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خلفيات التحذير من أن يُصبح لبنان يونان آخر
مرَّت على طاولة مجلس الوزراء، في جلسته أول من أمس الخميس، جملة خاطفة لم يتوقّف عندها كثيرون واستمرَّ النقاش بعدها. تقول الجملة:
إذا أوقف قانون الضرائب، فستتوقف السلسلة حكماً كي لا يصيبنا ما أصاب اليونان.
كثيرون يعرفون ما يصيب لبنان، لكن ماذا أصاب اليونان، ويمكن أن يصيبنا؟
من خلال متابعة هذا الجار الذي نتشارك معه في حوض البحر الأبيض المتوسط، فإنَّ الكثير من أوجه الشبه، السلبية والإيجابية، يتشارك فيها لبنان مع اليونان، فماذا في اليونان؟
ليس في اليونان إحصاءات لأعداد موظفي الدولة والمتقاعدين، وكثيرون منهم تُصرف رواتبهم حتى بعد مماتهم.
ازدياد أعداد المتقاعدين كل سنة، بما يُشكِّل عبئاً على الإقتصاد وخزينة الدولة.
الهرمية الإدارية في القطاعات العامة سائبة، والفوضى تطغى على الإنتظام.
عدم قدرة القوانين المالية على مواكبة الإستثمارات الأجنبية.
عجز الدولة اليونانية على جمع الضرائب.
استفحال المحسوبيات، واستنسابية في تطبيق القوانين، والخشية الدائمة من التظاهرات والإعتصامات.
تزوير الدخل الضريبي.
تضخيم بعض الميزانيات لبعض الإدارات.
تقديم إحصاءات غير دقيقة عن الخدمات.
في قراءة للحالة اليونانية، يتبين أنَّ هناك أوجه شبه حتى قبل إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب وقانون الضريبة. وعليه فإنَّ دفع الرواتب وفق القانون الجديد لها سيُدخل لبنان في النفق اليوناني، من هنا جاء التحذير على طاولة مجلس الوزراء.
في أيِّ حال، وزير المال علي حسن خليل ملتزمٌ تطبيق القانون، ولذا فإنِّ دوائر وزارة المال بدأت إعداد الرواتب وفق الجداول الجديدة، لأنَّ قانون السلسلة ساري المفعول، وإذا دُفعت الرواتب وفق السلسلة الجديدة من دون إيرادات، يكون البلد قد وضع رِجلاً في الأرض اليونانية، وعندها لا ينفع الندم.
وكما كان وزير المال عملياً، كذلك هو مدير عام وزارة المال آلان بيفاني الذي يقوم بعمله في منتهى الشفافية، متكئاً على خبراته، وعلمه في المجال المالي، الذي كوّنه من دراساته في أكبر معاهد الدراسات المتخصصة في إدارة الشؤون المالية.
لذلك برع بيفاني في شرح وتوضيح كل الأمور المالية خلال حواره الساخن والواضح، مع الإعلامي مرسال غانم في حلقته الماضية من برنامج كلام الناس.
يقول بيفاني إنَّ لا سبب لئلا تمر موازنة العام 2017. ويعتبر أنَّ الأرقام كبيرة على مالية الدولة بسبب كلفة التقاعد وكلفة السلسلة، كاشفاً أنَّ العجز هو في حدود 7 آلاف مليار ليرة، وربما أكثر.
أما الحقيقة التي يفجرها بيفاني والتي لا تحتمل أيَّ نقاش فهي:
الدين لا ينتظر، وهو المشكلة الأساسية في لبنان، معتبراً أنَّ هناك مشكلة إذا مشيت السلسلة ولم يتم تأمين الموارد لتمويلها.
بعد هذا الكلام، هل من كلام؟
وبعد هذه التحذيرات، هل من تحذير؟
آلان بيفاني في سطور:
- حاصل على دكتوراه في الإقتصاد من جامعة السوربون في فرنسا عام 2015، وماجستير في إدارة الأعمال والعلوم المالية والإدارة من كلية قصر أوتس للدراسات التجارية في فرنسا عام 1994، بكالوريوس في هندسة البصريات والكهرومغناطيسية من Ecole Superieure dصoptique والإتصالات من جامعة فرنسا عام 1992.
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الهام فريحه
وُلدت السيدة إلهام فريحه في لبنان وهي الابنة الوحيدة، للراحل سعيد فريحه مؤسس "دار الصياد". تلقت علومها في لبنان وحصلت على إجازة في علم النفس من الجامعة الأميركية في بيروت. السيدة إلهام فريحه متزوجة ولها ابنة واحدة، كما انها تتقن ثلاث لغات. وتشمل هواياتها الفن والأدب والرياضة. وتعتبر السياسة من اولى اهتماماتها اليومية. وقد أرست علاقات صداقات واسعة في لبنان والعالم العربي.
العمل الصحفي:
عام 1973، عُينت رئيسة تحرير لمجلة جديدة اسمها " سمر" تصدر شهرياً كمجلة متخصصة. عام 1976 تمّ تعيينها نائبة للمدير العام في دار الصياد، وكانت مسؤولة عن المقر الرئيسي للدار ومكاتبها الموزعة في سائر العواصم الكبرى كلندن وباريس والقاهرة ودبي والرياض. وقد بلغ معدل عدد العاملين في الدار حوالى ثمانمائة. عام 1981، وتحت إشرافها، تمّ إصدار مجلة " فيروز". وبصفتها رئيسة تحرير لهذه المجلة، استطاعت أن ترتقي بها الى مستوى أفضل وأنجح مجلة تُعنى بشؤون المرأة. عام 2002 عينت مديرا عاما لدار الصياد حيث عكفت على برنامج جديد لتطوير الموارد البشرية والتقنية والنشرية. ولعبت دورا رئيسيا في استحداث اولى المطبوعات المتخصصة وفي موضوعات غير تقليدية في المنطقة العربية وفي جعلها عصرية شكلا ومضمونا. وتبلغ مطبوعات الدر حاليا والتي تشرف عليها السيدة فريحه 10 مطبوعات. أعادت تأهيل بناء الدار بعد الدمار الذي لقيه بسبب الحرب ومكننة العمل وتحسين جودة الإنتاج، قد تعرض مكتبها لقصف مباشر دمر بكامله. علما بأنه كان بإمكان السيدة فريحه ان تغادر البلاد إلى الخارج حيث كانت تملك منزلا في العاصمة الفرنسية بعيدا عن الهموم والمخاطر.
الأوسمة التي نالتها:
وسام اللجنة الوطنية ليوم الطفل عام 1987 بصفتها "من رموز المحبة والعطاء". وسام الاستحقاق الوطني من أعلى درجات الشرف قلده اياها رئيس الجمهورية اللبنانية عام 1988. "شهادة تقدير" وزير الزراعة اللبنانية عام 1998 لما بذلته في سبيل تعزيز القطاع الزراعي. جائزة الصحافة عام1992 من قبل "جمعية مصطفى وعلي امين" لصمودها احدى عشر عاما في ادارة الدار والقنابل تسقط فوق راسها" كما جاء في قرار التكريم.
لمحات من إدارتها لدار الصياد:
بين العام 1975 و 1991 اندلعت حرب مدمرة في لبنان اجتاحت جميع مناطقه وعصفت بكل قطاعاته ولم يبق فيه منطقة او مدينة او قرية لم تحترق في اتون الحرب التي ظلت مستعرة حتى المبادرة العربية الكريمة التي تمثلت في اتفاق الطائف. وقد تقطعت جرا ذلك وسائل التواصل والمواصلات وكان العمل والإنتاج يمران في مراحل بالغة التعقيد والخطورة. وكان الإعلاميون يتكبدون مخاطر جمة في أدائهم لواجباتهم المهنية. الأمر الذي فرض أعباء شديدة على المؤسسات الراغبة في الصمود وفي متابعة رسالتها وأداء واجبها الوطني والإعلامي. وكان قرار السيدة فريحه بالتعاون مع أشقائها عصام وبسام اهمية قيام "دار الصياد" بواجباتها مهما كلفها ذلك من تضحيات. ولم تكتف بذلك فحسب بل وبتحقيق قفزات نوعية تاريخية. وكانت حريصة طوال الوقت ولا تزال على إحاطة نفسها على الدوام بفريق من المساعدين الشخصيين والإداريين والباحثين والإعلاميين الأكفاء مدخلة في جسم الأسرة روحا من الاندفاع والتجدد. واستطاعت بقوة شخصيتها وصمودها ان تضرب المثل الحي للعاملين في الدار مقاسمة اياهم السراء والضراء والمحن والمخاطر، وشاطرتهم طعامهم ومأواهم، مداومة معهم العمل اليومي رغم المخاطر الجسدية الشخصية والعامة.
أمثلة قيادية: العمل في ظل المخاطر
اجتازت السيدة الهام أكثر من امتحان قاسي في هذا الصدد. ويتجلى ذلك في مثلين بارزين: الأول انها، وفي فترة بلغ فيها أوار المعارك حدا استحال فيه التجوال وتوقفت الإمدادات الورقية اللازمة للطباعة، توجهت بنفسها على رأس فريق من مساعديها إلى المرفأ حيث تراكمت لفائف الورق على الأرصفة ولا من يشيلها، وأشرفت، تحت أزيز الرصاص ودوى القذائف، على تأمين حاجتها والعودة بالقافلة إلى مبنى الدار وكان اجتياز الطريق أشبه بعبور الحدود بين الدول المتعادية. واما المثال الثاني فقد تجلى أبان الفوضى السياسية وبروز سلطات أمر واقع بعيدا عن سلطة الدولة وقواها الوطنية. اذ عمدت هذه القوى، الميليشيوية، بإثارة الاضطرابات داخل المؤسسات وتحريض العاملين على الشغب بهدف الاستيلاء عليها، فوقفت بوجه هذه القوى غير الشرعية وجها لوجه وحالت دون تحقيق إطماعهم غير مبالية بتهديد شخصي من اخطر المستويات. وقد تعرض منزلها للقصف المدفعي ...
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