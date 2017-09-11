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أضلع الأزمات... ومسؤولية الدولة
من الثنائيات الى الثلاثيات الى الرباعيات الى الخماسيات، ماذا يهم المواطن اللبناني العادي؟
بكل بساطة، هناك رباعية هي أكثر ما يهمه، وهذه الرباعية هي: سلسلة الرتب والرواتب، الضرائب، الاقساط المدرسية والكهرباء.
اذا عرفت الدولة كيف توفق بين معطيات هذه الرباعية فإن الاستقرار يكون هو سيد الموقف، اما اذا لم تنجح في هذا التوافق فإن البلد يكون يبتعد رويدا رويدا عن الاستقرار.
السلسلة هي من المرتكزات الاساسية التي تقوم عليها كل الموازنات، سواء العامة منها أو الخاصة، فهي ترتبط بالأوضاع التالية: رواتب القطاع العام، رواتب الاساتذة في القطاع الخاص، رواتب التقاعد، وهكذا بين المدني والعسكري واساتذة التعليم الخاص ومعاشات الذين يبلغون سن التقاعد والمفعول الرجعي، قد يصل عدد الرواتب الذي يخرج من خزينة الدولة شهريا، ما يوازي 400 الف راتب، فمن أين ستوفر الدولة هذه الفروقات التي تحتاج الى موازنة في حد ذاتها، والتي تبلغ ما يفوق الفي مليار دولار.
هنا يقفز الموضوع الى الضلع الثاني في المربع، وهو قانون الضرائب، القانون موجود في عهدة المجلس الدستوري، ويوم الجمعة المقبل، 15 ايلول الجاري، يفترض ان يباشر المجلس اجتماعاته ومذاكراته بعد ان يكون المقرر قد انهى تقريره، والقرار النهائي سيكون في الاسبوع الثالث من ايلول. بناء على التقرير، اما ان يكون تعليق قانون الضرائب نهائيا، واما ان يعاد العمل به، واما ان يطلب المجلس الدستوري تعديلات على بعض بنوده.
الى ان يتم انجاز كل هذه النقاط، فإن البلبلة ستبقى سائدة لجهة الرواتب واحتسابها، في وقت تضغط الاوضاع المعيشية أكثر فأكثر.
الضلع الثالث هو الاقساط المدرسية، وهذا الضلع هو العبء الأكبر على المواطنين، فالمدارس الخاصة تقول إن كانت ستدفع الزيادات للاساتذة، فإنها ستستوفي هذه الزيادات من الاهل، واذا رفضت دفع الزيادات فإنها ستكون في مواجهة مع الاساتذة تحت طائلة تعريض السنة الدراسية للخطر.
اما الضلع الرابع فهو الكهرباء الذي يطال الجميع من دون استثناء، هذا الضلع هو مشكلة المشاكل للاسباب التالية:
السبب الاول انه على رغم كل ما تم انفاقه على الكهرباء فإن النتيجة غير مرضية حتى الآن.
السبب الثاني ان المشاريع المطروحة تحتاج الى شهور عدة لتصبح الكهرباء مقبولة.
السبب الثالث ان الانفاق على الكهرباء يستنزف خزينة الدولة اكثر فأكثر.
ان الدولة اللبنانية مدعوة جديا الى التعاطي مع هذه الاضلع الاربعة بروح من المسؤولية، واذا لم تفعل ذلك فإن اضلع الازمات ستزداد وتتضاعف بشكل سريع.
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الهام فريحه
وُلدت السيدة إلهام فريحه في لبنان وهي الابنة الوحيدة، للراحل سعيد فريحه مؤسس "دار الصياد". تلقت علومها في لبنان وحصلت على إجازة في علم النفس من الجامعة الأميركية في بيروت. السيدة إلهام فريحه متزوجة ولها ابنة واحدة، كما انها تتقن ثلاث لغات. وتشمل هواياتها الفن والأدب والرياضة. وتعتبر السياسة من اولى اهتماماتها اليومية. وقد أرست علاقات صداقات واسعة في لبنان والعالم العربي.
العمل الصحفي:
عام 1973، عُينت رئيسة تحرير لمجلة جديدة اسمها " سمر" تصدر شهرياً كمجلة متخصصة. عام 1976 تمّ تعيينها نائبة للمدير العام في دار الصياد، وكانت مسؤولة عن المقر الرئيسي للدار ومكاتبها الموزعة في سائر العواصم الكبرى كلندن وباريس والقاهرة ودبي والرياض. وقد بلغ معدل عدد العاملين في الدار حوالى ثمانمائة. عام 1981، وتحت إشرافها، تمّ إصدار مجلة " فيروز". وبصفتها رئيسة تحرير لهذه المجلة، استطاعت أن ترتقي بها الى مستوى أفضل وأنجح مجلة تُعنى بشؤون المرأة. عام 2002 عينت مديرا عاما لدار الصياد حيث عكفت على برنامج جديد لتطوير الموارد البشرية والتقنية والنشرية. ولعبت دورا رئيسيا في استحداث اولى المطبوعات المتخصصة وفي موضوعات غير تقليدية في المنطقة العربية وفي جعلها عصرية شكلا ومضمونا. وتبلغ مطبوعات الدر حاليا والتي تشرف عليها السيدة فريحه 10 مطبوعات. أعادت تأهيل بناء الدار بعد الدمار الذي لقيه بسبب الحرب ومكننة العمل وتحسين جودة الإنتاج، قد تعرض مكتبها لقصف مباشر دمر بكامله. علما بأنه كان بإمكان السيدة فريحه ان تغادر البلاد إلى الخارج حيث كانت تملك منزلا في العاصمة الفرنسية بعيدا عن الهموم والمخاطر.
الأوسمة التي نالتها:
وسام اللجنة الوطنية ليوم الطفل عام 1987 بصفتها "من رموز المحبة والعطاء". وسام الاستحقاق الوطني من أعلى درجات الشرف قلده اياها رئيس الجمهورية اللبنانية عام 1988. "شهادة تقدير" وزير الزراعة اللبنانية عام 1998 لما بذلته في سبيل تعزيز القطاع الزراعي. جائزة الصحافة عام1992 من قبل "جمعية مصطفى وعلي امين" لصمودها احدى عشر عاما في ادارة الدار والقنابل تسقط فوق راسها" كما جاء في قرار التكريم.
لمحات من إدارتها لدار الصياد:
بين العام 1975 و 1991 اندلعت حرب مدمرة في لبنان اجتاحت جميع مناطقه وعصفت بكل قطاعاته ولم يبق فيه منطقة او مدينة او قرية لم تحترق في اتون الحرب التي ظلت مستعرة حتى المبادرة العربية الكريمة التي تمثلت في اتفاق الطائف. وقد تقطعت جرا ذلك وسائل التواصل والمواصلات وكان العمل والإنتاج يمران في مراحل بالغة التعقيد والخطورة. وكان الإعلاميون يتكبدون مخاطر جمة في أدائهم لواجباتهم المهنية. الأمر الذي فرض أعباء شديدة على المؤسسات الراغبة في الصمود وفي متابعة رسالتها وأداء واجبها الوطني والإعلامي. وكان قرار السيدة فريحه بالتعاون مع أشقائها عصام وبسام اهمية قيام "دار الصياد" بواجباتها مهما كلفها ذلك من تضحيات. ولم تكتف بذلك فحسب بل وبتحقيق قفزات نوعية تاريخية. وكانت حريصة طوال الوقت ولا تزال على إحاطة نفسها على الدوام بفريق من المساعدين الشخصيين والإداريين والباحثين والإعلاميين الأكفاء مدخلة في جسم الأسرة روحا من الاندفاع والتجدد. واستطاعت بقوة شخصيتها وصمودها ان تضرب المثل الحي للعاملين في الدار مقاسمة اياهم السراء والضراء والمحن والمخاطر، وشاطرتهم طعامهم ومأواهم، مداومة معهم العمل اليومي رغم المخاطر الجسدية الشخصية والعامة.
أمثلة قيادية: العمل في ظل المخاطر
اجتازت السيدة الهام أكثر من امتحان قاسي في هذا الصدد. ويتجلى ذلك في مثلين بارزين: الأول انها، وفي فترة بلغ فيها أوار المعارك حدا استحال فيه التجوال وتوقفت الإمدادات الورقية اللازمة للطباعة، توجهت بنفسها على رأس فريق من مساعديها إلى المرفأ حيث تراكمت لفائف الورق على الأرصفة ولا من يشيلها، وأشرفت، تحت أزيز الرصاص ودوى القذائف، على تأمين حاجتها والعودة بالقافلة إلى مبنى الدار وكان اجتياز الطريق أشبه بعبور الحدود بين الدول المتعادية. واما المثال الثاني فقد تجلى أبان الفوضى السياسية وبروز سلطات أمر واقع بعيدا عن سلطة الدولة وقواها الوطنية. اذ عمدت هذه القوى، الميليشيوية، بإثارة الاضطرابات داخل المؤسسات وتحريض العاملين على الشغب بهدف الاستيلاء عليها، فوقفت بوجه هذه القوى غير الشرعية وجها لوجه وحالت دون تحقيق إطماعهم غير مبالية بتهديد شخصي من اخطر المستويات. وقد تعرض منزلها للقصف المدفعي ...
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