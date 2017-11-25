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مصر والارهاب: النكاية بعد سقوط التمكين
ليس في المنطقة والعالم ارهاب مجّاني بلا وظيفة، وان بدا في بعض العمليات عشوائيا أو أسوأ من أي ممارسة شيطانية. فلا الذين قتلوا وجرحوا مئات المصلين في مسجد الروضة شمال سيناء هم أهل مظلومية يعملون للتعبير الدموي عنها. ولا قتل مسلمين أبرياء دفاعا عن دين الله، كما يقال في بيانات الارهابيين، هو مجرد تجسيد لفكر تكفيري. ولم يكن من باب استباق الأمور ان يركّز الرئيس عبدالفتاح السيسي على قراءة وطنية وسياسية، الى جانب العاطفة والمأساة الانسانية في هذه الجريمة المروعة.
ذلك ان مصر مستهدفة بشكل خاص منذ السقوط السريع لحكم الاخوان المسلمين الذي كان حلقة مركزية في سلسلة التخطيط لإمساك الاسلام السياسي بالسلطة في المنطقة ضمن رعاية دولية. والعمليات الارهابية التي تكررت واستهدف بعضها الكنائس والأديرة كان وراء منفذيها ممولون ومسلحون ومخططون في أجهزة دول تريد اسقاط النظام المصري أو أقلّه زعزعة استقرار البلد وازعاج السلطة واجبارها على الاستنفار بما يحول دون العمل على التنمية البشرية وحلّ قضايا الناس الملحّة. وأبسط ما يدلّ على التخطيط المنهجي لذلك ان مصر، بجيشها القوي وأجهزتها الأمنية المتمرّسة وقوة الأزهر الشريف في محاربة الفكر التكفيري، لم تستطع القضاء على الارهاب.
لكن الارهاب الذي يقول الرئيس السيسي ان مصر تحاربه وحدها بالنيابة عن المنطقة والعالم، يضرب المنطقة والعالم برغم ثلاثة تحالفات اقليمية ودولية لمحاربته. وليس أمام أميركا وروسيا وايران والسعودية وأوروبا التي يحتفل بعضها بالنصر على داعش سوى مواجهة مرحلة جديدة من الارهاب. أولا لأن محاربة الارهاب الداعشي والقاعدي السنّي بميليشيات شيعية وقوى دولية مسيحية بدل محاربته بقوى وطنية تقود الى ردّ فعل يخلق تنظيمات أشدّ تطرفا من داعش والقاعدة. وثانيا لأن ما بعد القضاء على دولة الخلافة الداعشية هو تكثيف العمليات الارهابية المنظمة والتي يقوم بها ذئاب منفردون.
وليس سرّا ان السلفية الجهادية تعمل لتحقيق هدفها الكبير، وهو الخلافة، على مراحل. المراحل الأولى هي النكاية المتصلة ب ادارة التوحش حيث الارهاب لزعزعة الاستقرار في الأنظمة والمجتمعات. والمراحل الأخيرة هي التمكين حيث اقامة الخلافة حين تنضج ظروفها ثم تقوية الشوكة وتغيير المجتمع من دون التخلّي عن الارهاب خارج أرض الخلافة. واليوم يبدو داعش محكوما بالسير على الطريق المعاكس: من التمكين الذي سقط الى النكاية وادارة التوحش.
والحرب على الارهاب تكون شاملة بالتعاون بين كل القوى أو لا تكون سوى سياسات ملتوية بحسابات صغيرة.
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رفيق خوري
ولد رفيق خوري في مشتى الحلو عام 1936 وتعلم في مدرسة ابن خلدون ثم علّم فيها . بعد أن اخذ البكلوريا بدأ دراسة الحقوق في الجامعة ولكن الظروف السياسية الصعبة أجبرته للهرب إلى لبنان بعد أن قضى فترة قصيرة في الحبس لميوله اليساريه . وسرعان ما تعرف بالعاملين في مجال الصحافة في لبنان وأخذ يكتب في عدة جرائد ومجلات حيث استقر فيه المطاف في دار الصياد وبسرعة رأس تحرير مجلة الصياد لمدة طويلة ثم رأس ولا يزال تحرير جريدة الأنوار . يعمل بالسياسة إلى جانب الصحافة ويعتبر من أكثر المدافعين عن حرية الرأي وحرية التعبير ومن ألمع الصحفيين في الشرق الأوسط . في بداية حياته كان له كتابي شعر الأول ( زنبق ودم ) كتبه في مشتى الحلو وفي بداية اغترابه عنها حيث ييبث في هذا الكتاب كل الحنين والشوق لسهرات المشتى وأيامها وخاصة أنه كان لا يستطيع المجيء إليها كذلك عبر في الكتاب عن أفكاره الثورية ودفاعه عن الثورات العربية والعالمية . ثم كان كتابه الثاني الذي وصف فيه بيروت ( بمدينة الحجارة ) . وبعد ذلك توقف عن كتابة الشعر والتزم السياسة والصحافة والمقالات الأدبية وخاصة فيما يتعلق بفيروز والرحابنة الذي كان معهم منذ البداية وكتب لهم أكثر من ثلاثة عشر اسكتش حسب ما قاله منصور الرحباني وكان ولا يزال من أكثر المقربين منهم حتى أن عاصي الرحباني في أواخر حياته كان يعتمد عليه ليعرف ما يدور في العالم .
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