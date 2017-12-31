- برشلونة في مهمة سهلة ... والريال يستعيد رونالدو
- أخبار وأسرار لبنانية
- لهذه الأسباب إقترَح برّي تقصير الولاية
- هل يُغامر مجلس النواب بمصير أكثر من 74 ألف طالب؟
- إقلاع السلطة التنفيذية ولكن ماذا عن قنبلة بري؟
- أستراليا: سيارة سيدة تشل حركة قطارات غرب سيدني!
- أستراليا: عصابة عالمية لتهريب المخدرات.. الأخوين ابراهيم يمثلون أمام المحكمة اليوم
- مصر تنتفض ضد "فتوى".. أجازت نكاح الزوجة المتوفاة
- اليابان تحارب المزعجين.. هكذا يمكنك التشويش على المتسبِّب في الضوضاء وإجباره على السكوت لا إرادياً
- شكوك في تلزيم البطاقة الممغنطة وفي الشركة الهندية
- أستراليا: «اشتباك» حاد بين السيناتورة بولين هانسون وزميلتها في حزب الخضر سارة هانسون - يونغ على خلفية التصويت البريدي على زواج مثليي الجنس
- جريمة لا تصدق - سمح لسبعة من أصدقائه باغتصاب زوجته وتصويرها!
- واقع العرب: سوريا حقل تجارب للأسلحة!!
- ماذا قالت أنجلينا جولي عن مذابح مسلمي الروهينغا على يد الرئيسة الحائزة على نوبل للسلام؟
- أخـرجـونـا من المــوت.. آلاف من الروهينغا يستغيثون لفتح ممر آمن للخروج من ميانمار.. والسلطات تهددهم: سنقتلكم جميعاً
- سوريا والعراق والإعصار
- كيف كَسِبَ “شُيوخ حماس″ جولات المُصالحة قبل أن تَبدأ؟ ولماذا كان التّوظيف الذّكي لوَرقة “دحلان” حاسمًا في تراجع قيادة السّلطة عن أخطائها؟ ولماذا لا نُعرف بالتّفاؤل ونَتحلّى بالحَذر تُجاه “تفاهمات” القاهرة الجديدة؟
- بداية جديدة للحرب السورية.. والجولان المنسي
- المواجهة تقترب في العراق
- هويّة بيومتريّة.. المشنوق لـ«الجمهورية»: الخلاف على التسجيل
- عون يحذر اللبنانيين من مخطط هدام
- عون: هدف الإشاعات التشكيك بالاستقرار
- فضيحة البيومترية: 130 مليون دولار بالتراضي
- مُخيّم عين الحلوة تحوّل الى بؤرة خطرة خارج الدولة
- «سباق مكتوم» في لبنان على تخوم المرحلة الانتقالية في سورية
إقلاع السلطة التنفيذية ولكن ماذا عن قنبلة بري؟
صحيح ان لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع، لكن الحكومة كفَّت ووفَّت الاسبوع الفائت فعقدت جلستين الاولى الخميس الفائت والثانية اول من أمس الأحد.
وكانت الجلستان منتجتين ولا سيما جلسة الأحد التي أثمرت إقرار تطوير بطاقة الهوية الحالية لتتحول إلى بطاقة بيومترية تعتمد في العملية الانتخابية. وهذا ما اوضحه وزير الداخلية نهاد المشنوق بإعلانه أنّ ما تقرَّر في مجلس الوزراء هو تحديث تذكرة الهوية الحاليّة لتصبح بيومترية، وهذا التحديث يساعد جداً على إجراء الانتخابات في مواعيدها، وسيتم انجازها قبل موعد الانتخابات في ايار المقبل ولكن بعد مرور اقتراح التعديل في مجلس النواب بحيث يعدل البند المتعلق بالبطاقة الممغنطة.
الانجاز الثاني في مجلس الوزراء هو الموافقة على اقتراح وزير الخارجية لجهة آلية تسجيل المغتربين للمشاركة في العملية الانتخابية.
ويكون ذلك من خلال تسجيل المغتربين لأسمائهم في السفارات اللبنانية او من خلال ملء طلبات هي عبارة عن استمارة على الكومبيوتر، وكلّ 200 مغترب يسجلون أسماءهم في سفارة معينة، يكون لهم قلم انتخابي فيها.
في غضون ذلك ، فجَّر رئيس مجلس النواب نبيه بري قنبلة من شأنها أن تعيد خلط الاوراق في ما يتعلق بالعملية الانتخابية، القنبلة تتمثل باقتراح قانون معجَّل مكرر بإجراء الانتخابات النيابية قبل نهاية هذه السنة، ومما جاء في الاقتراح:
تنتهي ولاية مجلس النواب الحالي استثنائياً في تاريخ 31-12-2017 على ان تجري الانتخابات قبل هذا التاريخ وفق الاحكام والاجراءات المنصوص عنها في القانون بعد اجراء التعديلات اللازمة على تواريخ المهل المتعلقة بالاجراءات التنفيذية وبما يتلائم مع هذا التعديل.
ثانياً : يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
كل هذه الامور يجب ان تُنجَز من اليوم وحتى آخر شهر نيسان المقبل، على أبعد تقدير، لأن ولاية المجلس الحالي تنتهي في 21 ايار المقبل، إذا أمام مجلس النواب والحكومة سبعة اشهر لإنجاز كل هذه التعديلات، وعليه فالانتخابات في موعدها وستنحسر المطالبات بتقصير ولاية المجلس لأن كل الهمروجة ستكون شهر او شهرين على ابعد تقدير.
الانتاج في جلستي مجلس الوزراء لم يقتصر على ملف الانتخابات النيابية بل توسع ليشمل الملف التربوي، وكان ذلك على عاتق وزير التربية مروان حمادة الذي تابع الملف من خلال ثلاثية المدارس، لجان الأهل والمعلمين.
لكن ما يقض مضاجع اللبنانيين هو ان النفايات كادت ان تعود بعد إقفال مطمر الكوستابرافا، وهذا الامر تمت معالجته بالسرعة المطلوبة مع القضاء المختص لأن هذه المشكلة كانت ستشكل كارثة مع بدء السنة الدراسية وبدء فصل الشتاء.
وهكذا نجا لبنان من أن تعود النفايات الى الشوارع خصوصًا ان مطمر الناعمة يستقبل يوميًا حوالى 1500 طن يومياً، تأتي من الضاحية الجنوبية والشويفات وعرمون وبشامون والحدث، ومن قسم من بيروت الادارية، فهل عدنا الى الازمة من جديد؟
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 165
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
الهام فريحه
وُلدت السيدة إلهام فريحه في لبنان وهي الابنة الوحيدة، للراحل سعيد فريحه مؤسس "دار الصياد". تلقت علومها في لبنان وحصلت على إجازة في علم النفس من الجامعة الأميركية في بيروت. السيدة إلهام فريحه متزوجة ولها ابنة واحدة، كما انها تتقن ثلاث لغات. وتشمل هواياتها الفن والأدب والرياضة. وتعتبر السياسة من اولى اهتماماتها اليومية. وقد أرست علاقات صداقات واسعة في لبنان والعالم العربي.
العمل الصحفي:
عام 1973، عُينت رئيسة تحرير لمجلة جديدة اسمها " سمر" تصدر شهرياً كمجلة متخصصة. عام 1976 تمّ تعيينها نائبة للمدير العام في دار الصياد، وكانت مسؤولة عن المقر الرئيسي للدار ومكاتبها الموزعة في سائر العواصم الكبرى كلندن وباريس والقاهرة ودبي والرياض. وقد بلغ معدل عدد العاملين في الدار حوالى ثمانمائة. عام 1981، وتحت إشرافها، تمّ إصدار مجلة " فيروز". وبصفتها رئيسة تحرير لهذه المجلة، استطاعت أن ترتقي بها الى مستوى أفضل وأنجح مجلة تُعنى بشؤون المرأة. عام 2002 عينت مديرا عاما لدار الصياد حيث عكفت على برنامج جديد لتطوير الموارد البشرية والتقنية والنشرية. ولعبت دورا رئيسيا في استحداث اولى المطبوعات المتخصصة وفي موضوعات غير تقليدية في المنطقة العربية وفي جعلها عصرية شكلا ومضمونا. وتبلغ مطبوعات الدر حاليا والتي تشرف عليها السيدة فريحه 10 مطبوعات. أعادت تأهيل بناء الدار بعد الدمار الذي لقيه بسبب الحرب ومكننة العمل وتحسين جودة الإنتاج، قد تعرض مكتبها لقصف مباشر دمر بكامله. علما بأنه كان بإمكان السيدة فريحه ان تغادر البلاد إلى الخارج حيث كانت تملك منزلا في العاصمة الفرنسية بعيدا عن الهموم والمخاطر.
الأوسمة التي نالتها:
وسام اللجنة الوطنية ليوم الطفل عام 1987 بصفتها "من رموز المحبة والعطاء". وسام الاستحقاق الوطني من أعلى درجات الشرف قلده اياها رئيس الجمهورية اللبنانية عام 1988. "شهادة تقدير" وزير الزراعة اللبنانية عام 1998 لما بذلته في سبيل تعزيز القطاع الزراعي. جائزة الصحافة عام1992 من قبل "جمعية مصطفى وعلي امين" لصمودها احدى عشر عاما في ادارة الدار والقنابل تسقط فوق راسها" كما جاء في قرار التكريم.
لمحات من إدارتها لدار الصياد:
بين العام 1975 و 1991 اندلعت حرب مدمرة في لبنان اجتاحت جميع مناطقه وعصفت بكل قطاعاته ولم يبق فيه منطقة او مدينة او قرية لم تحترق في اتون الحرب التي ظلت مستعرة حتى المبادرة العربية الكريمة التي تمثلت في اتفاق الطائف. وقد تقطعت جرا ذلك وسائل التواصل والمواصلات وكان العمل والإنتاج يمران في مراحل بالغة التعقيد والخطورة. وكان الإعلاميون يتكبدون مخاطر جمة في أدائهم لواجباتهم المهنية. الأمر الذي فرض أعباء شديدة على المؤسسات الراغبة في الصمود وفي متابعة رسالتها وأداء واجبها الوطني والإعلامي. وكان قرار السيدة فريحه بالتعاون مع أشقائها عصام وبسام اهمية قيام "دار الصياد" بواجباتها مهما كلفها ذلك من تضحيات. ولم تكتف بذلك فحسب بل وبتحقيق قفزات نوعية تاريخية. وكانت حريصة طوال الوقت ولا تزال على إحاطة نفسها على الدوام بفريق من المساعدين الشخصيين والإداريين والباحثين والإعلاميين الأكفاء مدخلة في جسم الأسرة روحا من الاندفاع والتجدد. واستطاعت بقوة شخصيتها وصمودها ان تضرب المثل الحي للعاملين في الدار مقاسمة اياهم السراء والضراء والمحن والمخاطر، وشاطرتهم طعامهم ومأواهم، مداومة معهم العمل اليومي رغم المخاطر الجسدية الشخصية والعامة.
أمثلة قيادية: العمل في ظل المخاطر
اجتازت السيدة الهام أكثر من امتحان قاسي في هذا الصدد. ويتجلى ذلك في مثلين بارزين: الأول انها، وفي فترة بلغ فيها أوار المعارك حدا استحال فيه التجوال وتوقفت الإمدادات الورقية اللازمة للطباعة، توجهت بنفسها على رأس فريق من مساعديها إلى المرفأ حيث تراكمت لفائف الورق على الأرصفة ولا من يشيلها، وأشرفت، تحت أزيز الرصاص ودوى القذائف، على تأمين حاجتها والعودة بالقافلة إلى مبنى الدار وكان اجتياز الطريق أشبه بعبور الحدود بين الدول المتعادية. واما المثال الثاني فقد تجلى أبان الفوضى السياسية وبروز سلطات أمر واقع بعيدا عن سلطة الدولة وقواها الوطنية. اذ عمدت هذه القوى، الميليشيوية، بإثارة الاضطرابات داخل المؤسسات وتحريض العاملين على الشغب بهدف الاستيلاء عليها، فوقفت بوجه هذه القوى غير الشرعية وجها لوجه وحالت دون تحقيق إطماعهم غير مبالية بتهديد شخصي من اخطر المستويات. وقد تعرض منزلها للقصف المدفعي ...
- إقلاع السلطة التنفيذية ولكن ماذا عن قنبلة بري؟
- الملفات السياسية بين الوقائع والتهويل
- الوزير جمال الجرَّاح والإضاءة الضرورية على ملف عرسال
- تراكم الملفات وعزم الحكومة على المعالجة
- المواعيد الملحة... والمواجهة الدائمة للهدر والفساد
- الرئيس سعد الحريري وإنجازات الدبلوماسية الطائرة
- الحركة اللبنانية داخلاً وخارجاً لتخفيف الأعباء عن كاهل اللبنانيين
- أضلع الأزمات... ومسؤولية الدولة
- خلفيات التحذير من أن يُصبح لبنان يونان آخر
- المطلوب وضوح في مقاربة الملفات
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)