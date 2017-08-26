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رهانات وأجندات مختلفة في حرب واحدة
ليس صدفة ان تصبح الأولوية المطلقة في واشنطن وموسكو وعواصم أوروبا والمنطقة للحرب على داعش. وهي بالمعنى العسكري على الأرض حرب واحدة، من الجرود اللبنانية والقلمون الغربي الى الرقة ودير الزور وتلعفر والموصل. ولا يبدل في القاعدة مدى التنسيق واللاتنسيق بين القوى المحلية والاقليمية والدولية المنخرطة في المعارك. ولا بالطبع تبادل الاتهامات بين الذين يحاربون الارهاب بالمسؤولية عن صنع داعش. لكن التوظيف السياسي والاعلامي للمعارك العسكرية ليس واحدا. والأجندة الجيوسياسية لكل محور، ليست واحدة في مرحلة ما بعد داعش.
ومن هنا اختلاف القراءات في مشهد رسمه الجيش بادائه المهني الرائع في فجر الجرود. وفي هذا الاطار يأتي خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وصمت المسؤولين الكبار، وحرص قيادة الجيش على إكمال المعركة كما بدأت وهي تتحدث عن نفسها في النهاية، وسرعة الردود على الخطاب وأبرزها من تيار المستقبل ورئيس القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع. ولا مفاجآت حتى في الجانب التاكتيكي لجهة السعي لتسليط الكاميرا على معركة حزب الله والقوات السورية في القلمون بالتزامن والتوازي مع معركة الجيش وانتقاد السيد نصرالله لوسائل الاعلام بعد الشكوى من قلّة تغطيتها لمعركة القلمون.
ذلك ان الأطراف اللبنانية التي دعت الى عودة حزب الله من سوريا عسكريا سمعت ما مختصره ان الحزب يريد أخذ لبنان الى سوريا. والذين رفضوا منذ البدء معادلة الجيش والشعب والمقاومة التي سماها حزب الله وحلفاؤه المعادلة الذهبية والماسية، وأرادوا ان يكون تحرير الجيش للجرود بداية العودة الى أحادية دور الجيش في حماية لبنان، فوجئوا بدعوة السيد نصرالله الى رباعية بدل الثلاثية، باضافة الجيش السوري الى الجيش والشعب والمقاومة.
والرباعية لدى حزب الله، هي في رأي الدكتور جعجع، سداسية وأكثر باضافة الحشد الشعبي العراقي والحرس الثوري الايراني وسواهما.
والجانب التاكتيكي من كلام السيد نصرالله مفتوح على الجانب الاستراتيجي فهو يرى ان محور المقاومة انتصر في المعارك الدائرة في لبنان وسوريا والعراق واليمن. كما يرى الرئيس بشار الأسد ان المشروع الغربي سقط. والرهان هو على تبدّل موازين القوى في الميدان، وتغيّر حسابات أميركا وحلفائها العرب وتركيا، وثبات حسابات روسيا وايران.
لكن من المبكر القول ان اللعبة انتهت، سواء بالنظر الى تقاسم الأرض في سوريا بين قوى متعددة، أو بالنظر الى توزيع الأدوار في صفقة مفترضة بين روسيا وأميركا تمتد من سوريا الى أوكرانيا. فلا أحد يجهل ان انتصار محور واحد هو وصفة لظهور داعش أخطر. ولا أحد يعرف كيف تنتهي اللعبة التي يديرها الكبار بين الهلال الشيعي والقوس السنّي.
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رفيق خوري
ولد رفيق خوري في مشتى الحلو عام 1936 وتعلم في مدرسة ابن خلدون ثم علّم فيها . بعد أن اخذ البكلوريا بدأ دراسة الحقوق في الجامعة ولكن الظروف السياسية الصعبة أجبرته للهرب إلى لبنان بعد أن قضى فترة قصيرة في الحبس لميوله اليساريه . وسرعان ما تعرف بالعاملين في مجال الصحافة في لبنان وأخذ يكتب في عدة جرائد ومجلات حيث استقر فيه المطاف في دار الصياد وبسرعة رأس تحرير مجلة الصياد لمدة طويلة ثم رأس ولا يزال تحرير جريدة الأنوار . يعمل بالسياسة إلى جانب الصحافة ويعتبر من أكثر المدافعين عن حرية الرأي وحرية التعبير ومن ألمع الصحفيين في الشرق الأوسط . في بداية حياته كان له كتابي شعر الأول ( زنبق ودم ) كتبه في مشتى الحلو وفي بداية اغترابه عنها حيث ييبث في هذا الكتاب كل الحنين والشوق لسهرات المشتى وأيامها وخاصة أنه كان لا يستطيع المجيء إليها كذلك عبر في الكتاب عن أفكاره الثورية ودفاعه عن الثورات العربية والعالمية . ثم كان كتابه الثاني الذي وصف فيه بيروت ( بمدينة الحجارة ) . وبعد ذلك توقف عن كتابة الشعر والتزم السياسة والصحافة والمقالات الأدبية وخاصة فيما يتعلق بفيروز والرحابنة الذي كان معهم منذ البداية وكتب لهم أكثر من ثلاثة عشر اسكتش حسب ما قاله منصور الرحباني وكان ولا يزال من أكثر المقربين منهم حتى أن عاصي الرحباني في أواخر حياته كان يعتمد عليه ليعرف ما يدور في العالم .
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