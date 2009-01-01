- أستراليا: لا فائز مؤكد في انتخابات كوينزلاند ولا مقاعد لحزب هانسن
- الرئيس البشير يَشُقْ عصا الطّاعة على حُلفائه السّعوديين من موسكو ويُعارض الحَرب ضِد إيران ويُعلنها على أمريكا.. ما الذي جَرى؟ وهل سَيكون قراره المُقبل سَحب قُوّاتِه من اليَمن؟ وهل دَعمِه لاستمرار الأسد “انقلابٌ” في حَركةِ “الإخوان المسلمين”؟ ومن المَسؤول: أردوغان أم بوتين؟
- بوتين ملك سوريا… في ظل استسلام أميركي!
- في الموصل an orgy of killing
- الحريري: لن نقبل بمواقف «حزب الله» التي تمس بأشقائنا العرب أو تستهدف أمن دولهم
- الحريري يتحدى حزب الله من بيروت
- مصير استقالة الحكومة إلى ما بعد عودة عون من روما
- عون يجتمع غداً بالجميع لورقة عمل والحريري يريد ما يرضي جمهوره والسعودية.. لبنان بين التسوية او الانهيار وجنبلاط ينصح محمد بن سلمان
- أميركا تهادن تركيا لمواجهة روسيا وإيران
- كونتي: كورتوا بين الأفضل في العالم
- هرطقات الاستخبار وهذيان السياسة
- ريفي يدعو الحريري إلى المواجهة.. وميقاتي يتريّث
- بن سلمان لنيويورك تايمز: في عهد النبي محمد انتشرت المسارح الموسيقية وكان هناك اختلاطٌ بين الرجال والنساء
- هكذا أنقذت عائلة الحريري.. إبنها سعد
- "الحالة الثالثة" تصريف أعمال رهن الالتزامات واشنطن تبلغ الحريري تمسكها بالاستقرار
- قلق كوراني من توجه شركات الاسمنت لزيادة عامل استثمارها
- كيف أنقذَ برّي الحريري؟
- صمت الـLBCI.. هل تُرك مارسيل غانم وحيداً!
- سَرقَ مرجعيّته بـ4.5 مليون دولار!
- الانتخابات: في مكان القيد وبلا بطاقة بيومترية
- هند صبري: الجمهور التونسي معتاد على المشاهد الجريئة
- "السلطانة هويام" تعلن خطوبتها على مذيع مصري
- كن مستعدا لمفاجآت عام 2018 مع تنبؤات العرافة فانغا
- لا تقلق على سلامتك العقلية.. أن تتحدث مع نفسك أمر جيد
- طعمه جيد لكن الأفضل ألا تعرف مكوناته.. مخبز فنلندي يطرح رغيفاً هو الأول من نوعه في العالم
في الموصل an orgy of killing
تُجرى في العراق وفي هلال الحروب الأهلية المشرقي، عملية تسريع هائل للدورة الخلدونية، بحيث إن عمر التجربة لن يزيد عن سنة في ما يبدو. ففي غمرة وقائع كبرى تشهدها المنطقة، بدءاً بهزيمة الأكراد في العراق إلى قمة سوتشي في روسيا وما بينهما من أزمات في لبنان وسورية، تحصل وقائع باردة وبطيئة ومؤسسة لانقلاب جديد على الستاتيكو الذي أرساه النصر الإيراني. الصحف ووسائل الإعلام العالمية (غير العربية طبعاً) بدأت تسرد وقائع حصلت وتحصل في مدن الانتصارات الإيرانية. «الغارديان» تحدثت في تحقيق طويل وموثق لغيث عبدالأحد الذي رافق القوات العراقية في الموصل عما أسمته an orgy of killing وفيه صور مرعبة عن عمليات تصفيات واسعة تتورط فيها وحدات من الجيش العراقي.
مصور عراقي آخر هو علي أركادي نال جائزة في فرنسا حول صور التقطها لانتهاكات «الحشد الشعبي» في محيط الموصل، لكن الجائزة أثارت نقاشاً كون المصور اعترف بمشاركته في التعذيب، وقال أن ذلك كان شرط عناصر الحشد للسماح له بالتقاط الصور.
طبعاً، الإعلام العربي ليس هذا موضوعه، ذاك أنه مأخوذ بوقائع ما بعد الحدث. بقمة سوتشي وباستقالة الحريري وبمؤتمر الرياض للمعارضة السورية. وغالباً ما وقعنا في أفخاخ الحدث، فيما الوقائع الفعلية تحصل بموازاة ما نحن عالقون به. لكننا لسنا وحدنا ضحايا هذه المعادلة البائسة، فالفاعلون فيها ضحاياها أيضاً، ذاك أن وقائع الموصل تحصل فيما هم يعقدون الصفقات والتسويات معتقدين أن المدينة استقرت على وضعها الجديد. هذا ما حصل حين تدفق «داعش» على المدينة في 2014. ففي تلك اللحظة، قالت الموصل كلمتها الحاسمة: «لا أريد نوري المالكي حتى لو كان البديل هو الطوفان». الموصل جربت الطوفان وكابدته، وها هي تكابد طوفاناً موازياً لا يبدو أنه يقل فتكاً عن الطوفان الأول. وهذا ليس جزءاً من حسابات التسويات والتفاهمات.
والحال أن العراق يمكن أن يكون نموذجاً عن حال الإقليم مع الانتصارات الإيرانية المتناسلة فيه. فالجماعات المهزومة تعدت العرب السنّة. الأكراد صاروا جزءاً من مشهد الهزيمة، وثقافة الانتصار المهيمنة تستعير لغة الطاغية الذي ظلمها في ممارستها الظلم الموازي. وها هو وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري يمد طموحه إلى خارج العراق ويُدلي بدلوه حول لبنان متمسكاً بسلاح «حزب الله» فيه.
الهزيمة تضم إليها في العراق مزيداً من الأقوام، والنصر صار خارج الحدود، وطموحات أصحابه أطاحت منطق أي استقرار يطمح إليه المنتصرون عادة. التسويات والمفاوضات تُجرى وفق هذه المعادلة، متجاهلة حقيقة أن المعادلة لن ترسو على قبول المهزوم بهزيمته، ذاك أن من يفاوض للمساومة على الهزيمة باسمه سيجد نفسه قريباً في العراء. آل النجيفي في الموصل سقطوا في هذا الفخ، وها هم اليوم يقيمون بين أنقرة وأربيل، ونجيب ميقاتي في لبنان ذهب في التسوية مع المنتصرين إلى حدود قبوله بحكومتهم، وها هو اليوم يبحث عن مقعد نيابي واحد في مدينة طرابلس.
ما يحصل في الموصل ليس في صدارة المشهد. هذا الأمر لن يدوم طويلاً، فوقائع الاضطهادات هناك هي سياق وليست حوادث منفصلة، ذاك أن ثمة تجاهلاً سياسياً لحقيقة ميدانية. الحرب قُدمت، سياسياً، بصفتها عملية تحرير للمدينة من عناصر التنظيم الإرهابي، وهذا ما أملى تجاهلاً لحقيقة موازية، تتمثل في أن «داعش» تتويج لمشاعر التهميش والاضطهاد التي أصابت السنّة العرب. وفي ظل هذا التجاهل، لم تجر تسوية سياسية تعقب القضاء على التنظيم. انتصر الشيعة في هذه الحرب، والمشهد كله يوحي بأن الهزيمة أصابت السكان السنّة. مدينتهم مدمرة، والحشود الشيعية تصدر أحكام الإعدام من دون رقيب تقريباً، وخيم النازحين تزنر المدينة من أطرافها كلها.
لم يسبق أن استكانت جماعة لهذا الواقع. هي اليوم ليست تحت مجهر المعاينة. إعلامنا مأخوذ بمشاهد لقاء سوتشي واجتماع المعارضة السورية في الرياض واستقالة الحريري. وفي هذا الوقت، تتأسس مأساة بعيداً من انتباهنا. من زار المدن المنكوبة يمكن أن يلمس الفارق الكبير بين ما يحصل فيها وما يصل إلينا منه. فالوقائع ثقيلة ومن المستحيل أن يتجاوزها الحدث، وإن لم يكترث لها في لحظات انتشائه بالنصر.
والحال أن ما يساعد على هذا النكران هو أن رأس الهرم غير معني فعلاً بحجم الصدوع وبنتائج الانهيارات. فإيران لم تعط اعتباراً لعواقب انقضاض جماعة على جماعة في مناطق نفوذها. وهي نفسها تقيم على كلا طرفي الصدوع، وهي غير معنية أيضاً بحجم المأساة في جانبها الشيعي. لم تبد يوماً حساسية تذكر حيال خسائر حلفائها. الأيديولوجيا نفسها التي دفعت عشرات آلاف الإيرانيين إلى الموت في حقول الألغام التي زرعها صدام حسين، تُحرك قائد الحرب الجديدة قاسم سليماني. إنجاز المهمة يتقدم بأهميته الأثمان المطلوبة لتحقيقها، وإذا كانت تتطلب اقتلاعاً وتغييراً ديموغرافياً فهذا ثمن ممكن، والمآسي هذه المرة خارج حدود الجمهورية الإسلامية.
ما نقلته «الغارديان» من الموصل ليس استثناء. كل الآتين من هناك يتحدثون عما يحصل في المدينة. الأكراد، جيران المأساة، وبعد ضمهم إلى معسكر المهزومين شرعوا يتحدثون عما يحصل في المدينة الجارة. وثمة قواعد متباعدة للجيش الأميركي حصلت في محيطها وقائع عاينها الجنود والضباط وصمتوا. التوازن اليوم يقتضي الصمت، ويقتضي تجاوز تقارير المؤسسات الدولية. لكن اختلالاً صغيراً سيعيد هذه المشاهد إلى الصدارة. أشرطة «يو تيوب» المهملة اليوم ستعود لتتحول قرائن على الانتهاكات عندما تحين لحظة سياسية تسمح بذلك. هنا تماماً يكمن الفارق بين الحدث منظوراً إليه من صحافتنا، والحدث نفسه منظوراً إليه من الصحافة الغربية. ففي حالتنا، وظيفة الحدث تسبقه في أولوياتنا، وفي حالتهم ترسل «الغارديان» صحافييها وتفرد لقصصهم صفحات وصوراً، لتقول إن ثمة جريمة ترتكب ببرودة وبطء، وسننتظر آثارها في الجولة المقبلة.
قرّاء العنكبوت يتصفّحون الآن
-
أستراليا: لا فائز مؤكد في انتخابات كوينزلاند ...الكاتب:
-
الرئيس البشير يَشُقْ عصا الطّاعة على حُلفائه ...الكاتب:
-
بوتين ملك سوريا… في ظل استسلام أميركي! ...الكاتب:
-
في الموصل an orgy of killing ...الكاتب:
-
الحريري: لن نقبل بمواقف «حزب الله» التي ...الكاتب:
-
الحريري يتحدى حزب الله من بيروت ...الكاتب:
-
مصير استقالة الحكومة إلى ما بعد عودة ...الكاتب:
-
عون يجتمع غداً بالجميع لورقة عمل والحريري ...الكاتب:
-
أميركا تهادن تركيا لمواجهة روسيا وإيران ...الكاتب:
-
كونتي: كورتوا بين الأفضل في العالم ...الكاتب:
-
هرطقات الاستخبار وهذيان السياسة ...الكاتب:
-
ريفي يدعو الحريري إلى المواجهة.. وميقاتي يتريّث ...الكاتب:
-
بن سلمان لنيويورك تايمز: في عهد النبي ...الكاتب:
-
هكذا أنقذت عائلة الحريري.. إبنها سعد ...الكاتب:
-
"الحالة الثالثة" تصريف أعمال رهن الالتزامات واشنطن ...الكاتب:
-
قلق كوراني من توجه شركات الاسمنت لزيادة ...الكاتب:
-
كيف أنقذَ برّي الحريري؟ ...الكاتب:
-
صمت الـLBCI.. هل تُرك مارسيل غانم وحيداً! ...الكاتب:
- كونتي: كورتوا بين الأفضل في العالم
- أميركا تهادن تركيا لمواجهة روسيا وإيران
- الحريري يتحدى حزب الله من بيروت
- بيلا حديد في موقف محرج بسبب فستانها الجريء بعد حفل فيكتوريا سيكريت
- عون يجتمع غداً بالجميع لورقة عمل والحريري يريد ما يرضي جمهوره والسعودية.. لبنان بين التسوية او الانهيار وجنبلاط ينصح محمد بن سلمان
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 166
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
حازم الأمين
كاتب وصحافي لبناني. مسؤول عن صفحة تحقيقات في جريدة "الحياة". عمل مراسلاً متجوّلاً للجريدة، وغطى الحروب في لبنان وأفغانستان والعراق وغزة. وأجرى تحقيقات ميدانية عن الإسلاميين في اليمن والأردن والعراق وكردستان وباكستان، وعن قضايا المسلمين في أوروبا.
- في الموصل an orgy of killing
- سليماني يلوّح بيده من البوكمال إلى وزراء الخارجية العرب
- غياب الأسد عن الحدث اللبناني
- عن «القانون» الذي سمح لسيف الله حبيب بدهس أبرياء في نيويورك
- الأكراد وقد صاروا قتلة الحسين بن علي!
- نقاط القوة والضعف في المواجهة الوشيكة بين واشنطن وطهران
- الكارثة على أبواب الشتاء
- نيجيرفان وقوباد إذ يرثان حرب آبائهما وسكاكين الجوار
- نائب لبناني أعلن أنه قبّل حذاء رئيسه
- خطاب الكراهية اللبناني
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)