تمثَّلوا بخطّة الوزير حمادة لمواجهة أعباء الضريبة

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تمثَّلوا بخطّة الوزير حمادة لمواجهة أعباء الضريبة
الصراع اليوم، بعدما أصبحت سلسلة الرتب والرواتب قانوناً، وبعدما أصبحت الضرائب الجديدة قانوناً، هو بين قدرة الدولة على تطبيق ما التزمت تطبيقه، وبين بقاء الأمور فالتة على غاربها، أي بين الإستخدام الصحيح لموارد الدولة وبين إستخدام مقدرات الدولة لمصالح شخصية.
الإحتمال الأول يحتاج إلى نفضة رقابية لا تأخذ بعين الإعتبار شفاعة أحد ولا وساطة أحد، بل تضرب بسيف القانون وبسيف الهيئات الرقابية.
في هذا المجال يفترض بالسلطة التنفيذية، كل وزير في نطاق وزارته، أن يعدّ العدّة لمواجهة المتربصين بالناس، ليشنَّ عليهم حروب التذرع بالضرائب لفرض الزيادات عليهم، ويبدو أنَّ المواجهة قد بدأت، ومن طلائعها ما أعدَّه وزير التربية مروان حمادة، في حمايته للأهل من زيادة الأقساط بطريقة عشوائية وفي الحفاظ على مستوى المدرسة. وفي هذا المجال، طلب الوزير حمادة فتح حوار بين المدارس والمعلمين ولجان الأهل لتدارك إنعكاس سلسلة الرتب والرواتب على الأقساط المدرسية.
واقترح تكليف مدققين في المحاسبة للتدقيق في الموازنات السابقة للمدارس، وما إذا طرأت زيادات على الأقساط ونسبتها في الوقت الذي لم تكن فيه السلسلة قد أقرّت. وتمنى حمادة على وزير العدل سليم جريصاتي تعيين قضاة في اللجان التحكيمية للنظر في شكاوى لجان الأهل حيال زيادة الأقساط، في شكل يتجاوز التوازن بين كلفة السلسلة على المدارس والزيادات على الأقساط. وعُلِم أنَّه تمت الإستجابة لطلب الوزير حمادة.
أداء الوزير حمادة، من شأنه سحب صاعق التفجير بين فئتين كبيرتين في المجتمع، فئة المدارس والأساتذة، وفئة الأهل.
هذه العينة التربوية من الإجراءات يجب أن يتشبَّه بها كل وزير تحمل حقيبته صفة الحقيبة الخدماتية، هذا الجهد والتبصّر للمشاكل المرتقبة يجب أن ينطبق على ملفات أخرى.
ومن الأمور التي يجب متابعتها بدقة، قضية الدوامات الجديدة للموظفين، على شرط تحسين الإنتاجية لا تمضية الدوام، وهذا الأمر منوط بكل الوزراء، ومن شأنه أن ينهي أسطورة إحتساب الساعات الإضافية التي كانت تصل أحياناً في كلفتها إلى أكثر من الرواتب، كما أنَّ التعطيل يوم السبت يوفر على خزينة الدولة كلفة وبدلات النقل والإنتقال.
كل ذلك لا يعفي من الإسراع في إنجاز موازنة العام 2017 وإصدارها في قانون، وذلك بهدف تنظيم المالية العامة وإنتظام عملية الصرف التي من دون موازنة لا ضوابط لها.
هذه عينة من الإجراءات التي يمكن القيام بها على طريقة إضاءة شمعة بدلاً من لعن الظلام.
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الهام فريحه
وُلدت السيدة إلهام فريحه في لبنان وهي الابنة الوحيدة، للراحل سعيد فريحه مؤسس "دار الصياد". تلقت علومها في لبنان وحصلت على إجازة في علم النفس من الجامعة الأميركية في بيروت. السيدة إلهام فريحه متزوجة ولها ابنة واحدة، كما انها تتقن ثلاث لغات. وتشمل هواياتها الفن والأدب والرياضة. وتعتبر السياسة من اولى اهتماماتها اليومية. وقد أرست علاقات صداقات واسعة في لبنان والعالم العربي.
العمل الصحفي:
عام 1973، عُينت رئيسة تحرير لمجلة جديدة اسمها " سمر" تصدر شهرياً كمجلة متخصصة. عام 1976 تمّ تعيينها نائبة للمدير العام في دار الصياد، وكانت مسؤولة عن المقر الرئيسي للدار ومكاتبها الموزعة في سائر العواصم الكبرى كلندن وباريس والقاهرة ودبي والرياض. وقد بلغ معدل عدد العاملين في الدار حوالى ثمانمائة. عام 1981، وتحت إشرافها، تمّ إصدار مجلة " فيروز". وبصفتها رئيسة تحرير لهذه المجلة، استطاعت أن ترتقي بها الى مستوى أفضل وأنجح مجلة تُعنى بشؤون المرأة. عام 2002 عينت مديرا عاما لدار الصياد حيث عكفت على برنامج جديد لتطوير الموارد البشرية والتقنية والنشرية. ولعبت دورا رئيسيا في استحداث اولى المطبوعات المتخصصة وفي موضوعات غير تقليدية في المنطقة العربية وفي جعلها عصرية شكلا ومضمونا. وتبلغ مطبوعات الدر حاليا والتي تشرف عليها السيدة فريحه 10 مطبوعات. أعادت تأهيل بناء الدار بعد الدمار الذي لقيه بسبب الحرب ومكننة العمل وتحسين جودة الإنتاج، قد تعرض مكتبها لقصف مباشر دمر بكامله. علما بأنه كان بإمكان السيدة فريحه ان تغادر البلاد إلى الخارج حيث كانت تملك منزلا في العاصمة الفرنسية بعيدا عن الهموم والمخاطر.
الأوسمة التي نالتها:
وسام اللجنة الوطنية ليوم الطفل عام 1987 بصفتها "من رموز المحبة والعطاء". وسام الاستحقاق الوطني من أعلى درجات الشرف قلده اياها رئيس الجمهورية اللبنانية عام 1988. "شهادة تقدير" وزير الزراعة اللبنانية عام 1998 لما بذلته في سبيل تعزيز القطاع الزراعي. جائزة الصحافة عام1992 من قبل "جمعية مصطفى وعلي امين" لصمودها احدى عشر عاما في ادارة الدار والقنابل تسقط فوق راسها" كما جاء في قرار التكريم.
لمحات من إدارتها لدار الصياد:
بين العام 1975 و 1991 اندلعت حرب مدمرة في لبنان اجتاحت جميع مناطقه وعصفت بكل قطاعاته ولم يبق فيه منطقة او مدينة او قرية لم تحترق في اتون الحرب التي ظلت مستعرة حتى المبادرة العربية الكريمة التي تمثلت في اتفاق الطائف. وقد تقطعت جرا ذلك وسائل التواصل والمواصلات وكان العمل والإنتاج يمران في مراحل بالغة التعقيد والخطورة. وكان الإعلاميون يتكبدون مخاطر جمة في أدائهم لواجباتهم المهنية. الأمر الذي فرض أعباء شديدة على المؤسسات الراغبة في الصمود وفي متابعة رسالتها وأداء واجبها الوطني والإعلامي. وكان قرار السيدة فريحه بالتعاون مع أشقائها عصام وبسام اهمية قيام "دار الصياد" بواجباتها مهما كلفها ذلك من تضحيات. ولم تكتف بذلك فحسب بل وبتحقيق قفزات نوعية تاريخية. وكانت حريصة طوال الوقت ولا تزال على إحاطة نفسها على الدوام بفريق من المساعدين الشخصيين والإداريين والباحثين والإعلاميين الأكفاء مدخلة في جسم الأسرة روحا من الاندفاع والتجدد. واستطاعت بقوة شخصيتها وصمودها ان تضرب المثل الحي للعاملين في الدار مقاسمة اياهم السراء والضراء والمحن والمخاطر، وشاطرتهم طعامهم ومأواهم، مداومة معهم العمل اليومي رغم المخاطر الجسدية الشخصية والعامة.
أمثلة قيادية: العمل في ظل المخاطر
اجتازت السيدة الهام أكثر من امتحان قاسي في هذا الصدد. ويتجلى ذلك في مثلين بارزين: الأول انها، وفي فترة بلغ فيها أوار المعارك حدا استحال فيه التجوال وتوقفت الإمدادات الورقية اللازمة للطباعة، توجهت بنفسها على رأس فريق من مساعديها إلى المرفأ حيث تراكمت لفائف الورق على الأرصفة ولا من يشيلها، وأشرفت، تحت أزيز الرصاص ودوى القذائف، على تأمين حاجتها والعودة بالقافلة إلى مبنى الدار وكان اجتياز الطريق أشبه بعبور الحدود بين الدول المتعادية. واما المثال الثاني فقد تجلى أبان الفوضى السياسية وبروز سلطات أمر واقع بعيدا عن سلطة الدولة وقواها الوطنية. اذ عمدت هذه القوى، الميليشيوية، بإثارة الاضطرابات داخل المؤسسات وتحريض العاملين على الشغب بهدف الاستيلاء عليها، فوقفت بوجه هذه القوى غير الشرعية وجها لوجه وحالت دون تحقيق إطماعهم غير مبالية بتهديد شخصي من اخطر المستويات. وقد تعرض منزلها للقصف المدفعي ...
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