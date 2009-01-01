هل من مُبرِّر لهندسة ماليّة جديدة؟

- بين معراب وجونية... هل انفجرَ التفاهُم؟
- إشتدّي يا أزمة... تنفرجي أم تنفجري؟
- هل من مُبرِّر لهندسة ماليّة جديدة؟
- هل اقتربت ساعة الحقيقة فِعلاً في سورية؟ ولماذا نَعتقد أن الحُكومة السوريّة لن تَقبل نصيحة دي ميستورا بعَدم الاحتفال بالنّصر الوشيك؟ وكيف نَقرأ الالتفاف الشّعبي السّوري حَول المُنتخب الوطني الكَروي في مُباراته ضد إيران؟
- لا سيناريو سلمياً لإدلب إلّا بتغيير «النصرة» سلوكها جذرياً
- الأمم المتحدة: سوريا استخدمت أسلحة كيماوية أكثر من 20 مرة
- محاربة داعش
- «الفخذ» يغيب دي ماريا
- دي ميستورا يحذر السوريين من مصير «قاتم»
- ميقاتي: لشمول التحقيق بأحداث عرسال جولات عنف طرابلس
- الحريري يعوّض على مصروفي «أوجيه» من جيب الدولة؟
- شذى حسون: الفنّ خدّاع وزواجي سيكون عراقياً مغربياً
- هيفاء وهبي ترتدي قميص نوم من الساتان في الكواليس وتجلس بطريقة فاضحة
- "لو موند" تكشف: فضيحة البيض السام تطال لبنان.. مُلوّث بمبيد القمل الأحمر
- اكتشاف ثقبٍ أسود يساوي الشمس 100 ألف مرة يختبئ داخل سحابةٍ سامة.. هكذا سيمهِّد لحدثٍ رهيبٍ بقلب مجرَّتنا!
- أستراليا: مهرجان سيدني لعيد الاضحى المبارك.. المشاريع تنشر الفرحة في الافاق
- مسؤولة لبنانية: صفقة حزب الله-داعش برعاية إيرانية-قطرية
- العاصفة تهبّ على الحكومة مرّتين في أسبوعين
- خصوم حزب الله وتسوية ″داعش″: مخطىء ولو أصاب!
- التيار الوطني الحر في ورطة أم مأزق؟
- ممثلة أميركية: أنا والأمير هاري في "حالة غرام"
- حبسوها في غرفة وسحبوا منها هاتفها النقال.. شاب في أميركا يستدعي والديه من الهند لمساعدته في ضرب زوجته!
- قرابين على روح "صدام حسين"!
- بعد دفاعها عن رغبتها في التعري.. باريس جاكسون عارية على إنستغرام لإظهار وشم جديد
- الحمام الشرقي.. الجنة المجهولة التي يطرد منها الصبية
هل من مُبرِّر لهندسة ماليّة جديدة؟
أتى خفض تصنيف لبنان الإئتماني ليُظهر مدى خطورة وضع المالية العامّة في لبنان مع غياب النمو الإقتصادي، إزدياد عجز الموازنة ومعه الدين العام، والأهمّ عجز ميزان المدفوعات على الأشهر الستة الأولى من هذا العام مما يعني الضغط على الليرة اللبنانية. هذا الأمر يفرض ردّة فعل من قبل مصرف لبنان وذلك في غياب أيّ ردة فعل من قبل الحكومة.
لم يأتِ خفض وكالة موديز للتصنيف الإئتماني للبنان من العدم، بل كان نتاج عدّة عوامل برّرتها الوكالة في تقريرها وعلى رأسها تآكل المالية العامّة، زيادة الدين العام، تآكل البنى التحتية نتيجة النزوح السوري.
وكانت موديز خفّضت تصنيف لبنان الإئتماني على سندات الخزينة طويلة الآمد بالعملة الأجنبية من B2 إلى B3 مع نظرة مُستقبلية ثابتة بعدما كانت سلبية.
وإستند التقرير الى أرقام تُظهر العوامل الآنفة الذكر ومنها: نمو الإقتصاد الحقيقي 1.8%، التضخم 3.1%، العجز في الموازنة -8.1% من الناتج المحلّي الإجمالي، الحساب الجاري -18.8% من الناتج المحلّي الإجمالي، الدين العام الخارجي 98.3% (هذا الرقم هو رقم خاطئ ولكنّه لا يؤّثر على النتيجة)، ونسبة تحفيز النمو ضئيلة.
ميزان المدفوعات
عرّف صندوق النقدّ الدولي ميزان المدفوعات بأنه بيان إحصائي يوفّر أسلوب منهجي مُنظّم لما يجري من معاملات إقتصادية بين إقتصاد بلد مُعيّن وإقتصادات الدوّل الأخرى خلال فترة زمنية مُعيّنة، غالبًا ما تكون السنة.
وفي التفاصيل أن كل العمليات التجارية (بضائع وخدمات) يتمّ تسجيلها في حساب مُعيّن كما وكل العمليات التي تطال رؤوس الأموال. بالطبع بحسب إتجّاه الأموال يكون التسجيل إيجابي (إذا ما كانت الأموال داخلة إلى البلد) أو سلبي (في الحالة المُعاكسة).
أهمية ميزان المدفوعات تأتي من عدد من العوامل على رأسها: أولًا، يُشكّل ميزان المدفوعات مؤشّرا أساسيا للطلب على العملة المحلّية (فائض الإستيراد يعني أن هناك فائضا من العملة الوطنية في الأسواق المالية وبالتالي تخسر من قيمتها). ثانيًا، يُعطي ميزان المدفوعات صورة واضحة عن هيكلية الإقتصاد الوطني وبالتالي قدرته التنافسية العالمية وخصوصًا على صعيد القطاعين الأولي والثاني.
لمعرفة قيمة حساب ميزان المدفوعات، يتوجّب جمع الحسابات المالية التالية: التصدير والإستيراد للسلع والخدمات، ميزان العمليات غير المرئية، وحساب رؤوس الأموال، مما يؤدّي إلى معرفة قدّرة البلد أو حاجته للتمويل. جدير بالذكر أن هذا الحساب يجبّ أن يكون مساويًا لصفر في كل الأوقات وبالتالي فإن فائضا في هذا الميزان يعني أن البلد يتمتّع بقدرة تمويل لا يستخدمها، أما العجز فيعني أن البلد يعيش فوق مستوى قدراته.
البيانات التاريخية التي رفعناها عن البوابة الإلكترونية لمصرف لبنان تُظهر أن ميزان المدفوعات في لبنان سجّل إرتفاعًا كبيرًا من العام 2006 إلى العام 2010 مع إرتفاعه من 169 مليون دولار أميركي في العام 2004 إلى 7.9 مليار دولار أميركي في العام 2009، ليُعاود إنخفاضه إلى 3.3 مليار دولار أميركي في العام 2010 ويُسجّل عجزًا منذ العام 2011 إلى العام 2015.
ردّ مصرف لبنان
بلغ عجز ميزان المدفوعات مستوى تاريخيا في العام 2015 مع تخطّيه عتبة الـ 3.35 مليار دولار أميركي. هذا الأمر دفع بمصرف لبنان إلى القيام بما أسماه «هندسة مالية» بين شهري أيار وآب من العام 2016. وهذه الهندسة كانت عبارة عن عملية مؤلّفة من ثلاثة أجزاء:
أولًا: قام مصرف لبنان بعملية تبادل لسندات خزينة بالليرة اللبنانية يحتفظ بها في محفظته الإستثمارية بسندات خزينة بالدولار الأميركي ممسوكة من قبل المصارف التجارية (قيمة التبادل 2 مليار دولار أميركي).
ثانيًا: باع مصرف لبنان سندات الخزينة بالدولار الأميركي إلى المصارف التجارية وأصدر شهدات إيداع للمصارف مقابل الدولارات التي إستحصلت عليها المصارف.
ثالثًا: قام مصرف لبنان بتخفيض (Discount) بنسبة 0% من قيمة العمليات السابقة (يوروبند مقابل شهدات إيداع) للدين بالليرة اللبنانية لصالح المصارف التجارية مع إحتفاظ مصرف لبنان بـ 50% من قيمة الفائدة.
وبالتالي، إستطاع مصرف لبنان من خلال هذه العملية أن يدعمّ إحتياطاته بالعملات الأجنبية كما ودعم المصارف التجارية بالسيولة. لكن الأهمّ يبقى رفع قيمة ميزان المدفوعات من عجز بقيمة 3.35 مليار دولار أميركي في العام 2015 إلى فائض بقيمة 1.24 مليار دولار أميركي في العام 2016.
يبقى السؤال المطروح اليوم، هل هناك من مُبرّر لهندسة مالية جديدة؟
إن خفض التصنيف الإئتماني الأخير للبنان له تداعيات سلبية على المالية العامّة وخاصة خدمة الدين العام التي تتأثر سلبيًا بهذا التصنيف. وبما أن تبرير التخفيض يأتي من خلال عجز ميزان المدفوعات وتراجع النشاط الإقتصادي، لذا نرى أن تدّعيم ميزان المدفوعات يفرض دخول رؤوس أموال جديدة دعمًا لليرة اللبنانية وتفاديًا لتخفيض مُستقبلي جديد.
وبالنظر إلى حساب ميزان المدفوعات مقارنة بإحتياط مصرف لبنان نرى أنه في كل مرّة إرتفع فيها ميزان المدفوعات، ترافق هذا الإرتفاع بإرتفاع في إحتياط مصرف لبنان من العملات الأجنبية. هذا الأمر حصلّ في أعوام المجد (2007-2010) نتيجة النمو الإقتصادي كما وفي العام 2016 نتيجة الهندسة المالية لمصرف لبنان بعد إرتفاع عجز ميزان المدفوعات إلى مستوى تاريخي (أنظر إلى الرسم).
في الأشهر الست الأولى من هذا العام سجّل ميزان المدفوعات 1.11 مليار دولار أميركي مع تزايد العجز في الموازنة وضعف النمو الإقتصادي وضعف الإستثمارات. وبالتالي، هناك حاجة لدعم هذا الميزان تحت طائلة خفض التصنيف الإئتماني وزيادة كلفة الدين العام. وبالتالي، هناك طريقتان للقيام بهذا الأمر:
الأولى: تحقيق نموّ إقتصادي عالٍ عبر دعم القطاعين الأولي والثاني وهذا الأمر صعب المنال في الوقت الحالي مع ضعف الإجراءات الحكومية.
الثانية: إدخال رؤوس أموال إلى لبنان وذلك من خلال هندسة مالية «مُدوّزنة» يتمّ فيها رفع ميزان المدفوعات بوتيرة أعلى من رفع الإحتياطي. وهذا ما ينوي مصرف لبنان القيام به من خلال هندسته المالية الجديدة التي أصدرها في تعميم حديث.
في الختام، لا يسعنا القول إلا أن حلّ الهندسة المالية ليس بمثالي لكنه الوحيد المُمكن حاليًا في ظل تلكؤ السلطة السياسية عن مُعالجة النقاط الواردة في تقرير موديز وعلى رأسها تحفيز النمو، لجم الدين العام والقيام بإستثمارات في البنى التحتية، كما وتحفيز القطاعات الإنتاجية.
- بعد دفاعها عن رغبتها في التعري.. باريس جاكسون عارية على إنستغرام لإظهار وشم جديد
- هيفاء وهبي ترتدي قميص نوم من الساتان في الكواليس وتجلس بطريقة فاضحة
- هل من مُبرِّر لهندسة ماليّة جديدة؟
- بوتين يفضح أسطورة 11 سبتمبر
- هل اقتربت ساعة الحقيقة فِعلاً في سورية؟ ولماذا نَعتقد أن الحُكومة السوريّة لن تَقبل نصيحة دي ميستورا بعَدم الاحتفال بالنّصر الوشيك؟ وكيف نَقرأ الالتفاف الشّعبي السّوري حَول المُنتخب الوطني الكَروي في مُباراته ضد إيران؟
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 165
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- بين معراب وجونية... هل انفجرَ التفاهُم؟
- هل من مُبرِّر لهندسة ماليّة جديدة؟
- قرار عون: تنسيق مع سوريا لإعادة النازحين الآن
- لهذه الأسباب كان «الحزب» الأسرع في إعلان النصر
- «يونيفيل روسي» بين «حزب الله» وإسرائيل جنوب سوريا
- الصورة والفجور
- هل هي أكثر من زيارة 3 وزراء لدمشق؟ أم ماذا؟
- ميقاتي: تعاطي الحكومة مع الملفات المطروحة يتم باستخفاف وإستهتار
- طارت "الفرعيّة"... فماذا عن الإنتخابات النيابية؟
- هل صحيح أنّ لقاءَ بعبدا قدَّم «هدية» مجانية للمعارَضة؟
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)