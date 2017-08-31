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المصنفة ايضاً في: مقالات, لبنان

مرشد الجمهورية يرسم برنامج ما بعد النصر

آخر تحديث: منذ 47 من الدقائق
المصدر: صحيفة الانوار اللبنانية
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الكاتب: رفيق خوري
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خطاب التحرير الثاني للسيد حسن نصر الله يطرح أسئلة بمقدار ما يقدم أجوبة. سيادي ضمن حدود لبنان ومفتوح في الوقت نفسه على محور اقليمي مع دور فيه. توحيدي في اطار النصر للجميع والتفاهم على تجاوز السجالات والدعوة الى تساوي كل المناطق اللبنانية فلا طلب ولا أطراف. وتخصيصي في اطار التركيز على منطقة والرؤية الفئوية للمصلحة الوطنية مقابل رؤية فئوية. كثير الاهتمام لوظيفة القوة الناعمة، وسط اقصى التمسك بدور القوة الصلبة والحاجة الى المزيد من القوة. وغارق في هموم شعبية لبنانية كثيرة وحسابات جيوسياسية اكبر من لبنان.
وليس من السهل تجاوز الانطباع السائد، وهو ان الأمين العام لحزب الله يبدو في دور ما سماه بعض المراقبين مرشد الجمهورية. فهو يمتدح رئيس الجمهورية في ممارسة القرار السياسي في وجه الضغوط، ويوجه التحية الى رئيس المجلس النيابي، وينصف رئيس الحكومة في الموافقة على قرار المعركة، ثم يرسم برنامج العمل للجمهورية. لا فقط على مستوى مواجهة الاخطار الاسرائيلية والارهابية ودعوة الدولة الى اعداد خطة لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا التي لم تعد اولوية في عمل المقاومة بعد النصر الالهي عام ٢٠٠٦، بل ايضا على مستوى ادارة السياسة والاقتصاد. وهو يمد الشكر على النصر الى ايران وسوريا، وينصح للمسؤولين بالمسارعة الى الانفتاح على دمشق قبل ان يسبقنا الغرب الاوروبي والاميركي.
والسؤال الذي يبحث عن جواب هو: كيف طلبت اميركا الامتناع عن قيام الجيش بعملية فجر الجرود او تأجيلها عاما، وهي تقدم للجيش اسلحة متطورة لخوض المعركة، وكانت على اتصال يومي بمجريات المعركة، وجاءت التهنئة للجيش على ادائه في اتصال هاتفي اجراه الجنرال جوزف فوتيل بقائد الجيش العماد جوزف عون؟ والسؤال الآخر هو: كيف تكون الاولوية الوحيدة لأميركا في سوريا هي القضاء على داعش، ويكون تحرير الموصل وتلعفر من داعش مهمة صعبة جدا من دون مساعدة الطيران الاميركي، اذا كان داعش صنيعة اميركا بشكل خاص واداة في مشروعها؟




مهما يكن، فان السيد نصر الله يضع النصر اللبناني في اطار نصر اكبر لمحور المقاومة بمساعدة روسيا. وهو، في حسابه، نصر على المشروع الاميركي الصهيوني التكفيري. ومن الطبيعي ان يكون تصوره للوضع اللبناني وموجباته في مرحلة ما بعد النصر تكريس معادلة جيش وشعب ومقاومة جزءا من المشهد في المحور الاقليمي المنتصر.
ولا نهاية للصراع الجيوسياسي في المنطقة قبل سنوات. والكل يعرف ان روسيا هي التي تدير اللعبة، لكنها تحتاج الى اللاعب الاميركي.

المصدر: صحيفة الانوار اللبنانية

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رفيق خوري

رفيق خوري

ولد رفيق خوري في مشتى الحلو عام 1936 وتعلم في مدرسة ابن خلدون ثم علّم فيها . بعد أن اخذ البكلوريا بدأ دراسة الحقوق في الجامعة ولكن الظروف السياسية الصعبة أجبرته للهرب إلى لبنان بعد أن قضى فترة قصيرة في الحبس لميوله اليساريه . وسرعان ما تعرف بالعاملين في مجال الصحافة في لبنان وأخذ يكتب في عدة جرائد ومجلات حيث استقر فيه المطاف في دار الصياد وبسرعة رأس تحرير مجلة الصياد لمدة طويلة ثم رأس ولا يزال تحرير جريدة الأنوار . يعمل بالسياسة إلى جانب الصحافة ويعتبر من أكثر المدافعين عن حرية الرأي وحرية التعبير ومن ألمع الصحفيين في الشرق الأوسط . في بداية حياته كان له كتابي شعر الأول ( زنبق ودم ) كتبه في مشتى الحلو وفي بداية اغترابه عنها حيث ييبث في هذا الكتاب كل الحنين والشوق لسهرات المشتى وأيامها وخاصة أنه كان لا يستطيع المجيء إليها كذلك عبر في الكتاب عن أفكاره الثورية ودفاعه عن الثورات العربية والعالمية . ثم كان كتابه الثاني الذي وصف فيه بيروت ( بمدينة الحجارة ) . وبعد ذلك توقف عن كتابة الشعر والتزم السياسة والصحافة والمقالات الأدبية وخاصة فيما يتعلق بفيروز والرحابنة الذي كان معهم منذ البداية وكتب لهم أكثر من ثلاثة عشر اسكتش حسب ما قاله منصور الرحباني وكان ولا يزال من أكثر المقربين منهم حتى أن عاصي الرحباني في أواخر حياته كان يعتمد عليه ليعرف ما يدور في العالم .

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