواجهة الحوثيين الموعودة في صنعاء، يقول مسؤول الدعاية والإعلام في فريق الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، إنهم أنتجوا «العشرات من الأناشيد الوطنية والزوامل الحماسية على مستوى المحافظات، بالإضافة إلى القصائد الشعرية التي تتغنى بهذا الحدث العظيم، والتي تجاوزت 1600 قصيدة فصيحة وشعبية».
والحدث العظيم يعني به المظاهرة التي يخطط صالح لاستعراض قوته بها أمام الحوثي، شريكه في الحكم وحليفه في الانقلاب. وتسوق وسائل إعلامه رواية خلاف شب بين الحليفين، بسبب هيمنة الحوثيين وتدخلاتهم التي بلغت مناطق تحت نفوذ قوات الرئيس السابق.
صالح، الذي يفتخر بأنه من مهارته السياسية قادر على أن يراقص الثعابين، قد لا يعدو خلافه مع الحوثي مجرد رقصة أخرى من رقصاته المتكررة. لهذا يوجد تشكيك كبير في رواية خلافه والجميع في انتظار ماذا سيحدث لاحقا. وهذا لا ينفي حقيقة الخلافات بين الحليفين، فالميليشيات الحوثية اعتادت على إهانة قيادات قواته في الميادين، واستولت على العديد من المواقع التابعة له، عدا عن التنازع السياسي والمالي.
كيف نعرف إن كان صالح فعلا على خلاف مع الحوثي؟ بالتأكيد ليس من المظاهرات ولا من آلاف القصائد التي تم نظمها، كلها مظاهر خادعة. الاختلاف الحقيقي بين هذين الانقلابيين نعرفه فقط عندما نرى الاقتتال بين مقاتليهم، وليست مجرد تصريحات أو مناوشات، حينها نتيقن بأن المعادلة تغيرت.
التحالف، الذي يقاتل لاسترداد اليمن من الانقلابيين، كان في السابق مستعدا لفعل أي شيء من أجل أن يرى تفكك تحالف الحوثي صالح، إلا أنه لم يعد مضطراً اليوم للتنازل لأحدهما من أجل ذلك. مع استمرار القتال ازدادت الأراضي التي تحت سلطته، وصارت تقريبا كل الحرب تقع في أراضي الخصم. أحد الأسباب المهمة تأهيل وتدريب آلاف من المقاتلين اليمنيين في قوات الحكومة الشرعية. وبإخراج قطر من التحالف، التي كانت سببا في الخلافات داخله، صارت القيادة أكثر انسجاماً. وهذا لا يجعل تحرير الأراضي المتبقية تحت سلطة الانقلابيين أسهل من ذي قبل إنما بإمكان اليمن أن يبقى مقسوما بين الثلاث القوى، الشرعية والحوثي وصالح، في انتظار الحل السياسي. وصالح يدرك أن عبارة «الحل السياسي» غالباً لن تكون في صالحه، لأن إيران إن اختارت التصالح إقليميا ستطلب من الحوثيين، وهم تابعون لها، القبول بالحل.
هذا على افتراض أن الحل محتمل، لكن في أسوأ الاحتمالات، أي عندما يتخندق الجميع كل في مكانه، فإن الحكومة الشرعية هي أقل الأطراف الثلاثة معاناة. فهي تحكم نصف اليمن، وتملك ما يكفي لإدارة شؤون المناطق. أما في النصف الثاني، الذي يقع تحت الميليشيات فالوضع سيئ جداً، ومن سوء الميليشيات أنها لا تقدم خدمات للأهالي الذين تحت إدارتها، ولا تدعهم يتولون شؤونهم بأنفسهم من دون أن تجبي منهم الإتاوات وتقطع الطرق عليهم.
وإذا كان صالح صادقاً، وستكون من المرات النادرة في تاريخه، عليه أن يقدم ما يبرهن أنه خرج من معسكر الحوثيين ومستعد للتصالح وإنهاء المأساة التي بدأها.
- بعد نيللي كريم وهند صبري.. ياسمين صبري بـ"البيكيني" في الساحل الشمالي لمصر
- من والد كلوي كاردشيان الحقيقي؟ النجمة الأميركية تطالب أمها بمعرفة هويته.. فهل تخفي أمراً أخطر من الخيانة؟
- خبير عسكري: صواريخ أمريكية جديدة تضع روسيا في مأزق
- «خفايا» الجرود تقلق واشنطن... والرياض «تربك» الحلفاء
- توقعات الأبراج ليوم August 25, 2017
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 165
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
عبد الرحمن الراشد
اعلاميّ ومثقّف سعوديّ، رئيس التحرير السابق لصحيفة "الشّرق الأوسط" والمدير العام السابق لقناة العربيّة.
- اليمن... هل يتخلى صالح عن الحوثي؟
- مخاطر انهيار اتفاق إيران
- حرية التعبير عن الكراهية
- التشكيك في تحرير الكويت
- أزمة قطر واحتلال الكويت
- علينا الاستعداد قبل سقوط البترول
- ما عَلاقة الجامعة العربيّة بسورية حتى تتحدّث عن ثوابِتها؟ وكيف “همّشها” الذين استخدموها كأداةٍ لتقسيم الأمّة وتفتيتها طائفيًا؟ ولماذا لا نتعاطف معها ونتأسّف للوَضع المُهين الذي انحدرت إليه؟
- فشل الوساطات رسالة للدوحة
- خلاف قطر والسعودية في سوريا
- سوريا: هل هو الفصل الأخير؟
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)