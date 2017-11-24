إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | مقالات | موسكو تستعجل التسوية وطهران اعلان النصر
المصنفة ايضاً في: مقالات

موسكو تستعجل التسوية وطهران اعلان النصر

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
المصدر: صحيفة الانوار اللبنانية
image
الكاتب: رفيق خوري
عدد المشاهدات: 101
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق

إعلانات Zone 6B

نهاية دولة الخلافة الداعشية بدت فرصة لاستعجال سباقين في لعبة واحدة معقدة جدا: واحد نحو تسوية سياسية في سوريا. وآخر نحو تسليط الأضواء على الدور الأكبر والأفعل في هزيمة داعش. الأول قرع الرئيس فلاديمير بوتين جرس الانطلاق الجدّي فيه. والثاني سارعت طهران الى إعطاء نفسها جائزته سلفا في ما يقترب من احتكار الفضل في النصر

على التنظيم الارهابي التكفيري، وبالتالي قطف الثمار السياسية للنصر في سوريا والعراق ولبنان واليمن وبلدان أخرى.

لكن بوتين الذي التقى الرئيس بشار الأسد في سوتشي عشيّة القمة هناك مع الرئيس الايراني حسن روحاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتحادث هاتفيا مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كما اتصل بعدد من قادة الدول في أوروبا والمنطقة لم يكتم القول ان المرحلة المقبلة لن تكون سهلة. فهو اتفق مع روحاني وأردوغان على اطلاق عملية سياسية حقيقية في اعتراف ضمني بأن المحادثات الماضية كانت شكلية. واتفق مع ترامب على دعم عملية جنيف التي تقودها الأمم المتحدة. وحين تحدث عن عناصر التسوية وحاجات ما بعدها، فانه دعا دمشق وكل الأطراف الى تقديم تنازلات يعرف انها صعبة، واعترف بالحاجة الى كل الأدوار، حيث صعوبة أن تتمكّن موسكو من ارضاء أصحابها وضمان حصصهم.

 

أما ايران، فان الطريق في نظرها صار مفتوحا لتحقيق مشروعها الاقليمي. والعقبة المباشرة التي تراها هي الدور الأميركي. ولذلك ركّز روحاني على المطالبة باخراج القوات الأميركية من سوريا، وأوحى ان التحالف مع روسيا بات ثابتا. وأما أميركا، فان الأولوية في اهتماماتها هي لابعاد أية قوات للحرس الثوري وتوابعه عن الجولان وحدود الأردن، ثم للتفاهم مع الروس على تهميش الدور الايراني في سوريا. وهاجس تركيا هو، القوات الكردية التي سيطرت بدعم أميركي، ورضى روسي على مناطق واسعة، وسط اعتراض دمشق على وجود القوات التركية التي تعتبرها قوة احتلال.

والمشكلة في البحث عن التسوية، مهما تكن براعة الروس وقوتهم وحاجتهم الى استعجال التسوية، هي ان حرب سوريا لم تنته بعد ورهانات أطراف معيّنة على الخيار العسكري لا تزال قائمة. والمشكلة في تبادل الاتهامات حول الصانع الحقيقي لداعش والتباري في الدور الحاسم للقضاء على دولته هي ان داعش ليس من صنع فريق واحد، وتوظيفه لم يقتصر على فريق واحد، والدور الحاسم في ضربه ليس لفريق واحد.

والمفارقة ان كل الكلام هو على دور السوريين في التسوية، وكل الفعل هو لأدوار الآخرين.

المصدر: صحيفة الانوار اللبنانية

قرّاء العنكبوت يتصفّحون الآن

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)

رفيق خوري

رفيق خوري

ولد رفيق خوري في مشتى الحلو عام 1936 وتعلم في مدرسة ابن خلدون ثم علّم فيها . بعد أن اخذ البكلوريا بدأ دراسة الحقوق في الجامعة ولكن الظروف السياسية الصعبة أجبرته للهرب إلى لبنان بعد أن قضى فترة قصيرة في الحبس لميوله اليساريه . وسرعان ما تعرف بالعاملين في مجال الصحافة في لبنان وأخذ يكتب في عدة جرائد ومجلات حيث استقر فيه المطاف في دار الصياد وبسرعة رأس تحرير مجلة الصياد لمدة طويلة ثم رأس ولا يزال تحرير جريدة الأنوار . يعمل بالسياسة إلى جانب الصحافة ويعتبر من أكثر المدافعين عن حرية الرأي وحرية التعبير ومن ألمع الصحفيين في الشرق الأوسط . في بداية حياته كان له كتابي شعر الأول ( زنبق ودم ) كتبه في مشتى الحلو وفي بداية اغترابه عنها حيث ييبث في هذا الكتاب كل الحنين والشوق لسهرات المشتى وأيامها وخاصة أنه كان لا يستطيع المجيء إليها كذلك عبر في الكتاب عن أفكاره الثورية ودفاعه عن الثورات العربية والعالمية . ثم كان كتابه الثاني الذي وصف فيه بيروت ( بمدينة الحجارة ) . وبعد ذلك توقف عن كتابة الشعر والتزم السياسة والصحافة والمقالات الأدبية وخاصة فيما يتعلق بفيروز والرحابنة الذي كان معهم منذ البداية وكتب لهم أكثر من ثلاثة عشر اسكتش حسب ما قاله منصور الرحباني وكان ولا يزال من أكثر المقربين منهم حتى أن عاصي الرحباني في أواخر حياته كان يعتمد عليه ليعرف ما يدور في العالم .

المزيد من اعمال الكاتب