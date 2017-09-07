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المطلوب وضوح في مقاربة الملفات
اليوم حداد وطني على شهداء الجيش اللبناني... الشهداء يستحقون كل تكريم وربما أكثر من يوم حداد، أما التكريم الحقيقي فيكون من خلال كشف ملابسات استشهاد الضباط والعسكريين، ثم خطف العسكريين، ثم عودة بعضهم أحياء، ثم العثور على الآخرين شهداء بعد التأكد من فحوصات الدي إنْ آي.
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ينتهي الحداد لتعود الحكومة إلى العمل مع أكبر عدد من الملفات العالقة، والقراءة الصحيحة للأمور، أنَّه يجب أن تُقال هذه الأمور كما هي من دون زيادة أو نقصان، وبمعنى أوضح:
الرمادي لم يعد ينفع فإما أسود وإما أبيض، وانطلاقاً من هذا الوضوح يُفترض أن تُقال الأمور كما هي وذلك لمصلحة السلطة التنفيذية التي يجب أن تضع الأمور صحيحة أمام مسؤولي هذه السلطة.
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في ملف الإنتخابات النيابية الفرعية، وتحت أي عنوان من العناوين، لا يجوز إلغاء هذه الإنتخابات، خصوصاً أن لا أسباب وجيهة تُعطى لعملية الإلغاء. والسيئ في الموضوع أن عملية الإلغاء تتم بصمت ومن دون أي إعلان، بمعنى أنَّ لا بيان صدر حتى الآن يتحدث عن هذه الإنتخابات أو إلغائها، بل إنَّ الحديث عنها يؤجَّل من أسبوع إلى أسبوع.
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وإذا كانت مسألة الإنتخابات النيابية الفرعية عقدة صغيرة، فإنَّ الإنتخابات النيابية العامة عقدة كبيرة:
تأجلت الإنتخابات النيابية العامة إلى أيار المقبل، باعتبار أن البطاقة الممغنطة لا تكون جاهزة قبل ذلك التاريخ، واليوم يُقال إنَّ البطاقة الممغنظة لن تكون جاهزة في أيار المقبل، فماذا يعني ذلك؟
يعني أنه إذا كان هناك إصرار على البطاقة الممغنطة فلا انتخابات في أيار المقبل، وإذا جرى صرف النظر عن البطاقة الممغنطة، فلماذا كان تأجيل الإنتخابات كل هذه الفترة؟
هذا الإرتباك في موضوع الإنتخابات النيابية، سواء أكانت فرعية أم عامة، يجعل صدقية الحكومة تتآكل، والشيء الوحيد الذي يوقِف هذا التآكل هو بيان عن السلطة التنفيذية يشرح الملابسات الحقيقية لِما جرى ويجري على صعيد الإنتخابات النيابية سواء أكانت فرعية أم عامة.
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في مقابل ملف الإنتخابات، لا بدَّ من النظر، وبالوضوح ذاته إلى ملف الأوضاع الإقتصادية والنقدية والإجتماعية، العناوين المتشابهة يمكن وضعها لهذه الملفات، فهناك ما يمكن تسميته الإنكماش الداخلي والذي يعود إلى عوامل متعددة لعل أبرزها، تراجع عمليات الإستثمار في معظم المجالات، وانحسار الحركة السياحية وهبوط الصادرات الصناعية والزراعية والصناعات الغذائية، ودخول التجارة في دائرة الخطر.
كما هناك العجز المالي وكذلك الدين وتنامي خدمة الدين، وفي المقابل يسأل المعنيون:
أين أصبحت الموازنة التي تضبط الإنفاق وتحدد الإيرادات؟
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في ظلِّ كلِّ هذه الأجواء فإنَّ الهاجس الأكبر بالنسبة إلى اللبنانيين، يتمثَّل في أن يبقى سعر صرف الليرة اللبنانية على ثباته، لأنَّه في حال تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية فإنَّ كلَّ المنظومة السياسية والإقتصادية والإجتماعية تتعرض للإهتزاز ولعدم الإستقرار، وهناك شواهد كثيرة على ذلك حيث أنَّ الأمر تعرض لعدم استقرار الوضع الداخلي.
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وللمحافظة على الإستقرار، لا بدَّ من التوازن بين ما تحدده السلطة من مشاريع، مع كلفتها، في مقابل ما يمكن أن يدخل إليها من إيرادات.
من دون هذا التوازن تبقى الأمور صعبة، ولا أحد يريدها كذلك.
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الهام فريحه
وُلدت السيدة إلهام فريحه في لبنان وهي الابنة الوحيدة، للراحل سعيد فريحه مؤسس "دار الصياد". تلقت علومها في لبنان وحصلت على إجازة في علم النفس من الجامعة الأميركية في بيروت. السيدة إلهام فريحه متزوجة ولها ابنة واحدة، كما انها تتقن ثلاث لغات. وتشمل هواياتها الفن والأدب والرياضة. وتعتبر السياسة من اولى اهتماماتها اليومية. وقد أرست علاقات صداقات واسعة في لبنان والعالم العربي.
العمل الصحفي:
عام 1973، عُينت رئيسة تحرير لمجلة جديدة اسمها " سمر" تصدر شهرياً كمجلة متخصصة. عام 1976 تمّ تعيينها نائبة للمدير العام في دار الصياد، وكانت مسؤولة عن المقر الرئيسي للدار ومكاتبها الموزعة في سائر العواصم الكبرى كلندن وباريس والقاهرة ودبي والرياض. وقد بلغ معدل عدد العاملين في الدار حوالى ثمانمائة. عام 1981، وتحت إشرافها، تمّ إصدار مجلة " فيروز". وبصفتها رئيسة تحرير لهذه المجلة، استطاعت أن ترتقي بها الى مستوى أفضل وأنجح مجلة تُعنى بشؤون المرأة. عام 2002 عينت مديرا عاما لدار الصياد حيث عكفت على برنامج جديد لتطوير الموارد البشرية والتقنية والنشرية. ولعبت دورا رئيسيا في استحداث اولى المطبوعات المتخصصة وفي موضوعات غير تقليدية في المنطقة العربية وفي جعلها عصرية شكلا ومضمونا. وتبلغ مطبوعات الدر حاليا والتي تشرف عليها السيدة فريحه 10 مطبوعات. أعادت تأهيل بناء الدار بعد الدمار الذي لقيه بسبب الحرب ومكننة العمل وتحسين جودة الإنتاج، قد تعرض مكتبها لقصف مباشر دمر بكامله. علما بأنه كان بإمكان السيدة فريحه ان تغادر البلاد إلى الخارج حيث كانت تملك منزلا في العاصمة الفرنسية بعيدا عن الهموم والمخاطر.
الأوسمة التي نالتها:
وسام اللجنة الوطنية ليوم الطفل عام 1987 بصفتها "من رموز المحبة والعطاء". وسام الاستحقاق الوطني من أعلى درجات الشرف قلده اياها رئيس الجمهورية اللبنانية عام 1988. "شهادة تقدير" وزير الزراعة اللبنانية عام 1998 لما بذلته في سبيل تعزيز القطاع الزراعي. جائزة الصحافة عام1992 من قبل "جمعية مصطفى وعلي امين" لصمودها احدى عشر عاما في ادارة الدار والقنابل تسقط فوق راسها" كما جاء في قرار التكريم.
لمحات من إدارتها لدار الصياد:
بين العام 1975 و 1991 اندلعت حرب مدمرة في لبنان اجتاحت جميع مناطقه وعصفت بكل قطاعاته ولم يبق فيه منطقة او مدينة او قرية لم تحترق في اتون الحرب التي ظلت مستعرة حتى المبادرة العربية الكريمة التي تمثلت في اتفاق الطائف. وقد تقطعت جرا ذلك وسائل التواصل والمواصلات وكان العمل والإنتاج يمران في مراحل بالغة التعقيد والخطورة. وكان الإعلاميون يتكبدون مخاطر جمة في أدائهم لواجباتهم المهنية. الأمر الذي فرض أعباء شديدة على المؤسسات الراغبة في الصمود وفي متابعة رسالتها وأداء واجبها الوطني والإعلامي. وكان قرار السيدة فريحه بالتعاون مع أشقائها عصام وبسام اهمية قيام "دار الصياد" بواجباتها مهما كلفها ذلك من تضحيات. ولم تكتف بذلك فحسب بل وبتحقيق قفزات نوعية تاريخية. وكانت حريصة طوال الوقت ولا تزال على إحاطة نفسها على الدوام بفريق من المساعدين الشخصيين والإداريين والباحثين والإعلاميين الأكفاء مدخلة في جسم الأسرة روحا من الاندفاع والتجدد. واستطاعت بقوة شخصيتها وصمودها ان تضرب المثل الحي للعاملين في الدار مقاسمة اياهم السراء والضراء والمحن والمخاطر، وشاطرتهم طعامهم ومأواهم، مداومة معهم العمل اليومي رغم المخاطر الجسدية الشخصية والعامة.
أمثلة قيادية: العمل في ظل المخاطر
اجتازت السيدة الهام أكثر من امتحان قاسي في هذا الصدد. ويتجلى ذلك في مثلين بارزين: الأول انها، وفي فترة بلغ فيها أوار المعارك حدا استحال فيه التجوال وتوقفت الإمدادات الورقية اللازمة للطباعة، توجهت بنفسها على رأس فريق من مساعديها إلى المرفأ حيث تراكمت لفائف الورق على الأرصفة ولا من يشيلها، وأشرفت، تحت أزيز الرصاص ودوى القذائف، على تأمين حاجتها والعودة بالقافلة إلى مبنى الدار وكان اجتياز الطريق أشبه بعبور الحدود بين الدول المتعادية. واما المثال الثاني فقد تجلى أبان الفوضى السياسية وبروز سلطات أمر واقع بعيدا عن سلطة الدولة وقواها الوطنية. اذ عمدت هذه القوى، الميليشيوية، بإثارة الاضطرابات داخل المؤسسات وتحريض العاملين على الشغب بهدف الاستيلاء عليها، فوقفت بوجه هذه القوى غير الشرعية وجها لوجه وحالت دون تحقيق إطماعهم غير مبالية بتهديد شخصي من اخطر المستويات. وقد تعرض منزلها للقصف المدفعي ...
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