الحركة اللبنانية داخلاً وخارجاً لتخفيف الأعباء عن كاهل اللبنانيين

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غداً اللقاء بين رئيس الحكومة سعد الحريري والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
التمهيد لهذا اللقاء اليوم باجتماعٍ بين الرئيس الحريري ونظيره الروسي ديمتري مدفيديف ووزير الخارجية سيرغي لافروف.
أهمية هذين اللقاءين إنّهما ينعقدان في ظروفٍ لبنانية داخلية وعربية ودولية، بالغةِ التعقيد، فلبنان خارجٌ من حرب شرسة مع الإرهابيين، من جرود عرسال إلى جرود القاع إلى جرود رأس بعلبك. صحيح أنَّ هذه الحرب من شأنها أنْ تريح الوضع الداخلي لكنَّ مضاعفاتها ومفاعيلها بدأت تتسبب بتصدُّع داخلي، بدأ المعنيون بمعالجته قبل استفحاله.
أما أهمية اللقاء بشكلٍ عام فتتمثلُ في أنّها تسبق الزيارة التي يقوم بها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لروسيا، ولكن بعد ثلاث زيارات موضوعة على جدول الأعمال هي:
نيويورك وطهران وفرنسا.
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الرئيس الحريري يعود إلى بيروت ليشاركَ في جلسة مجلس الوزراء، التي يُتوقَّع أنْ تكون في غاية الأهمية، خصوصاً أنَّ توقيتها يأتي قبيل سفر الرئيس عون للمشاركة في أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وهي المرة الأولى التي يعتلي فيها الرئيس عون منبر الأمم المتحدة، ولهذا يتوقع المراقبون أنْ تكونَ الكلمة تاريخيةً وتعيد للبنان دوره ومكانته في المحافل الدولية كما في العربية.
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أهمية مجلس الوزراء هذا الأسبوع أنّه يأتي قبل أيام من موعدِ إنجازِ المجلس الدستوري لقراره في شأن قانون الضرائب، وما بعد القرار، أياً يكن، سيكون مختلفاً تماماً عما قبله، لأنَّ الكثير من الأمور ستُبنى على ما يمكن للمجلس الدستوري أنْ يقرره.
لكن قرار المجلس الدستوري ليس وحده الذي يقضُّ مضاجع اللبنانيين بل جملة من الملفات والقضايا، التي من شأنها أنْ تضاعف من مصاعب الحياة في لبنان، ولعل أبرزها الملفات والقضايا التالية:
ديون لبنان التي لا يُعرَف كيف يمكن تسديدُها بغير سندات إضافية، ما يعني الزيادة في حجم القروض.
تأخير دورة تراخيص النفط، ما يعني تأخُّر لبنان من الإفادة من هذه الثروة.
أعباء النزوح السوري الذي يبدو أنَّه لن يجد حلاً في القريب العاجل، وأنَّ الدول المعنية والمنظمات الدولية غير متحمسة للتغيير في الوضع، فبين النازحين طلابٌ يدخلون هذا الشهر إلى المدارس، وفي حال بدأت السنة الدراسية فإنَّ بقاءهم فيها سيستمر حتى حزيران المقبل، ما يعني أنَّ سنة إضافية من النزوح سيتحملها البلد، وبهذا يكون تحمَّل سبعة أعوام من النزوح المتصاعد الذي بدأ بعشرات الآلاف في العام 2011، وصولاً إلى أكثر من مليوني نازح عام 2017. فكيف سيستطيع هذا البلد الصغير تحمُّل هذا العبء الكبير، الذي لا مهلة محددة له، بل هو مفتوح على كل الإحتمالات، طالما أنَّ الوضع السوري مفتوحٌ على كل الإحتمالات.
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الهام فريحه
وُلدت السيدة إلهام فريحه في لبنان وهي الابنة الوحيدة، للراحل سعيد فريحه مؤسس "دار الصياد". تلقت علومها في لبنان وحصلت على إجازة في علم النفس من الجامعة الأميركية في بيروت. السيدة إلهام فريحه متزوجة ولها ابنة واحدة، كما انها تتقن ثلاث لغات. وتشمل هواياتها الفن والأدب والرياضة. وتعتبر السياسة من اولى اهتماماتها اليومية. وقد أرست علاقات صداقات واسعة في لبنان والعالم العربي.
العمل الصحفي:
عام 1973، عُينت رئيسة تحرير لمجلة جديدة اسمها " سمر" تصدر شهرياً كمجلة متخصصة. عام 1976 تمّ تعيينها نائبة للمدير العام في دار الصياد، وكانت مسؤولة عن المقر الرئيسي للدار ومكاتبها الموزعة في سائر العواصم الكبرى كلندن وباريس والقاهرة ودبي والرياض. وقد بلغ معدل عدد العاملين في الدار حوالى ثمانمائة. عام 1981، وتحت إشرافها، تمّ إصدار مجلة " فيروز". وبصفتها رئيسة تحرير لهذه المجلة، استطاعت أن ترتقي بها الى مستوى أفضل وأنجح مجلة تُعنى بشؤون المرأة. عام 2002 عينت مديرا عاما لدار الصياد حيث عكفت على برنامج جديد لتطوير الموارد البشرية والتقنية والنشرية. ولعبت دورا رئيسيا في استحداث اولى المطبوعات المتخصصة وفي موضوعات غير تقليدية في المنطقة العربية وفي جعلها عصرية شكلا ومضمونا. وتبلغ مطبوعات الدر حاليا والتي تشرف عليها السيدة فريحه 10 مطبوعات. أعادت تأهيل بناء الدار بعد الدمار الذي لقيه بسبب الحرب ومكننة العمل وتحسين جودة الإنتاج، قد تعرض مكتبها لقصف مباشر دمر بكامله. علما بأنه كان بإمكان السيدة فريحه ان تغادر البلاد إلى الخارج حيث كانت تملك منزلا في العاصمة الفرنسية بعيدا عن الهموم والمخاطر.
الأوسمة التي نالتها:
وسام اللجنة الوطنية ليوم الطفل عام 1987 بصفتها "من رموز المحبة والعطاء". وسام الاستحقاق الوطني من أعلى درجات الشرف قلده اياها رئيس الجمهورية اللبنانية عام 1988. "شهادة تقدير" وزير الزراعة اللبنانية عام 1998 لما بذلته في سبيل تعزيز القطاع الزراعي. جائزة الصحافة عام1992 من قبل "جمعية مصطفى وعلي امين" لصمودها احدى عشر عاما في ادارة الدار والقنابل تسقط فوق راسها" كما جاء في قرار التكريم.
لمحات من إدارتها لدار الصياد:
بين العام 1975 و 1991 اندلعت حرب مدمرة في لبنان اجتاحت جميع مناطقه وعصفت بكل قطاعاته ولم يبق فيه منطقة او مدينة او قرية لم تحترق في اتون الحرب التي ظلت مستعرة حتى المبادرة العربية الكريمة التي تمثلت في اتفاق الطائف. وقد تقطعت جرا ذلك وسائل التواصل والمواصلات وكان العمل والإنتاج يمران في مراحل بالغة التعقيد والخطورة. وكان الإعلاميون يتكبدون مخاطر جمة في أدائهم لواجباتهم المهنية. الأمر الذي فرض أعباء شديدة على المؤسسات الراغبة في الصمود وفي متابعة رسالتها وأداء واجبها الوطني والإعلامي. وكان قرار السيدة فريحه بالتعاون مع أشقائها عصام وبسام اهمية قيام "دار الصياد" بواجباتها مهما كلفها ذلك من تضحيات. ولم تكتف بذلك فحسب بل وبتحقيق قفزات نوعية تاريخية. وكانت حريصة طوال الوقت ولا تزال على إحاطة نفسها على الدوام بفريق من المساعدين الشخصيين والإداريين والباحثين والإعلاميين الأكفاء مدخلة في جسم الأسرة روحا من الاندفاع والتجدد. واستطاعت بقوة شخصيتها وصمودها ان تضرب المثل الحي للعاملين في الدار مقاسمة اياهم السراء والضراء والمحن والمخاطر، وشاطرتهم طعامهم ومأواهم، مداومة معهم العمل اليومي رغم المخاطر الجسدية الشخصية والعامة.
أمثلة قيادية: العمل في ظل المخاطر
اجتازت السيدة الهام أكثر من امتحان قاسي في هذا الصدد. ويتجلى ذلك في مثلين بارزين: الأول انها، وفي فترة بلغ فيها أوار المعارك حدا استحال فيه التجوال وتوقفت الإمدادات الورقية اللازمة للطباعة، توجهت بنفسها على رأس فريق من مساعديها إلى المرفأ حيث تراكمت لفائف الورق على الأرصفة ولا من يشيلها، وأشرفت، تحت أزيز الرصاص ودوى القذائف، على تأمين حاجتها والعودة بالقافلة إلى مبنى الدار وكان اجتياز الطريق أشبه بعبور الحدود بين الدول المتعادية. واما المثال الثاني فقد تجلى أبان الفوضى السياسية وبروز سلطات أمر واقع بعيدا عن سلطة الدولة وقواها الوطنية. اذ عمدت هذه القوى، الميليشيوية، بإثارة الاضطرابات داخل المؤسسات وتحريض العاملين على الشغب بهدف الاستيلاء عليها، فوقفت بوجه هذه القوى غير الشرعية وجها لوجه وحالت دون تحقيق إطماعهم غير مبالية بتهديد شخصي من اخطر المستويات. وقد تعرض منزلها للقصف المدفعي ...
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