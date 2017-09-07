- انتخابات ٢٠١٨ دائرة الشوف عاليه ١٣ نائباً: ٨ في الشوف و٥ في عاليه
- لمن الأمر في لبنان وأين موقعه الجيوسياسي؟
- المطلوب وضوح في مقاربة الملفات
- رحلة اسطورية الى بلاد الاغريق مع سعود الأسدي
- السروال الذي أشعلت به هيفاء وهبي شبكات التواصل الاجتماعي
- كيم تتعرّى بشكل تامّ في مكان عام!
- بالفيديو...حادث مريع أدى إلى مقتل أهل العروس وهم في طريقهم إلى الزفاف
- أستراليا تدرس إجلاء مواطنيها من شبه الجزيرة الكورية
- شاهد فتاة خطيرة تفك قيودها وتهرب بسيارة الشرطة
- يوم للشهداء العسكريين... لا لكبش محرقة؟
- بالصور: غارات إسرائيلية على "مركز البحوث" قرب مدينة مصياف غربي سوريا
- عارضة أزياء ترتدي فستانا من الدولارات
- عارية أمام الهرم.. هكذا انتهت مغامرة عارضة بلجيكية وصديقتها في قبضة الشرطة
- توقعات الأبراج ليوم September 7, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم September 7, 2017
- لبنان المُصاب بـ «انعدام الوزن» يتقصّى أبعاد «تغريدة السبهان»
- وداع وطني لشهداء الجيش في وزارة الدفاع غداً
- حداد عام و تشييع رسمي لشهداء الجيش اللبناني غداً
- لجَمَ التضخم ونقّى القطاع المصرفي ورفَعَ موجوداته الى 200 مليار دولار عزّز احتياطه من 300 مليون الى 43 مليار دولار وساهم في تعزيز النمو
- عرس العسكريِّين الشهداء غداً... والمرّ والإنتربول: لمكافحة الإرهاب
- الجيش يقرر توقيف «أبو طاقية»
- المذنب نهج سياسي لا شخص
- تركيا وروسيا تلتقيان في سوريا ضد إيران والأكراد!
- بين معراب وجونية... هل انفجرَ التفاهُم؟
- إشتدّي يا أزمة... تنفرجي أم تنفجري؟
لمن الأمر في لبنان وأين موقعه الجيوسياسي؟
لبنان في حداد وسط احتفال بالنصر. الحداد على الشهداء العسكريين الذين اختطفهم الدواعش في غزوة عرسال عام ٢٠١٤، ثم قتلوهم بدم بارد تنفيذا لأمر ضمن مخطط ارهابي جاء من الرقة التي تقترب قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أميركيا من تحريرها. والنصر صنعه الجيش بعملية فجر الجرود الاحترافية البطولية التي حرّرت الجرود من ارهابيي داعش.
الحداد لم يغلق باب الأسئلة لدى أهالي الشهداء وكل اللبنانيين عن ظروف الخطف وحسابات ما بعده، وعن ترك الأهالي في خيمة الانتظار ثلاث سنوات مع معرفة مسؤولين ان تصفية العسكريين جرت عام ٢٠١٥، وعن صفقة حزب الله - داعش التي أخرجت القتلة الى سوريا مقابل المعلومات عن مكان دفن الجثامين. والنصر ما حال دون فتح دفاتر الحروب الصغيرة والرغبة في تصفية الحسابات.
لكن لبنان عالق على المستوى الجيوسياسي الواسع في ممر ضيّق هو الخلاف على التوظيف السياسي للنصر العسكري. عنوان الخلاف ليس فقط الجواب الواقعي عن سؤال: لمن الأمر في لبنان، بل أيضا في أي موقع على الخارطة يريد صاحب الأمر وضع لبنان فيه. هل يقود تحرير الجرود الى تكريس السيادة الوطنية وإغلاق الحدود للإلتفات الى بناء مشروع الدولة وايجاد حلول لقضايا الناس أم الى التصرّف كأن الوطن الصغير مساحة جغرافية في مشروع الأمة وربطه بحرب سوريا التي هي ميدان لصراع محاور إقليمية ودولية؟.
الرئيس سعد الحريري يعيد التذكير في مجلس الوزراء بموقف النأي بالنفس وتحييد لبنان عن صراعات المحاور، ويقول: لبنان ليس جزءاً من أي محور بل هو جزء فاعل من التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب. وأبسط ما يقوله حزب الله الذي يتهم اميركا قائدة التحالف الدولي بأنها صانعة داعش والإرهاب هو ان محور المقاومة انتصر في سوريا وهزم المشروع الأميركي - الصهيوني - التكفيري، وعلى اللبنانيين المسارعة الى اللحاق بالمحور المنتصر. وهناك قوى باتت تتحدث بشكل طبيعي عن تعاظم سلطة حزب الله ان لبنان صار عمليا جزءا من محور المقاومة بقيادة ايران.
لكن الواقع أشدّ تعقيدا من ذلك. فلا اللعبة الاقليمية التي يديريها الكبار في سوريا والعراق واليمن يمكن ان تنتهي بانتصار طرف واحد. ولا التركيبة الطائفية في لبنان تسمح بالهيمنة الكاملة لأي طرف أو بالانضمام الى محور اقليمي. ولا مصالح الكبار وحتى مصالح القوى الاقليمية اخراج لبنان من دوره في تقديم خدمات لمنطقة تضربها الحروب، وبالتالي سحب المظلة الدولية التي تحمي استقراره النسبي.
والواقعية تتطلب ممن يريد صنع التاريخ أن يقرأ تاريخ لبنان.
- كيم تتعرّى بشكل تامّ في مكان عام!
- عارية أمام الهرم.. هكذا انتهت مغامرة عارضة بلجيكية وصديقتها في قبضة الشرطة
- السروال الذي أشعلت به هيفاء وهبي شبكات التواصل الاجتماعي
- هيفاء وهبي ترتدي قميص نوم من الساتان في الكواليس وتجلس بطريقة فاضحة
- بعد دفاعها عن رغبتها في التعري.. باريس جاكسون عارية على إنستغرام لإظهار وشم جديد
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 165
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
رفيق خوري
ولد رفيق خوري في مشتى الحلو عام 1936 وتعلم في مدرسة ابن خلدون ثم علّم فيها . بعد أن اخذ البكلوريا بدأ دراسة الحقوق في الجامعة ولكن الظروف السياسية الصعبة أجبرته للهرب إلى لبنان بعد أن قضى فترة قصيرة في الحبس لميوله اليساريه . وسرعان ما تعرف بالعاملين في مجال الصحافة في لبنان وأخذ يكتب في عدة جرائد ومجلات حيث استقر فيه المطاف في دار الصياد وبسرعة رأس تحرير مجلة الصياد لمدة طويلة ثم رأس ولا يزال تحرير جريدة الأنوار . يعمل بالسياسة إلى جانب الصحافة ويعتبر من أكثر المدافعين عن حرية الرأي وحرية التعبير ومن ألمع الصحفيين في الشرق الأوسط . في بداية حياته كان له كتابي شعر الأول ( زنبق ودم ) كتبه في مشتى الحلو وفي بداية اغترابه عنها حيث ييبث في هذا الكتاب كل الحنين والشوق لسهرات المشتى وأيامها وخاصة أنه كان لا يستطيع المجيء إليها كذلك عبر في الكتاب عن أفكاره الثورية ودفاعه عن الثورات العربية والعالمية . ثم كان كتابه الثاني الذي وصف فيه بيروت ( بمدينة الحجارة ) . وبعد ذلك توقف عن كتابة الشعر والتزم السياسة والصحافة والمقالات الأدبية وخاصة فيما يتعلق بفيروز والرحابنة الذي كان معهم منذ البداية وكتب لهم أكثر من ثلاثة عشر اسكتش حسب ما قاله منصور الرحباني وكان ولا يزال من أكثر المقربين منهم حتى أن عاصي الرحباني في أواخر حياته كان يعتمد عليه ليعرف ما يدور في العالم .
- لمن الأمر في لبنان وأين موقعه الجيوسياسي؟
- أي موقف رسمي وأية مواقف شخصية؟
- كيم الثالث يكمل اللعب بين الكبار
- مرشد الجمهورية يرسم برنامج ما بعد النصر
- معركة دفع لبنان الى المحور الايراني
- الحفاظ الصعب على الستاتيكو
- من يترجم النصر العسكري الى هزيمة سياسية؟
- رهانات وأجندات مختلفة في حرب واحدة
- لبنان ومجلس الأمن: خداع متبادل بالتفاهم
- المعارضون مختلفون على ما يرفضه الأسد
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)