هل أصغت قوى 14 آذار لروبرت فورد؟

في إطلالته الاسبوع الفائت على قناة ″الميادين″ الفضائية، إعتبر آخر سفير للولايات المتحدة الاميركية في دمشق روبرت فورد، صراحة أن ″محور المقاومة قد إنتصر في سوريا″. ونصح فورد بصوت عالٍ، وباللغة العربية الفصحى، الاكراد بأنهم ″يُستخدمون من قبل قوات التحالف الدولي الذي تتزعمه أميركا للقتال ضد تنظيم الدولة الاسلامية ″داعش″.″

وأضاف بصراحته المعهودة وهو الذي شكّل رأس حربة قبل أربع سنوات لتحفيز المعارضة في سوريا لمواجهة النظام قائلاً لهم: “لا تصدقوا، اذا وعدكم أحد، بأنه سيهرع لنجدتكم اذا ما دخلتم في صراع مع أي نظام في المحيط الاقليمي”، وهنا يشير بالتأكيد الى الانظمة في تركيا والعراق وسوريا وربما إيران”.

فهل سمعت قوى 14 آذار تلك النصائح والتوجيهات؟

العديد من المراقبين والمتابعين يعتقدون أن تلك المجموعة السياسية، ولاسيما أركانها، ما زالوا يعيشون على السمفونية التي كتبها السفير الاميركي السابق في لبنان “العزيز جداً على قلوب البعض منهم”، جيفري فيلتمان الذي يضحك في سره وهو في أعلى المناصب في الامم المتحدة على وعوده العرقوبية في العاصمة اللبنانية والتي لم يتحقق منها شيء، لاسيما في ما يتعلق منها بمستقبل الاوضاع في سوريا وبالمقاومة في لبنان.

الطريف في الأمر أن بعض أركان تلك المجموعة السياسية التي فشلت في تحقيق طروحاتها وطموحاتها ولاسيما منهم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع والنائب السابق فارس سعيد، وغيرهم ممن تطول بهم اللائحة، ما زالوا يرسمون الاحلام الزهرية حول الخرائط الاقليمية، فيما “داعش” تتقهقر في الشرق الاوسط، والعديد من الدعوات بدأت تصدر للجهاد في الشرق الأدنى وتحديداً الى جانب “الروهينغا” في ميانمار من دون أن تُدرك ما ترسمه أميركا وحلفائها لتلك المنطقة.

هناك طُرفة حول ما كان يخططه الاستعمار القديم والجديد وفيها: أن فرنسا كانت تبني الارساليات والمؤسسات التربوية لابقاء صلة تواصل مع الشعوب التي استعمرتها، فيما بريطانيا كانت تُبقي حدود البلدان متشابكة للعودة اليها عند الاقتضاء، أما الاميركي فهو على طراز الكاوبوي الذي لا تدري في أي وقت يصفعك على وجهك ويتركك في منتصف الطريق مهما أمضيت من وقت الى جانبه. فهل من يسمع ويتعظ ويتعلم؟