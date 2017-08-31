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المصنفة ايضاً في: مقالات, لبنان

قبول الطعن بقانون الضريبة يُحفِّز السلطة التنفيذية على تسريع ورشة الإصلاح

آخر تحديث: منذ 50 من الدقائق
المصدر: صحيفة الانوار اللبنانية
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الكاتب: الهام فريحه
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حين صدر قانون سلسلة الرتب والرواتب وقانون الضرائب، صدرا متلازمين وفي ملحق واحد في الجريدة الرسمية، ولهذا التلازم مغزى، فلا سلسلة من دون تمويل، ولا إمكانية لتمويل في الظروف الراهنة من دون ضرائب، فالقانونان إما يدخلان حيِّز التنفيذ معاً، وإما تكون هناك مشكلة في حال نفاذ الأول وعدم نفاذ الثاني من دون بدائل منه.


قبل صدور القانونين كان هناك تهيب وتهويل منهما:
الهيئات الإقتصادية تخوفت من مضاعفاتهما مع بدء تنفيذهما، وذلك للأسباب التالية:
الأعباء الضريبية لا يتحمَّلها اقتصادٌ متصدِّع يعيش على الداخل، بعدما سُدت في وجهه موارد الخارج. هكذا تكون الضرائب كلحس المبرد.
الضرائب لم تُقابَل بتشدد في مراقبة الأسعار، فأفلتت من كل ضوابط في غياب الهيئات المراقِبة، من مصلحة حماية المستهلك وغيرها، فارتفعت الأسعار أضعافاً مضاعفة من دون حسيب أو رقيب.
كما تبين أنَّ السلطة عاجزة عن ممارسة أية عملية في ضبط الأسعار في المحلات والمتاجر والسوبر ماركت، ما أدّى إلى ارتفاع عشوائي وفوضوي هائل، وكانت الإصابات الأولى في صفوف المواطنين محدودي الدخل والمواطن الفقير في معيشته اليومية.
وفي الموازاة، استمرَّ الهدر وكأنَّ شيئاً لم يكن، خصوصاً لجهة الإنفاق غير المجدي، كما تواصل تركيب الصفقات القائمة على السمسرات ونتيجتها اهدار المال العام.
ثم جاءت مسألة أقساط المدارس فارتفعت ارتفاعاً جنونياً، فيما وزير التربية يسابق الوقت ويحثُّ الهيئات المعنية على ضبط الأسعار.






في هذا الجو، تمكَّن رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل من تقديم طعن في قانون الضرائب أمام المجلس الدستوري، بعدما نجح في جمع عشرة تواقيع لعشرة نواب، خمسة نواب هم كتلة نواب الكتائب، والنواب سليم كرم، فؤاد السعد، خالد الضاهر، دوري شمعون، بطرس حرب.
قبل حيثيات الطعن ماذا في المدلولات السياسية لكل نائب، غير نواب الكتائب؟
توقيع النائب سليم كرم، من كتلة سليمان فرنجيه، المشارِك في الحكومة، يعني أنَّ تيار المردة يُمسِك العصا من منتصفها:
فهو مع الحكومة في القرارات الإستراتيجية، لكنه في موضوع الضرائب يقف إلى جانب الناس بعدما لمس أنَّ الأكثرية الساحقة تعارض الضرائب، ولهذا فإنَّ النائب الذي وقَّع يقول:
الضريبة ضد الشعب ونحن نمثل الشعب وعلينا أن نحمي الشعب من أي ضرر، والضرائب التي وضعت تزيد الفقر عند الناس.
النائب فؤاد السعد يعكس مزاج النائب وليد جنبلاط الذي انتقد أكثر من مرة مسألة الضرائب، وفي إحدى التغريدات قال:
قبل السلسلة وقبل الموازنة، عالجوا أرقام الهدر الهائلة، وبالمناسبة سكة الحديد متوقفة منذ خمسين عاماً.


النائب خالد الضاهر يعكس المزاج العام لأبناء الشمال، وهو وإن كان في تيار المستقبل فإنَّ موقفه لا يعكس موقف قيادة هذا التيار.
النائب دوري شمعون، ومن خلال توقيعه، يقف إلى جانب رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي، وللتذكير فهو نائب عن منطقة الشوف، كما أنَّه ليس ممثلاً في الحكومة وله هامش كبير من التحرك.
النائب بطرس حرب كان أعلن أكثر من مرة أنَّه سيكون آخر الموقِّعين، وحين تتوافر تسعة تواقيع سيكون هو العاشر، وهذا ما حصل.


ماذا بعد؟
ومن هنا إلى أين؟
المجلس الدستوري تلقف كرة الطعن فأصدر قراراً بوقف تنفيذ قانون الضرائب لدراسة الطعن بالشكل والمضمون.
وقرر المجلس عقد جلسة في ١٥ أيلول المقبل لمناقشة الطعن ويعقد في ١٨ منه جلسة مفتوحة لأخذ القرار.
حتى ذلك التاريخ، لا بد من الأخذ بعين الإعتبار بعض المعطيات الرقمية عن الأوضاع المالية اللبنانية:
هناك انخفاض في الودائع التي يودعها ملايين المغتربين اللبنانيين في البنوك المحلية. هذا الإنخفاض يؤثر سلباً.
الفوائد على الدين في العام 2016 التهمت نحو 48 في المئة من إجمالي إيرادات لبنان ارتفاعاً، من 38 في المئة عام 2014.


البلد اليوم أمام الواقع التالي:
السلسلة أصبحت قانوناً نافذاً.
قانون الضريبة تمّ تعليق العمل به بدءاً من أمس وحتى البت به نهائياً.
هناك وعود باقتراحات قوانين معجلة مكررة لتعديل بعض الضرائب.
فهل تنطلق الورشة قبل تفاقم الأوضاع؟

المصدر: صحيفة الانوار اللبنانية

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الهام فريحه

الهام فريحه

وُلدت السيدة إلهام فريحه في لبنان وهي الابنة الوحيدة، للراحل سعيد فريحه مؤسس "دار الصياد". تلقت علومها في لبنان وحصلت على إجازة في علم النفس من الجامعة الأميركية في بيروت. السيدة إلهام فريحه متزوجة ولها ابنة واحدة، كما انها تتقن ثلاث لغات. وتشمل هواياتها الفن والأدب والرياضة. وتعتبر السياسة من اولى اهتماماتها اليومية. وقد أرست علاقات صداقات واسعة في لبنان والعالم العربي.
    
العمل الصحفي:
    عام 1973، عُينت رئيسة تحرير لمجلة جديدة اسمها " سمر" تصدر شهرياً كمجلة متخصصة. عام 1976 تمّ تعيينها نائبة للمدير العام في دار الصياد، وكانت مسؤولة عن المقر الرئيسي للدار ومكاتبها الموزعة في سائر العواصم الكبرى كلندن وباريس والقاهرة ودبي والرياض. وقد بلغ معدل عدد العاملين في الدار حوالى ثمانمائة. عام 1981، وتحت إشرافها، تمّ إصدار مجلة " فيروز". وبصفتها رئيسة تحرير لهذه المجلة، استطاعت أن ترتقي بها الى مستوى أفضل وأنجح مجلة تُعنى بشؤون المرأة. عام 2002 عينت مديرا عاما لدار الصياد حيث عكفت على برنامج جديد لتطوير الموارد البشرية والتقنية والنشرية. ولعبت دورا رئيسيا في استحداث اولى المطبوعات المتخصصة وفي موضوعات غير تقليدية في المنطقة العربية وفي جعلها عصرية شكلا ومضمونا. وتبلغ مطبوعات الدر حاليا والتي تشرف عليها السيدة فريحه 10 مطبوعات. أعادت تأهيل بناء الدار بعد الدمار الذي لقيه بسبب الحرب ومكننة العمل وتحسين جودة الإنتاج، قد تعرض مكتبها لقصف مباشر دمر بكامله. علما بأنه كان بإمكان السيدة فريحه ان تغادر البلاد إلى الخارج حيث كانت تملك منزلا في العاصمة الفرنسية بعيدا عن الهموم والمخاطر.
    
 الأوسمة التي نالتها:
    وسام اللجنة الوطنية ليوم الطفل عام 1987 بصفتها "من رموز المحبة والعطاء". وسام الاستحقاق الوطني من أعلى درجات الشرف قلده اياها رئيس الجمهورية اللبنانية عام 1988. "شهادة تقدير" وزير الزراعة اللبنانية عام 1998 لما بذلته في سبيل تعزيز القطاع الزراعي. جائزة الصحافة عام1992 من قبل "جمعية مصطفى وعلي امين" لصمودها احدى عشر عاما في ادارة الدار والقنابل تسقط فوق راسها" كما جاء في قرار التكريم.
    
لمحات من إدارتها لدار الصياد:
    بين العام 1975 و 1991 اندلعت حرب مدمرة في لبنان اجتاحت جميع مناطقه وعصفت بكل قطاعاته ولم يبق فيه منطقة او مدينة او قرية لم تحترق في اتون الحرب التي ظلت مستعرة حتى المبادرة العربية الكريمة التي تمثلت في اتفاق الطائف. وقد تقطعت جرا ذلك وسائل التواصل والمواصلات وكان العمل والإنتاج يمران في مراحل بالغة التعقيد والخطورة. وكان الإعلاميون يتكبدون مخاطر جمة في أدائهم لواجباتهم المهنية. الأمر الذي فرض أعباء شديدة على المؤسسات الراغبة في الصمود وفي متابعة رسالتها وأداء واجبها الوطني والإعلامي. وكان قرار السيدة فريحه بالتعاون مع أشقائها عصام وبسام اهمية قيام "دار الصياد" بواجباتها مهما كلفها ذلك من تضحيات. ولم تكتف بذلك فحسب بل وبتحقيق قفزات نوعية تاريخية. وكانت حريصة طوال الوقت ولا تزال على إحاطة نفسها على الدوام بفريق من المساعدين الشخصيين والإداريين والباحثين والإعلاميين الأكفاء مدخلة في جسم الأسرة روحا من الاندفاع والتجدد. واستطاعت بقوة شخصيتها وصمودها ان تضرب المثل الحي للعاملين في الدار مقاسمة اياهم السراء والضراء والمحن والمخاطر، وشاطرتهم طعامهم ومأواهم، مداومة معهم العمل اليومي رغم المخاطر الجسدية الشخصية والعامة.
    
أمثلة قيادية: العمل في ظل المخاطر
    اجتازت السيدة الهام أكثر من امتحان قاسي في هذا الصدد. ويتجلى ذلك في مثلين بارزين: الأول انها، وفي فترة بلغ فيها أوار المعارك حدا استحال فيه التجوال وتوقفت الإمدادات الورقية اللازمة للطباعة، توجهت بنفسها على رأس فريق من مساعديها إلى المرفأ حيث تراكمت لفائف الورق على الأرصفة ولا من يشيلها، وأشرفت، تحت أزيز الرصاص ودوى القذائف، على تأمين حاجتها والعودة بالقافلة إلى مبنى الدار وكان اجتياز الطريق أشبه بعبور الحدود بين الدول المتعادية. واما المثال الثاني فقد تجلى أبان الفوضى السياسية وبروز سلطات أمر واقع بعيدا عن سلطة الدولة وقواها الوطنية. اذ عمدت هذه القوى، الميليشيوية، بإثارة الاضطرابات داخل المؤسسات وتحريض العاملين على الشغب بهدف الاستيلاء عليها، فوقفت بوجه هذه القوى غير الشرعية وجها لوجه وحالت دون تحقيق إطماعهم غير مبالية بتهديد شخصي من اخطر المستويات. وقد تعرض منزلها للقصف المدفعي ...

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