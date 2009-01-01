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الرئيس سعد الحريري وإنجازات الدبلوماسية الطائرة
اليوم على طاولة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس على طاولة نظيره الروسي ميدفديف ووزير الخارجية لافروف، وغداً على طاولة مجلس الوزراء في قصر بعبدا مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
رئيس الحكومة سعد الحريري في حركة لا تهدأ، من موسكو إلى بيروت وقبلها من فرنسا إلى بيروت وقبلها من واشنطن إلى بيروت، كل ذلك من أجل الهَم الذي يحمله في روحه وقلبه وعقله والذي اسمه أنَّ الوطن الصغير لا يحتمل مليونَي نازح سوري، وأنَّ الوطن الصغير يحتاج دائماً إلى تقوية لجيشه وأنَّ الوطن الصغير يحتاج إلى تثبيت مؤسساته.
من أجل كل ذلك ومن أجل أمور أخرى، يجوب الرئيس الحريري العالم، وهو على خطى والده الشهيد رفيق الحريري، يعرف أنَّ الدبلوماسية الطائرة هي أفضل بكثير من الجلوس وراء المكتب وانتظار الفرج الذي قد يأتي وقد لا يأتي.
في موسكو تتركز محادثات الرئيس الحريري في لقاءاته مع المسؤولين الروس على عدة ملفات:
ملف النازحين السوريين، ملف المساعدات العسكرية للجيش اللبناني وملف ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا، على اعتبار أنَّ لروسيا الكلمة الفصل في سوريا.
في موضوع النازحين، يؤكِّد الرئيس الحريري على وجوب أن تتضمن أية تسوية سياسية في سوريا عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، إذ ما الفائدة من أية تسوية سياسية في ظلِّ وجود 9 ملايين نازح خارج سوريا، وبينهم مليونا نازح في لبنان فقط؟
والآخرون في بلدان عربية وأوروبية أخرى بينها العراق أو الأردن أو مصر أو تركيا أو ألمانيا أو بلجيكا أو حتى في كندا والولايات المتحدة الأميركية.
ويعتبر الرئيس سعد الحريري في محادثاته مع الروس إنَّ أية تسوية من دون عودة النازحين السوريين إلى بلدهم، هي تسوية منقوصة.
ومن قضية النازحين إلى قضية دعم الجيش اللبناني، المعروف أنَّ جزءاً من سلاح الجيش اللبناني هو سلاحٌ روسي، لكنه يحتاج إلى تحديث وبعضه يحتاج إلى قطع غيار، لذا فإنَّ جزءاً من هذه المحادثات هو لإنجاز هذه الخطوة.
ومن الملفات الكبيرة التي يُفترض أن تأخذ حيِّزاً من الإهتمام، ملف ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا، لأنَّ هذا الأمر يحتاج إلى توافق، ولبنان موافق عليه، يبقى أنَّ الجانب السوري وبالتشاور مع روسيا، بإمكانه أن يتجاوب مع هذا الموضوع.
هكذا، ومن ضمن هذه الثلاثية، النازحون، والأسلحة، وترسيم الحدود، يمكن اعتبار أنَّ الرئيس الحريري، حقَّق خرقاً كبيراً في الدولة العظمى أي روسيا.
يعود الرئيس الحريري إلى طاولة مجلس الوزراء في قصر بعبدا، وعلى طاولة المجلس جدول أعمال من بنود دسمة ومؤجلة، وبعضها جديد، وسيتم البت فيها لدفع عجلة العمل قبيل توجه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى نيويورك.
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الهام فريحه
وُلدت السيدة إلهام فريحه في لبنان وهي الابنة الوحيدة، للراحل سعيد فريحه مؤسس "دار الصياد". تلقت علومها في لبنان وحصلت على إجازة في علم النفس من الجامعة الأميركية في بيروت. السيدة إلهام فريحه متزوجة ولها ابنة واحدة، كما انها تتقن ثلاث لغات. وتشمل هواياتها الفن والأدب والرياضة. وتعتبر السياسة من اولى اهتماماتها اليومية. وقد أرست علاقات صداقات واسعة في لبنان والعالم العربي.
العمل الصحفي:
عام 1973، عُينت رئيسة تحرير لمجلة جديدة اسمها " سمر" تصدر شهرياً كمجلة متخصصة. عام 1976 تمّ تعيينها نائبة للمدير العام في دار الصياد، وكانت مسؤولة عن المقر الرئيسي للدار ومكاتبها الموزعة في سائر العواصم الكبرى كلندن وباريس والقاهرة ودبي والرياض. وقد بلغ معدل عدد العاملين في الدار حوالى ثمانمائة. عام 1981، وتحت إشرافها، تمّ إصدار مجلة " فيروز". وبصفتها رئيسة تحرير لهذه المجلة، استطاعت أن ترتقي بها الى مستوى أفضل وأنجح مجلة تُعنى بشؤون المرأة. عام 2002 عينت مديرا عاما لدار الصياد حيث عكفت على برنامج جديد لتطوير الموارد البشرية والتقنية والنشرية. ولعبت دورا رئيسيا في استحداث اولى المطبوعات المتخصصة وفي موضوعات غير تقليدية في المنطقة العربية وفي جعلها عصرية شكلا ومضمونا. وتبلغ مطبوعات الدر حاليا والتي تشرف عليها السيدة فريحه 10 مطبوعات. أعادت تأهيل بناء الدار بعد الدمار الذي لقيه بسبب الحرب ومكننة العمل وتحسين جودة الإنتاج، قد تعرض مكتبها لقصف مباشر دمر بكامله. علما بأنه كان بإمكان السيدة فريحه ان تغادر البلاد إلى الخارج حيث كانت تملك منزلا في العاصمة الفرنسية بعيدا عن الهموم والمخاطر.
الأوسمة التي نالتها:
وسام اللجنة الوطنية ليوم الطفل عام 1987 بصفتها "من رموز المحبة والعطاء". وسام الاستحقاق الوطني من أعلى درجات الشرف قلده اياها رئيس الجمهورية اللبنانية عام 1988. "شهادة تقدير" وزير الزراعة اللبنانية عام 1998 لما بذلته في سبيل تعزيز القطاع الزراعي. جائزة الصحافة عام1992 من قبل "جمعية مصطفى وعلي امين" لصمودها احدى عشر عاما في ادارة الدار والقنابل تسقط فوق راسها" كما جاء في قرار التكريم.
لمحات من إدارتها لدار الصياد:
بين العام 1975 و 1991 اندلعت حرب مدمرة في لبنان اجتاحت جميع مناطقه وعصفت بكل قطاعاته ولم يبق فيه منطقة او مدينة او قرية لم تحترق في اتون الحرب التي ظلت مستعرة حتى المبادرة العربية الكريمة التي تمثلت في اتفاق الطائف. وقد تقطعت جرا ذلك وسائل التواصل والمواصلات وكان العمل والإنتاج يمران في مراحل بالغة التعقيد والخطورة. وكان الإعلاميون يتكبدون مخاطر جمة في أدائهم لواجباتهم المهنية. الأمر الذي فرض أعباء شديدة على المؤسسات الراغبة في الصمود وفي متابعة رسالتها وأداء واجبها الوطني والإعلامي. وكان قرار السيدة فريحه بالتعاون مع أشقائها عصام وبسام اهمية قيام "دار الصياد" بواجباتها مهما كلفها ذلك من تضحيات. ولم تكتف بذلك فحسب بل وبتحقيق قفزات نوعية تاريخية. وكانت حريصة طوال الوقت ولا تزال على إحاطة نفسها على الدوام بفريق من المساعدين الشخصيين والإداريين والباحثين والإعلاميين الأكفاء مدخلة في جسم الأسرة روحا من الاندفاع والتجدد. واستطاعت بقوة شخصيتها وصمودها ان تضرب المثل الحي للعاملين في الدار مقاسمة اياهم السراء والضراء والمحن والمخاطر، وشاطرتهم طعامهم ومأواهم، مداومة معهم العمل اليومي رغم المخاطر الجسدية الشخصية والعامة.
أمثلة قيادية: العمل في ظل المخاطر
اجتازت السيدة الهام أكثر من امتحان قاسي في هذا الصدد. ويتجلى ذلك في مثلين بارزين: الأول انها، وفي فترة بلغ فيها أوار المعارك حدا استحال فيه التجوال وتوقفت الإمدادات الورقية اللازمة للطباعة، توجهت بنفسها على رأس فريق من مساعديها إلى المرفأ حيث تراكمت لفائف الورق على الأرصفة ولا من يشيلها، وأشرفت، تحت أزيز الرصاص ودوى القذائف، على تأمين حاجتها والعودة بالقافلة إلى مبنى الدار وكان اجتياز الطريق أشبه بعبور الحدود بين الدول المتعادية. واما المثال الثاني فقد تجلى أبان الفوضى السياسية وبروز سلطات أمر واقع بعيدا عن سلطة الدولة وقواها الوطنية. اذ عمدت هذه القوى، الميليشيوية، بإثارة الاضطرابات داخل المؤسسات وتحريض العاملين على الشغب بهدف الاستيلاء عليها، فوقفت بوجه هذه القوى غير الشرعية وجها لوجه وحالت دون تحقيق إطماعهم غير مبالية بتهديد شخصي من اخطر المستويات. وقد تعرض منزلها للقصف المدفعي ...
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