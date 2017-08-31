- تطورات مفاجئة تُفرمِل اندفاعة «حزب الله» وتنقله من الهجوم السياسي... إلى الدفاع والتبرير
- اليابان تتأهل إلى المونديال للمرة السادسة
- نصرالله: زرت الأسد ووافق على صفقة ترحيل «داعش»
- عون يطالب بالتحقيق في أحداث عرسال 2014
- نصرالله للعراقيين: «الدواعش» انتقلوا من أرض سورية إلى أرض سورية
- اللقاء مع الاسد ليس الاول...فهل التقى نصرالله عون قبيل معركة الجرود... ؟ ظريف نقل الى الاوروبيين «رسالة» حزب الله : «قواعد اللعبة» ستتغير..
- الحريري لفيليب: النازحون السوريون لن يعودوا إلا بعد حل سياسي
- الجميّل: ملامحُ انتفاضةٍ للمؤسسات على المزرعة
- مرشد الجمهورية يرسم برنامج ما بعد النصر
- قبول الطعن بقانون الضريبة يُحفِّز السلطة التنفيذية على تسريع ورشة الإصلاح
- ميريام فارس تطل بشكل فاضح للمرة الأولى!
- ميقاتي مهنئاً بـ"الأضحى": لينعم لبنان وأهله بالاستقرار والرخاء
- The Battle for Malek Fahd – Where were the so-called leaders?
- ضيوف الرحمن في عرفات.. الحجاج يصعدون إلى جبل "عرفات" لتأدية ركن الحج الأعظم
- المجلس الدستوري يوقف تنفيذ قانون الضرائب
- لبنان يحتفل بجيشه وتمديد صعب لـ"اليونيفيل"
- أين هيئة العلماء من مفاوضات الجرود.. وماذا في جعبتها؟
- محاضر جلسات حكومة سلام تفضح “فنيش”!
- لا عدالة لآلاف "المفقودين" خلال الحرب الأهلية اللبنانية
- أستراليا: مناصرو مثليي الجنس يطلقون حملة إعلانات تلفزيونية
- عن وحدة المعركة بين العراق وسوريا ولبنان.. هل ينتبه العرب فيحمون مصيرهم؟!
- مقتل سيدة سورية وابنتها بـ70 طعنة في مرسين التركية.. والأسباب غامضة
- 64 قتيلاً من «داعش» والنظام السوري في الرقة
- إسرائيل تتوقع استعادة الأسد السيطرة على معظم سورية نهاية 2018
- توقعات الأبراج ليوم August 31, 2017
مرشد الجمهورية يرسم برنامج ما بعد النصر
خطاب التحرير الثاني للسيد حسن نصر الله يطرح أسئلة بمقدار ما يقدم أجوبة. سيادي ضمن حدود لبنان ومفتوح في الوقت نفسه على محور اقليمي مع دور فيه. توحيدي في اطار النصر للجميع والتفاهم على تجاوز السجالات والدعوة الى تساوي كل المناطق اللبنانية فلا طلب ولا أطراف. وتخصيصي في اطار التركيز على منطقة والرؤية الفئوية للمصلحة الوطنية مقابل رؤية فئوية. كثير الاهتمام لوظيفة القوة الناعمة، وسط اقصى التمسك بدور القوة الصلبة والحاجة الى المزيد من القوة. وغارق في هموم شعبية لبنانية كثيرة وحسابات جيوسياسية اكبر من لبنان.
وليس من السهل تجاوز الانطباع السائد، وهو ان الأمين العام لحزب الله يبدو في دور ما سماه بعض المراقبين مرشد الجمهورية. فهو يمتدح رئيس الجمهورية في ممارسة القرار السياسي في وجه الضغوط، ويوجه التحية الى رئيس المجلس النيابي، وينصف رئيس الحكومة في الموافقة على قرار المعركة، ثم يرسم برنامج العمل للجمهورية. لا فقط على مستوى مواجهة الاخطار الاسرائيلية والارهابية ودعوة الدولة الى اعداد خطة لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا التي لم تعد اولوية في عمل المقاومة بعد النصر الالهي عام ٢٠٠٦، بل ايضا على مستوى ادارة السياسة والاقتصاد. وهو يمد الشكر على النصر الى ايران وسوريا، وينصح للمسؤولين بالمسارعة الى الانفتاح على دمشق قبل ان يسبقنا الغرب الاوروبي والاميركي.
والسؤال الذي يبحث عن جواب هو: كيف طلبت اميركا الامتناع عن قيام الجيش بعملية فجر الجرود او تأجيلها عاما، وهي تقدم للجيش اسلحة متطورة لخوض المعركة، وكانت على اتصال يومي بمجريات المعركة، وجاءت التهنئة للجيش على ادائه في اتصال هاتفي اجراه الجنرال جوزف فوتيل بقائد الجيش العماد جوزف عون؟ والسؤال الآخر هو: كيف تكون الاولوية الوحيدة لأميركا في سوريا هي القضاء على داعش، ويكون تحرير الموصل وتلعفر من داعش مهمة صعبة جدا من دون مساعدة الطيران الاميركي، اذا كان داعش صنيعة اميركا بشكل خاص واداة في مشروعها؟
مهما يكن، فان السيد نصر الله يضع النصر اللبناني في اطار نصر اكبر لمحور المقاومة بمساعدة روسيا. وهو، في حسابه، نصر على المشروع الاميركي الصهيوني التكفيري. ومن الطبيعي ان يكون تصوره للوضع اللبناني وموجباته في مرحلة ما بعد النصر تكريس معادلة جيش وشعب ومقاومة جزءا من المشهد في المحور الاقليمي المنتصر.
ولا نهاية للصراع الجيوسياسي في المنطقة قبل سنوات. والكل يعرف ان روسيا هي التي تدير اللعبة، لكنها تحتاج الى اللاعب الاميركي.
- ميريام فارس تطل بشكل فاضح للمرة الأولى!
- سلمى حايك تكشف كيف تم استغلال جسمها في عالم التمثيل... هذا ما اعترفت به
- مجهولون يخترقون حساب سيلينا غوميز وينشرون صورة عارية لجاستن بيبر
- شقيقة كرستيانو رونالدو تقع في حب رجل أعمال مصري.. والصحافة البرتغالية تتنبأ بزواجها من أبو هشيمة
- The Battle for Malek Fahd – Where were the so-called leaders?
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 165
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
رفيق خوري
ولد رفيق خوري في مشتى الحلو عام 1936 وتعلم في مدرسة ابن خلدون ثم علّم فيها . بعد أن اخذ البكلوريا بدأ دراسة الحقوق في الجامعة ولكن الظروف السياسية الصعبة أجبرته للهرب إلى لبنان بعد أن قضى فترة قصيرة في الحبس لميوله اليساريه . وسرعان ما تعرف بالعاملين في مجال الصحافة في لبنان وأخذ يكتب في عدة جرائد ومجلات حيث استقر فيه المطاف في دار الصياد وبسرعة رأس تحرير مجلة الصياد لمدة طويلة ثم رأس ولا يزال تحرير جريدة الأنوار . يعمل بالسياسة إلى جانب الصحافة ويعتبر من أكثر المدافعين عن حرية الرأي وحرية التعبير ومن ألمع الصحفيين في الشرق الأوسط . في بداية حياته كان له كتابي شعر الأول ( زنبق ودم ) كتبه في مشتى الحلو وفي بداية اغترابه عنها حيث ييبث في هذا الكتاب كل الحنين والشوق لسهرات المشتى وأيامها وخاصة أنه كان لا يستطيع المجيء إليها كذلك عبر في الكتاب عن أفكاره الثورية ودفاعه عن الثورات العربية والعالمية . ثم كان كتابه الثاني الذي وصف فيه بيروت ( بمدينة الحجارة ) . وبعد ذلك توقف عن كتابة الشعر والتزم السياسة والصحافة والمقالات الأدبية وخاصة فيما يتعلق بفيروز والرحابنة الذي كان معهم منذ البداية وكتب لهم أكثر من ثلاثة عشر اسكتش حسب ما قاله منصور الرحباني وكان ولا يزال من أكثر المقربين منهم حتى أن عاصي الرحباني في أواخر حياته كان يعتمد عليه ليعرف ما يدور في العالم .
- مرشد الجمهورية يرسم برنامج ما بعد النصر
- معركة دفع لبنان الى المحور الايراني
- الحفاظ الصعب على الستاتيكو
- من يترجم النصر العسكري الى هزيمة سياسية؟
- رهانات وأجندات مختلفة في حرب واحدة
- لبنان ومجلس الأمن: خداع متبادل بالتفاهم
- المعارضون مختلفون على ما يرفضه الأسد
- لعبة المساءلة ن دون محاسبة
- تباين في توظيف المعركة ضد داعش
- الحرب الناقصة على الارهاب
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)