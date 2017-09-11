باسيل في معقل جعجع.. سباق إنتخابي في بشري!

لا تُلغي المجاملات السياسية التي تحرص قيادات ″التيار الوطني الحر″ و″القوات اللبنانية″ على التمسك بها منذ ″مشهدية معراب″ وإنتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية، السباق الحاصل بين الحزبين على الجمهور المسيحي، ومحاولة كل فريق “القوطبة” على الآخر في عقر داره، لمشاركته في شارعه تحت شعار ″التنوع السياسي في المناطق المسيحية″.

بالأمس حقق رئيس “التيار الوطني الحر” وزير الخارجية جبران باسيل خرقا سياسيا مهما، فدخل الى معقل “القوات اللبنانية” في قضاء بشري من بوابة طورزا التي تسلم مفتاحها من رئيس بلديتها، مرورا بحدث الجبة حيث شارك في القداس الذي ترأسه البطريرك بشارة الراعي لمناسبة عيد شفيع البلدة، وصولا الى مدينة بشري التي إفتتح فيها مركزا للتيار الوطني الحر هو الأول في هذه المنطقة منذ العام 2007.

وكان التيار إفتتح مركزا له في برحليون (إحدى بلدات قضاء بشري) بعد إنطلاق ثورة الأرز في العام 2005، لكن المركز لم يعد مرغوبا بوجوده ضمن المنطقة، بعد وثيقة التفاهم التي وقعها التيار مع حزب الله ومواقفه المتقدمة ضد قوى 14 آذار، وقد تُرجم ذلك على الأرض في العام 2007، عندما أقدم مجهولون على إحراق مطعم في المنطقة كان يستعد لاستقبال حفل عشاء لـ”التيار الوطني الحر”، فتم إلغاء العشاء، وطلب رئيس التيار آنذاك العماد ميشال عون إقفال مكتب قضاء بشري في برحليون درءا للفتنة.

في الشكل دخل الوزير جبران باسيل الى بشري من بابيّ الانماء والتنوع، فأكد أن “مسؤوليته تدفعه الى الاهتمام بكل المناطق اللبنانية ومنها بشري، وأن وجود “التيار الوطني الحر” فيها يعبر عن تعددية وتنوع بشري، لأن الآحادية لا مكان لها في لبنان، وأن الفكر الآحادي هو فكر داعشي”.

أما في المضمون فان وجود “التيار الوطني الحر” في بشري هو إنتخابي بامتياز، خصوصا في ظل إستعداد “التيار” لتشكيل لائحة إنتخابية مكتملة في دائرة بشري، زغرتا ، الكورة والبترون في حال إتسعت الهوة بينه وبين القوات اللبنانية حتى ربيع 2018، وهو أمر وارد بقوة في ظل الاستفزازات اليومية التي تشهدها مناطق نفوذ الحزبين، أو أن يشارك القوات اللبنانية بنائب في بشري في حال نجحت القيادات في ترميم العلاقة وإعادتها الى روحية الشعار الذي نتج عن مشهدية معرب “أوعا خيك”، وتشكيل لائحة إئتلاف مسيحي بين الحزبين في تلك الدائرة.

وتشير المعلومات المتوفرة لـ″سفير الشمال″ الى أن الاستفتاءات الداخلية التي أجراها “التيار الوطني الحر” في الدوائر الإنتخابية المعني بها لمعرفة مزاج أنصاره بالمرشحين الذين قد يعتمدهم ضمن لوائحه، لم تشمل قضاء بشري في السابق كونه لم يكن ضمن أجندته الانتخابية، لكنه منذ فترة أجرى إستطلاعا لآراء أبناء بشري وقرى القضاء، أنتج عن تسمية أربعة أشخاص نالوا أعلى نسبة من التصويت، من بينهم صديق التيار في بشري سعيد طوق، وأحد قياداته مالك أبي نادر، أما الاسمان الآخران فما يزالان طي الكتمان، ما يؤكد أن إفتتاح مكتب “التيار” في بشري هو إستكمال لمخطط إنتخابي يحضره بعناية فائقة، من شأنه أن يساعده على المناورة مع “القوات اللبنانية” التي تمتلك قاعدة إنتخابية هامة في البترون التي يتطلع الوزير جبران باسيل الى أن يُنتخب نائبا عنها، في ظل منافسة شرسة من قبل مرشح “القوات” في البترون الدكتور فادي سعد، وخصمه النائب بطرس حرب.

وإذا كانت المجاملات ما تزال تطغى شكلا على علاقة “التيار” و”القوات”، فان في الشارع المسيحي نارا تحت الرماد، قدم التيار نموذجا منها أمس عندما أقام إحتفال توزيع البطاقات على منتسبيه بالتزامن مع قداس ذكرى شهداء القوات، وأشار نائب رئيس التيار رومل صابر في تصريح له الى أننا لم “ننتبه” الى تزامن إحتفالنا مع الذكرى!، وكان النموذج الثاني في بشري أمس الأول عندما أحرق غاضبون صورة لباسيل رفضا لافتتاح مكتب للتيار في بشري.